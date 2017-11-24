Турция может обсудить с Асадом борьбу с курдами
Президент Турции Тайип Эрдоган не исключил возможность будущих контактов с президентом Сирии Башаром Асадом по противодействию силам самообороны сирийских курдов (YPG), которых Анкара причисляет к террористам. Его цитирует газета Hurriyet.
Он добавил, что Турция пока не инициировала какие-либо контакты с Дамаском, в том числе через посредников. По его словам, Владимир Путин понимает чувствительность Анкары по этому вопросу.
Эрдоган вновь осудил США за наращивание военного присутствия в Сирии. Вашингтон, считает он, помогает YPG "не только оружием, но и персоналом".
По словам Эрдогана, на саммите в Сочи обсуждалось проведение Конгресса по национальному диалогу в Сирии. Он рассказал, что Россия, Иран и Турция решат, кто примет участие в мероприятии. По его словам, трехсторонние российско-турецко-иранские встречи на высшем уровне по Сирии могут состояться в будущем в Турции или Иране, передает РИА Новости
Что бы ни случилось завтра, все зависит от обстоятельств. <…> Двери политики всегда открыты до последнего момента— заявил Эрдоган турецким журналистам по итогам саммита в Сочи.
Он добавил, что Турция пока не инициировала какие-либо контакты с Дамаском, в том числе через посредников. По его словам, Владимир Путин понимает чувствительность Анкары по этому вопросу.
Он отметил, что Асад не хочет участия YPG в переговорах. Это не удивительно— констатировал турецкий лидер.
Эрдоган вновь осудил США за наращивание военного присутствия в Сирии. Вашингтон, считает он, помогает YPG "не только оружием, но и персоналом".
По словам Эрдогана, на саммите в Сочи обсуждалось проведение Конгресса по национальному диалогу в Сирии. Он рассказал, что Россия, Иран и Турция решат, кто примет участие в мероприятии. По его словам, трехсторонние российско-турецко-иранские встречи на высшем уровне по Сирии могут состояться в будущем в Турции или Иране, передает РИА Новости
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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