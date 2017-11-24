Ми-8 АМТШ получили отечественные навигаторы
Ульяновское КБ машиностроения в рамках импортозамещения создало вертолетный навигационный комплекс нового поколения, сообщают Известия.
Сообщается, что отечественный навигатор оказался дешевле и эффективнее европейского аналога, который ранее устанавливался на вертолеты семейства Ми-8, в частности, на Ми-8 АМТШ «Терминатор».
«Блок формирования навигационной информации БФНИ-1 успешно испытан и готов к серийному производству. Отечественный прибор существенно улучшит осведомленность экипажа об условиях полета. БФНИ-1 определяет текущие координаты вертолета с помощью встроенного приемника сигналов спутниковых систем GPS/ГЛОНАСС/GALILEO», – пишет газета со ссылкой на разработчиков.
Пилоты могут видеть на одном экране всю необходимую аэронавигационную информацию, в том числе топографическую карту и данные о неровностях рельефа. Аппаратура выдает видеоизображение с более высоким разрешением, чем импортный генератор карт. За разработку вертолетного прибора Ульяновское КБП удостоено национальной премии в области импортозамещения «Приоритет».
По словам главного редактора журнала «Авиапанорама» Павла Иванова, новый прибор существенно повысит безопасность полета, особенно на малых высотах.
По его словам, прибор создавался по принципу «открытой архитектуры» авионики, с большим потенциалом дальнейшего совершенствования. На базе БФНИ-1 будет создано семейство унифицированных приборов для других вертолетов, в том числе Ми-24 и Ми-35.
Сообщается, что отечественный навигатор оказался дешевле и эффективнее европейского аналога, который ранее устанавливался на вертолеты семейства Ми-8, в частности, на Ми-8 АМТШ «Терминатор».
«Блок формирования навигационной информации БФНИ-1 успешно испытан и готов к серийному производству. Отечественный прибор существенно улучшит осведомленность экипажа об условиях полета. БФНИ-1 определяет текущие координаты вертолета с помощью встроенного приемника сигналов спутниковых систем GPS/ГЛОНАСС/GALILEO», – пишет газета со ссылкой на разработчиков.
Пилоты могут видеть на одном экране всю необходимую аэронавигационную информацию, в том числе топографическую карту и данные о неровностях рельефа. Аппаратура выдает видеоизображение с более высоким разрешением, чем импортный генератор карт. За разработку вертолетного прибора Ульяновское КБП удостоено национальной премии в области импортозамещения «Приоритет».
По словам главного редактора журнала «Авиапанорама» Павла Иванова, новый прибор существенно повысит безопасность полета, особенно на малых высотах.
Значительно повышается боевая эффективность вертолетов армейской авиации, оснащенных блоком формирования и воспроизведения навигационной информации. Прибор, например, позволяет осуществлять полет на автопилоте с огибанием рельефа местности,сказал эксперт.
По его словам, прибор создавался по принципу «открытой архитектуры» авионики, с большим потенциалом дальнейшего совершенствования. На базе БФНИ-1 будет создано семейство унифицированных приборов для других вертолетов, в том числе Ми-24 и Ми-35.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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