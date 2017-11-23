«Технодинамика» проводит испытания нового парашюта для сверхмалых высот

И как только десантировался, в течение секунды отцепился от купола и пошел выполнять боевые задачи

Мы думаем, что она будет востребована для приземления десанта на объекты после отработки средствами вооружения. Противник в этот момент деморализован, и необходимо сбросить десант как можно быстрее, пока он не пришел в себя

Холдинг «Технодинамика», входящий в Ростех, проводит заводские испытания парашюта «Штурм» для сверхмалых высот. Планируется, что испытания завершатся в первой половине 2018 года.Как сообщил генеральный директор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков, новый парашют позволяет десантировать личный состав с 80 метров.‒ добавил глава холдинга.Парашют «Штурм» разрабатывает НИИ парашютостроения, входящее в холдинг «Технодинамика». По словам гендиректора института Дмитрия Третьякова, разработка начата в инициативном порядке.‒ сказал он.АО «НИИ парашютостроения» – единственный в России головной разработчик парашютных систем всех типов и одно из немногих предприятий в мире, которое самостоятельно осуществляет полный цикл по созданию парашютных систем.Как сообщалось ранее, Воздушно-десантные войска (ВДВ) до конца года получат более 10 тыс. комплектов парашютных систем Д-10 разработки НИИ. Новые парашюты приходят на замену выработавшим свой ресурс прежним системам.