Командир КСИР прокомментировал слова Макрона о ракетной программе Ирана

Предложение обсудить ракетные возможности Ирана связываем с молодостью и неопытностью президента Франции. Он сказал это лишь ввиду своей молодости и отсутствия опыта. Он достаточно скоро осознает, что эти попытки безрезультатны

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Али Джаафари объяснил предложение президента Франции Эммануэля Макрона обсудить ракетную программу Ирана молодостью французского лидера, передает агентство ISNA.Ранее Макрон на пресс-конференции в Дубае заявил о необходимости сохранить ядерное соглашение 2015 года, но отметил, что его необходимо дополнить новыми положениями. В частности, французский лидер предложил начать обсуждение баллистической активности Ирана и более четко определить границы ядерной программы страны, а также "ограничить иранскую гегемонию в регионе".— заявил Джаафари.Тегеран ранее неоднократно заявлял, что вопросы, связанные с обороноспособностью страны, не подлежат обсуждению, передает РИА Новости