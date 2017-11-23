В Кабуле заявили, что не откажутся от российских вертолетов

Говоря о вертолетах Ми-17, политика Афганистана заключается в том, что мы сохраним российские вертолёты. И будем сохранять двойную систему — мы будем покупать и американские вертолеты для того, чтобы общие усилия по борьбе с терроризмом опирались на поддержку как российской, так и американской техники

Сначала мы должны объединиться вокруг четырёх основных проблем - это процесс примирения, контртерроризм, борьба с наркотрафиком и организованной преступностью, а вопросы финансирования будут потом