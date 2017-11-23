17:56 23 ноября

Суданские истребители МиГ-29

На веб-ресурсе russianplanes.net появились довольно редкие снимки истребителей МиГ-29 ВВС Судана, сообщает bmpd.

Учебно-боевой истребитель МиГ-29УБ (изделие 9-51, бортовой номер "606", заводской номер 80003001048) ВВС Судана, приобретенный на Украине из наличия в 2011 году.

По данным ресурса, на первом снимке изображен «самолет МиГ-29УБ (изделие 9-51, суданский бортовой номер "606") с заводским номером 80003001048, выпущенный 13 мая 1986 года, который был продан украинским ГП ДХВП "Спецтехноэкспорт" Военно-промышленной корпорации министерства обороны Судана в ноябре 2011 года за 2,795 млн. долларов».


Стоимость поставленных вместе с самолетом двух двигателей составила $ 1,5 млн.

Сообщается, что данный истребитель «изначально входил в состав 8-го истребительного авиационного полка ВВС СССР (аэродром Васильков, затем украинская в/ч А-1789) с бортовым номером 80, и был продан Судану в единственном экземпляре».

Истребитель МиГ-29СЭ (изделие 9-13СЭ, бортовой номер "605") ВВС Судана, поставленный ОАО "РСК "МиГ" в 2004 году.

До этого Судан получил по контракту от 2002 года 12 истребителей новой постройки от РСК «МиГ». Стоимость сделки составила около $ 150 млн. Машины поставлялись в 2003-2004 годах. В числе поставленных самолетов десять МиГ-29СЭ (изделие 9-13СЭ) и два МиГ-29УБ (9-51).

Использованы фотографии: Михаил Тамбовцев / russianplanes.net
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Комментарии 2

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  1. просто экспл Сегодня, 16:05
    я понимаю что 2002й год , другие цены , но все же за НОВЫЕ самолеты
    12 истребителей новой постройки от РСК «МиГ». Стоимость сделки составила около $ 150 млн

    не дешево ли ?
    просто экспл
  2. Геркулесыч Сегодня, 16:16
    Укроинцам только пусть не дают их ремонтировать -или получат запчасти нелетающие, или вообще ничего не получат никогда.
    Геркулесыч
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