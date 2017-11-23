Штурмовик Ил-2: эпопея одного памятника. Часть 1

Штурмовик Ил-2, установленный в качестве памятника всем лётчикам, сражавшимся в небе над Новороссийском, для самих новороссийцев нечто большее, чем просто памятник. Это одна из немногих ниточек материальной связи со славной историей новороссийских авиаторов. Город, в котором выросли легендарные братья Коккинаки и будущий маршал авиации Савицкий, город, который в «святые 90-е» лишился собственного аэродрома, дорожил Ил-2. Естественно горожане били во все колокола по поводу состояния исторической реликвии Великой Отечественной войны, которую толком не реставрировали с коматозного времени развала Союза ни разу. А ведь именно Ил-2 обкатывал новороссиец Владимир Коккинаки, ставший любимым лётчиком-испытателем конструктора Сергея Ильюшина.Штурмовик, в самом деле, находился в чудовищном состоянии. Агрессивная прибрежная морская среда разъедала корпус, ураганный ветер ежегодно, поднимая гребни солёных волн, легко проносил их сотни метров до места установки боевой машины. Зимний холод, доходящий до -20 градусов контрастировал с летним пеклом под 40. И всё это под открытым небом. В последние годы же суровый новороссийский норд-ост и вовсе «звал» штурмовик в полёт.В 2012 Ил-2 всё-таки свой первый «полёт» после выхода на «пенсию» совершил - он слетел с постамента и раскололся. Неоднократно мне лично приходилось наблюдать, как машина норовила встать на дыбы, дрожа всем корпусом. В итоге отвалился хвост, который после починки «а-ля» молотком при сильных порывах «боры» начинал вихлять, грозя снова обвалиться. Некогда грозная крылатая машина выглядела так, словно только что вернулась из боя: хвост висел на какой-то убогой перекладине, фонарь кабины был уже давно заменён на жестяную капсулу красного цвета в стиле «Безумного Макса», а винт смотрелся, будто кто-то его пожёвывал по ночам.Наконец, власти решили отреставрировать Ил-2. В начале июля начался демонтаж самолёта. Учитывая уровень доверия властям (даже муниципальным), что редко поднимается выше отметки ноль, волнение многих горожан было обоснованным. Вернётся боевая машина на прежнее место или нет? Не внушало энтузиазма и старания некой инициативной группы по буксировке крейсера «Михаил Кутузов» в Севастополь в «Парк Патриот», который к тому же оказался в подвешенном состоянии. На всём этом фоне оставляло желать лучшего и информирование горожан о проводимых реставрационных работах.Вскоре стало известно, что кроме реставрации самого самолёта был закуплен макет в натуральную величину. Появились подозрения, что вместо родного Ил-2 на его законное место встанет чуть ли не китайская подделка из пластмассы. Я, воочию наблюдавший коррозию корпуса, прекрасно понимаю, что от оригинального штурмовика останется крайне мало. Но реставрационные работы это одно, а макет совсем другое.Новороссийские СМИ и интернет-ресурсы наводнили сообщения, что макет был закуплен ещё до реставрации, но установить его оказалось невозможно. Наконец, «Наша газета. Новороссийск» опубликовала слова начальника управления культуры города Вячеслава Матвейчука, что установлен на постамент будет именно отреставрированный Ил-2, а макет установят в одной из парковых аллей города. Реставрационные работы, по его же словам, проводились на Самарском авиационном заводе «Авиакор».Правда, вопросы повисли в воздухе. Зачем было заказывать макет? Кто контролировал его производство, если он оказался негоден? Сколько денег в итоге было потрачено на всю эту эпопею с приведением исторического памятника в должный вид? Тут ровно как в том анекдоте – «ну не шмогла я, не шмогла».Но власти не уставали повторять, что ко Дню города Ил-2 вернётся домой. Факт срыва сроков в данный момент сглаживался полной глухотой населения к различным обещаниям. В итоге ориентировочные сентябрьские сроки, естественно, перенесли на середину ноября.Наконец, уже 14 ноября по городу пронеслась весть, что Ил-2 едет домой. А работы по монтажу отреставрированного штурмовика начнутся в ночь на 15-е.Однако, как водится, эти работы затянулись. То ли рабочие были попросту не в курсе, как собрать штурмовик, это же не столик из ИКЕИ, то ли местные бюрократы охладели к данной теме, финансы-то были уже освоены. Но первый поход надежды к многострадальному штурмовику состоялся уже 17 ноября. Однако Ил-2, который уже успели установить на постамент, выглядел как больной на операционном столе у профессора Франкенштейна. Крылья и шасси, словно вырвали из корпуса.Пришлось обождать. Наконец 22 ноября я вновь пришёл к месту стоянки легендарного Ил-2.Однако рабочие продолжали монтаж машины, но уже, как мне показалось, на финальной стадии. Без характерного контраста не обошлось. Бетонные тумбы, на которых покоятся шасси штурмовика, выглядят под стать скорее Дворцу культуры Цементников, что не восстанавливался после бомбёжек в назидание потомкам, нежели отреставрированному самолёту. Как долго они простоят – неизвестно. Тот случай, когда хочется ошибаться в собственном мнении.Также неизвестно зачем убрали небольшой информационный стенд. Пускай он и выглядел невзрачно, но любой прохожий мог узнать краткую судьбу этого самолёта и, главное, его лётчиков – майора Виктора Фёдоровича Кузнецова и воздушного стрелка старшего краснофлотца Решетинского Александра Васильевича. Теперь это стало невозможно.Жаль и то, что медленно растворяется во времени тот торжественно-печальный стиль советских памятников. Исчезает мрамор, видимо, из опаски, что местные обыватели растащат его. Исчезают массивные металлические детали и кованые ограды из страха, что их сопрут на металлолом. Всё меняется. Но Ил вернулся, может, вернётся и остальное.Во второй части будет рассказана история обретения этой машины и история её экипажа…