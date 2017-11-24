17:03 24 ноября

ВДВ приняли новую программу боевой подготовки

По указанию командующего Воздушно-десантными войсками офицерами отдела боевой подготовки Командования ВДВ была разработана специальная программа обучения «Инструкторов огневой подготовки» для военнослужащих, проходящих службу на сержантских должностях в парашютно-десантных (десантно-штурмовых) и разведывательных подразделениях.

ВДВ приняли новую программу боевой подготовки


В ноябре состоялся выпуск первого набора сержантов, прошедших профессиональную переподготовку по новой программе обучения. В нем обучались более 50 заместителей командиров взводов, прибывших из воинских частей, дислоцируемых в Ставрополе, Костроме, Пскове, Туле и Ульяновске. Все обучаемые – контрактники, из них 90 % проходят службу по контракту более 6 лет, половина имеют опыт участия в боевых действиях, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ


Обучение сержантов проводилось в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище. Военнослужащие успешно прошли аттестацию с последующим присвоением им квалификационного звания «Инструктор огневой подготовки».
- сообщают в военном ведомстве

Отмечается, что лучшие результаты по итогам аттестации первого набора показали военнослужащие из десантно-штурмового Кавказского казачьего полка (г. Ставрополь) и Костромского парашютно-десантного полка. Полученная квалификация позволит сержантам самостоятельно проводить контрольные занятия по огневой подготовке с вверенным им личным составом.

В настоящее время в Рязани к освоению новой программы приступил второй набор сержантов.

В течение года в Воздушно-десантных войсках по программе «Инструктор огневой подготовки» планируется обучить всех сержантов – заместителей командира взвода.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 7

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  1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:44
    Обучение сержантов проводилось в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище. Военнослужащие успешно прошли аттестацию с последующим присвоением им квалификационного звания «Инструктор огневой подготовки».
    вот это хорошая новость good
    Angel_and_Demon
    1. Офицер запаса Сегодня, 12:51
      Новость-то хорошая, но вот что мне категорически не нравится - как такие материалы освещают на ВО. Как-то вскользь, мимоходом. Дескать - новая методика, и все. А в чем суть изменений? Что нового? Для чего? Если не дается никакой информации - зачем вообще эта статья?
      Я уже неоднократно говорил, что аудиторию сайта нужно уважать. И писать о серьезных вещах нужно тоже серьезно.
      Офицер запаса
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 13:04
        Цитата: Офицер запаса
        Я уже неоднократно говорил, что аудиторию сайта нужно уважать. И писать о серьезных вещах нужно тоже серьезно.

        с этим согласен, хотя бы ссылку на оригинал давали, если большой материал писать нельзя
        Angel_and_Demon
      2. kirgiz58 Сегодня, 13:17
        Цитата: Офицер запаса
        А в чем суть изменений? Что нового? Для чего? Если не дается никакой информации - зачем вообще эта статья?

        Что-то гложут меня сомнения, что реальных изменений то никаких(как в мое время было с "новыми" курсами вождения и стрельбы из танков. Только формулировки и названия упражнений подправили. И еще очень насторожила фраза: "Полученная квалификация позволит сержантам самостоятельно проводить контрольные занятия по огневой подготовке с вверенным им личным составом". Замок проводить КЗ??? Когда ком. взвода этого не может со взводом, никогда взвод отдельно на стрельбу не выдвигается(у него сил и средств обеспечить занятия по практической стрельбе не хватит-одно только оцепление треть взвода заберет). А еще минимум фельдшер, нач. пункта боепитания, руководители занятий на учебных местах, наблюдатели на вышке - и с кем занятия тогда проводить? Что-то мутно. Хотя сержантов серьёзно учить надо это факт.
        kirgiz58
  2. Dobriy_Chelovek Сегодня, 13:29
    Тут нужно задать несколько иной вопрос: где они получали опыт участия в БД?
    Dobriy_Chelovek
    1. БЛОНДИН Сегодня, 13:47
      Цитата: Dobriy_Chelovek
      Тут нужно задать несколько иной вопрос: где они получали опыт участия в БД?

      Во вопрос то)))
      Это ещё раньше... до армии

      (шутка)
      БЛОНДИН
  3. Alexey-74 Сегодня, 14:56
    Интересно, что новенького ввели в огневую подготовку?
    Alexey-74
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