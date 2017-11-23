17:50 23 ноября

Железнодорожные войска ЦВО на Урале и в Сибири получили новые самоходные понтоны

Более 50 новейших самоходных понтонов поступили по гособоронзаказу на вооружение железнодорожных соединений Центрального военного округа, дислоцированных на Урале и в Сибири, сообщает пресс-служба округа

Железнодорожные войска ЦВО на Урале и в Сибири получили новые самоходные понтоны


Самоходный понтон (толкач) ПСТ-1 предназначен для буксировки паромов или отдельных секций наплавных железнодорожных мостов, состоящих на вооружении железнодорожных войск. Понтон обеспечивает транспортировку элементов гидротехнических сооружений на водных объектах с высотой волны до 1,2 метра.
- говорится в сообщении


Отмечается, что благодаря мощному дизельному мотору мобильность новой техники существенно увеличилась по сравнению с понтонами предыдущего поколения.

Железнодорожные войска выполняют задачи по техническому прикрытию порученных объектов, восстановлению, разминированию и заграждению участков инфраструктуры железнодорожного транспорта, а также наведению переправ через водные преграды.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 1

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  1. НЕКСУС Сегодня, 14:57
    А вот это дело важное...особенно если учесть,что последние ТВД у нас то были европейскими...ну и с нашим бездорожьем то и реками надо как-то разбираться.
    НЕКСУС
  2. Комментарий был удален.
  3. Геркулесыч Сегодня, 15:15
    Вот, сколько лет стоит на вооружении, и главное, что нашу армию устраивает. Точно техника то что называется на долгие годы!
    Геркулесыч
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