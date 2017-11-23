В Кабуле заявили, что не откажутся от российских вертолетов
Афганистан не собирается полностью отказываться от российских вертолетов Ми-17, американская техника их не заменит, а усилит имеющиеся возможности ВВС страны. Об этом в четверг журналистам заявил советник президента Афганистана по национальной безопасности Мохаммад Атмар.
Ранее и.о. министра обороны Афганистана Тарик Шах Бахрами сообщил журналистам, что Афганистан больше не нуждается в российских вертолетах, потому что получает вертолеты от стран-членов НАТО, машины российского производства в переходный период обслуживаются через другие страны.
По его словам, в этом случае сотрудничество с одной стороной не вступает в противоречие с сотрудничеством с другой.
Советник президента Афганистана также отметил, что пока о возможности финансирования США новых закупок российских вертолетов речь не идет, напомнив, что закупка российских вертолетов для армии Афганистана осуществлялась на средства США, но позднее эта программа была свернута из-за ухудшения отношений между Москвой и Вашингтоном.
Ранее и.о. министра обороны Афганистана Тарик Шах Бахрами сообщил журналистам, что Афганистан больше не нуждается в российских вертолетах, потому что получает вертолеты от стран-членов НАТО, машины российского производства в переходный период обслуживаются через другие страны.
Говоря о вертолетах Ми-17, политика Афганистана заключается в том, что мы сохраним российские вертолёты. И будем сохранять двойную систему — мы будем покупать и американские вертолеты для того, чтобы общие усилия по борьбе с терроризмом опирались на поддержку как российской, так и американской техники— сказал Атмар.
По его словам, в этом случае сотрудничество с одной стороной не вступает в противоречие с сотрудничеством с другой.
Советник президента Афганистана также отметил, что пока о возможности финансирования США новых закупок российских вертолетов речь не идет, напомнив, что закупка российских вертолетов для армии Афганистана осуществлялась на средства США, но позднее эта программа была свернута из-за ухудшения отношений между Москвой и Вашингтоном.
Сначала мы должны объединиться вокруг четырёх основных проблем - это процесс примирения, контртерроризм, борьба с наркотрафиком и организованной преступностью, а вопросы финансирования будут потом- добавил он, передает РИА Новости.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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