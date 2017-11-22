Митингующие в Праге выступили против «корректировки» памятника маршалу Коневу
Более 100 жителей чешской столицы и ряд известных политиков приняли вчера участие в митинге, посвященном 120-летию со дня рождения маршала Ивана Конева, передает РИА Новости.
Митингующие призвали власти района Прага-6 не портить памятник маршалу никакими дополнительными надписями и чтить подвиг воинов Красной Армии, освободивших Чехословакию от фашизма в 1945 году.
Ранее городские чиновники заявили о необходимости «скорректировать» надпись на нем. По их мнению, там должны быть не только указаны его заслуги в освобождении Праги от фашистов, но и упомянуто о том, что «именно возглавляемые маршалом войска жестоко подавили в 1956 году восстание в Венгрии». Староста района Олдржих Коларж в недавнем письме в посольство РФ заявил, что «в своем нынешнем виде памятник не отвечает реальной ситуации и должен быть убран с площади Интербригад, например, на территорию посольства».
В свою очередь председатель Чешского союза борцов за свободу Ярослав Водичка, напомнил собравшимся на митинг о том, что «140 тысяч бойцов Красной Армии положили свои жизни во время освобождения Чехословакии от гитлеровцев». Его поддержали ряд известных политиков.
Внучки маршала Конева, Елена и Анна, поблагодарили жителей Чехии за заботу о многочисленных захоронениях красноармейцев на территории страны, за память об их прославленном деде.
Участники митинга приняли обращение к администрации района Прага-6, в котором призвали не допустить варварского обращения с памятником, еще раз напомнили о роли СССР в разгроме фашизма и о вкладе возглавляемых Коневым воинских частей в освобождении Праги.
Митингующие призвали власти района Прага-6 не портить памятник маршалу никакими дополнительными надписями и чтить подвиг воинов Красной Армии, освободивших Чехословакию от фашизма в 1945 году.
Ранее городские чиновники заявили о необходимости «скорректировать» надпись на нем. По их мнению, там должны быть не только указаны его заслуги в освобождении Праги от фашистов, но и упомянуто о том, что «именно возглавляемые маршалом войска жестоко подавили в 1956 году восстание в Венгрии». Староста района Олдржих Коларж в недавнем письме в посольство РФ заявил, что «в своем нынешнем виде памятник не отвечает реальной ситуации и должен быть убран с площади Интербригад, например, на территорию посольства».
Подобные предложения – это подлинный вандализм, вторжение в историю, попытки исказить ее задним числом. Они свидетельствуют лишь о том, что, следуя новомодному политическому курсу, некоторые люди в Чехии стремятся забыть о том, кто освободил их от "коричневой чумы", посеять семена недопонимания и недомолвок в отношениях с народом России,сказал агентству первый замглавы Компартии Чехии и Моравии Йозеф Скала.
В свою очередь председатель Чешского союза борцов за свободу Ярослав Водичка, напомнил собравшимся на митинг о том, что «140 тысяч бойцов Красной Армии положили свои жизни во время освобождения Чехословакии от гитлеровцев». Его поддержали ряд известных политиков.
Внучки маршала Конева, Елена и Анна, поблагодарили жителей Чехии за заботу о многочисленных захоронениях красноармейцев на территории страны, за память об их прославленном деде.
Если бы вы только знали, как любил наш дедушка Чехословакию, как гордился тем, что его войска помогли ее освобождению от фашизма! Иван Степанович часто приезжал в Карловы Вары на отдых и лечение и всегда стремился посетить при этом Прагу, пройти пешком по любимым, знакомым с мая 1945 года районам этого красивейшего города,сказала Елена Конева.
Участники митинга приняли обращение к администрации района Прага-6, в котором призвали не допустить варварского обращения с памятником, еще раз напомнили о роли СССР в разгроме фашизма и о вкладе возглавляемых Коневым воинских частей в освобождении Праги.
Использованы фотографии: http://czech-rurepublic-gb.ru
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