Госдеп возложил на Москву ответственность за помощь сирийскому руководству

Я думаю, все видели фотографию, как (президент России Владимир) Путин обнимает (президента Сирии Башара) Асада (во время встречи в Сочи 20 ноя). И вы знаете, как мы относимся к атакам с применением химического оружия. Я думаю, эта фотография свидетельствует о том, что Россия несет определенную ответственность за попытки помочь Сирии,

Вашингтон считает, что Москва несет ответственность за попытки помочь Дамаску, который «применяет химическое оружие», передает РИА Новости заявление представителя Госдепа Хезер Науэрт.сказала Науэрт журналистам.Она упомянула также об ответственности России за отказ от оказания давления на сирийское правительство с тем, «чтобы подобные атаки больше не повторились».При этом Науэрт подчеркнула, что Вашингтон поддерживает женевские многосторонние переговоры по Сирии.Кроме того, она подтвердила, что госсекретарь Тиллерсон присутствовал при телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Путиными, однако никаких подробностей не представила.Напомним, США продолжают обвинять Башара Асада за химическую атаку в сирийском Хан-Шейхуне весной этого года.