11:04 22 ноября

Госдеп возложил на Москву ответственность за помощь сирийскому руководству

Вашингтон считает, что Москва несет ответственность за попытки помочь Дамаску, который «применяет химическое оружие», передает РИА Новости заявление представителя Госдепа Хезер Науэрт.



Я думаю, все видели фотографию, как (президент России Владимир) Путин обнимает (президента Сирии Башара) Асада (во время встречи в Сочи 20 ноя). И вы знаете, как мы относимся к атакам с применением химического оружия. Я думаю, эта фотография свидетельствует о том, что Россия несет определенную ответственность за попытки помочь Сирии,
сказала Науэрт журналистам.


Она упомянула также об ответственности России за отказ от оказания давления на сирийское правительство с тем, «чтобы подобные атаки больше не повторились».

При этом Науэрт подчеркнула, что Вашингтон поддерживает женевские многосторонние переговоры по Сирии.

Кроме того, она подтвердила, что госсекретарь Тиллерсон присутствовал при телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Путиными, однако никаких подробностей не представила.

Напомним, США продолжают обвинять Башара Асада за химическую атаку в сирийском Хан-Шейхуне весной этого года.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 50

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  1. Владимир16 Сегодня, 08:47
    Матрасы (жители сша) - подонки развязавшие множество войн и убившие миллионы людей. Европейцы во главе в пршлом столетии убили десятки миллионов жителей нашей страны.
    Им (матрасам и европейцам) нужно всегда напоминать какие они сволочи.
    Русские не развязывали войн
    Владимир16
    1. Джедай Сегодня, 08:51
      Вашингтон считает, что Москва несет ответственность за попытки помочь Дамаску, который «применяет химическое оружие»

      Перевожу на понятный русский: США обвиняют Россию в провале их планов по Сирии.
      Джедай
      1. Logall Сегодня, 08:53
        Макс, Дело в том, что американцы приводят как доказательства помощи башару асаду не заявление Путина на весь мир, что мы поможем, а фотография с обнимашками!
        Logall
        1. 210окв Сегодня, 09:00
          Александр hi Вот тут и понятно-кто за мир(помощь несчастной стране),а кто за войну..
          Цитата: Logall
          Макс, Дело в том, что американцы приводят как доказательства помощи башару асаду не заявление Путина на весь мир, что мы поможем, а фотография с обнимашками!
          210окв
          1. Идущий Сегодня, 09:03
            Перевожу на понятный русский: США обвиняют Россию в провале их планов по Сирии.


            Они пытаются вывернутся из любой ситуации.
            Идущий
            1. СРЦ П-15 Сегодня, 09:09
              Она упомянула также об ответственности России за отказ от оказания давления на сирийское правительство с тем, «чтобы подобные атаки больше не повторились».

              Как это "отказ от давления"? Науэрт не видит на фото, как Путин сдавил в объятиях Асада? Или США такое "давление" не по нраву? laughing
              СРЦ П-15
              1. Идущий Сегодня, 09:10
                Им этого не дано понять.
                Идущий
          2. Logall Сегодня, 09:07
            Цитата: 210окв
            Вот тут и понятно-кто за мир(помощь несчастной стране),а кто

            За нефть!
            hi
            Logall
        2. Джедай Сегодня, 09:02
          Саша, привет! hi
          Цитата: Logall
          Дело в том, что американцы приводят как доказательства помощи башару асаду не заявление Путина на весь мир, что мы поможем, а фотография с обнимашками!

          Меня удивляет что они вообще какие-то доказательства приводят. wink
          Джедай
          1. pvv113 Сегодня, 09:16
            Макс, привет! Не забывай - была еще пробирка lol
            pvv113
            1. Джедай Сегодня, 09:24
              Привет, Володя! hi Так то когда было! А я про последние обвинения в сторону России. wink
              Джедай
              1. pvv113 Сегодня, 10:45
                Обвинения, что ни день, то новые. Похоже, в госдепе целое бюро только тем и занимается,что обвинения изобретает. Надо бы и нам перенять практику голословных обвинений. Например, пропала аргентинская подлодка - это США испытывали незаконное оружие в том квадрате. Пусть покрутятся hi
                pvv113
                1. Джедай Сегодня, 10:49
                  Цитата: pvv113
                  в госдепе целое бюро только тем и занимается,что обвинения изобретает

                  Не "изобретает" , а "копирует". Только поводы разные выдумывает. wink
                  Джедай
      2. a.s.zzz888 Сегодня, 08:55
        Джедай Сегодня, 08:51Перевожу на понятный русский: США обвиняют Россию в провале их планов по Сирии.

        ... жалко, что наши дипломаты не могут ответить более доходчиво для мерикатосов - послать их всех скопом и по отдельности, туда где "Макар телят не пас"... angry
        a.s.zzz888
        1. Джедай Сегодня, 09:01
          Ниже коллега Ami du peuple выразился очень правильно по этому вопросу. yes
          Цитата: Ami du peuple
          Пора положить конец! Пора положить конец на эти обвинения. Большой и толстый.
          Джедай
      3. Ami du peuple Сегодня, 08:58
        Цитата: Джедай
        США обвиняют Россию в провале их планов по Сирии.
        Пора положить конец! Пора положить конец на эти обвинения. Большой и толстый.
        Ami du peuple
        1. Джедай Сегодня, 08:59
          hi
          Цитата: Ami du peuple
          Пора положить конец! Пора положить конец на эти обвинения. Большой и толстый.

          Поддерживаю! good
          Джедай
          1. Вежливый Лось Сегодня, 09:13
            Цитата: Джедай
            Поддерживаю! good

            Если приблизительно прикинуть размер возлагаемого, то для поддержки человек 6-8 понадобится.
            Вежливый Лось
        2. д^Амир Сегодня, 09:16
          я бы уточнил...что в высоком дипломатическом штиле требуется не положить, а ВОЗЛОЖИТЬ!!!! вот прям на всю ихнюю морду.... так чтоб у гадов сомнений не оставалось....
          д^Амир
      4. 210окв Сегодня, 08:58
        Нас обвинили в ПОМОЩИ..а мы их обвиняем в РАЗВЯЗЫВАНИИ ВОЙНЫ..Почувствуйте разницу.Максим hi
        Цитата: Джедай
        Вашингтон считает, что Москва несет ответственность за попытки помочь Дамаску, который «применяет химическое оружие»

        Перевожу на понятный русский: США обвиняют Россию в провале их планов по Сирии.
        210окв
        1. Джедай Сегодня, 09:04
          Цитата: 210окв
          Нас обвинили в ПОМОЩИ..а мы их обвиняем в РАЗВЯЗЫВАНИИ ВОЙНЫ

          Стандартный приём США - объявлять белое чёрным и наоборот. "Воины света", тьфу! am
          Джедай
      5. Соломон Кейн Сегодня, 09:10
        Любовь повернулась ко мне задом....
        Кроме амбиций у полосатых ничего не осталось....Весь Ближний Восток сменил вектор политического драйва, в сторону Кремля...
        Сегодняшний саммит в Сочи, консультации Путина с Саудовским королем, президентом Египта, Израиля...очень раздражают Трампа и его компанию...
        Славяне, Салют!!! hi hi hi
        Соломон Кейн
        1. Logall Сегодня, 09:12
          Цитата: Соломон Кейн
          раздражают Трампа и его компанию...

          Просто компанию! Но это компания самого трампа раздражает... А Трамп компанию... Россия всех сразу!
          Костя, привет! hi
          Logall
        2. Джедай Сегодня, 09:14
          Привет, Костя! hi
          Цитата: Соломон Кейн
          Сегодняшний саммит в Сочи, консультации Путина с Саудовским королем, президентом Египта, Израиля...очень раздражают Трампа и его компанию...

          Не столько Трампа, сколько конгрессменов и ярых русофобов у власти. yes
          Джедай
          1. Соломон Кейн Сегодня, 09:16
            Скажи мне, кто тебе Трамп...и я скажу, кто ты!!!

            Парни, мое почтение!!! hi
            Соломон Кейн
    2. Ami du peuple Сегодня, 08:56
      Цитата: Владимир16
      Русские не развязывали войн
      Да что Вы! Одну шестую часть суши совсем-совсем мирно освоили? wink
      Не надо из России делать травоядную мирную овечку, Россия была (надеюсь, есть и будет) хищником, с зубами и когтями. И это замечательно.
      Ami du peuple
      1. Идущий Сегодня, 09:05
        Но все это она направляет на благие дела.
        Идущий
      2. Esoteric Сегодня, 10:16
        Цитата: Ami du peuple
        Да что Вы! Одну шестую часть суши совсем-совсем мирно освоили?

        Нет, осваивали с оружием в руках, но коалиций для "освоения" не создавали, ковровые бомбардировки не производили, атомные бомбы не взрывали, "чумные" одеяла населению не дарили... belay
        Esoteric
        1. Ami du peuple Сегодня, 10:40
          Цитата: Esoteric
          Нет, осваивали с оружием в руках, но..
          Уважаемый, я разве что-то говорил о методах? Суть-то остается прежняя, и Вы с ней согласились - Россия вела захватнические войны. И не надо трындеть, что "Русские не развязывали войн". Еще как развязывали! А вот какими методами мы вели войны и как затем пользовались плодами побед это вопрос другой.
          Ami du peuple
  2. ser-pov Сегодня, 08:48
    [/quote]Я думаю, все видели фотографию, как (президент России Владимир) Путин обнимает (президента Сирии Башара) Асада (во время встречи в Сочи 20 ноя). И вы знаете, как мы относимся к атакам с применением химического оружия. Я думаю, эта фотография свидетельствует о том, что Россия несет определенную ответственность за попытки помочь Сирии,[quote]

    Точно! Фотография несет ответственность... Включила заезженную пластинку...
    ser-pov
  3. Satum Сегодня, 08:50
    Поэтому США и тянет с уничтожением хим оружия, потому как его всегда можно использовать в целях демократии.
    Satum
  4. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 08:50
    А взять и иной раз промолчать не судьба?
    Анкыпельгыгыргын
  5. Pacifist Сегодня, 08:53
    Вообще пофиг на мнение этой пустышки. Заявления очередной говорящей головы от Госдепа, лишний раз свидетельствует о полной деградации мозга и утраты связи с реальностью.
    Чем дальше, тем дурнее.
    Pacifist
  6. Горный стрелок Сегодня, 08:54
    Во . Виноват, и все тут. "Мы так постарались инсценировать эту атаку, потратились, как вы можете НАМ не верить"? Да никто вам, полосатоухие, не верит... Даже Ваши собственные граждане.
    Ну и на обвинения ваши нам ... Короче, Лаврова спросите... wassat
    Горный стрелок
  7. Соломон Кейн Сегодня, 08:54
    Я думаю, все видели фотографию, как (президент России Владимир) Путин обнимает (президента Сирии Башара) Асада

    Слова не взрослого политического мужа, а истеричного, ревнивого гомосексуалиста : Противный!!!!Он обнял его , а не меня... what crying crying
    Соломон Кейн
  8. iliitchitch Сегодня, 08:55
    Тьфу ты , я думал , эта няша немного с мозгами , таки нет , опять дурапсака .
    iliitchitch
    1. Идущий Сегодня, 09:06
      Это просто говорящая голова , Псака была оригинальней.
      Идущий
  9. ПалБор Сегодня, 09:01
    Россия несёт ответственность за попытку помочь Сирии.
    Россия несёт ответственность за спасение Сирии,её народа,за стремление восстановить мир на Ближнем Востоке!
    Ух,эти русские варвары!Наказать! angry
    ПалБор
  10. Servisinzhener Сегодня, 09:06
    Ну хоть в чём то они правы laughing
    Servisinzhener
  11. sa-ag Сегодня, 09:12
    Асаду говорят "давай, досвиданья", такая цепочка событий: встреча Путина с Асадом - звонок Путина Трампу - выражение одобрения Трампом разговора
    sa-ag
  12. Симон Сегодня, 09:29
    Доказать не могут, а ответственность на Россию возлагают! А нам надо в ответ, на Вашингтон возложить ответственность, что они помогают игиловцам производить, приобретать и применять отравляющие вещества.
    Симон
  13. Hariton Laptev Сегодня, 09:30
    Цитата: СРЦ П-15
    Как это "отказ от давления"? Науэрт не видит на фото, как Путин сдавил в объятиях Асада? Или США такое "давление" не по нраву? laughing

    Это не демократично, нужно вот так вот по американски
    Hariton Laptev
  14. Alexey-74 Сегодня, 10:02
    Пора уже на официальном уровне в ООН заявить - США официально поддерживают не т.н. оппозицию, а террористические группировки и предъявить доказательства, думаю их у нашего МО предостаточно.
    Alexey-74
  15. А. Привалов Сегодня, 10:19
    Я думаю, все видели фотографию, как (президент России Владимир) Путин обнимает (президента Сирии Башара) Асада (во время встречи в Сочи 20 ноя).

    Судя по последним высказываниям, что война в Сирии заканчивается, что сирийцы и сами дальше могут заниматься своей безопасностью, что ВКС не сегодня-завтра улетят домой, мне видится, что эта фотография свидетельствует о том, что Владимир Владимирович прощается с Башаром Хафизовичем...

    По большому счёту, Башар Асад никому больше не нужен. Полезных ископаемых там с Гулькин нос. РФ базы на БВ уже имеет, а тратить попусту -- лишних денег нет. Делать там более нечего. Так что, перемены не за горами. "Ждём-с"(с) hi
    А. Привалов
  16. Владимир Сычев Сегодня, 10:34
    Американцы с помощью России забрали химическое оружие у Сирии и куда они его дели не знает никто в этом мире кроме самих США ...А не мешало бы США отчитаться перед ООН куда они дели хим оружие конфискованное у Сирии? А у террористов ИГ в Сирии которых они многие годы тренировали воевать против неугодных США правительств Ближнего Востока забрать хим оружие забыли...И при этом обвиняют Сирию в применении на своей территории хим оружия которого у неё нет...Получается у США всё как в басне Крылова...
    Владимир Сычев
  17. rpuropuu Сегодня, 10:44
    И вы знаете, как мы относимся к атакам с применением химического оружия.

    Трясете пробирками good
    rpuropuu
  18. rotmistr60 Сегодня, 10:53
    Россия несет определенную ответственность за попытки помочь Сирии,

    Теперь даже фотографии встречи двух президентов для Сша являются доказательствами каких-то "противоправных" действий России. Ну как к этому не пристегнуть хим атаки? Дожили до того времени когда в Сша умных людей у руля власти и их "говорящих голов" не осталось.
    rotmistr60
  19. rpuropuu Сегодня, 10:54
    Цитата: А. Привалов
    Я думаю, все видели фотографию, как (президент России Владимир) Путин обнимает (президента Сирии Башара) Асада (во время встречи в Сочи 20 ноя).

    Судя по последним высказываниям, что война в Сирии заканчивается, что сирийцы и сами дальше могут заниматься своей безопасностью, что ВКС не сегодня-завтра улетят домой, мне видится, что эта фотография свидетельствует о том, что Владимир Владимирович прощается с Башаром Хафизовичем...

    По большому счёту, Башар Асад никому больше не нужен. Полезных ископаемых там с Гулькин нос. РФ базы на БВ уже имеет, а тратить попусту -- лишних денег нет. Делать там более нечего. Так что, перемены не за горами. "Ждём-с"(с) hi

    А что изменилось? belay Сирия переместилась с своего географического положения? Все как было , все так и осталось, с той лишь разницей что страна в руинах what Так и другие страны познавшие "демократию" точно в таком же положении и из них ни кто не уходит. Где то мак выращивают, где то нефть качают, все по прежнему request За счет проблем в этих государствах лишь раздувают оборонный бюджет и вряд ли от этого откажутся.
    rpuropuu
  20. garx Сегодня, 10:55
    Сильная фотография "Человек которому спасли жизнь"
    garx
  21. Sergey53 Сегодня, 11:04
    А мы, в свою очередь, возлагаем на Вашингтон ответственность за помощь террористам в Сирии,да что там в Сирии, террористам во всём мире.
    Sergey53
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