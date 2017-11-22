"Голос Америки": США уже поставляют на Украину летальное оружие

Могу одно сказать – наша компания осуществляет поставки в координации с американским посольством на Украине, а также с Госдепартаментом и министерством обороны США.

Информационная служба «Голос Америки» сообщает о том, что из Соединённых Штатов уже осуществляются поставки летального оружия на Украину. В частности, говорится, что техасская компания AirTronic USA получила лицензию на поставку Украине гранатомётов PSRL. По сути, речь идёт о модифицированной версии гранатомёта РПГ-7.Генеральный директор американской компании Ричард Вендивер сообщил СМИ, что сотрудничество с Киевом началось в 2015 года, а в конце прошлого года AirTronic USA уже осуществила поставки первой партии гранатомётов для нужд вооружённых сил Украины.Отмечено, что поставки стали систематическими и осуществляются по сей день. При этом Вендивер не сообщил, какое именно количество гранатомётов заказала у компании Украина и по каким конкретно каналам поставки летального оружия осуществляются.Из заявления гендиректора американской оружейной компании:Официальные украинские власти ранее подтверждающих заявлений на этот счёт не делали. Нет информации на данный момент и о сумме контракта с компанией, деятельность которой лоббируется Пентагоном и Госдепом.