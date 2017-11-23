09:36 23 ноября

Штурмовик Ил-2: эпопея одного памятника. Часть 1

Штурмовик Ил-2, установленный в качестве памятника всем лётчикам, сражавшимся в небе над Новороссийском, для самих новороссийцев нечто большее, чем просто памятник. Это одна из немногих ниточек материальной связи со славной историей новороссийских авиаторов. Город, в котором выросли легендарные братья Коккинаки и будущий маршал авиации Савицкий, город, который в «святые 90-е» лишился собственного аэродрома, дорожил Ил-2. Естественно горожане били во все колокола по поводу состояния исторической реликвии Великой Отечественной войны, которую толком не реставрировали с коматозного времени развала Союза ни разу. А ведь именно Ил-2 обкатывал новороссиец Владимир Коккинаки, ставший любимым лётчиком-испытателем конструктора Сергея Ильюшина.

Штурмовик, в самом деле, находился в чудовищном состоянии. Агрессивная прибрежная морская среда разъедала корпус, ураганный ветер ежегодно, поднимая гребни солёных волн, легко проносил их сотни метров до места установки боевой машины. Зимний холод, доходящий до -20 градусов контрастировал с летним пеклом под 40. И всё это под открытым небом. В последние годы же суровый новороссийский норд-ост и вовсе «звал» штурмовик в полёт.




Штурмовик Ил-2: эпопея одного памятника. Часть 1


В 2012 Ил-2 всё-таки свой первый «полёт» после выхода на «пенсию» совершил - он слетел с постамента и раскололся. Неоднократно мне лично приходилось наблюдать, как машина норовила встать на дыбы, дрожа всем корпусом. В итоге отвалился хвост, который после починки «а-ля» молотком при сильных порывах «боры» начинал вихлять, грозя снова обвалиться. Некогда грозная крылатая машина выглядела так, словно только что вернулась из боя: хвост висел на какой-то убогой перекладине, фонарь кабины был уже давно заменён на жестяную капсулу красного цвета в стиле «Безумного Макса», а винт смотрелся, будто кто-то его пожёвывал по ночам.



Наконец, власти решили отреставрировать Ил-2. В начале июля начался демонтаж самолёта. Учитывая уровень доверия властям (даже муниципальным), что редко поднимается выше отметки ноль, волнение многих горожан было обоснованным. Вернётся боевая машина на прежнее место или нет? Не внушало энтузиазма и старания некой инициативной группы по буксировке крейсера «Михаил Кутузов» в Севастополь в «Парк Патриот», который к тому же оказался в подвешенном состоянии. На всём этом фоне оставляло желать лучшего и информирование горожан о проводимых реставрационных работах.

Вскоре стало известно, что кроме реставрации самого самолёта был закуплен макет в натуральную величину. Появились подозрения, что вместо родного Ил-2 на его законное место встанет чуть ли не китайская подделка из пластмассы. Я, воочию наблюдавший коррозию корпуса, прекрасно понимаю, что от оригинального штурмовика останется крайне мало. Но реставрационные работы это одно, а макет совсем другое.

Новороссийские СМИ и интернет-ресурсы наводнили сообщения, что макет был закуплен ещё до реставрации, но установить его оказалось невозможно. Наконец, «Наша газета. Новороссийск» опубликовала слова начальника управления культуры города Вячеслава Матвейчука, что установлен на постамент будет именно отреставрированный Ил-2, а макет установят в одной из парковых аллей города. Реставрационные работы, по его же словам, проводились на Самарском авиационном заводе «Авиакор».

Правда, вопросы повисли в воздухе. Зачем было заказывать макет? Кто контролировал его производство, если он оказался негоден? Сколько денег в итоге было потрачено на всю эту эпопею с приведением исторического памятника в должный вид? Тут ровно как в том анекдоте – «ну не шмогла я, не шмогла».

Но власти не уставали повторять, что ко Дню города Ил-2 вернётся домой. Факт срыва сроков в данный момент сглаживался полной глухотой населения к различным обещаниям. В итоге ориентировочные сентябрьские сроки, естественно, перенесли на середину ноября.
Наконец, уже 14 ноября по городу пронеслась весть, что Ил-2 едет домой. А работы по монтажу отреставрированного штурмовика начнутся в ночь на 15-е.

Однако, как водится, эти работы затянулись. То ли рабочие были попросту не в курсе, как собрать штурмовик, это же не столик из ИКЕИ, то ли местные бюрократы охладели к данной теме, финансы-то были уже освоены. Но первый поход надежды к многострадальному штурмовику состоялся уже 17 ноября. Однако Ил-2, который уже успели установить на постамент, выглядел как больной на операционном столе у профессора Франкенштейна. Крылья и шасси, словно вырвали из корпуса.



Пришлось обождать. Наконец 22 ноября я вновь пришёл к месту стоянки легендарного Ил-2.

Однако рабочие продолжали монтаж машины, но уже, как мне показалось, на финальной стадии. Без характерного контраста не обошлось. Бетонные тумбы, на которых покоятся шасси штурмовика, выглядят под стать скорее Дворцу культуры Цементников, что не восстанавливался после бомбёжек в назидание потомкам, нежели отреставрированному самолёту. Как долго они простоят – неизвестно. Тот случай, когда хочется ошибаться в собственном мнении.





Также неизвестно зачем убрали небольшой информационный стенд. Пускай он и выглядел невзрачно, но любой прохожий мог узнать краткую судьбу этого самолёта и, главное, его лётчиков – майора Виктора Фёдоровича Кузнецова и воздушного стрелка старшего краснофлотца Решетинского Александра Васильевича. Теперь это стало невозможно.



Жаль и то, что медленно растворяется во времени тот торжественно-печальный стиль советских памятников. Исчезает мрамор, видимо, из опаски, что местные обыватели растащат его. Исчезают массивные металлические детали и кованые ограды из страха, что их сопрут на металлолом. Всё меняется. Но Ил вернулся, может, вернётся и остальное.



Во второй части будет рассказана история обретения этой машины и история её экипажа…
Автор: Восточный ветер


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Комментарии 3

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  1. К0щей Сегодня, 07:13
    Исчезает мрамор, видимо, из опаски, что местные обыватели растащат его. Исчезают массивные металлические детали и кованые ограды из страха, что их сопрут на металлолом. Всё меняется.

    что-то давно уже не помню, чтобы кто-то пробовал спереть мраморную плитку. и даже кованные ограды. тем более бомжу их не упереть (они больше люками промышляют), а занимавшихся вандализмом на грузовике сейчас достаточно неплохо находят по камерам. плюс за эту муть получить реальный срок по статье - это на большого любителя. все меняется конечно, но больше в лучшую сторону.
    К0щей
  2. Сергей-svs Сегодня, 07:34
    Жаль и то, что медленно растворяется во времени тот торжественно-печальный стиль советских памятников. Исчезает мрамор, видимо, из опаски, что местные обыватели растащат его. Исчезают массивные металлические детали и кованые ограды из страха, что их сопрут на металлолом. Всё меняется. Но Ил вернулся, может, вернётся и остальное...

    Действительно жаль, но так не везде. yes У нас в Самаре, 6 ноября, состоялось торжественное открытие памятника самолету "Ил-2", после реконструкции, как самолёта так и постамента. Монумент восстановлен полностью, с гранитом и мрамором - точно такой же, каким его открыли 9 мая 1975 года! good

    P.S. Кому интересно, вот история самарского Ил-2: В Куйбышеве (ныне Самара), было изготовлено с 1941-45 годы на авиазаводе № 18, более 15 000 самолетов Ил-2 , в изготовлении штурмовика участвовали так же авиазавод № 1, моторостроительный завода № 24, и многие других предприятий города. Самолет установленный на монументе, найден в Кандалакшском районе Мурманской области, недалеко от озера Ориярви в 1972 году. Прибывшая к месту падения самолета комиссия обнаружила останки человека в кабине воздушного стрелка, пулемет с пустыми лентами, пистолет, ракетницу и лётный планшет. Заводской номер машины (1872932) помог выяснить, что она была построена на Куйбышевском авиационном заводе №18. С завода самолет отправили в Заполярье в 1943 году в 828-й штурмовой авиаполк. В том же 1943-м самолет был сбит после ожесточенного боя за большой аэродром Алакуртти, где базировались немецкие самолеты. По бортовому номеру определили имена летчика и воздушного стрелка, ими оказались летчик младший лейтенант Константин Котляревский и стрелок старший сержант Евгений Мухин. Начались поиски следов Котляревского, предстояло выяснить, как погиб и где похоронен. Каково же было удивление, когда на запросы откликнулся сам Константин Михайлович! Оказалось, что он чудом остался жив, после войны 14 лет работал летчиком-испытателем и возглавлял штаб гражданской обороны одного из заводов Новосибирска. По решению горсовета, самолет-памятник был установлен на пересечении Московского шоссе и Кировского проспекта. Автором памятника стал заслуженный архитектор России Алексей Григорьевич Моргун. 7 мая 1975 года состоялось торжественное открытие монумента, из Новосибирска прилетел и сам летчик, самолет которого был поднят на пьедестал, подполковник запаса Константин Михайлович Котляревский. Памятник ИЛ-2 стал символом города Куйбышева, трудового героизма тружеников тыла и мужества советских лётчиков на фронте. smile
    Сергей-svs
  3. parusnik Сегодня, 08:08
    Жаль и то, что медленно растворяется во времени тот торжественно-печальный стиль советских памятников.
    ..Что имеем не храним, а потерявши, плачем...Спасибо автору, ждем продолжения...
    parusnik
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