Железнодорожные войска ЦВО на Урале и в Сибири получили новые самоходные понтоны

Самоходный понтон (толкач) ПСТ-1 предназначен для буксировки паромов или отдельных секций наплавных железнодорожных мостов, состоящих на вооружении железнодорожных войск. Понтон обеспечивает транспортировку элементов гидротехнических сооружений на водных объектах с высотой волны до 1,2 метра.

Более 50 новейших самоходных понтонов поступили по гособоронзаказу на вооружение железнодорожных соединений Центрального военного округа, дислоцированных на Урале и в Сибири, сообщает пресс-служба округа- говорится в сообщенииОтмечается, что благодаря мощному дизельному мотору мобильность новой техники существенно увеличилась по сравнению с понтонами предыдущего поколения.Железнодорожные войска выполняют задачи по техническому прикрытию порученных объектов, восстановлению, разминированию и заграждению участков инфраструктуры железнодорожного транспорта, а также наведению переправ через водные преграды.