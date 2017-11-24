11:26 24 ноября

Ситуация в Сирии

Армия САР и ВКС РФ продвинулись на западном берегу Евфрата на юге от Дейр-эз-Зора. Ситуация в районе подконтрольного курдам кантона Африн в провинции Алеппо продолжает обостряться. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.



Сирийская армия в связи с активизацией обстрелов «Джебхат ан-Нусры» (группировка запрещена в РФ) на окраинах Дамаска накануне развернула на линии соприкосновения с террористами в Восточной Гуте новые ракетные установки. Правительственные дроны активизировали сбор разведданных в этом районе, после чего последовали удары ВВС Сирии по объектам террористов.


Ситуация на линии соприкосновения между турецкими войсками и курдскими бойцами Отрядов народной самообороны (YPG) в северо-западной части Сирии (провинция Алеппо) продолжает обостряться. В районе города Африн и над территориями вокруг него, которые находятся под контролем курдов, отмечалась активизация деятельности разведывательных дронов армии Турции. Кроме того, Анкара в минувшие сутки продолжила передислоцировать все новые подразделения и технику к линии разграничения с YPG близ кантона Африн. Правительственная армия САР между тем стягивает силы и ресурсы на юг региона в район города Ханассер в преддверии широкомасштабной операции против террористов «ан-Нусры».

Вчера утром действующие под прикрытием военной авиации РФ подразделения правительственных войск САР установили контроль над населенными пунктами Дабьян, Гарайба и Сабейхан, находящимися на западном побережье Евфрата к югу от Дейр-эз-Зора. Позже в Минобороны России сообщили, что сирийским военным под руководством бригадного генерала Сухела Хасана также удалось пройти дальше на север вглубь занимаемых боевиками ИГ (группировка запрещена в РФ) территорий и отбить город Эль-Крайя. Вечером российские бомбардировщики Ту-22М3 нанесли удары по объектам ИГв Дейр-эз-Зоре. Были ликвидированы командные пункты, скопления боевиков и их бронетехника.

В северо-восточной части провинции Хама накануне возобновились ожесточенные столкновения между террористами коалиции, возглавляемой «ан-Нусрой», и группировкой ИГ. Боевики ИГ за прошедшие сутки совершили несколько нападений и отбили у противника как минимум восемь поселков, вновь сформировав небольшой территориальный анклав в этом районе. Игиловцы бежали в этот регион из города Акербат и его окрестностей, где в ходе операции ВКС РФ и армии САР был создан и затем полностью зачищен от террористов так называемый «Акербатский котел».

Израильские войска в прошедшие сутки провели учение на территории Голанских высот. По мнению местных активистов, это означает, что обстановка на юго-западе Сирии вскоре может обостриться, поскольку Тель-Авив руками подконтрольных ему незаконных сирийских группировок попытается вновь захватить населенный пункт Хадер, чтобы расшириться свою зону контроля на территории арабской республики. Ранее неоднократно поступали сообщения о том, что представители спецслужб Израиля оказывают поддержку радикалам и участвуют в планировании атак на позиции правительственной армии САР в южном регионе страны.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 17

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  1. 210окв Сегодня, 09:00
    Сирийцам необходимо решать с группировкой в районе Дамаска.По всей видимости они там пытаются справится своими силами без нас....Но этот вариант для них никакой...
    210окв
    1. Джедай Сегодня, 09:02
      Дмитрий, приветствую! hi
      представители спецслужб Израиля оказывают поддержку радикалам и участвуют в планировании атак на позиции правительственной армии САР в южном регионе страны.

      Угу, и при этом Израиль как всегда "только защищается". negative
      Джедай
      1. 210окв Сегодня, 09:09
        Максим,добрый день!Хотя там у вас пока еще утро.Куда же на БВ без "богоизбранной "нации.
        Цитата: Джедай
        Дмитрий, приветствую! hi
        представители спецслужб Израиля оказывают поддержку радикалам и участвуют в планировании атак на позиции правительственной армии САР в южном регионе страны.

        Угу, и при этом Израиль как всегда "только защищается". negative
        210окв
        1. Джедай Сегодня, 09:11
          Цитата: 210окв
          Куда же на БВ без "богоизбранной "нации.

          Так же как и во всём мире без "исключительной". wink
          Джедай
          1. Silkway0026 Сегодня, 09:32
            щас набегут всякие профессора и вояки и разъяснят, нам, неразумным, о том , как там чё на самом деле. И как бедный богоизбранный народ еле еле защищается от бандитоа-арабов.
            Silkway0026
            1. Джедай Сегодня, 09:43
              А мы готовы выслушать их мнение. wink
              Джедай
    2. donavi49 Сегодня, 09:16
      Нечем. Ну то есть там очень плотная застройка (боевики занимают 1,5 района на юге Дамаска и 2 района на востоке + город саттелит Дамаска = Дума на 100к жителей). Внутри куча бабахов (на юге 2-4к, на востоке около 10к) и мирняка - который их искренне поддерживает. Там ведь как было. Те которые за Асада сбежали оттуда в Дамаск/другие регионы еще в 13-14 годах. Напротив семьи (не только этих бабахов) и все кто против Асада стеклись в эти анклавы.

      Сейчас основные силы находятся на Евфрате - за почти 500 километров от Дамаска. Плюс в Хаме и южном Алеппо - ХТШ и ТИП готовят большое наступление. Обжимают кишлаки. Будут бить или на Хадер или на на флангах Хамы. Сирийцы быстро перебрасывают туда подкрепы отовсюду. Тут был несколько дней захваченный танк с "Горки не спускать" - этот танк с Щита Каламуна например.

      Нечем чистить Дамаск. И нечем было ранее. Вернее можно было зачистить Дамаск и остаться без нефти Хомса, без Евфратской дороги в Ирак, без ДеЗ. Зато с чистым Дамаском.
      donavi49
      1. Scoun Сегодня, 10:24
        Цитата: donavi49
        Внутри куча бабахов (на юге 2-4к, на востоке около 10к) и мирняка - который их искренне поддерживает.

        ИМХА. hi
        Этот мирняк в Дамаске, который поддерживает бабахов, должен понимать что бабахи обстреливают из миномётов мирняк г. Дамаск и что по отношению к ним, может примениться схожая тактика.
        А то как матрасы/скакуасы - а нас за что?
        Scoun
  2. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 09:01
    Тихий там клубок, все против всех...
    Анкыпельгыгыргын
  3. Romario_Argo Сегодня, 09:03
    Вечером российские бомбардировщики Ту-22М3 нанесли удары по объектам ИГв Дейр-эз-Зоре

    против 36 КАБ-1500 ни какие наспех сооруженные бункеры не спасут
    через каждые 2 дня, а бывает и каждый день "утюжат"
    Romario_Argo
    1. Донской Сегодня, 09:14
      Цитата: Romario_Argo
      против 36 КАБ-1500 ни какие наспех сооруженные бункеры не спасут

      Эффективность ударов дальних бомбардировщиков весьма сомнительна. Боевики уже не создают долговременных укреплений вне населенных пунктов и действуют по принципу дикой стаи. Совершив набег и захватив населенные пункты они сразу закрепляются в жилых застройках, по которым авиация не работает ковровым методом, а бьет только точечно. Бомбить с Ту-22М3 мобильные группы в пустынях - дело абсолютно нерациональное. Это конечно все мое видение дел со своего дивана hi
      Донской
      1. Romario_Argo Сегодня, 09:29
        Бомбить с Ту-22М3 мобильные группы в пустынях - дело абсолютно нерациональное.

        и не без этого,
        нерациональное бомбометание - очень эффективно
        после 6 ФАБ-1500 или 6 ОДАБ-1500 (1 борт) - уничтожаются все наспех сооруженные укреп сооружения,
        а наёмники "бедуины" получают хорошую контузию на пару недель
        Romario_Argo
  4. Livonetc Сегодня, 09:08
    Цитата: 210окв
    Сирийцам необходимо решать с группировкой в районе Дамаска.По всей видимости они там пытаются справится своими силами без нас....Но этот вариант для них никакой...

    Пусть поработают сирийские летчики.
    Самолеты, боеприпасы, горючее, пилоты , все в наличии.
    Livonetc
  5. Астма Сегодня, 09:36
    "богоизбранные" пытаются, как всегда, из любой ситуации свой гешефт поиметь.
    Астма
  6. Михаил Крапивин Сегодня, 09:44
    "Ранее неоднократно поступали сообщения о том, что представители спецслужб Израиля оказывают поддержку радикалам и участвуют в планировании атак на позиции правительственной армии САР в южном регионе страны."
    Об этом говорится с самого начала компании, но наши израильские коллеги упорно убеждают нас, что это "таки все неправда!". Как в той ситуации - когда тебя жена поймала с любовницей и схватила за ноги, смело утверждай, что ноги не твои.
    Михаил Крапивин
  7. rotmistr60 Сегодня, 09:51
    столкновения между террористами коалиции, возглавляемой «ан-Нусрой», и группировкой ИГ

    Даже между собой не просто грызутся, а воюют, с земли, воздуха их долбят, а они как тараканы вылазят из всех сирийско-иракских щелей. Это еще надолго.
    rotmistr60
  8. Gavrohs Сегодня, 10:13
    Интересный инфо вброс!И главное безымянный!
    Gavrohs
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