11:20 24 ноября

Ми-8 АМТШ получили отечественные навигаторы

Ульяновское КБ машиностроения в рамках импортозамещения создало вертолетный навигационный комплекс нового поколения, сообщают Известия.



Сообщается, что отечественный навигатор оказался дешевле и эффективнее европейского аналога, который ранее устанавливался на вертолеты семейства Ми-8, в частности, на Ми-8 АМТШ «Терминатор».


«Блок формирования навигационной информации БФНИ-1 успешно испытан и готов к серийному производству. Отечественный прибор существенно улучшит осведомленность экипажа об условиях полета. БФНИ-1 определяет текущие координаты вертолета с помощью встроенного приемника сигналов спутниковых систем GPS/ГЛОНАСС/GALILEO», – пишет газета со ссылкой на разработчиков.

Пилоты могут видеть на одном экране всю необходимую аэронавигационную информацию, в том числе топографическую карту и данные о неровностях рельефа. Аппаратура выдает видеоизображение с более высоким разрешением, чем импортный генератор карт. За разработку вертолетного прибора Ульяновское КБП удостоено национальной премии в области импортозамещения «Приоритет».

По словам главного редактора журнала «Авиапанорама» Павла Иванова, новый прибор существенно повысит безопасность полета, особенно на малых высотах.

Значительно повышается боевая эффективность вертолетов армейской авиации, оснащенных блоком формирования и воспроизведения навигационной информации. Прибор, например, позволяет осуществлять полет на автопилоте с огибанием рельефа местности,
сказал эксперт.

По его словам, прибор создавался по принципу «открытой архитектуры» авионики, с большим потенциалом дальнейшего совершенствования. На базе БФНИ-1 будет создано семейство унифицированных приборов для других вертолетов, в том числе Ми-24 и Ми-35.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 8

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  1. Vard Сегодня, 09:38
    От лукавого всё это... старая добрая карта... если умеешь, гораздо лучше...
    Vard
    1. Джедай Сегодня, 09:48
      Ульяновское КБ машиностроения в рамках импортозамещения создало вертолетный навигационный комплекс нового поколения

      Знать бы ещё сколько в этом комплексе импортозамещено деталей на российские...
      Джедай
    2. с-т Petrov Сегодня, 10:12
      там и мартирой до сих пор можно было вскрывать оборону противника. прогресс не стоит

      а если спутники начнут падать - то там уже не до этих нюансов, карта ли - навигатор - все сгорит в адском пламени wassat
      с-т Petrov
    3. Primoos Сегодня, 10:25
      Цитата: Vard
      От лукавого всё это... старая добрая карта... если умеешь, гораздо лучше...

      Для мирного времени хорошо, и для локальных конфликтов тоже. А вот если пойдет всемирная потеха, тогда все эти хауноу быстренько умрут, скорее всего вместе со спутниками. Карты никто не отменял.
      Primoos
    4. klaus16 Сегодня, 10:33
      На незнакомой местности не так то и просто по карте. Тут не остановиться и не подумать. А карты никто не отменял.
      klaus16
    5. san4es Сегодня, 10:56
      Цитата: Vard
      От лукавого всё это... старая добрая карта... если умеешь, гораздо лучше...

      ...Да что там карта...По звёздам с астролябией и по народным приметам (если не у кого спросить) wink
      san4es
  2. destination Сегодня, 09:41
    Отечественный навигатор?Это они теперь вместо Тоцкого полигона сразу в Лондоне окажутся...
    destination
  3. agent Сегодня, 11:04
    "Отечественный прибор существенно улучшит осведомленность экипажа об условиях полета"
    только занимает половину десантного отсека.
    как было раньше.
    agent
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