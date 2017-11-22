16:26 22 ноября

"Голос Америки": США уже поставляют на Украину летальное оружие

Информационная служба «Голос Америки» сообщает о том, что из Соединённых Штатов уже осуществляются поставки летального оружия на Украину. В частности, говорится, что техасская компания AirTronic USA получила лицензию на поставку Украине гранатомётов PSRL. По сути, речь идёт о модифицированной версии гранатомёта РПГ-7.

"Голос Америки": США уже поставляют на Украину летальное оружие


Генеральный директор американской компании Ричард Вендивер сообщил СМИ, что сотрудничество с Киевом началось в 2015 года, а в конце прошлого года AirTronic USA уже осуществила поставки первой партии гранатомётов для нужд вооружённых сил Украины.


Отмечено, что поставки стали систематическими и осуществляются по сей день. При этом Вендивер не сообщил, какое именно количество гранатомётов заказала у компании Украина и по каким конкретно каналам поставки летального оружия осуществляются.

Из заявления гендиректора американской оружейной компании:
Могу одно сказать – наша компания осуществляет поставки в координации с американским посольством на Украине, а также с Госдепартаментом и министерством обороны США.


Официальные украинские власти ранее подтверждающих заявлений на этот счёт не делали. Нет информации на данный момент и о сумме контракта с компанией, деятельность которой лоббируется Пентагоном и Госдепом.

Использованы фотографии: YouTube
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Комментарии 21

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  1. Шура пермский Сегодня, 12:53
    Выпросили… попрошайки
    Шура пермский
    1. Anarchist Сегодня, 12:57
      Цитата: Шура пермский
      Выпросили… попрошайки

      Я думаю, что просить сильно не пришлось! К дальнейшему разжиганию конфликта на Донбассе готовятся основательно...
      Скоро Новый год! Скоро выборы в России, ждём!
      Anarchist
      1. svp67 Сегодня, 13:17
        Цитата: Anarchist
        Скоро Новый год! Скоро выборы в России, ждём!

        Олимпиада скоро, а это самое любимое время для деланья нам гадостей.
        svp67
      2. Железякин Сегодня, 13:32
        А на Украине своих РПГ-7 нет что-ли? Или цацок за доллАры захотелось!? Даешь тюнинх советского оружия... Такими темпами скоро реэкспортные калаши им продавать начнут))) Жгут чубатые
        Железякин
    2. svp67 Сегодня, 13:03
      Цитата: Шура пермский
      Выпросили… попрошайки

      Втюхали... это лучшее определение. РПГ-7, даже и "модернизированный", не тот вид оружия, что требуется Украине "кровь из носа".
      svp67
      1. с-т Petrov Сегодня, 13:07
        продают бусы аборигенам. нормальная схема.
        с-т Petrov
        1. svp67 Сегодня, 13:12
          Цитата: с-т Petrov
          продают бусы аборигенам. нормальная схема.

          Да еще и за полновесное золото....Классика
          svp67
      2. Джедай Сегодня, 13:15
        hi
        Цитата: svp67
        РПГ-7, даже и "модернизированный", не тот вид оружия, что требуется Украине "кровь из носа".

        Оружием уже не заткнуть все протечки в 404-ой. А операции по имплантации мозгов никто проводить не захочет...
        Джедай
    3. weksha50 Сегодня, 13:13
      Цитата: Шура пермский
      Выпросили… попрошайки


      Дело не в этом... Вопрос уже стоит - кого обвинять в невыполнении минских соглашений ? Госдеп пока вовсю обвиняет Россию...
      weksha50
      1. svp67 Сегодня, 13:18
        Цитата: weksha50
        Госдеп пока вовсю обвиняет Россию...

        Но не подконтрольную же Украину обвинять, то есть себя...
        svp67
  2. rotmistr60 Сегодня, 12:54
    из Соединённых Штатов уже осуществляются поставки летального оружия на Украину

    Поставки стрелкового оружия, тяжелой техники (через третьи страны) осуществлялись еще с началом АТО. Поэтому не новость, а очередная констатация фактов.
    rotmistr60
  3. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 13:00
    Я могу понять поставки тех же джавелинов, но это то зачем? У хохлов нехватка советских РПГ, которые точно не хуже? Не думаю... Наверное старьё сбагривают, чтоб не утилизировать.
    Анкыпельгыгыргын
    1. svp67 Сегодня, 13:19
      Цитата: Анкыпельгыгыргын
      но это то зачем

      Как повод для "ПЭРЕМОГИ"..."Америка с нами!!!!!" "Пипл хавает"
      svp67
  4. Горный стрелок Сегодня, 13:05
    "Тюнинговый" РПГ-7? Это вообще зачем? Склады опустели?
    Горный стрелок
    1. user Сегодня, 13:14
      "Тюнинговый" РПГ-7? Это вообще зачем? Склады опустели?


      Скорее всего основной упор будет сделан не на РПГ-7, этого добра на Украине много, а основная поставка будет составлять новые боеприпасы для него.
      Вот с этим у хохлов не очень, а эффективность будет не хуже чем у Джавелина, да и стоимость намного меньше.
      user
  5. Ferdinant Сегодня, 13:16
    Грабительской правительство
    Ferdinant
  6. Стройбат запаса Сегодня, 13:22
    Что эти гранатометы поступают, писали еще с полгода назад. А поставляют, видимо, "диппочтой", как и снайперки и т.п.
    Стройбат запаса
  7. rocket757 Сегодня, 13:23
    Это микро или нано джавэлин??? у меня наверно что то со зрением?
    То есть , свои РПГшки на складах все пожгли, заморские завозить стали ... да уж, "перемога", как пить дать!!!
    rocket757
  8. Altona Сегодня, 13:26
    "Старичка" РПГ-7 перелицевали в ребристый АБС-пластик и придали "анатомический приклад".
    Altona
  9. Bosch Сегодня, 14:29
    УГИЛ все продаст ИГИЛу.
    Bosch
  10. Azazelo Сегодня, 14:31
    Новая версия джавелина.
    Azazelo
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