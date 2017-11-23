Франция представила на выставке бронемашину TITUS
На проходящей в Париже выставке Milipol 2017 выставлена французская бронированная машина TITUS (Tactical Infantry Transport and Utility System) с колесной формулой 6х6, разработанная компанией Nexter Systems, сообщает bmpd.
Компания представила предсерийный образец TITUS, эксплуатируемый антитеррористическим подразделением французской полиции RAID. Первый опытный образец был показан в 2013 году в военном исполнении.
Машина TITUS выполнена на шасси Tatra Т815 в исполнении 6x6, с равномерно разнесенными по длине корпуса осями. В ходовой части использованы также элементы продемонстрированного в 2010 году бронетранспортера Nexter.
В базовом варианте TITUS имеет массу пустой 17 тонн, однако в варианте с усиленным бронированием боевая масса вырастает до 23 тонн.
«Машина имеет длину 7,55 м, ширину 2,55 м и высоту по крыше корпуса 2,73 м. Бронирование в базовом варианте соответствует стандарту НАТО STANAG 4569 Level 2, но с установкой дополнительных модулей может быть усилено до уровня Level 4. Возможна установка специального комплекта PG Guard для защиты от РПГ. Противоминная защита декларируется на уровнях STANAG 4569 Level 4a и Level 4b, при этом разработанная Nexter запатентованная конструкция защиты корпуса SAFEPRO якобы обеспечивает выживаемость личного состава в машине при подрыве фугаса массой до 150 кг», – говорится в материале.
Бронемашина оснащена 6-цилиндровым дизельным двигателем Cummins в вариантах мощности от 440 до 580 л.с. с автоматической трансмиссией Allison. Максимальная скорость – 110 км/час, запас хода – до 700 км. В военном исполнении может оснащаться различными дистанционно управляемыми боевыми модулями.
Компания представила предсерийный образец TITUS, эксплуатируемый антитеррористическим подразделением французской полиции RAID. Первый опытный образец был показан в 2013 году в военном исполнении.
Машина TITUS выполнена на шасси Tatra Т815 в исполнении 6x6, с равномерно разнесенными по длине корпуса осями. В ходовой части использованы также элементы продемонстрированного в 2010 году бронетранспортера Nexter.
В базовом варианте TITUS имеет массу пустой 17 тонн, однако в варианте с усиленным бронированием боевая масса вырастает до 23 тонн.
«Машина имеет длину 7,55 м, ширину 2,55 м и высоту по крыше корпуса 2,73 м. Бронирование в базовом варианте соответствует стандарту НАТО STANAG 4569 Level 2, но с установкой дополнительных модулей может быть усилено до уровня Level 4. Возможна установка специального комплекта PG Guard для защиты от РПГ. Противоминная защита декларируется на уровнях STANAG 4569 Level 4a и Level 4b, при этом разработанная Nexter запатентованная конструкция защиты корпуса SAFEPRO якобы обеспечивает выживаемость личного состава в машине при подрыве фугаса массой до 150 кг», – говорится в материале.
Бронемашина оснащена 6-цилиндровым дизельным двигателем Cummins в вариантах мощности от 440 до 580 л.с. с автоматической трансмиссией Allison. Максимальная скорость – 110 км/час, запас хода – до 700 км. В военном исполнении может оснащаться различными дистанционно управляемыми боевыми модулями.
Использованы фотографии: bmpd
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