МЧС сформировало очередную автоколонну с гуманитарной помощью для Донбасса

МЧС России завершило формирование на территории Донского спасательного центра в Ростовской области 71-й гуманитарной колонны. Завтра автомобили отправятся в Донецкую и Луганскую области

МЧС России сформировало 71-ю автомобильную колонну с гуманитарной помощью для Донбасса, которая отправится в Донецкую и Луганскую области 23 ноября, сообщили в пресс-службе МЧС в среду.- сказал собеседник агентства.Колонна доставит жителям Донбасса более 500 тонн гуманитарной помощи. В составе груза - детские продуктовые наборы, медикаменты, медицинское имущество и детские подарки. Колонна проследует к государственной границе на пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" для прохождения необходимых таможенных процедур в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов.Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 70 колонн МЧС привезли на территорию юго-востока Украины более 71 тыс. тонн гуманитарных грузов