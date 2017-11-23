17:53 23 ноября

«Технодинамика» проводит испытания нового парашюта для сверхмалых высот

Холдинг «Технодинамика», входящий в Ростех, проводит заводские испытания парашюта «Штурм» для сверхмалых высот. Планируется, что испытания завершатся в первой половине 2018 года.

Как сообщил генеральный директор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков, новый парашют позволяет десантировать личный состав с 80 метров.

«Технодинамика» проводит испытания нового парашюта для сверхмалых высот



И как только десантировался, в течение секунды отцепился от купола и пошел выполнять боевые задачи
‒ добавил глава холдинга.

Парашют «Штурм» разрабатывает НИИ парашютостроения, входящее в холдинг «Технодинамика». По словам гендиректора института Дмитрия Третьякова, разработка начата в инициативном порядке.

Мы думаем, что она будет востребована для приземления десанта на объекты после отработки средствами вооружения. Противник в этот момент деморализован, и необходимо сбросить десант как можно быстрее, пока он не пришел в себя
‒ сказал он.

АО «НИИ парашютостроения» – единственный в России головной разработчик парашютных систем всех типов и одно из немногих предприятий в мире, которое самостоятельно осуществляет полный цикл по созданию парашютных систем.

Как сообщалось ранее, Воздушно-десантные войска (ВДВ) до конца года получат более 10 тыс. комплектов парашютных систем Д-10 разработки НИИ. Новые парашюты приходят на замену выработавшим свой ресурс прежним системам.

Использованы фотографии: http://rostec.ru/
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Комментарии 33

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  1. капрал Сегодня, 16:17
    с 80 метров.

    what Ну не знаю....рискнул бы с такой высоты прыгнуть, или нет.
    капрал
    1. Стропорез Сегодня, 16:27
      Цитата: капрал
      Ну не знаю....рискнул бы с такой высоты прыгнуть, или нет.

      Попробовать то можно wink , главное , чтобы не жёстко drinks
      Стропорез
      1. капрал Сегодня, 16:30
        Цитата: Стропорез
        чтобы не жёстко

        "На веревку", да над водоемом. И чтоб на берегу уже наливали wink drinks
        капрал
        1. Стропорез Сегодня, 16:33
          Цитата: капрал
          На веревку", да над водоемом. И чтоб на берегу уже наливали

          Сто пудово,а ещё лучше сразу на борту "тяпнуть" и с выспукающим на пасашок wassat drinks
          Стропорез
          1. капрал Сегодня, 16:39
            Цитата: Стропорез
            и с выпускающим на посошок

            И его потом с собой прихватить,за компанию wassat laughing
            капрал
            1. Стропорез Сегодня, 16:44
              Цитата: капрал
              И его потом с собой прихватить,за компанию

              Вдвоём на одном куполе завсегда веселей laughing
              За ВДВ ! drinks
              Стропорез
          2. Sevastiec Сегодня, 17:01
            Если хорошо тяпнуть, то можно даже и без парашюта laughing
            Sevastiec
            1. Стропорез Сегодня, 17:02
              Цитата: Sevastiec
              Если хорошо тяпнуть, то можно даже и без парашюта

              Можно, но не нужно laughing
              Стропорез
    2. MoJloT Сегодня, 17:41
      Выше 10 метров уже без разницы
      MoJloT
  2. Canecat Сегодня, 16:23
    Ну хоть что то они испытывают... а на скольких предприятиях Технодинамики работа идет через пень колоду, автор почему то не упомянул... а это не только парашютные системы.
    Canecat
  3. Sergey53 Сегодня, 16:26
    Парашут-хорошо,испытания-хорошо.Одно плохо-проводятся БЕЗ УЧАСТИЯ тех, кому они предназначаются. Но вместе и быстрей ,и дешевле,и без лишних заморочек.
    Sergey53
    1. Виктор Дубовицкий Сегодня, 17:21
      Цитата: Sergey53
      Парашут-хорошо,испытания-хорошо.Одно плохо-проводятся БЕЗ УЧАСТИЯ тех, кому они предназначаются. Но вместе и быстрей ,и дешевле,и без лишних заморочек.

      Эксперименты на людях?
      Доктор Менгеле вам позавидовал бы. Множество нормальных сбросов манекенов, набор статистики благополучия. Только тогда.
      Виктор Дубовицкий
    2. Starover_Z Сегодня, 17:22
      Цитата: Sergey53
      Парашут-хорошо,испытания-хорошо.Одно плохо-проводятся БЕЗ УЧАСТИЯ тех, кому они предназначаются. Но вместе и быстрей ,и дешевле,и без лишних заморочек.

      И чтобы завершающие испытания провели сами разработчики !
      Если всё хорошо пройдёт, пускай дальше работают, ну а если нет ... на НЕТ и суда нет !
      Starover_Z
  4. Геркулесыч Сегодня, 16:33
    Не специалист в этом случае ,спрошу спецов -а не слишком ли высок риск с такой высоты даже на парошюте "сыграть в ящик? Должен же быть некий критерий достаточности , и я думаю, что и 100 очень опасно для жизни-запасной парошют уже не успеешь раскрыть, а тут вообще 80 метров!
    Геркулесыч
    1. капрал Сегодня, 16:52
      Цитата: Геркулесыч
      я думаю, что и 100 очень опасно для жизни

      100 метров - был нижний предел для запасного и спасательного парашютов.
      Для основных - ЕМНИП 400-600 метров в зависимости от модели.
      капрал
  5. Alexey-74 Сегодня, 16:36
    Если эта систем надежна будет, то это очень важно для быстрых операций десанта, захват плацдармов, объектов. Противник не успевает опомниться по любому, и происходит захват.
    Alexey-74
    1. Романенко Сегодня, 16:50
      Ну по поводу успеет не успеет вопрос спорный. До места десантирования транспортнику еще долететь надо, так что по крайней мере противник будет в курсе, скрытно прилететь довольно сложно , ну или с выключенными движками спланировать и материализоваться из воздуха прямо на месте выброски.... А вот при использовании экраноплана действительно может очень даже проканать.
      Экран летит низко, у него все преимущества, такой паращют морпехам и спецназу больше подойдет, чем тактическому десанту.
      Романенко
    2. alstr Сегодня, 17:04
      Для этого, наверное,лучше использовать безпарашютные системы.либо что то типа ранцевых двигателей.
      alstr
    3. Стропорез Сегодня, 17:14
      Цитата: Alexey-74
      то это очень важно для быстрых операций десанта, захват плацдармов, объектов. Противник не успевает опомниться по любому, и происходит захват.

      Нужны ещё средства доставки!
      Стропорез
  6. Романенко Сегодня, 16:46
    Прямо как из фантастики, интересно посмотреть на такую штукенцию, да и прыгнуть бы тоже, но, скорее всего это будет ближайшие лет 20 доступно только спецам...
    Романенко
    1. san4es Сегодня, 17:02
      Цитата: Романенко
      Прямо как из фантастики, интересно посмотреть на такую штукенцию,..

      ...Купол наруже soldier

      san4es
      1. Стропорез Сегодня, 17:10
        Цитата: san4es
        .Купол наруже

        Круто! Я думал ,что это какой то вид "крыла" будет, а тут вона какое решение good
        Стропорез
  7. ver_ Сегодня, 17:07
    Цитата: Sevastiec
    Если хорошо тяпнуть, то можно даже и без парашюта laughing

    ..в финскую же выкидывали десант даже без парашюта ..прямо в снег - , но многие напоролись на деревья..
    ver_
  8. andrewkor Сегодня, 17:10
    Прыгали с Ан-2 лет 30 назад по-моему с 60-то метров без запасок,даже видео было.
    У фашистов во ВМВ была система раскрытия парашюта сразу после отделения от борта,вытяжным фалом сдергивалась сумка с парашюта и купол сразу же освобождался. На Крит десантировались даже с 75м.
    andrewkor
    1. Стропорез Сегодня, 17:13
      Цитата: andrewkor
      Прыгали с Ан-2 лет 30 назад по-моему с 60-то метров без запасок,даже видео было.

      Мне кажется, что Вы придумываете.
      Стропорез
    2. Виктор Дубовицкий Сегодня, 17:27
      Цитата: andrewkor
      Прыгали с Ан-2 лет 30 назад по-моему с 60-то метров без запасок,даже видео было.
      У фашистов во ВМВ была система раскрытия парашюта сразу после отделения от борта,вытяжным фалом сдергивалась сумка с парашюта и купол сразу же освобождался. На Крит десантировались даже с 75м.

      Не знаю, как насчёт 60 метров, но вот запаски на такой высоте- балласт.
      Виктор Дубовицкий
    3. parkello Сегодня, 17:43
      какие там 75 м Вы ,шутите ? я на Крите жил и работал ...и ходил на их клабище .слушал что старики рассказывали. там метров 400 было ,а остальные на планерах приземлялись . с 75 м они бы все нафик разбились бы. их система тогда не была в состоянии погасить скольжение и удар о землю был бы такой силы что колени выше ушей оказались бы. меньше читайте всякий бред из тырнета . а то стыдно даже на такое отвечать . если бы их самолеты и планеры летели бы на 100 м от земли их бы камнями сбивали бы. и так больше половины их потерь составили от холодного оружие,колотые и рванные раны ,наносимые косами .вилами.топорами ...Вы хоть понимаете что такое Крит ? там одни скалы ...сбросят тя с 70 м и разнесет тя по кусочкам на скалах ,потому что не успеешь элементарно даже потянуть группу строп что бы не напороться на скалу или дерево . в общем по забавили Вы меня . laughing
      parkello
  9. Политбюро Сегодня, 17:17
    И как только десантировался, в течение секунды отцепился от купола и пошел выполнять боевые задачи

    Вещь! Мы русские любим , сюрпризы в тылу врага устраивать..10 тыс. таких парашютов , это сила будет!
    Где нибудь испытаем обязательно в реальной боевой обстановки ! Ждите господа..soldier
    Политбюро
  10. voyaka uh Сегодня, 17:18
    80 метров - проще и безопасней канат спустить и по-очереди...
    С вертолета, понятное дело.
    voyaka uh
    1. san4es Сегодня, 17:26
      Цитата: voyaka uh
      80 метров - проще и безопасней канат спустить и по-очереди...
      С вертолета, понятное дело.

      belay ...80 метров это 26 этажей...насквозь сотрёшься пока вниз доедешь
      san4es
      1. voyaka uh Сегодня, 17:33
        Вот так, например, можно. Группу цепляют к канату,
        а дальше его разматывают из вертолета.
        Без трения. Хоть 100 м, лишь бы канат не порвался.
        voyaka uh
        1. san4es Сегодня, 17:45
          Цитата: voyaka uh
          Вот так, например, можно. Группу цепляют к канату,

          ...Да, но уже теряется скорость и внезапность + опасно - подстрелят...
          ...Это способ эвакуации (eskape)
          san4es
  11. Bort Radist Сегодня, 17:24
    С такой высоты у лётчика и штурмана проблем не меньше, а может и больше чем у десантников. С вертолётом проблем нет, а вот ИЛ-76 на такой высоте держать......
    Bort Radist
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