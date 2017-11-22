Митингующие в Праге выступили против «корректировки» памятника маршалу Коневу

Подобные предложения – это подлинный вандализм, вторжение в историю, попытки исказить ее задним числом. Они свидетельствуют лишь о том, что, следуя новомодному политическому курсу, некоторые люди в Чехии стремятся забыть о том, кто освободил их от "коричневой чумы", посеять семена недопонимания и недомолвок в отношениях с народом России,

Если бы вы только знали, как любил наш дедушка Чехословакию, как гордился тем, что его войска помогли ее освобождению от фашизма! Иван Степанович часто приезжал в Карловы Вары на отдых и лечение и всегда стремился посетить при этом Прагу, пройти пешком по любимым, знакомым с мая 1945 года районам этого красивейшего города,