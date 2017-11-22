Плотницкий: В ЛНР предпринималась попытка насильственного захвата власти

По Корнету суд свою точку поставил, есть закон, по закону всё понятно. Мы недооценили количество и состав преступлений, которые совершал бывший министр внутренних дел, потому что пойти за такой авантюрой, как попытка государственного переворота и захвата власти, скрывается гораздо больше. Сейчас уже чётко всё проявилось, кто есть кто. Если он таким способом решил защищаться, то это его грубейшая ошибка. Одни преступления – это одно, а вот попытка насильственного захвата власти – совсем другое.

Государственная телерадиокомпания ЛНР сообщает о заявлении главы республики Игоря Плотницкого. Глава ЛНР отмечает, что ситуация в народной республике не выйдет из-под контроля действующих властей, принципы законности будут неукоснительно соблюдаться. При этом подтверждена информация о том, что глава ЛНР отстранил от должности главы республиканского МВД Игоря Корнета.Игорь Плотницкий в ходе рабочей встречи с исполняющим обязанности министров МЧС и МВД ЛНР:Полная версия рабочей встречи:В украинских СМИ объявили, что видео Плотницкий записал ещё вчера, и его (видео) решили «придержать» до развития событий.На данный момент в Луганске спокойная обстановка, центр города не блокирован.