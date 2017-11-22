16:31 22 ноября

Плотницкий: В ЛНР предпринималась попытка насильственного захвата власти

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Государственная телерадиокомпания ЛНР сообщает о заявлении главы республики Игоря Плотницкого. Глава ЛНР отмечает, что ситуация в народной республике не выйдет из-под контроля действующих властей, принципы законности будут неукоснительно соблюдаться. При этом подтверждена информация о том, что глава ЛНР отстранил от должности главы республиканского МВД Игоря Корнета.

Плотницкий: В ЛНР предпринималась попытка насильственного захвата власти


Игорь Плотницкий в ходе рабочей встречи с исполняющим обязанности министров МЧС и МВД ЛНР:
По Корнету суд свою точку поставил, есть закон, по закону всё понятно. Мы недооценили количество и состав преступлений, которые совершал бывший министр внутренних дел, потому что пойти за такой авантюрой, как попытка государственного переворота и захвата власти, скрывается гораздо больше. Сейчас уже чётко всё проявилось, кто есть кто. Если он таким способом решил защищаться, то это его грубейшая ошибка. Одни преступления – это одно, а вот попытка насильственного захвата власти – совсем другое.



Полная версия рабочей встречи:


В украинских СМИ объявили, что видео Плотницкий записал ещё вчера, и его (видео) решили «придержать» до развития событий.


На данный момент в Луганске спокойная обстановка, центр города не блокирован.

Использованы фотографии: ГТРК ЛНР
15

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 43
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  1. самый главный Сегодня, 13:10 Новый
    Судя по всему ещё ничего не ясно...Идет борьба у кого крыша больше, тот и победит. А население республики как всегда крайнее из-за неустроенности быта. Давно уже пора всю украину вернуть домой в Россию. И не только украину!
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    самый главный
    1. Zibelew Сегодня, 13:16 Новый
      Население только наблюдает. Вначале вроде бы простая луганская пенсионерка с домом квадратов в 600 и бассейном внутри, выселила таки министра.
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      Zibelew
    2. Roma-1977 Сегодня, 13:16 Новый
      Сначала бы Россию обустроить, а то всякие мальчики в Бундестаге жаловались давеча, что что-то в России не так с образованием и не только с образованием. Или не жаловались. Точно не помню.
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      Roma-1977
      1. Burbon Сегодня, 13:22 Новый
        Цитата: Roma-1977
        а то всякие мальчики в Бундестаге жаловались давеча

        Цитата: Roma-1977
        Или не жаловались

        Цитата: Roma-1977
        Точно не помню

        тогда зачем постить того чего не помните и не знаете?
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        Burbon
        1. Roma-1977 Сегодня, 13:30 Новый
          Я не помню и не знаю. Я чую. Чуйка - не обманет.
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          Roma-1977
          1. Burbon Сегодня, 13:32 Новый
            Цитата: Roma-1977
            Я не помню и не знаю. Я чую. Чуйка - не обманет

            тогда ваш сайт -цензор......там все на чуйке основано
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            Burbon
            1. Roma-1977 Сегодня, 13:38 Новый
              Там весь сайт из таких мальчиков состоит. Чуйка.
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              Roma-1977
      2. 30 вис Сегодня, 14:17 Новый
        А Вы не из этих мальчиков .
        Цитата: Roma-1977
        мальчики в Бундестаге жаловались давеча, что что-то в России не так с образованием и не только с образованием.
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        30 вис
    3. Anarchist Сегодня, 13:18 Новый
      Цитата: самый главный
      . И не только украину!

      Кого ещё? Прибалтику? Среднюю Азию?
      А что с антироссийским населением делать собрались? Может тогда сразу Поляков в состав России...?
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      Anarchist
    4. Владыка Ситх Сегодня, 13:18 Новый
      Та все ясно, нашим в ДНР приказали, мы и пришли. Приказали с Марса.Что тут не понятного? Без приказа, наши бы не тронулись. Плотницкий наделал делов и достал даже Марс. Не хотели его дергать до выборов в 2018.Но уж больно много Плотницкий на себя стал грести.
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      Владыка Ситх
      1. Мар.Тира Сегодня, 13:20 Новый
        Полчаса назад Царёв сообщил-Люди Корнета в ЛНР заняли прокуратуру
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        Мар.Тира
        1. ПалБор Сегодня, 13:33 Новый
          Цитата: Мар.Тира
          Полчаса назад Царёв сообщил-Люди Корнета в ЛНР заняли прокуратуру

          И Коц подтверждает.Прокуратура занята,и.о.генпрокурора задержан.
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          ПалБор
      2. analgin Сегодня, 13:39 Новый
        Цитата: Владыка Ситх
        Та все ясно, нашим в ДНР приказали, мы и пришли. Приказали с Марса.Что тут не понятного? Без приказа, наши бы не тронулись.

        А как же "избранный народом", "пользующийся народной поддержкой" и "народ сам решает"? good
        Что же получается: один "братский народ" свергает главу "избранного народом" главу другого "братского народа", а Кремль заявляет, что "это внутренние дело" этих самых "братских народов"? good good
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        analgin
        1. dsk Сегодня, 14:03 Новый
          Цитата: analgin
          народ сам решает

          "Глава Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий покинул Луганск и в настоящее время находится в России. Об этом написал в своем Facebook глава департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко, передает «Интерфакс-Украина». Руководитель подразделения украинских правоохранителей отметил, что узнал об этом от своих источников: «Согласно данным моих источников, лидер луганских террористов Игорь «Плотва» Плотницкий бежал в Россию.
          Также об отъезде Плотницкого в Россию сообщает «УСН-1492news» со ссылкой на украинского журналиста Сергея Иванова, которому в свою очередь об этом также рассказали источники. По словам журналиста, глава ЛНР оставил свою семью в Воронеже, а сам переместился в приграничный город Донецк в Ростовской области." Подробнее на РБК:
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          dsk
      3. VadimSt Сегодня, 14:31 Новый
        Цитата: Владыка Ситх
        Плотницкий наделал делов и достал даже Марс.
        100% неуд!
        ситуация абсурдна в плане минских, но, нужно быть дураком, чтобы не понимать - в целом, вооруженные силы ЛНР спасать Плотницкого не поспешили, в частном порядке, ни один командир бригады НМ или структурного подразделения МГБ и МВД, поддержки не высказал. Хвостом виляют те, кто "в кармане", затаились те, кому главное усидеть на месте - не высовываясь. В соцсетях ЛНР фантастическая активность закамуфлированных под "своих" укро пропагандистов. Владельцы страничек с громкими названиями причастности к патриотическому Донбассу, тоже выжидают - как бы не ошибиться. Все, как всегда - самые горячие пропагандисты и "патриоты на бумаге" не имеют своей позиции и выпадают в осадок первыми. Ссыкуны и халтурщики!
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        VadimSt
        1. AwaZ Сегодня, 15:33 Новый
          стопроцентно соглашаюсь. Однако , у многих командиров НМ давно появились вопросы к Плотницкому. Так же , часть командиров, пытается угадать откуда дует ветер и попасть в струю- этого у них не отнимать.
          Я тоже владею информацией через какое то количество рук , причем из Донецка и возможно могу ошибаться, однако рейд на Луганск был изначально против Плотницкого.
          Сложность темы в том что он как бы все же глава региона и просто так , что б совсем не облажаться перед всеми , его могут не убрать сразу а оставить в качестве свадебного генерала. Такие нотки уже появились . Кто их разносит и для чего , понять сложно.
          И что то мне чуйка говорит- Корнет тут больше всех, в конце концов , пострадает ...
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          AwaZ
  2. Джедай Сегодня, 13:19 Новый
    Интересно бы знать доподлинное мнение на всё происходящее не из "рупоров" обеих сторон...
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    Джедай
    1. Burbon Сегодня, 13:25 Новый
      Цитата: Джедай
      Интересно бы знать доподлинное мнение на всё происходящее не из "рупоров" обеих сторон..

      идите на цензор , там своя версия....факт что Москва против Плотвы, но не хочет его сейчас снимать....верхи не могут, низы не хотят.....
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      Burbon
      1. Джедай Сегодня, 13:32 Новый
        Цитата: Burbon
        идите на цензор

        Идите туда сами.
        Цитата: Burbon
        факт что Москва против Плотвы, но не хочет его сейчас снимать....верхи не могут, низы не хотят

        Свои слова подтвердить чем-то можете, кроме собственных домыслов?
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        Джедай
        1. Burbon Сегодня, 13:34 Новый
          Цитата: Джедай
          Свои слова подтвердить чем-то можете, кроме собственных домыслов?

          с утра кучу новостей прочел в инете, сделал вывод....что вам мешает полазить по паутине?
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          Burbon
          1. Джедай Сегодня, 13:41 Новый
            Лазил и прочёл, но такие как Вы выводы делать не тороплюсь. Поспешные выводы иногда являются результатом предвзятости.
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            Джедай
            1. Burbon Сегодня, 13:52 Новый
              Цитата: Джедай
              но такие как Вы выводы делать не тороплюсь

              ваше право
              Цитата: Джедай
              Поспешные выводы иногда являются результатом предвзятости.

              странное утверждение, не вижу логики
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              Burbon
              1. Джедай Сегодня, 14:01 Новый
                Цитата: Burbon
                странное утверждение, не вижу логики

                Поясню: если Вы заранее отдаёте предпочтение какой-либо из сторон, любую информацию можно истолковать как доказательство, а не опровержение.
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                Джедай
      2. Стирбьорн Сегодня, 13:34 Новый
        Цитата: Burbon
        факт что Москва против Плотвы, но не хочет его сейчас снимать.

        он сакральный Минск подписывал - куда ж его денут?!
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        Стирбьорн
        1. LiSiCyn Сегодня, 14:20 Новый
          Аккуратней с "минском" . wink Меня в прошлой новости, по теме, маршалл AVТ паникером назвал... request Хотя , я тоже высказал, мнение, что это лишний повод, для ук-ров саботировать "минск".
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          LiSiCyn
          1. avt Сегодня, 15:09 Новый
            Цитата: LiSiCyn
            Меня в прошлой новости, по теме, маршалл AVТ паникером назвал..

            Врунишка ! bully
            wassat Совсем чтоль fool Причём тут ,,Минск"!? Плотницкий подписал как глава субъекта в соответствии с должностью. Даже если будет Корнет на его месте , то де юро он должен отозвать подпись как новый глава непризнанной республики . Не , ну это до какого маразма надо дойти , чтобы прям -
            Партия и Ленин —
            близнецы-братья
            кто более
            матери-истории ценен?
            Мы говорим Ленин
            подразумеваем —
            партия,
            мы говорим
            партия,
            подразумеваем —
            Ленин.
            В.В.Маяковский
            bully Теперь местные диванные аналитиги начали втирать по аналогии - ,,Мы говорим -Плотницкий , подразумеваем Луганская Народная Республика!" fool avt
            2 Сепар ДНР Сегодня, 10:37 ↑

            bully,, Маршал" намекнул на э-э-э-э-э.....на неадекватное восприятие реальности , которое приводит к .... посещению специфического профильного специалиста с последующим наблюдением в диспансере .
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            avt
            1. LiSiCyn Сегодня, 16:10 Новый
              То есть , Вы отрицаете, что ук-ры , могут воспользаваться моментом и продолжать саботировать "минск". А , по поводу
              Цитата: avt
              посещению специфического профильного специалиста с последующим наблюдением в диспансере .

              , можно процитировать персонажа из " Покровских ворот"... А, кто не пьет ?
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              LiSiCyn
      3. Svarog51 Сегодня, 14:06 Новый
        идите на цензор
        Гы-ы! laughing Такое непотребство читать - себя не уважать.
        Дмитрий hi , а коллег с ВО туда посылать, ну очень не комильфо. request
        Ответить
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        Svarog51
  3. RUS96 Сегодня, 13:24 Новый
    Мало ли кому интересно.На Zello есть канал АТО Донецк,дак там эту тему сейчас обсуждают.
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    RUS96
  4. Горный стрелок Сегодня, 13:36 Новый
    "Мятеж не может кончиться удачей. В противном случае его зовут иначе."
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    Горный стрелок
  5. Мар.Тира Сегодня, 13:51 Новый
    Цитата: analgin
    Цитата: Владыка Ситх
    Та все ясно, нашим в ДНР приказали, мы и пришли. Приказали с Марса.Что тут не понятного? Без приказа, наши бы не тронулись.

    А как же "избранный народом", "пользующийся народной поддержкой" и "народ сам решает"? good
    Что же получается: один "братский народ" свергает главу "избранного народом" главу другого "братского народа", а Кремль заявляет, что "это внутренние дело" этих самых "братских народов"? good good

    Царёв проводил голосование в соцсети.71% за снятие с должности Плотницкого 29% против.Вот вам и доверие.
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    Мар.Тира
    1. analgin Сегодня, 13:57 Новый
      Цитата: Мар.Тира

      Царёв проводил голосование в соцсети.71% за снятие с должности Плотницкого 29% против.Вот вам и доверие.

      Ну если аж в соцсети, то это всё меняет! Может и в России проводить голосования в соцсети?
      Ответить
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      analgin
  6. Мар.Тира Сегодня, 13:59 Новый
    Цитата: analgin
    Цитата: Мар.Тира

    Царёв проводил голосование в соцсети.71% за снятие с должности Плотницкого 29% против.Вот вам и доверие.

    Ну если аж в соцсети, то это всё меняет! Может и в России проводить голосования в соцсети?

    А вот это зависит от того,кто проводит голосование.Или вы считаете Центризбирком России не предвзятым учреждением?Я так не думаю?
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    Мар.Тира
  7. Мар.Тира Сегодня, 14:02 Новый
    Цитата: ПалБор
    Цитата: Мар.Тира
    Полчаса назад Царёв сообщил-Люди Корнета в ЛНР заняли прокуратуру

    И Коц подтверждает.Прокуратура занята,и.о.генпрокурора задержан.

    Точно!!!!!Эти джентельмены у Генпрокуратуры ЛНР пояснили мне, что она не захвачена, а взята под контроль. Причем еще вчера: Мы обеспечиваем безопасность.
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    Мар.Тира
    1. Владыка Ситх Сегодня, 14:12 Новый
      А еще есть фото?
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      Владыка Ситх
      1. avt Сегодня, 15:13 Новый
        Цитата: Владыка Ситх
        А еще есть фото?

        На ,,Русской весне" видео выложили.
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        avt
  8. Метан Сегодня, 14:07 Новый
    Цитата: Мар.Тира
    Полчаса назад Царёв сообщил-Люди Корнета в ЛНР заняли прокуратуру

    У Кассада последняя(свежая)инфа.
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    Метан
  9. Мар.Тира Сегодня, 14:07 Новый
    Цитата: analgin
    Цитата: Мар.Тира

    Царёв проводил голосование в соцсети.71% за снятие с должности Плотницкого 29% против.Вот вам и доверие.

    Ну если аж в соцсети, то это всё меняет! Может и в России проводить голосования в соцсети?

    А вы погодите иронизировать.Почитайте??????????https://www.tume
    n.kp.ru/daily/26761.4/3791274/
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    Мар.Тира
  10. Комментарий был удален.
  11. senima56 Сегодня, 14:13 Новый
    Уж вы там, ребята, разберитесь по-мирному! Нечего бандеровцев радовать! Им же того и надо!
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    senima56
  12. Furious Bambr Сегодня, 14:23 Новый
    А на Русской весне всё наоборот и Плотницкий засел в подвале....Ждём
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    Furious Bambr
  13. Николай Фёдоров Сегодня, 14:26 Новый
    Уже прошли слухи, что Плотницкий сбежал в Россию, а в Луганск прибыли подразделения из ДНР для помощи в смещении Плотницкого. Я было обрадовался, собрался вечером отметить событие. Ан нет... Кажись, рано радоваться. Упырь на месте, кажется. Прочно присосался...
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    Николай Фёдоров
  14. Мар.Тира Сегодня, 15:00 Новый
    Цитата: senima56
    Уж вы там, ребята, разберитесь по-мирному! Нечего бандеровцев радовать! Им же того и надо!

    А укропы потихоньку занимают серые зоны.Вот буквально сегодня сообщение.
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    Мар.Тира
  15. fif21 Сегодня, 15:03 Новый
    По непроверенной информации- Плотницкий блокирован в подвале администрации Луганска. Прокуратура ЛНР взята штурмом ,двое задержанных. Ополченцы обратились к Захарченко с просьбой взять управление ЛНР на себя ( объединение республик) hi
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    fif21
  16. федоров Сегодня, 15:25 Новый
    " 1992 г. – 1996 г. Развивал и работал в различных фирмах на должностях менеджера, заместителя директора по коммерческим вопросам.

    1996 г. – 2002 г. Организовал и возглавил ЧП «ТФ Скарабей». Фирма занималась оптово-розничной торговлей ГСМ, в собственности находилась АЗС в г. Луганске.

    2004 г. – 2012 г. Областная Инспекция по делам защиты прав потребителей. Начинал с главного специалиста, заместитель начальника отдела, начальник отдела по контролю качества и реализации непродовольственной группы товаров и ГСМ, начальник отдела рыночного надзора. "

    - Кому не понятно , перевести на язык вобла ?
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    федоров
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