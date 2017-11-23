13:58 23 ноября

Сирийские ополченцы показали «образцовые» решетчатые экраны на БМП-1

Ополченцы проправительственной организации «Нубболь-Захры», воюющие с террористами в провинции Дейр-эз-Зор, получили в свое распоряжение БМП-1 с решетчатыми экранами, сообщает Вестник Мордовии.



Представленная на фотографии боевая машина «вызвала восхищение у всех, даже предвзятых военных экспертов», пишет автор материала Лев Романов.


По мнению специалистов, «противокумулятивные экраны выполнены на самом высоком уровне».

Они отмечают, что такому качеству работы могут даже позавидовать профессиональные военные из более развитых в промышленном отношении стран.

В результате «единичка» получила надежную круговую защиту корпуса и башни от наиболее распространенных на сирийском театре военных действий реактивных противотанковых гранат.

Ранее с похожими экранами был замечен бронетранспортер (БТР-80), стоящий на вооружении правительственных войск.

Использованы фотографии: twitter.com/IvanSidorenko1
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Комментарии 12

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  1. Владыка Ситх Сегодня, 13:02
    Ну ополченцами их назвать можно с натяжкой. Скорее - силы поддерживающие правительство.
    Владыка Ситх
    1. Джедай Сегодня, 13:11
      Сирийские Кулибины и Левши не перестают удивлять в хорошем смысле слова. good
      Джедай
      1. Uncle Lee Сегодня, 13:19
        Цитата: Джедай
        не перестают удивлять

        Насколько эффективны эти экраны в реальном бою против ПТРК ?
        Uncle Lee
        1. Идущий Сегодня, 13:23
          Для выживания используются любые средства , была бы у них более эффективная защита , они бы её использовали , а так все на подручных средствах.
          Идущий
        2. Джедай Сегодня, 13:28
          Володя, это лучше у спецов по бронетехнике поинтересоваться...
          Джедай
    2. destination Сегодня, 13:18
      А что тогда тут над хохлами,помню,смеялись все?Значит,не так уж это и бесполезно?
      destination
      1. jjj Сегодня, 13:52
        Вот у них идею и позаимствовали
        jjj
  2. Vik66 Сегодня, 13:27
    Экран слишком близко расположен к броне - кумулятивной струе хватит сил прожечь "броню" БМП. На танках это еще может прокатить, на более легкой технике с тонкою броней - вряд ли. Минимальное расстояние от экрана до брони - 40 см.
    А так - да, исполнено аккуратно, экраны сделаны секциями, откидываются и ребрами жесткости наружу, правильно.
    Vik66
    1. NKVD Сегодня, 13:48
      Задача таких экранов не подорвать снаряд до встречи с броней а разломать его до подрыва заряда.К тому же есть большая вероятность что экран отклонит снаряд от оси полета и струя уйдет в верх или вниз не причинив существенного вреда технике и экипажу.
      NKVD
  3. Злой 55 Сегодня, 13:32
    Тёмные Бармалеи думают о смерти, нормальные,грамотные люди-о долгой и счастливой жизни..Оттого и стремление к безопасности, и грамотные технические решения на высоком уровне.
    Злой 55
  4. Livonetc Сегодня, 13:51
    БМП под парусом.
    Livonetc
  5. Стегозавр Бронтозавров Сегодня, 13:52
    По мнению специалистов, «противокумулятивные экраны выполнены на самом высоком уровне». Они отмечают, что такому качеству работы могут даже позавидовать профессиональные военные из более развитых в промышленном отношении стран.


    В чем технологическая сложность такой решетки?
    Стегозавр Бронтозавров
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