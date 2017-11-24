Комбат батальона «Призрак» рассказал о бое с украинцами на Светлодарской дуге
Командир батальона «Призрак» вооруженных сил самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Алексей Марков заявил об уничтожении в районе города Светлодарск диверсионной группы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
В свою очередь, украинский волонтер Семен Кабакаев на своей странице в Facebook сообщил, что в ВСУ много погибших и раненых.
Пресс-центр штаба АТО сообщил, что всего за сутки ВСУ потеряли пять человек убитыми.
22 ноября украинский волонтер Юрий Мысягин сказал, что украинская армия перешла в наступление в районе Светлодарска. По его словам, ВСУ захватили несколько поселков и стратегических высот, передает "Лента.ru"
Сегодня укропы в очередной раз попытались перебраться на наши позиции. Конец был немного предсказуем: четверо "двухсотых" с их стороны, двое "трехсотых" с нашей— сказал Марков. Он добавил, что бойцы ВСУ выскочили на два пулемета противника.
Я до сих пор не могу понять, на что они рассчитывали— отметил комбат «Призрака».
В свою очередь, украинский волонтер Семен Кабакаев на своей странице в Facebook сообщил, что в ВСУ много погибших и раненых.
Позвонили с передовых позиций, настроение отвратительное. Есть несколько пропавших, сейчас проводят эвакуацию— сказал он.
Пресс-центр штаба АТО сообщил, что всего за сутки ВСУ потеряли пять человек убитыми.
22 ноября украинский волонтер Юрий Мысягин сказал, что украинская армия перешла в наступление в районе Светлодарска. По его словам, ВСУ захватили несколько поселков и стратегических высот, передает "Лента.ru"
Использованы фотографии: http://voicesevas.ru/
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти