17:03 24 ноября

Комбат батальона «Призрак» рассказал о бое с украинцами на Светлодарской дуге

Командир батальона «Призрак» вооруженных сил самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Алексей Марков заявил об уничтожении в районе города Светлодарск диверсионной группы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Сегодня укропы в очередной раз попытались перебраться на наши позиции. Конец был немного предсказуем: четверо "двухсотых" с их стороны, двое "трехсотых" с нашей
— сказал Марков. Он добавил, что бойцы ВСУ выскочили на два пулемета противника.

Комбат батальона «Призрак» рассказал о бое с украинцами на Светлодарской дуге



Я до сих пор не могу понять, на что они рассчитывали
— отметил комбат «Призрака».

В свою очередь, украинский волонтер Семен Кабакаев на своей странице в Facebook сообщил, что в ВСУ много погибших и раненых.

Позвонили с передовых позиций, настроение отвратительное. Есть несколько пропавших, сейчас проводят эвакуацию
— сказал он.

Пресс-центр штаба АТО сообщил, что всего за сутки ВСУ потеряли пять человек убитыми.

22 ноября украинский волонтер Юрий Мысягин сказал, что украинская армия перешла в наступление в районе Светлодарска. По его словам, ВСУ захватили несколько поселков и стратегических высот, передает "Лента.ru"

Использованы фотографии: http://voicesevas.ru/
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Комментарии 33

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  1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:17
    украинский волонтер Семен Кабакаев на своей странице в Facebook сообщил, что в ВСУ много погибших и раненых.
    туда им и дорога am пусть не лезут на чужую землю
    Angel_and_Demon
    1. Самаритянин Сегодня, 12:22
      Обстановка на северо-западных подступах к Донецку:

      Самаритянин
    2. Мих1974 Сегодня, 12:27
      Сдох Ефим - ну и болт с ним. good
      Мих1974
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:29
        Цитата: Мих1974
        Сдох Ефим - ну и болт с ним. good

        притом ржавый good
        Angel_and_Demon
        1. хрыч Сегодня, 15:09
          Цитата: Angel_and_Demon
          притом ржавый

          Немного исторического лубка

          хрыч
    3. Сепар ДНР Сегодня, 12:30
      Комбат батальона «Призрак» рассказал о бое с украинцами на Светлодарской дуге

      Заметьте как названы бандерлоги в статье,и как их называет комбат.
      Светлой памяти основатель и комбат "Призрака" А.Б.Мозговой ,также делал различие меж бандервой и украинцами .
      Нас пришли зачищать и убивать не украинцы no ,выродки-отщепенцы.
      Сегодня укропы в очередной раз попытались перебраться на наши позиции. Конец был немного предсказуем: четверо "двухсотых" с их стороны, двое "трехсотых" с нашей

      Сепар ДНР
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:32
        Цитата: Сепар ДНР
        Светлой памяти основатель и комбат "Призрака" А.Б.Мозговой

        присоединяюсь hi
        Angel_and_Demon
      2. Владыка Ситх Сегодня, 13:02
        Приветствую! У нас тоже обстановка севернее Горловки накалена, вот карта после занятых поселков на нейтралке.
        Владыка Ситх
        1. Ольгович Сегодня, 14:54
          Цитата: Владыка Ситх
          Приветствую! У нас тоже обстановка севернее Горловки накалена, вот карта после занятых поселков на нейтралке.

          Отбить их-реально или уже нет? А то уж совсем близко!
          Ольгович
    4. Orionvit Сегодня, 16:25
      Цитата: Angel_and_Demon
      туда им и дорога am пусть не лезут на чужую землю

      У них то и своей по большому счёту нет. Настоящий сепаратизм был как раз в 91г., когда Советский Союз рвали. Не понимаю, как это, чисто сепаратное "государство" украина, ещё предъявляет кому то обвинения в "сепаратизме"?
      Orionvit
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 16:39
        Цитата: Orionvit
        Не понимаю, как это, чисто сепаратное "государство" украина, ещё предъявляет кому то обвинения в "сепаратизме"?

        ну, это такое государство
        Angel_and_Demon
  2. Железякин Сегодня, 12:18
    Война на передовой, война в микроблогах, война за умы... А в корне всего опять деньги! Одни пилят и осваивают бюджеты, а другие кладут свои буйные головы. Паны срутся, а у холопов чубы трещат!
    Железякин
    1. Джедай Сегодня, 12:28
      Привет, собрат по световому мечу! wink hi
      Сегодня укропы в очередной раз попытались перебраться на наши позиции. Конец был немного предсказуем: четверо "двухсотых" с их стороны, двое "трехсотых" с нашей
      — сказал Марков. Он добавил, что бойцы ВСУ выскочили на два пулемета противника.

      Что-то недоговаривает он. И я так думаю что о численности РДГ укропов. soldier
      Джедай
      1. Железякин Сегодня, 14:10
        Максимилиан! (если позволите?) hi
        Да уж. Шито все белыми нитками. Неучтенные потери уже вывезены в ГЕйропу, на органы?!
        Железякин
        1. Джедай Сегодня, 14:17
          Алексей, как угодно - лишь бы без оскорблений. drinks
          Цитата: Железякин
          Неучтенные потери уже вывезены в ГЕйропу, на органы?

          Учитывая коммерческую жилку укропов - вполне. wink
          Я имел ввиду что для двух пулемётных позиций четверо - простая мишень. Наличие троих раненых у ЛНР говорит о том, что РДГ ВСУ была более многочисленна и/или работал укроповский снайпер.
          Джедай
          1. Железякин Сегодня, 14:32
            Я не спец в тактике армейской, однако вопрос... четверо погибли - что так дуром перли на два пулемета?! Либо что-то действительно не договаривают и потерь больше, либо бойцы - просто зеленые новобранцы отправленные на убой. Волей не волей проводишь параллели с 95-м Новым годом!
            Железякин
    2. Оплот Орел Сегодня, 12:51
      Глубже смотрите, товарисч, я бы даже сказал, глыбжее! Это не паны, это перхоть истории...а настоящие мужчины, воины своими жизнями спасают наш мир. Светлая им память и поклон до земли!
      Оплот Орел
      1. хрыч Сегодня, 15:12
        Цитата: Оплот Орел
        Глубже смотрите, товарисч, я бы даже сказал, глыбжее!

        хрыч
  3. solzh Сегодня, 12:19
    украинская армия перешла в наступление в районе Светлодарска

    Ну и где ОБСЕ, где крики что Украина нарушает Минск-2? Как же надоели эти двойные стандарты. Когда Россия накажет киевскую хунту? Сколько можно терпеть этих бандеровцев?
    solzh
    1. Диванный Хенераль Сегодня, 12:30
      А почему Россия то должна наказывать?
      Украинцы пусть сами наказывают свое отребье. Республикам РФ поможет, если обратяться за помощью, а лезть в чужое государство - это моветон...
      Диванный Хенераль
      1. solzh Сегодня, 13:21
        Украина, как и украинцы, нам не чужие. В отличие от бандеровцев, мы помним свою историю и помним свое родство. Почему в 1945 году СССР помогал в освобождении Европы от немецкого нацизма? Мы, как последние, кто помнит Нюрнберг, обязаны уничтожить гниду на Украине. Помочь, что бы граждане Украины могли почувствовать себя не холопами, а людьми.
        solzh
        1. Диванный Хенераль Сегодня, 13:24
          Украина пригласила Россию помочь, как например Сирия?
          Украина попросилась в состав России?
          Я что-то не вижу этих событий.
          А влезать самим - нарушение международного права.
          Пример США в других странах не приводить - на них все мировое СМИ работает, они и черта лысого оправдают...
          Диванный Хенераль
          1. solzh Сегодня, 13:30
            А зачем влезать? Согласитесь, некоторые регионы на Украине готовы выступить против Киевской хунты. Проблема в том, что у них нет Лидера. Можно найти лидера, который поведет за собой народ Украины. Другой вопрос где и кого? На это у меня нет ответа.
            solzh
            1. Диванный Хенераль Сегодня, 14:21
              Лидер должен быть из местных...
              Но не суть. Суть то том, что изначально Вы сказали "Россия должна наказать киевскую хунту"...
              Ответ ПОЧЕМУ Россия должна ее наказать вы не дали. Если говорить юридическим языком (а только он применим в международных отношениях) вы предлагаете устроить там революцию.
              Наказывать хунту должны САМИ УКРАИНЦЫ и никто другой. В настоящий момент их, хунту, никто не назвал международными террористами и так далее. Все закрывают глаза на их выходки - и ждут, когда же возобладают в РФ эмоции, наподобе ваших, и Россия влезет сама в ловушку.
              БРАВО! Вы предлагаете России стать рядом с ИГИЛ?
              Диванный Хенераль
              1. solzh Сегодня, 14:33
                Цитата: Диванный Хенераль
                Ответ ПОЧЕМУ Россия должна ее наказать вы не дали.

                Смотрите мой комментарий выше. А ваше международное право народу не нужно. В 45 мы то же без приглашения правительства Германии освобождали ее от нацизма.
                И что сделает международное сообщество, когда узнает, что мы освобождаем Украину? Объявит нам войну, санкции введет?
                solzh
                1. Диванный Хенераль Сегодня, 14:42
                  В 45 мы то же без приглашения правительства Германии освобождали ее от нацизма.
                  ,
                  Ничего, что в 1941 году, 22 июня - Германия напала на СССР? И СССР вел ВОЙНУ. Вы не понимаете разницы между нападением одной страны на другую и тем что вы предлагаете?
                  Еще вопрос: а с чего вы решили, что нужно народу. а что нет? ООН, кстати, не смотря на то, что ее статус сейчас упал, как раз создавалось и СССР в числе основателей, для соблюдения именно международного права. Кто вам дал право говорить от всего народа?
                  Теперь, что сделает международное сообщество. Да попросту конфискует все активы России за рубежом, включая частные владения. И что сделает Россия - пойдет воевать со всем миром? Вы пойдете?
                  Одним словом, вы предлагаете совсем плохой вариант, ведущий к изоляции России в мире, предлагая именно России наказать хунту.
                  Ведь те же США, прежде чем охотиться на аль-каиду и прочих бородатеньких, ОФИЦИАЛЬНО признали их террористами. Международно признали.
                  Чувствуете разницу, между тем и тем, что вы предлагаете?
                  laughing
                  Учите теорию!
                  Диванный Хенераль
                  1. solzh Сегодня, 14:47
                    Да попросту конфискует все активы России за рубежом, включая частные владения.

                    А у России опыта нет такого? Частные владения говорите, надо недвижимость в своей стране приобретать.
                    Вы пойдете?
                    Если возьмут инвалида на войну, пойду.
                    вы предлагаете совсем плохой вариант
                    Я хоть что-то предлагаю. Так предложите Вы.
                    Учите теорию!
                    Возраст у меня не тот, что бы что-то учить. Ну и патриот же Вы hi
                    solzh
                    1. solzh Сегодня, 14:48
                      а с чего вы решили, что нужно народу. а что нет?

                      С людьми общаюсь.
                      solzh
                      1. Диванный Хенераль Сегодня, 15:03
                        Отвечу не по порядку...
                        1. Учиться никогда не поздно.
                        2. У России есть опыт национализации. Опыта конфискации у России нет. Это разные понятия, хотя по сути одно и тоже - отобрать в свою пользу.
                        3. Приобретать недвижимость в своей стране - это вы кудриным и сечиным говорите - да услышаны (наверное) будете.
                        4. Повторюсь со своим предложением (видимо вы не до конца или невнимательно читали: "Украинцы пусть сами наказывают свое отребье. Республикам РФ поможет, если обратятся за помощью, а лезть в чужое государство - это моветон..."
                        5. Я не знаю, с каким людьми вы общаетесь, и почему им не нужно международное право, но пример Косово видимо ничему не научил ни вас, ни тех, с кем вы общаетесь.
                        Вывод. Грустно. Грустно, что вы хотите жить "по понятиям" силы, которая хочет основываться на ваших эмоциях.
                        Диванный Хенераль
  4. BAI Сегодня, 13:06
    Ополчение подтверждает захват одного села.
    BAI
  5. senima56 Сегодня, 13:11
    Разве не понятно на что расчитывали? В ЛНР власть "зашаталась", вот они и решили- "авось"?
    senima56
  6. мичман Сегодня, 13:30
    Их удел только смерть. Этих хохлов не перевоспитать. Честь имею.
    мичман
  7. solzh Сегодня, 15:23
    Цитата: Диванный Хенераль
    Отвечу не по порядку...
    1. Учиться никогда не поздно.
    2. У России есть опыт национализации. Опыта конфискации у России нет. Это разные понятия, хотя по сути одно и тоже - отобрать в свою пользу.
    3. Приобретать недвижимость в своей стране - это вы кудриным и сечиным говорите - да услышаны (наверное) будете.
    4. Повторюсь со своим предложением (видимо вы не до конца или невнимательно читали: "Украинцы пусть сами наказывают свое отребье. Республикам РФ поможет, если обратятся за помощью, а лезть в чужое государство - это моветон..."
    5. Я не знаю, с каким людьми вы общаетесь, и почему им не нужно международное право, но пример Косово видимо ничему не научил ни вас, ни тех, с кем вы общаетесь.
    Вывод. Грустно. Грустно, что вы хотите жить "по понятиям" силы, которая хочет основываться на ваших эмоциях.

    Отвечаю по пунктам.
    1. Учиться никогда не поздно - это слишком по философски, а я не философ;
    2. Полностью согласен, что национализация и конфискация по сути одно и тоже:
    3. Кудрины, Сечины и прочие - увы меня не услышат, а если и услышат, то результат будет ноль;
    4. "Украинцы пусть сами наказывают свое отребье" - нет у них лидера за которым пойдет народ, что бы наказать бандеровское отребье.
    5. С обычными людьми, кто-то работает на заводах, у кого-то свой бизнес, по образованию так же разные, у одних высшее образование у других средняя школа. Им не то, что не нужно международное право, они видят, как попирается международное право в мире (просто в прошлый раз я не правильно высказался, приношу свои извинения по этому поводу). Пример Косово - каждый, данный пример, трактует по своему и он многому научил.
    Ваш вывод ошибочен. По "понятиям силы" никто жить не хочет. А то что мои эмоции зашкаливают, так я же человек, а не бревно. И мне обидно видеть унижения своего братского народа. Ну, а если Вам грустно, посмотрите любую комедию режиссера Гайдая wink
    С уважением hi
    solzh
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