17:52 23 ноября

В Кабуле заявили, что не откажутся от российских вертолетов

Афганистан не собирается полностью отказываться от российских вертолетов Ми-17, американская техника их не заменит, а усилит имеющиеся возможности ВВС страны. Об этом в четверг журналистам заявил советник президента Афганистана по национальной безопасности Мохаммад Атмар.

Ранее и.о. министра обороны Афганистана Тарик Шах Бахрами сообщил журналистам, что Афганистан больше не нуждается в российских вертолетах, потому что получает вертолеты от стран-членов НАТО, машины российского производства в переходный период обслуживаются через другие страны.

В Кабуле заявили, что не откажутся от российских вертолетов



Говоря о вертолетах Ми-17, политика Афганистана заключается в том, что мы сохраним российские вертолёты. И будем сохранять двойную систему — мы будем покупать и американские вертолеты для того, чтобы общие усилия по борьбе с терроризмом опирались на поддержку как российской, так и американской техники
— сказал Атмар.

По его словам, в этом случае сотрудничество с одной стороной не вступает в противоречие с сотрудничеством с другой.

Советник президента Афганистана также отметил, что пока о возможности финансирования США новых закупок российских вертолетов речь не идет, напомнив, что закупка российских вертолетов для армии Афганистана осуществлялась на средства США, но позднее эта программа была свернута из-за ухудшения отношений между Москвой и Вашингтоном.

Сначала мы должны объединиться вокруг четырёх основных проблем - это процесс примирения, контртерроризм, борьба с наркотрафиком и организованной преступностью, а вопросы финансирования будут потом
- добавил он, передает РИА Новости.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 15

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  1. Anarchist Сегодня, 15:44
    Во свиньи - сами не знают чего хотят!
    Раздвоение личности: The alter eGo за них говорит, но иногда разум берет верх...!
    С таких, в случае чего, нужно предоплату брать! А то одни хуже индусов...
    Anarchist
    1. destination Сегодня, 15:46
      good Не говорите,Уважаемый-то откажутся,то нет... hi
      destination
      1. Anarchist Сегодня, 15:52
        Это наверное зависит от того, Как часто Волшебник в полосатой шляпе кролика достаёт... hi
        Anarchist
    2. Хагалаз Сегодня, 15:54
      Да не, всё просто очень. Если за чей то счет, то не откажемся, на халяву то биш.
      Хагалаз
    3. Романенко Сегодня, 17:03
      Не свиньи они, на них сильно давят из Пин-досии, поэтому они и пошли на соглашение с ними о закупке вертушек. Афганистан, хоть и маленькая и гордая, но сильно зависимая от запада страна.
      Так что осуждать их вряд ли корректно.
      А без наших восьмерок в виде Ми-17 там не обойтись, особенно в высокогорье, там америкосы не летают.
      Да и обслуживание нашей вертушки на порядок дешевле, проще, а главное реже, чем у их конкурентов.
      Романенко
  2. ШВЕДский_стол Сегодня, 15:45
    Устроили ромашку "оставлю не оставлю". Мда... Все в этом мире, похоже, покупается и продается.
    ШВЕДский_стол
  3. Sergey53 Сегодня, 16:05
    То ли ещё будет. Не успели, как говориться чернила обсохнуть, что ваши вертолёты нам по боку, а тут поворот на 180*. Мы не откажемся от ваших вертолётов.Что-то не срастается у них. Явно поспешили с прежним заявлением.
    Sergey53
    1. Topotun Сегодня, 16:58
      Да нет, просто Трамп решил что Афганистан уже может и сам купить... А вот праительство Афганистана в этом совсем не уверено... Мол денег нет, они (ИГИЛ) бьют нас. Дайте нам денег...
      Topotun
  4. semuil Сегодня, 16:09
    Да какая им разница на чём летать за чужие деньги.Если вдруг случится что Запад откажется обслуживать свои вертолёты,они встанут на прикол быстрее Российских.А учитывая что Запад партнёр ещё тот,это может случиться в любой момент.
    semuil
  5. Геркулесыч Сегодня, 16:20
    Ага, нашим и вашим так сказать, узаконненая форма торговли своей как бы независимостью! fool Просто для них вертушки от янки очень дороги, и тем более они в разы сложнее в эксплуатации и ремонте. Не с их носом кургу топтать! sad
    Геркулесыч
  6. Govorun Сегодня, 16:30
    В Кабуле заявили, что не откажутся от российских вертолетов
    То откажутся,то не откажутся...."ломаются" как не мужики.
    Govorun
    1. Mavrikiy Сегодня, 16:40
      Цитата: Govorun
      В Кабуле заявили, что не откажутся от российских вертолетов
      То откажутся,то не откажутся...."ломаются" как не мужики.

      Тебе косолапый легко рассуждать.
      А там курнут, уколются, еще и нюхнуть могут....... И принять решение?
      Ну ты воще не в теме.
      Mavrikiy
  7. Mavrikiy Сегодня, 16:36
    Сначала мы должны объединиться вокруг четырёх основных проблем - это процесс примирения, контртерроризм, борьба с наркотрафиком и организованной преступностью, а вопросы финансирования будут потом
    - добавил он, передает РИА Новости.
    Если объединяться будут афганцы, то бог в помощь. А если афганцы, США и Россия, то идите лесом и никуда не сворачивайте.
    Mavrikiy
  8. Политбюро Сегодня, 16:40
    В Кабуле заявили, что не откажутся от российских вертолетов

    Все верно! Духи будут "ностальгировать" по шурави настоящих воинов(которые не только воевали хорошо, но и что то строили ,лечили, обучали) и сбивать не будут .. soldier
    Политбюро
  9. pexotinec Сегодня, 17:35
    Пока маком все засевают, вместо пшеницы под эгидой амеров и будут плясать под их дудку. Героин то дороже зерна!
    pexotinec
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