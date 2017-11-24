11:27 24 ноября

Генштаб приступил к комплексной проверке 201-й военной базы

Комиссия Генштаба Вооруженных сил РФ приступила к комплексной проверке 201-й военной базы, являющейся крупнейшим военным объектом России за рубежом, расположенным в Таджикистане, передает РИА Новости.

Генштаб приступил к комплексной проверке 201-й военной базы


Офицерами вышестоящего штаба будет оценена способность подразделений соединения к выполнению задач по предназначению, качество организации боевой подготовки, укомплектованность подразделений личным составом, обеспеченность вооружением и военной техникой,
говорится в релизе Центрального военного округа.


Сообщается, что «основной целью проверки является изучение положения дел в органах управления и подразделениях, а также оценка эффективности работы командования по организации повседневной деятельности».

В пресс-службе добавили, что «201-я военная база – крупнейший военный объект РФ, дислоцированный в городах Душанбе и Курган-Тюбе». Согласно подписанному в 2012 году соглашению, российский контингент будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

Использованы фотографии: http://www.fergananews.com
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Комментарии 7

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  1. destination Сегодня, 10:01
    Толку от них-наркоту как везли с Афгана,так и везут.Не удивлюсь,если узнаю,что сами и везут.
    destination
    1. Виктор Дубовицкий Сегодня, 10:27
      Цитата: destination
      Толку от них-наркоту как везли с Афгана,так и везут.Не удивлюсь,если узнаю,что сами и везут.

      Вы, милок, крупно заблуждаетесь. Военные, такая крупная часть, не нацелена на выжигание маковых и конопляных посевов. Этим должна заниматься милиция(полиция) , их специальные подразделения. с пресечением путей, и с торговцами, распространителями наркоты.
      Дивизия 201 там для поддержания законного правительства Таджикистана. Именно она в 2000 году не позволила ваххабитам оторвать страну от цивилизованного мира и не натворить того, что сейчас творит ИГИЛ.
      Виктор Дубовицкий
      1. destination Сегодня, 10:34
        Вот оно что,милочек,они там для поддержания чьих-то штанов,наркотой насвозь пропахших?Вот оно что-для придания наркотрафику цивилизационного лоску...Ну........Ты меня в глубокий нокдаун отправил сейчас...Я в ауте...
        destination
        1. andrewkor Сегодня, 10:55
          Поддерживаю ,даже во времена Ограниченного контингента вояки,летуны этим промыслом не чурались,что уж говорить про современность!Быть у колодца ,да не напиться???!!!
          andrewkor
  2. Esoteric Сегодня, 10:45
    После фотографии, где каждый второй с "пузом", а проверяющий носит ремень на "эггсах" даже читать не стану и результаты проверки не интересуют...
    Esoteric
  3. faterdom Сегодня, 10:46
    Цитата: destination
    Толку от них-наркоту как везли с Афгана,так и везут.Не удивлюсь,если узнаю,что сами и везут.

    И по России наркоту возят. И не только из Афганистана, но и из "цивилизованного мира", особенно всякую синтетику и кокс.
    Так вот вопрос такой: к Вооруженным силам РФ у Вас какие вопросы по этому поводу? Или просто ерундой поболтать захотелось?
    faterdom
  4. andrewkor Сегодня, 10:52
    В свете последних решений МО РФ перво наперво весь наличный состав проверить на наличие отсутствия лишнего веса.Лично у меня большие сомнения в том ,что кое кто эту проверку пройдет(см.фото).Таджикская кухня она такая сытная и колорийная: бешпармак,плов,шашлык,лепешки патыр!
    andrewkor
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