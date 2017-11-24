Комбат батальона «Призрак» рассказал о бое с украинцами на Светлодарской дуге

Сегодня укропы в очередной раз попытались перебраться на наши позиции. Конец был немного предсказуем: четверо "двухсотых" с их стороны, двое "трехсотых" с нашей

Я до сих пор не могу понять, на что они рассчитывали

Позвонили с передовых позиций, настроение отвратительное. Есть несколько пропавших, сейчас проводят эвакуацию

Командир батальона «Призрак» вооруженных сил самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Алексей Марков заявил об уничтожении в районе города Светлодарск диверсионной группы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».— сказал Марков. Он добавил, что бойцы ВСУ выскочили на два пулемета противника.— отметил комбат «Призрака».В свою очередь, украинский волонтер Семен Кабакаев на своей странице в Facebook сообщил, что в ВСУ много погибших и раненых.— сказал он.Пресс-центр штаба АТО сообщил, что всего за сутки ВСУ потеряли пять человек убитыми.22 ноября украинский волонтер Юрий Мысягин сказал, что украинская армия перешла в наступление в районе Светлодарска. По его словам, ВСУ захватили несколько поселков и стратегических высот, передает "Лента.ru"