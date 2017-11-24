Ситуация в Сирии
Армия САР и ВКС РФ продвинулись на западном берегу Евфрата на юге от Дейр-эз-Зора. Ситуация в районе подконтрольного курдам кантона Африн в провинции Алеппо продолжает обостряться. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
Сирийская армия в связи с активизацией обстрелов «Джебхат ан-Нусры» (группировка запрещена в РФ) на окраинах Дамаска накануне развернула на линии соприкосновения с террористами в Восточной Гуте новые ракетные установки. Правительственные дроны активизировали сбор разведданных в этом районе, после чего последовали удары ВВС Сирии по объектам террористов.
Ситуация на линии соприкосновения между турецкими войсками и курдскими бойцами Отрядов народной самообороны (YPG) в северо-западной части Сирии (провинция Алеппо) продолжает обостряться. В районе города Африн и над территориями вокруг него, которые находятся под контролем курдов, отмечалась активизация деятельности разведывательных дронов армии Турции. Кроме того, Анкара в минувшие сутки продолжила передислоцировать все новые подразделения и технику к линии разграничения с YPG близ кантона Африн. Правительственная армия САР между тем стягивает силы и ресурсы на юг региона в район города Ханассер в преддверии широкомасштабной операции против террористов «ан-Нусры».
Вчера утром действующие под прикрытием военной авиации РФ подразделения правительственных войск САР установили контроль над населенными пунктами Дабьян, Гарайба и Сабейхан, находящимися на западном побережье Евфрата к югу от Дейр-эз-Зора. Позже в Минобороны России сообщили, что сирийским военным под руководством бригадного генерала Сухела Хасана также удалось пройти дальше на север вглубь занимаемых боевиками ИГ (группировка запрещена в РФ) территорий и отбить город Эль-Крайя. Вечером российские бомбардировщики Ту-22М3 нанесли удары по объектам ИГв Дейр-эз-Зоре. Были ликвидированы командные пункты, скопления боевиков и их бронетехника.
В северо-восточной части провинции Хама накануне возобновились ожесточенные столкновения между террористами коалиции, возглавляемой «ан-Нусрой», и группировкой ИГ. Боевики ИГ за прошедшие сутки совершили несколько нападений и отбили у противника как минимум восемь поселков, вновь сформировав небольшой территориальный анклав в этом районе. Игиловцы бежали в этот регион из города Акербат и его окрестностей, где в ходе операции ВКС РФ и армии САР был создан и затем полностью зачищен от террористов так называемый «Акербатский котел».
Израильские войска в прошедшие сутки провели учение на территории Голанских высот. По мнению местных активистов, это означает, что обстановка на юго-западе Сирии вскоре может обостриться, поскольку Тель-Авив руками подконтрольных ему незаконных сирийских группировок попытается вновь захватить населенный пункт Хадер, чтобы расшириться свою зону контроля на территории арабской республики. Ранее неоднократно поступали сообщения о том, что представители спецслужб Израиля оказывают поддержку радикалам и участвуют в планировании атак на позиции правительственной армии САР в южном регионе страны.
Сирийская армия в связи с активизацией обстрелов «Джебхат ан-Нусры» (группировка запрещена в РФ) на окраинах Дамаска накануне развернула на линии соприкосновения с террористами в Восточной Гуте новые ракетные установки. Правительственные дроны активизировали сбор разведданных в этом районе, после чего последовали удары ВВС Сирии по объектам террористов.
Ситуация на линии соприкосновения между турецкими войсками и курдскими бойцами Отрядов народной самообороны (YPG) в северо-западной части Сирии (провинция Алеппо) продолжает обостряться. В районе города Африн и над территориями вокруг него, которые находятся под контролем курдов, отмечалась активизация деятельности разведывательных дронов армии Турции. Кроме того, Анкара в минувшие сутки продолжила передислоцировать все новые подразделения и технику к линии разграничения с YPG близ кантона Африн. Правительственная армия САР между тем стягивает силы и ресурсы на юг региона в район города Ханассер в преддверии широкомасштабной операции против террористов «ан-Нусры».
Вчера утром действующие под прикрытием военной авиации РФ подразделения правительственных войск САР установили контроль над населенными пунктами Дабьян, Гарайба и Сабейхан, находящимися на западном побережье Евфрата к югу от Дейр-эз-Зора. Позже в Минобороны России сообщили, что сирийским военным под руководством бригадного генерала Сухела Хасана также удалось пройти дальше на север вглубь занимаемых боевиками ИГ (группировка запрещена в РФ) территорий и отбить город Эль-Крайя. Вечером российские бомбардировщики Ту-22М3 нанесли удары по объектам ИГв Дейр-эз-Зоре. Были ликвидированы командные пункты, скопления боевиков и их бронетехника.
В северо-восточной части провинции Хама накануне возобновились ожесточенные столкновения между террористами коалиции, возглавляемой «ан-Нусрой», и группировкой ИГ. Боевики ИГ за прошедшие сутки совершили несколько нападений и отбили у противника как минимум восемь поселков, вновь сформировав небольшой территориальный анклав в этом районе. Игиловцы бежали в этот регион из города Акербат и его окрестностей, где в ходе операции ВКС РФ и армии САР был создан и затем полностью зачищен от террористов так называемый «Акербатский котел».
Израильские войска в прошедшие сутки провели учение на территории Голанских высот. По мнению местных активистов, это означает, что обстановка на юго-западе Сирии вскоре может обостриться, поскольку Тель-Авив руками подконтрольных ему незаконных сирийских группировок попытается вновь захватить населенный пункт Хадер, чтобы расшириться свою зону контроля на территории арабской республики. Ранее неоднократно поступали сообщения о том, что представители спецслужб Израиля оказывают поддержку радикалам и участвуют в планировании атак на позиции правительственной армии САР в южном регионе страны.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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