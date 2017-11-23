Сирийские ополченцы показали «образцовые» решетчатые экраны на БМП-1
Ополченцы проправительственной организации «Нубболь-Захры», воюющие с террористами в провинции Дейр-эз-Зор, получили в свое распоряжение БМП-1 с решетчатыми экранами, сообщает Вестник Мордовии.
Представленная на фотографии боевая машина «вызвала восхищение у всех, даже предвзятых военных экспертов», пишет автор материала Лев Романов.
По мнению специалистов, «противокумулятивные экраны выполнены на самом высоком уровне».
Они отмечают, что такому качеству работы могут даже позавидовать профессиональные военные из более развитых в промышленном отношении стран.
В результате «единичка» получила надежную круговую защиту корпуса и башни от наиболее распространенных на сирийском театре военных действий реактивных противотанковых гранат.
Ранее с похожими экранами был замечен бронетранспортер (БТР-80), стоящий на вооружении правительственных войск.
Представленная на фотографии боевая машина «вызвала восхищение у всех, даже предвзятых военных экспертов», пишет автор материала Лев Романов.
По мнению специалистов, «противокумулятивные экраны выполнены на самом высоком уровне».
Они отмечают, что такому качеству работы могут даже позавидовать профессиональные военные из более развитых в промышленном отношении стран.
В результате «единичка» получила надежную круговую защиту корпуса и башни от наиболее распространенных на сирийском театре военных действий реактивных противотанковых гранат.
Ранее с похожими экранами был замечен бронетранспортер (БТР-80), стоящий на вооружении правительственных войск.
Использованы фотографии: twitter.com/IvanSidorenko1
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