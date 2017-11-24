Генштаб приступил к комплексной проверке 201-й военной базы
Комиссия Генштаба Вооруженных сил РФ приступила к комплексной проверке 201-й военной базы, являющейся крупнейшим военным объектом России за рубежом, расположенным в Таджикистане, передает РИА Новости.
Сообщается, что «основной целью проверки является изучение положения дел в органах управления и подразделениях, а также оценка эффективности работы командования по организации повседневной деятельности».
В пресс-службе добавили, что «201-я военная база – крупнейший военный объект РФ, дислоцированный в городах Душанбе и Курган-Тюбе». Согласно подписанному в 2012 году соглашению, российский контингент будет находиться в Таджикистане до 2042 года.
Офицерами вышестоящего штаба будет оценена способность подразделений соединения к выполнению задач по предназначению, качество организации боевой подготовки, укомплектованность подразделений личным составом, обеспеченность вооружением и военной техникой,говорится в релизе Центрального военного округа.
Сообщается, что «основной целью проверки является изучение положения дел в органах управления и подразделениях, а также оценка эффективности работы командования по организации повседневной деятельности».
В пресс-службе добавили, что «201-я военная база – крупнейший военный объект РФ, дислоцированный в городах Душанбе и Курган-Тюбе». Согласно подписанному в 2012 году соглашению, российский контингент будет находиться в Таджикистане до 2042 года.
Использованы фотографии: http://www.fergananews.com
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