11:26 24 ноября

Минобороны: план набора контрактников в РВСН выполнен на 180%

План по набору военнослужащих на службу по контракту в РВСН в текущем году выполнен на 180%, что на 57% больше, чем в предыдущие годы, передает РИА Новости сообщение Минобороны РФ.

Минобороны: план набора контрактников в РВСН выполнен на 180%


В 2017 году план по набору контрактников в РВСН выполнен на 180%, невзирая на ужесточение требований, предъявляемых к кандидатам. В предыдущие годы данный показатель не превышал 123%,
говорится в релизе.


В ведомстве отметили, что «в связи с переоснащением РВСН новыми ракетными комплексами и необходимостью эксплуатации и обслуживанием ее квалифицированными специалистами, в войсках ведется работа по отбору военнослужащих-контрактников и их обучению».

Количество контрактников в РВСН за последние три года увеличилось на 15%. Сегодня в войсках проходят службу по контракту более 18 тыс. человек. «Особое внимание в РВСН уделяется работе с военнослужащими по призыву. В прошлом году среди них было отобрано около 20% от общего количества кандидатов, заключивших контракт», – добавили в пресс-службе.

Каждый третий контрактник в этом году пополнил соединения, переоснащаемые ракетными комплексами «Ярс».

Для повышения их квалификации по военно-учетным специальностям командованием РВСН разработаны специальные программы.

Сообщается, что «военнослужащие по контракту в РВСН преимущественно проходят службу в качестве механиков-водителей пусковых установок, техников, начальников расчетов, командиров взводов и старшин подразделений, а также специалистов ряда дефицитных специальностей, несущих боевое дежурство».

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 25

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  1. 210окв Сегодня, 10:37
    180%..Интересное число.Куда денем 80%?
    210окв
    1. maxim947 Сегодня, 10:38
      У кого то надо калькулятор забрать, за такие подсчеты и лопату выдать)) )) получается что в РВСН штат формируют исходя из фактической численности))
      maxim947
      1. Джедай Сегодня, 10:46
        Что за профессор многомудрой науки "Статистика" эту цифирь высчитал? И что он до этого пил/курил/колол/нюхал? request
        Джедай
        1. maxim947 Сегодня, 10:56
          приветствую, ничего он не нюхал, это элементарная малограмотность
          maxim947
    2. 79807420129 Сегодня, 10:39
      Цитата: 210окв
      180%..Интересное число.Куда денем 80%?

      Наверное у Чурова научились laughing У того тоже как ни складывай,все время 146% выходило. laughing
      79807420129
      1. destination Сегодня, 10:41
        А он и в 18 на "выборах" будет?Тогда никакой цифре не удивлюсь... wink
        destination
        1. 79807420129 Сегодня, 10:57
          Цитата: destination
          А он и в 18 на "выборах" будет?Тогда никакой цифре не удивлюсь... wink

          Не будет его hi Панфилова сейчас избиркомом рулит. wink
          79807420129
        2. ПалБор Сегодня, 11:20
          Цитата: destination
          А он и в 18 на "выборах" будет?Тогда никакой цифре не удивлюсь... wink

          Правильно будет.
          А 180% означает,что ракет становится больше(примитивно говоря),бойцов надо больше.Увеличили набор на 80%
          ПалБор
    3. rotmistr60 Сегодня, 10:44
      180%..Интересное число.Куда денем 80%?

      180% это к запланированному, которое берется за 100%. Например: была поставлена задача набрать 100 чел минимум, набрали 180.
      rotmistr60
      1. 210окв Сегодня, 10:54
        И что делать с теми 80 контрактниками?План перевыполнен,на одно штатное место-1,8 человека.Согласен,должны быть подменные.Но не столько же.Другое дело расширение штатов,но и при этом проценты должны быть не выше 100%.
        Цитата: rotmistr60
        180%..Интересное число.Куда денем 80%?

        180% это к запланированному, которое берется за 100%. Например: была поставлена задача набрать 100 чел минимум, набрали 180.
        210окв
        1. rotmistr60 Сегодня, 10:59
          на одно штатное место-1,8

          Но это же не значит, что по штату нужно было всего 100. С учетом специфики РВСН просто предполагают, что могут в течении года не набрать нужное количество. Поэтому цифры занижают. Армия, ни куда от этого не денешься
          rotmistr60
          1. Muvka Сегодня, 11:03
            Цитата: rotmistr60
            на одно штатное место-1,8

            Но это же не значит, что по штату нужно было всего 100. С учетом специфики РВСН просто предполагают, что могут в течении года не набрать нужное количество. Поэтому цифры занижают. Армия, ни куда от этого не денешься

            Хоть кто-то на этом сайте соображает и может логически мыслить.
            Muvka
    4. Primoos Сегодня, 10:53
      Цитата: 210окв
      180%..Интересное число.Куда денем 80%?

      Надо для новобранцев всяких РВСНовских ништяков понаделать. В свете выхода матрасни из договора ПРО.
      Primoos
  2. destination Сегодня, 10:38
    laughing Ржунимагу от подобных цифирь!!!А что не 5795%?Слабо,Гебельсовы наследники? laughing laughing laughing
    destination
    1. 79807420129 Сегодня, 10:41
      Цитата: destination
      Слабо,Геббельсовы наследники?

      А вот за это бы не плохо бы и по голове получить yes за языком смотри наследник. yesэх Леша,Леша request понимаю дурь сморозили,но геббельсовых наследников там нет.
      79807420129
      1. 210окв Сегодня, 10:44
        Ему ещё кто то и плюсанул...
        Цитата: 79807420129
        Цитата: destination
        Слабо,Геббельсовы наследники?

        А вот за это бы не плохо бы и по голове получить yes за языком смотри наследник. yes
        210окв
        1. askort154 Сегодня, 11:01
          .210окв.....Ему ещё кто то и плюсанул...


          Зарегистрировался 10 ноября ! Их уже несколько на этом сайте.Они сейчас как дождевые черви полезут . Чем ближе март, тем их будет больше. Тролли внутренние и забугорные объединятся. tongue fool
          askort154
          1. destination Сегодня, 11:16
            Ты себе сам порадовался,смотрю!!!Осень-твоя пора,прими таблеточку,и всё пройдёт...Успокойся,дорогой.
            destination
      2. destination Сегодня, 10:58

        Наши Центральные кАНАЛЫ так и действуют,мужики,разве нет?
        destination
        1. 210окв Сегодня, 11:03
          Вы у телевизора сидите?На сайте у нас могут быть косяки,могут администраторы чего то не отфильтровать.Но к этому дохлому ушлепку из рейха отношения не имеет.
          Цитата: destination

          Наши Центральные кАНАЛЫ так и действуют,мужики,разве нет?
          210окв
          1. destination Сегодня, 11:13
            Ну понятно-аргументированно ответить нечем.Как обычно-ура не крикнуть,плюсики не поставит никто,а не слиться ли нам... laughing
            destination
            1. rotmistr60 Сегодня, 11:18
              а не слиться ли нам...

              Вам точно пора. Пришел, увидел, оскорбил. Вы хотя бы несколько примеров т.н. "геббельсовской" пропаганды в российской армии приведите?
              rotmistr60
        2. 79807420129 Сегодня, 11:15
          Цитата: destination
          Наши Центральные кАНАЛЫ так и действуют,мужики,разве нет?

          Леша да забудь ты про зомбоящик,во всем мире уже никто на тв не ссылается,в любой стране и не только у нас, зомбоящик он и есть зомбоящик,хоть в Америке,хоть в Китае,хоть на Алтае.Но и окромя ТВ есть масса способов получить информацию.А насчет 180% вон камрад Геннадий все обьяснил
          Цитата: rotmistr60
          180% это к запланированному, которое берется за 100%. Например: была поставлена задача набрать 100 чел минимум, набрали 180.

          hi
          79807420129
  3. Forcecom Сегодня, 10:52
    Не удержался
    Forcecom
  4. Цой Сегодня, 11:07
    План по набору военнослужащих на службу по контракту в РВСН в текущем году выполнен на 180%, что на 57% больше, чем в предыдущие годы, передает РИА Новости сообщение Минобороны РФ.


    Это как? Чуркина что ли пригласили подсчитывать? laughing
    Цой
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