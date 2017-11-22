11:07 22 ноября

Митингующие в Праге выступили против «корректировки» памятника маршалу Коневу

Более 100 жителей чешской столицы и ряд известных политиков приняли вчера участие в митинге, посвященном 120-летию со дня рождения маршала Ивана Конева, передает РИА Новости.



Митингующие призвали власти района Прага-6 не портить памятник маршалу никакими дополнительными надписями и чтить подвиг воинов Красной Армии, освободивших Чехословакию от фашизма в 1945 году.


Ранее городские чиновники заявили о необходимости «скорректировать» надпись на нем. По их мнению, там должны быть не только указаны его заслуги в освобождении Праги от фашистов, но и упомянуто о том, что «именно возглавляемые маршалом войска жестоко подавили в 1956 году восстание в Венгрии». Староста района Олдржих Коларж в недавнем письме в посольство РФ заявил, что «в своем нынешнем виде памятник не отвечает реальной ситуации и должен быть убран с площади Интербригад, например, на территорию посольства».

Подобные предложения – это подлинный вандализм, вторжение в историю, попытки исказить ее задним числом. Они свидетельствуют лишь о том, что, следуя новомодному политическому курсу, некоторые люди в Чехии стремятся забыть о том, кто освободил их от "коричневой чумы", посеять семена недопонимания и недомолвок в отношениях с народом России,
сказал агентству первый замглавы Компартии Чехии и Моравии Йозеф Скала.

В свою очередь председатель Чешского союза борцов за свободу Ярослав Водичка, напомнил собравшимся на митинг о том, что «140 тысяч бойцов Красной Армии положили свои жизни во время освобождения Чехословакии от гитлеровцев». Его поддержали ряд известных политиков.

Внучки маршала Конева, Елена и Анна, поблагодарили жителей Чехии за заботу о многочисленных захоронениях красноармейцев на территории страны, за память об их прославленном деде.

Если бы вы только знали, как любил наш дедушка Чехословакию, как гордился тем, что его войска помогли ее освобождению от фашизма! Иван Степанович часто приезжал в Карловы Вары на отдых и лечение и всегда стремился посетить при этом Прагу, пройти пешком по любимым, знакомым с мая 1945 года районам этого красивейшего города,
сказала Елена Конева.

Участники митинга приняли обращение к администрации района Прага-6, в котором призвали не допустить варварского обращения с памятником, еще раз напомнили о роли СССР в разгроме фашизма и о вкладе возглавляемых Коневым воинских частей в освобождении Праги.

Использованы фотографии: http://czech-rurepublic-gb.ru
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Комментарии 41

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  1. Джедай Сегодня, 09:10
    Вот и до Чехии докатилась новомодная война с памятниками. no
    Джедай
    1. Идущий Сегодня, 09:13
      Так понятно , кто заразу распространяет.
      Идущий
      1. Logall Сегодня, 09:16
        Цитата: Идущий
        Так понятно , кто заразу распространяет.

        Надо бы этим заразным лекарство закинуть...
        Logall
        1. Идущий Сегодня, 09:20
          Да , уколоть "антибиотики". lol
          Идущий
          1. Владимир16 Сегодня, 10:29
            Русские освободили Чехословакию от немцев. Дали возможность чехам жить в собственной стране. Многие из наших дедов отдали свои жизни ради освобождения других от европейского фашизма.
            Чехословацкие войска были агрессорами во время распада нашей страны сто лет назад. Они (чехи и словаки) мрази который пришли к нам и принесли смерть многим нашим родным.
            И кто есть кто?
            Владимир16
            1. Идущий Сегодня, 10:30
              Нам надо ставить их на место сразу , а не выражать робкие протесты.
              Идущий
        2. Джедай Сегодня, 09:20
          Лечить надо не последствия заразы, а саму заразу искоренять.
          Джедай
          1. vovanpain Сегодня, 09:42
            Цитата: Джедай
            а саму заразу искоренять

            Здрав Будь Макс. hi Зараза очень глубоко вьелась уже,уже и в наш организм проникла,коленьки вон уже каются в бундестаге за тт что наши деды посмели защитить страну и уничтожить нацизм.Спасибо чехам,что остались помнящие и уважающие,поклон им от внуков фронтовиков. yes Спасибо огромное.А Коленька ох и наплевал жы ты нам в душу,тошно. hi
            vovanpain
            1. Джедай Сегодня, 09:45
              Приветствую, Влад! hi
              Цитата: vovanpain
              Зараза очень глубоко вьелась уже,уже и в наш организм проникла

              Да, заразу просто подцепить, а вот избавиться нелегко...
              Цитата: vovanpain
              коленьки вон уже каются в бундестаге за тт что наши деды посмели защитить страну и уничтожить нацизм

              Не хочу говорить на эту тему, а то не удержусь и в баню загремлю...
              Джедай
              1. Идущий Сегодня, 10:28
                Не хочу говорить на эту тему, а то не удержусь и в баню загремлю...


                Полностью поддерживаю.
                Идущий
        3. cniza Сегодня, 09:25
          Цитата: Джедай
          Вот и до Чехии докатилась новомодная война с памятниками. no


          Максим приветствую! hi , мы слишком терпим от других такие издевательства , вот и им захотелось , да и советчиков хватает.
          cniza
          1. Джедай Сегодня, 09:32
            Витя, здрав будь! hi
            Цитата: cniza
            мы слишком терпим от других такие издевательства , вот и им захотелось , да и советчиков хватает.

            Да, за одни такие попытки надо наказывать, причём по самому больному месту - по кошельку.
            Джедай
            1. cniza Сегодня, 10:23
              А возможности есть и надо бить по мошне.
              cniza
        4. weksha50 Сегодня, 10:21
          Цитата: Logall
          Надо бы этим заразным лекарство закинуть...


          Царско-колчаковским золотом чехи ведь и с амерсами поделились в свое время... Самим-то им не дали бы сожрать такой кусман...
          А то нам все какие-то репарации пытаются предъявлять, в чем-то обвинять...
          weksha50
      2. Венд Сегодня, 09:42
        Цитата: Идущий
        Так понятно , кто заразу распространяет.

        К большому сожалению это не зараза. Это четко спланированная операция. Борьба с Победой СССР в Великой Отечественной войне, никогда не закончится победой США, пока на территории Европы стоит хоть один памятник освободителям от коричневой чумы. Переписать историю можно, выпускать провокационные фильмы, присваивать победу, замалчивать, но ответить на вопрос, почему если США освободили Европу от Гитлера, то такое количество памятников советским солдатам, а не американским. И тут любые лживые доводы разбиваются о простую гранитную правду.
        Венд
    2. Соломон Кейн Сегодня, 09:14
      Хочется пожелать чехам , не опускаться до уровня пшеков и укрозадых, соблюсти благоразумие и уважение к истории....
      Соломон Кейн
    3. Roma-1977 Сегодня, 09:22
      В Чехии и Словакии до сих пор советских памятников полно. И улицы, названные в честь советских генералов и прочих "москалей", до сих пор не переименовывали, что вызывает когнитивный диссонанс у украинских гастарбайтеров.
      Roma-1977
      1. Джедай Сегодня, 09:28
        Цитата: Roma-1977
        что вызывает когнитивный диссонанс у украинских гастарбайтеров.

        У этих на всё русское скрежет зубовный, кроме денег, естественно. yes
        Джедай
      2. vovanpain Сегодня, 09:53
        Цитата: Roma-1977
        до сих пор не переименовывали, что вызывает когнитивный диссонанс у украинских гастарбайтеров.

        Пускай хоть удавятся от злобы,а чехам огромное спасибо.
        vovanpain
    4. 210окв Сегодня, 09:24
      Ну она то хоть вызывает хоть какое то противодействие..А гоноровые готовы все снести.Может и нам стоит подумать о сносе "сакрального места"в Смоленске?Хотя мы с мертвыми не воюем..
      Цитата: Джедай
      Вот и до Чехии докатилась новомодная война с памятниками. no
      210окв
      1. Джедай Сегодня, 09:26
        Цитата: 210окв
        Хотя мы с мертвыми не воюем..

        Вот именно: не следует идти на поводу у Запада и опускаться до их уровня.
        Джедай
    5. сибиралт Сегодня, 09:29
      В Чехии до этого дела не дойдет. Иначе им газа не видать.
      сибиралт
      1. Джедай Сегодня, 09:33
        Цитата: сибиралт
        Иначе им газа не видать.

        Ну почему же? Им США свой СПГ втюхает втридорога, как Литве. lol
        Джедай
    6. BAI Сегодня, 10:48
      новомодная война с памятниками

      И прибалты, и поляки давно воюют.
      BAI
  2. olhon Сегодня, 09:11
    Все никак не угомонятся.. Памятники сдачи не дают.
    olhon
  3. Горный стрелок Сегодня, 09:14
    Ну есть же адекватные люди в Европе... Пора законодательно запретить даже предлагать подобные "модернизации" исторических памятников. А то придётся сменить 34-ки на площадях европейских городов на что нибудь поновее...
    Горный стрелок
    1. Vard Сегодня, 09:20
      Кстати там на ратуше что ли памятная доска стоит... именно Коневу...
      Vard
  4. andrewkor Сегодня, 09:21
    Остались ещё в Чехии адекватные люди,Пражская весна одно,а освобождение от фашизма другое, историю нельзя переделывать в угоду коньектурщикам
    andrewkor
  5. cniza Сегодня, 09:23
    Митингующие призвали власти района Прага-6 не портить памятник маршалу никакими дополнительными надписями и чтить подвиг воинов Красной Армии, освободивших Чехословакию от фашизма в 1945 году.


    Спасибо чехам , которые понимают , что с ними будет если пойти на поводу у США.
    cniza
  6. Антианглосакс Сегодня, 09:35
    Чехи наименее скурвленные славяне из всех восточно европейских вассалов матрасии. Не считая сербов, конечно.
    Антианглосакс
  7. Какой-то Компот Сегодня, 09:52
    Молодцы прагцы
    Какой-то Компот
  8. polkovnik manuch Сегодня, 09:53
    Нельзя трогать памятники , это значит забывать историю . А вот новоявленных и наци и бандерлогов спонсируемых из=за соленой лужи нужно "зачищать" .
    polkovnik manuch
  9. Немезида Сегодня, 10:15
    Вот и вывод : Любить нужно Россию и только Россию,а не иностранные государства,которые относятся к любви к себе,как к глупости,которой,в сущности,она и является.
    Немезида
  10. weksha50 Сегодня, 10:19
    "«140 тысяч бойцов Красной Армии положили свои жизни во время освобождения Чехословакии от гитлеровцев"...

    Что-то вспомнился чешский корпус в Сибири и на Дальнем Востоке России... Царское золото, отнятое у Колчака...
    Что-то память у чехов какая-то избирательная... what
    weksha50
    1. BAI Сегодня, 10:56
      чешский корпус в Сибири и на Дальнем Востоке России

      Это были пленные первой мировой. Они туда не сами пришли.
      Передача советским властям эшелона с золотым запасом состоялась 1 марта 1920.
      BAI
  11. 23424636 Сегодня, 10:38
    был у меня знакомый воевавший с ним в под Смоленском и кроме матерного ничего о нем не мог сказать и потом опомнившись говорил,- никогда не произноси при мне фамилию Ивана Степановича ..и плакал .,сколько людей погубил по глупости -пробыл в плену 3 года и 8 лет лагерей
    23424636
  12. rpuropuu Сегодня, 10:39
    По их мнению, там должны быть не только указаны его заслуги в освобождении Праги от фашистов, но и упомянуто о том, что «именно возглавляемые маршалом войска жестоко подавили в 1956 году восстание в Венгрии
    Памятник в Чехии, восстание в Венгрии what Логика где? Приплетать одно событие к другому belay
    rpuropuu
  13. Не либероид Русский Сегодня, 10:43
    рано или поздно чехи прискачат на поклон в москву, и тогда при адекватном руководстве им припомнят все их демарши... надеюсь так и будет, из россии выметут все либеральные идейки и западнопоклонничество
    Не либероид Русский
  14. Евродав Сегодня, 10:44
    Цитата: vovanpain
    Цитата: Джедай
    а саму заразу искоренять

    Здрав Будь Макс. hi Зараза очень глубоко вьелась уже,уже и в наш организм проникла,коленьки вон уже каются в бундестаге за тт что наши деды посмели защитить страну и уничтожить нацизм.Спасибо чехам,что остались помнящие и уважающие,поклон им от внуков фронтовиков. yes Спасибо огромное.А Коленька ох и наплевал жы ты нам в душу,тошно. hi

    Подите водки хрястните, полегчает! Я вот тоже, посматриваю...
    Евродав
  15. rocket757 Сегодня, 10:55
    А вы почитайте за общий настрой правящего класс Чехии ... вот ум "молодцы", "славяне, братья"???
    Оголтелые националисты и отнюдь не "русофилы"!!! Да и "грехов" за ними, перед Россией, более чем!!!
    В общем берём карандаш и закатываем губёнки ... я б и тем, которые в друзья\партнёры набиваются тож карандашики выдал и от всей души выписал хорошего такого пинка под енто место.
    А тем кто за, посоветовал - не питайте иллюзий - эти 100% враги!!! По крайне мере правящий класс, да и в народе друзей ну оченно мало.
    Просто клюнул их в енто самое место жареный петух ... или накануне того, вот и вся любовь!!! Если вы этого не видите\знаете, эт не значит, что чего-то подобного НЕТ!!!
    А за памятники, что сказать? Если от души, то большое человеческое спасибо ... а если лукавят, то бог им судья.
    rocket757
  16. Ванёк Сегодня, 11:02
    По их мнению, там должны быть не только указаны его заслуги в освобождении Праги от фашистов, но и упомянуто о том, что «именно возглавляемые маршалом войска жестоко подавили в 1956 году восстание в Венгрии».

    Всё бы так. Всё верно... Ну, да. Может быть...

    ТОЛЬКО ЭТО ДОЛЖЕН БЫТЬ НОВЫЙ. В ПРИНЦИПЕ - НОВЫЙ. С новой табличкой памятник.

    Ну, а это, как Вы понимаете другая тема.

    Из Сибири Вам hi

    ... вандалы ять!.
    Ванёк
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