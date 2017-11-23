Суданские истребители МиГ-29
На веб-ресурсе russianplanes.net появились довольно редкие снимки истребителей МиГ-29 ВВС Судана, сообщает bmpd.
По данным ресурса, на первом снимке изображен «самолет МиГ-29УБ (изделие 9-51, суданский бортовой номер "606") с заводским номером 80003001048, выпущенный 13 мая 1986 года, который был продан украинским ГП ДХВП "Спецтехноэкспорт" Военно-промышленной корпорации министерства обороны Судана в ноябре 2011 года за 2,795 млн. долларов».
Стоимость поставленных вместе с самолетом двух двигателей составила $ 1,5 млн.
Сообщается, что данный истребитель «изначально входил в состав 8-го истребительного авиационного полка ВВС СССР (аэродром Васильков, затем украинская в/ч А-1789) с бортовым номером 80, и был продан Судану в единственном экземпляре».
До этого Судан получил по контракту от 2002 года 12 истребителей новой постройки от РСК «МиГ». Стоимость сделки составила около $ 150 млн. Машины поставлялись в 2003-2004 годах. В числе поставленных самолетов десять МиГ-29СЭ (изделие 9-13СЭ) и два МиГ-29УБ (9-51).
По данным ресурса, на первом снимке изображен «самолет МиГ-29УБ (изделие 9-51, суданский бортовой номер "606") с заводским номером 80003001048, выпущенный 13 мая 1986 года, который был продан украинским ГП ДХВП "Спецтехноэкспорт" Военно-промышленной корпорации министерства обороны Судана в ноябре 2011 года за 2,795 млн. долларов».
Стоимость поставленных вместе с самолетом двух двигателей составила $ 1,5 млн.
Сообщается, что данный истребитель «изначально входил в состав 8-го истребительного авиационного полка ВВС СССР (аэродром Васильков, затем украинская в/ч А-1789) с бортовым номером 80, и был продан Судану в единственном экземпляре».
До этого Судан получил по контракту от 2002 года 12 истребителей новой постройки от РСК «МиГ». Стоимость сделки составила около $ 150 млн. Машины поставлялись в 2003-2004 годах. В числе поставленных самолетов десять МиГ-29СЭ (изделие 9-13СЭ) и два МиГ-29УБ (9-51).
Использованы фотографии: Михаил Тамбовцев / russianplanes.net
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