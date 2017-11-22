16:25 22 ноября

МЧС сформировало очередную автоколонну с гуманитарной помощью для Донбасса

МЧС России сформировало 71-ю автомобильную колонну с гуманитарной помощью для Донбасса, которая отправится в Донецкую и Луганскую области 23 ноября, сообщили в пресс-службе МЧС в среду.

МЧС сформировало очередную автоколонну с гуманитарной помощью для Донбасса


МЧС России завершило формирование на территории Донского спасательного центра в Ростовской области 71-й гуманитарной колонны. Завтра автомобили отправятся в Донецкую и Луганскую области
- сказал собеседник агентства.


Колонна доставит жителям Донбасса более 500 тонн гуманитарной помощи. В составе груза - детские продуктовые наборы, медикаменты, медицинское имущество и детские подарки. Колонна проследует к государственной границе на пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" для прохождения необходимых таможенных процедур в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов.

Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 70 колонн МЧС привезли на территорию юго-востока Украины более 71 тыс. тонн гуманитарных грузов

Использованы фотографии: РИА Новости
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Комментарии 12

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  1. самый главный Сегодня, 14:16
    А не проще просто денег перевести на счет и не заморачиваться с колоннами? При такой перевозке все становится просто золотым в конечном пункте назначения. Неужели жители сами не смогут купить всё что им необходимо, а не то что им привезут?
    самый главный
    1. Piramidon Сегодня, 14:26
      Цитата: самый главный
      А не проще просто денег перевести на счет и не заморачиваться с колоннами? При такой перевозке все становится просто золотым в конечном пункте назначения. Неужели жители сами не смогут купить всё что им необходимо, а не то что им привезут?

      Чтобы что то купить, нужно это что то туда доставить. Опять же на "камазах" из России.
      Piramidon
    2. Андрей Скоковский Сегодня, 14:36
      Цитата: самый главный
      А не проще просто денег перевести на счет и не заморачиваться с колоннами? При такой перевозке все становится просто золотым в конечном пункте назначения. Неужели жители сами не смогут купить всё что им необходимо, а не то что им привезут?

      они деньги есть будут?
      гуманитарка вообще то раздаётся бесплатно, и насколько она золотая, стариков не интересует
      ну перевели вы деньги и что? на местах за эти деньги закажут ... не поверите - но колонну с продовольствием из Ростова...бинго!
      ...а глядя на Луганск может не закажут...
      Андрей Скоковский
      1. VadimSt Сегодня, 14:40
        Гуманитарка достается не старикам, а многодетным, инвалидам, матерям одиночкам, больницам и дошкольным учреждениям!
        VadimSt
        1. Андрей Скоковский Сегодня, 14:55
          Цитата: VadimSt
          Гуманитарка достается не старикам, а многодетным, инвалидам, матерям одиночкам, больницам и дошкольным учреждениям!

          спасибо за уточнение, те старикам ее не дают?, ладно
          тогда уточните пожалуйста, цена гуманитарки волнует " многодетных, инвалидов, матерей одиночкек, больницы и дошкольные учреждения"
          что вы хотите изменить в смысле сказанного мною, с чем не согласны то?
          Андрей Скоковский
    3. ul_vitalii Сегодня, 14:41
      Ко мне на улице подходят две девочки(лет 7-8) и просят денежку на хлебушек, я им говорю мол пойдемте в магазин, вам батон, плетёнку? А они мне:" нет дяденька лучше дайте денежку".Я к тому, чтобы гумпомощь была адресной и состояла из продуктов и товаров первой необходимости.
      ul_vitalii
  2. Burbon Сегодня, 14:28
    едут ситуацию в ЛНР разруливать....
    Burbon
  3. Не служил Сегодня, 14:29
    Так деньги разворуют. Мы гуммунитарку возим, а они её уничтожают.

    «МВД рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконного удерживания людей. Сейчас проходят переговоры с исполняющим обязанности генпрокурора Подобрым. Персонал удерживали в здании, так как МВД обвинило сотрудников генпрокуратуры в бездействии — 200 тонн российской гуманитарной помощи были уничтожены после того, как она стала негодной. По данным МВД, сотрудники прокуратуры об этом знали, но уголовные дела были закрыты. Лоббировались предпринимательские интересы некоторых людей, были махинации, продажи», — сказал источник.

    Подробнее на РБК:
    https://www.rbc.ru/politics/22/11/2017/5a15533f9a
    794715c3040134?from=main
    Не служил
    1. VadimSt Сегодня, 14:43
      Цитата: Не служил
      а они её уничтожают

      Ну да! Как "войну выиграли", так это мы, а как "войну проиграли", так это они! Они - это конкретные лица, а не в скрытом смысле сказанного "ОНИ", - Республики Донбасса!
      VadimSt
  4. gukoyan Сегодня, 14:34
    Лучше бы населению нашей страны помогли...
    gukoyan
    1. VadimSt Сегодня, 14:47
      Один пацан выступил в Бундестаге. Выступи в Думе - зачем помогаем Сирии, Донбассу, списываем долги бывшим друзьям, даем новые займы,вмешиваемся в выборы демократического мира -
      Цитата: gukoyan
      Лучше бы населению нашей страны помогли...
      VadimSt
    2. Piramidon Сегодня, 14:52
      Цитата: gukoyan
      Лучше бы населению нашей страны помогли...

      Ну, как всегда нашелся голодающий и начал плакать по пенсионерам, больным детям и себе - родимому. Люди там четыре года под обстрелами, а вы им кусок хлеба пожалели..
      Piramidon
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