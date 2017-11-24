Минобороны: план набора контрактников в РВСН выполнен на 180%

В 2017 году план по набору контрактников в РВСН выполнен на 180%, невзирая на ужесточение требований, предъявляемых к кандидатам. В предыдущие годы данный показатель не превышал 123%,

План по набору военнослужащих на службу по контракту в РВСН в текущем году выполнен на 180%, что на 57% больше, чем в предыдущие годы, передает РИА Новости сообщение Минобороны РФ.говорится в релизе.В ведомстве отметили, что «в связи с переоснащением РВСН новыми ракетными комплексами и необходимостью эксплуатации и обслуживанием ее квалифицированными специалистами, в войсках ведется работа по отбору военнослужащих-контрактников и их обучению».Количество контрактников в РВСН за последние три года увеличилось на 15%. Сегодня в войсках проходят службу по контракту более 18 тыс. человек. «Особое внимание в РВСН уделяется работе с военнослужащими по призыву. В прошлом году среди них было отобрано около 20% от общего количества кандидатов, заключивших контракт», – добавили в пресс-службе.Каждый третий контрактник в этом году пополнил соединения, переоснащаемые ракетными комплексами «Ярс».Для повышения их квалификации по военно-учетным специальностям командованием РВСН разработаны специальные программы.Сообщается, что «военнослужащие по контракту в РВСН преимущественно проходят службу в качестве механиков-водителей пусковых установок, техников, начальников расчетов, командиров взводов и старшин подразделений, а также специалистов ряда дефицитных специальностей, несущих боевое дежурство».