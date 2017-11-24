17:01 24 ноября

МО РФ продолжает работу по обоснованию технических требований для БТВТ на период до 2030 года

В Главном автобронетанковом управлении Минобороны РФ (ГАБТУ) продолжаются исследования по обоснованию и разработке тактико-технических требований к образцам бронетанкового вооружения и техники (БТВТ) на период до 2030 года, сообщает Вестник Мордовии.

МО РФ продолжает работу по обоснованию технических требований для БТВТ на период до 2030 года


Военная техника постоянно совершенствуется, и поэтому те образцы, которые сегодня кажутся верхом совершенства, лет через 10 уже не в полной мере будут отвечать предъявляемым требованиям.


«Можно вспомнить легендарный Т-72, который был запущен в серию в 1973 году. На следующий год в войска пошла командирская версия. В 1975 году был создан экспортный вариант. Еще через четыре года на вооружение был принят существенно доработанный Т-72А с лазерным прицелом дальномером. Для экспортных поставок создаются Т-72М и Т-72М1», – говорится в материале.

В 1985-ом появились Т-72АВ с динамической защитой и глубоко доработанный Т-72Б с ДЗ «Котанкт», комплексом управляемого вооружения «Свирь» и двигателем в 840 л.с.

После «нулевых» российская армия получила Т-72БА, Позже был создан и успешно испытан Т-72Б2 «Рогатка», затем – несколько версий Т-72Б3.

«Можно предположить, что сейчас такая же интенсивная работа ведется по определению облика машин на базе платформ "Армата", "Курганец-25" и "Бумеранг", других перспективных машин, в том числе роботизированных», – пишет издание.

Кроме того, в настоящее время прорабатывается концептуальный облик основных образцов изделий и на период после 2030 года.

Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru
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Комментарии 12

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  1. Метан Сегодня, 12:49
    Ну.а что там все таки с "Арматой"?
    Метан
    1. Shurik70 Сегодня, 12:52
      Можно предположить, что сейчас такая же интенсивная работа ведется по определению облика машин на базе платформ "Армата", "Курганец-25" и "Бумеранг"

      Можно предположить, можно не предположить ...
      Блин, как статья называется? Про технические требования для БТВТ на период до 2030 года.
      О чём текст статьи? Про линейку Т-72.
      МИНУС автору!
      Shurik70
      1. Джедай Сегодня, 13:03
        Цитата: Shurik70
        МИНУС автору!

        Присоединяюсь. Статья - седьмая вода на киселе.
        Джедай
      2. Per se. Сегодня, 13:58
        Цитата: Shurik70
        Блин, как статья называется? Про технические требования для БТВТ на период до 2030 года.
        Чтобы были технические требования, надо представлять, для чего и для кого изделие разрабатывается, где, кто и как его будет производить (обслуживать) и так далее. Самое главное, в нашем случае, если говорить о бронетанковом вооружении и технике, к какой войне мы готовимся, какое оружие при этом хотели бы применять. Об этом ничего. Если вспомнить создание объекта 195, то его облик определило в первую очередь переход на новый калибр танкового орудия в 152 мм, так-как отмечалось, что существующие 120-125 мм танковые пушки исчерпали свой потенциал, и с перспективными образцами защиты уже не способны эффективно бороться. Установка мощного орудия привела к разработке необитаемой башни, перенос экипажа в отдельную бронированную капсулу. В апреле 2010 года от практически готового танка Т-95 (объект 195) отказались, так-как танк "морально устарел", был слишком дорогим и сложным для срочников, притом, что уже были пройдены Государственные испытания, и предполагался его серийный выпуск. Хорошо, что дальше... Дальше хаялось всё советское, предполагались обширные закупки импортной техники, включая до УДК типа "Мистраль". Новая "концепция" нашей армии стала предполагать её компактность, переход на контрактную основу и аутсорсинг, основными врагами стали боевики и террористы, с которыми и предстояло вести локальные антитеррористические операции в союзе с США и НАТО. Разумеется, в целях экономии и под новые задачи, потребовалась соответствующая техника на основе принципа трансформеров, военных гарнитуров, "платформ". Что и было сделано, в облике "Бумеранга", "Курганца-25", и платформы, известной, как "Армата". Если танк Т-95 (объект 195), имел 152 мм орудие и вспомогательную 30 мм автоматическую пушку 2А42, весил порядка 55 тонн, и оценивался в 450 миллионов (ни в малой степени из-за широкого использования титана и общей новизны изделия), то Т-14 "Армата", за основу которого был взят Т-95 в переработанном виде, получился при 125 мм орудии, без широкого использования титана, и при оценочной стоимости в 400 миллионов. При этом, танк уже однозначно был не для срочников, но, самое главное, база танка послужила "платформой", поистине, "золотой платформой" для другой техники. Какие же выводы здесь надо делать, если возвращаться к теме статьи? Если говорить о платформах, то ими не рождаются и не назначаются сырые образцы, платформой становится проверенная временем, технологичная, освоенная промышленностью техника, хорошо себя зарекомендовавшая в армии. Платформы не при Сердюкове придумали они были, тот же Т-72 послужил базой для огромного количества техники, САУ, ТОС, БРЭМ и так далее, включая БМПТ ("Терминатор-2"). Имеются запасы танков Т-72, на базе которых можно создавать тяжёлые БТР, БМПТ, САУ, другую технику по новым требованиям и с новым вооружением. То, что наплодили, как "платформы" с эпохи Сердюкова, скорее, противопартизанская, полицейская техника, которую вряд ли в таком виде можно считать будущей основой армии. По мне, так лучше бы вернулись к основной идее Т-95, в его обновлённом виде по Т-14, и чем скорее, тем лучше. На рисунке танк Т-95 (объект 195) с 152 мм пушкой.
        Per se.
        1. okko077 Сегодня, 14:51
          Ещё до технических требований надо разобраться с характером ведения современной войны и использования в ней танков....Зачем нам столько танков ? При ведении современной войны с использованием обычных вооружений танки идут частично во втором эшелоне для охраны и защиты опорных баз, а в основном в третьем для уничтожения очагов сопротивления....Наше армейское руководство и ГШ трусливо молчат , наблюдая ,как штампует ВПК лавину танков...Пусть эти клоуны расскажут, как они собираются применять танки...Может я не прав ?При использовании слепых танков в первом эшелоне, они превращаются в горы горящего железа, учитывая современные противотанковые средства.... Даже Т-14 не видит дальше 7 км, а новейшие ПТУР JAGM 3-го поколения имеют дальность до 16 км. У нас нет боевых информационных систем вообще и в боевых порядках танков в частности..Значит танковые подразделения слепы и беззащитны , своих информационных средств у них нет и использоваться танковые удары в 1-ом эшелоне не могут априори...Для использования танковых соединений им нужны современные информационные системы, причём свои - это возможно , но не у нас и не сейчас...Тогда , зачем нам столько танков ? Кроме того у пи_ндосов танки идут не в первом эшелоне....
          okko077
    2. НЕКСУС Сегодня, 13:05
      Цитата: Метан
      Ну.а что там все таки с "Арматой"?

      В 18 году пойдет на войсковые испытания,как Т-14,так и Т-15 и Т-16. Начнется подготовка экипажей ,доводка изделий до серии.
      В этом году после 6 лет отказов,МО закупило партию Т-90М(Прорыв-3). Потихоньку 72-ки будут заменяться на 90-е,а так же будут насыщать наши бронетанковые части Т-14.
      НЕКСУС
      1. Alexey-74 Сегодня, 14:54
        Очень хочется верить, что так и будет. drinks
        Alexey-74
      2. alexmach Сегодня, 16:44
        ДА ведь не закупило, а заказало модернизацию имеющихся, и то всего 64 штуки.
        alexmach
  2. Sergey53 Сегодня, 12:56
    Облик всего перспективного ряда машин планируемых к разработке был показан ещё в 2015 году, во время показа Д.Рогозину.
    Sergey53
  3. Метан Сегодня, 13:13
    Цитата: НЕКСУС
    В 18 году пойдет на войсковые испытания,как Т-14,так и Т-15 и Т-16

    Полигон готов.Милости просим-)))
    Метан
  4. starogil Сегодня, 13:19
    "МО РФ продолжает работу по обоснованию технических требований для БТВТ на период до 2030 года"
    Не знаешь, то ли завидовать оптимизму тех кто может фантазировать в пределах 15-20-ти лет жизни
    в будущем, то ли смотреть на этих чудаков, как на болтунов. Ещё то, что уже 5-6 лет не приобрело
    практически ни окончательного вида, ни хотя бы опытной, рабочей партии изделий в войсках, уже
    пыжатся представить несуществующее таким, каким оно будет в 2030-ом. Стыдобища, таки, ребятки.
    starogil
    1. R.L. Сегодня, 13:48
      Конкурс на специалистов обьявлен? Подаю заявку! Тоже хочу ни чего не делать и получать зарплату. А мне, как НАТОвскому специалисту и с надбавкой с премиальными!
      R.L.
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