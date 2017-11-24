11:22 24 ноября

Турция может обсудить с Асадом борьбу с курдами

Президент Турции Тайип Эрдоган не исключил возможность будущих контактов с президентом Сирии Башаром Асадом по противодействию силам самообороны сирийских курдов (YPG), которых Анкара причисляет к террористам. Его цитирует газета Hurriyet.

Что бы ни случилось завтра, все зависит от обстоятельств. <…> Двери политики всегда открыты до последнего момента
— заявил Эрдоган турецким журналистам по итогам саммита в Сочи.

Турция может обсудить с Асадом борьбу с курдами



Он добавил, что Турция пока не инициировала какие-либо контакты с Дамаском, в том числе через посредников. По его словам, Владимир Путин понимает чувствительность Анкары по этому вопросу.

Он отметил, что Асад не хочет участия YPG в переговорах. Это не удивительно
— констатировал турецкий лидер.

Эрдоган вновь осудил США за наращивание военного присутствия в Сирии. Вашингтон, считает он, помогает YPG "не только оружием, но и персоналом".

По словам Эрдогана, на саммите в Сочи обсуждалось проведение Конгресса по национальному диалогу в Сирии. Он рассказал, что Россия, Иран и Турция решат, кто примет участие в мероприятии. По его словам, трехсторонние российско-турецко-иранские встречи на высшем уровне по Сирии могут состояться в будущем в Турции или Иране, передает РИА Новости

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 19

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  1. DMoroz Сегодня, 10:44
    обсуждалось проведение Конгресса по национальному диалогу в Сирии. Он рассказал, что Россия, Иран и Турция решат, кто примет участие в мероприятии

    Женева умерла? Полосатоухим даже Астана была как кость в горле а тут такое...
    А по повод сирийских курдов с Эрдоганом надо поосторожнее, зачем еще один очаг напряженности создавать на радость амерам...
    DMoroz
    1. Anarchist Сегодня, 10:48
      Там где США - только ''трупы''!
      Чтобы обеспечить мир на Ближнем Востоке решают в обход...
      Anarchist
      1. maxim947 Сегодня, 10:54
        Двери политики всегда открыты до последнего момента
        — заявил Эрдоган турецким журналистам по итогам саммита в Сочи.
        Здесь необходимо договариваться как можно быстрее, пока пин.досы не перехватили инициативу и турки заднюю не включили, еще и при условии, что Сирии это будет интересно.
        maxim947
        1. Anarchist Сегодня, 11:02
          Максим, что говорить о СМИ, Когда наши сограждане везут деньги на их курорты!? Говорят, что там дешевле...
          Все кричат, что помним о этой трагедии, не простим! А на деле забывают, когда дело касается денег...
          Anarchist
          1. maxim947 Сегодня, 11:14
            Абсолютно согласен, это отдельная и больная тема, беспринципность и отсутствие национальной гордости
            maxim947
    2. Шура пермский Сегодня, 10:51
      Мне больше с ниших сми смешно, эрдогашка опять брат сват стал… а про наш су 24 забыли… нафиг нам такие друзьяшки,с которыми исторически больше 10 войн было…
      Шура пермский
      1. Scoun Сегодня, 11:14
        Цитата: Шура пермский
        Мне больше с ниших сми смешно, эрдогашка опять брат сват стал…

        Вы знаете что раньше Эрдоган и Б. Асад, отдыхали семьями и что Эрдоган очень очень обиделся на слова Асмы, супруги Башара и гражданки Англии?
        Цитата: Шура пермский
        а про наш су 24 забыли… нафиг нам такие друзьяшки,с которыми исторически больше 10 войн было…

        А чего же мы пыхтим и стараемся северный -2 в Германию протянуть а? из-за немчуры мы почти 30 миллионов граждан потеряли, тысячи самолётов и танков, сотни и сотни заводов.
        Будьте последовательны если уж на то пошло.
        Scoun
    3. 79807420129 Сегодня, 10:55
      Цитата: DMoroz
      Женева умерла?

      Почему smile Женева это полосатая коалиция со всякими умеренными оппозиционерами и курдами,а Сочи это Россия Турция Иран. hi
      79807420129
      1. DMoroz Сегодня, 11:03
        новая Ялта 1945? hi
        DMoroz
        1. 79807420129 Сегодня, 11:21
          Цитата: DMoroz
          новая Ялта 1945?

          Кстати в американских СМИ встречу в Сочи так и окрестили:-"Новая Ялта" и дружно обиделись,что полосатых туда не пригласили. laughing Пускай воду теперь в Женеве толкут. hi
          79807420129
      2. Ратник с пулеметом Сегодня, 11:20
        турки чтобы курдов утоптать и с шайтаном договариваться будут))
        Ратник с пулеметом
  2. Angel_and_Demon Сегодня, 10:46
    По словам Эрдогана, на саммите в Сочи обсуждалось проведение Конгресса по национальному диалогу в Сирии. Он рассказал, что Россия, Иран и Турция решат, кто примет участие в мероприятии.
    респект good ни полосатых, ни умеренных в этом диалоге нет good
    Angel_and_Demon
    1. Джедай Сегодня, 10:49
      Цитата: Angel_and_Demon
      ни полосатых, ни умеренных в этом диалоге нет

      Рано радоваться - ещё не вечер. wink
      Джедай
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 11:20
        Цитата: Джедай
        ещё не вечер.

        согласен, но уже после обеда laughing
        Angel_and_Demon
  3. Mavrikiy Сегодня, 10:46
    Турция может обсудить с Асадом борьбу с курдами
    Я не верю свом глазам, я не верю своим ушам. Если так дальше пойдет, то и Трамп....
    Mavrikiy
  4. Primoos Сегодня, 10:47
    Курды здорово влипли с пин.достанским сотрудничеством. Если не очухаются, то колотушки на них посыплются со всех сторон. Америкосы их традиционно предадут.
    Primoos
  5. Livonetc Сегодня, 10:49
    Международное разделение труда.
    САА изводит нусру и "уговаривает" "умеренных".
    Турецкая армия "убедительно уговаривает" курдов... одуматься.

    А Трамп....
    Он может и не прочь, но по рукам и ногам пока повязан.
    Livonetc
  6. rotmistr60 Сегодня, 11:04
    Курды - сирийские, иракские, турецкие. Одни вроде воюют с террористами, но и потихоньку договариваются с ними выпуская из окружения по согласованию с Сша. Для других (РПК) главный враг Турция. Третьи на полном иждивении американцев. Но все хотят не просто автономии, а своего государства, что при 40 млн. вроде как закономерно.Все смешалось на этой земле
    rotmistr60
  7. ПалБор Сегодня, 11:14
    Курды!Не будьте Плотницким!Соглашайтесь на автономию!Никто вам не даст своё государство образовать. no
    ПалБор
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