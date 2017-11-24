ВДВ приняли новую программу боевой подготовки

Обучение сержантов проводилось в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище. Военнослужащие успешно прошли аттестацию с последующим присвоением им квалификационного звания «Инструктор огневой подготовки».

По указанию командующего Воздушно-десантными войсками офицерами отдела боевой подготовки Командования ВДВ была разработана специальная программа обучения «Инструкторов огневой подготовки» для военнослужащих, проходящих службу на сержантских должностях в парашютно-десантных (десантно-штурмовых) и разведывательных подразделениях.В ноябре состоялся выпуск первого набора сержантов, прошедших профессиональную переподготовку по новой программе обучения. В нем обучались более 50 заместителей командиров взводов, прибывших из воинских частей, дислоцируемых в Ставрополе, Костроме, Пскове, Туле и Ульяновске. Все обучаемые – контрактники, из них 90 % проходят службу по контракту более 6 лет, половина имеют опыт участия в боевых действиях, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ- сообщают в военном ведомствеОтмечается, что лучшие результаты по итогам аттестации первого набора показали военнослужащие из десантно-штурмового Кавказского казачьего полка (г. Ставрополь) и Костромского парашютно-десантного полка. Полученная квалификация позволит сержантам самостоятельно проводить контрольные занятия по огневой подготовке с вверенным им личным составом.В настоящее время в Рязани к освоению новой программы приступил второй набор сержантов.В течение года в Воздушно-десантных войсках по программе «Инструктор огневой подготовки» планируется обучить всех сержантов – заместителей командира взвода.