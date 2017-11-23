17:52 23 ноября

Командир КСИР прокомментировал слова Макрона о ракетной программе Ирана

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Али Джаафари объяснил предложение президента Франции Эммануэля Макрона обсудить ракетную программу Ирана молодостью французского лидера, передает агентство ISNA.

Командир КСИР прокомментировал слова Макрона о ракетной программе Ирана


Ранее Макрон на пресс-конференции в Дубае заявил о необходимости сохранить ядерное соглашение 2015 года, но отметил, что его необходимо дополнить новыми положениями. В частности, французский лидер предложил начать обсуждение баллистической активности Ирана и более четко определить границы ядерной программы страны, а также "ограничить иранскую гегемонию в регионе".


Предложение обсудить ракетные возможности Ирана связываем с молодостью и неопытностью президента Франции. Он сказал это лишь ввиду своей молодости и отсутствия опыта. Он достаточно скоро осознает, что эти попытки безрезультатны
— заявил Джаафари.

Тегеран ранее неоднократно заявлял, что вопросы, связанные с обороноспособностью страны, не подлежат обсуждению, передает РИА Новости

Использованы фотографии: yandex.ru/images
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Комментарии 13

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  1. solzh Сегодня, 15:47
    Во так вот, Макрон. Молод ты и не опытен в политике, а то думал если ты президент франции, то тебя все будут слушать, уважать и бояться? Нет. Дяденька Иран не по зубам тебе. Это они ещё мягко тебя на место поставили. За то, что ты полез в их ракетную программу, они тебя могли послать далеко и глубоко. Не трогай Иран. Они не откажутся от своих оборонных программ.
    solzh
    1. Диванный Хенераль Сегодня, 15:58
      Ну так у Макрона жена - наставница :)
      Диванный Хенераль
      1. Политбюро Сегодня, 16:47
        Ядерную прграмму Израиля, почему то никто не пытается обсуждать..
        Россия -Иран- Сирия-Турция вот кто будет влиять на ситуацию на Ближнем Востоке! Мы договоримся обязательно, назло всем и мир установим там обязательно..
        Политбюро
        1. Диванный Хенераль Сегодня, 16:55
          Ну вы сказали "ядерную программу Израиля". Это же "священная корова", равно как и "холокост"...
          Диванный Хенераль
        2. Viktorfi Сегодня, 17:13
          Цитата: Политбюро
          Ядерную прграмму Израиля, почему то никто не пытается обсуждать.


          Обсуждать можно, но Израиль в отличии от Ирана не подписывал ДНЯО.
          Viktorfi
          1. Политбюро Сегодня, 17:29
            Цитата: Viktorfi
            Обсуждать можно, но Израиль в отличии от Ирана не подписывал ДНЯО.

            Израиль вообще то всегда сложно было уговорить и тем более заставить, что нибудь подписать и договорится..(просто у тех стран которые заикнутся об этом, начинаются серьезные проблемы ..)))) Россия трех евреев выгнала и сразу началась травля России,
            Путина! Вот так и живем пока все в санкциях и с танковыми и ракетными дивизиями НАТО на границах своих..
            Политбюро
  2. Чёрная вода Сегодня, 15:51
    ....дедушка объяснил внуку, что будет если наступить на грабли .......пока только объяснил ))))
    Чёрная вода
  3. Идущий Сегодня, 15:59
    Он сказал это лишь ввиду своей молодости и отсутствия опыта.


    И жена совсем не помогает.
    Идущий
  4. Ivan.A Сегодня, 16:01
    Очень тонко Али Джаафари послал Француза smile
    Ivan.A
    1. Политбюро Сегодня, 17:48
      Цитата: Ivan.A
      Очень тонко Али Джаафари послал Француза smile

      Петушок скачет кукарекает..Не везет Франции на лидеров уже давно! Шума много, дел не видно
      Фюрера им не хватает (злобная шутка)
      Политбюро
  5. Геркулесыч Сегодня, 16:14
    Пускай француз занемается кулинарией, Триумфальную арку перекрасит, но не в свои дела как бы лицо свое пусть не сует, персы сами у себя разберутся.
    Геркулесыч
  6. Сибирский цирюльник Сегодня, 16:41
    Как-то,у французов,с президентами,всё хуже и хуже,в последние времена..
    Сибирский цирюльник
    1. Идущий Сегодня, 16:44
      Не только у них , весь Запад обмельчал на настоящих государственников и лидеров.
      Идущий
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