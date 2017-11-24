МО РФ продолжает работу по обоснованию технических требований для БТВТ на период до 2030 года
В Главном автобронетанковом управлении Минобороны РФ (ГАБТУ) продолжаются исследования по обоснованию и разработке тактико-технических требований к образцам бронетанкового вооружения и техники (БТВТ) на период до 2030 года, сообщает Вестник Мордовии.
Военная техника постоянно совершенствуется, и поэтому те образцы, которые сегодня кажутся верхом совершенства, лет через 10 уже не в полной мере будут отвечать предъявляемым требованиям.
«Можно вспомнить легендарный Т-72, который был запущен в серию в 1973 году. На следующий год в войска пошла командирская версия. В 1975 году был создан экспортный вариант. Еще через четыре года на вооружение был принят существенно доработанный Т-72А с лазерным прицелом дальномером. Для экспортных поставок создаются Т-72М и Т-72М1», – говорится в материале.
В 1985-ом появились Т-72АВ с динамической защитой и глубоко доработанный Т-72Б с ДЗ «Котанкт», комплексом управляемого вооружения «Свирь» и двигателем в 840 л.с.
После «нулевых» российская армия получила Т-72БА, Позже был создан и успешно испытан Т-72Б2 «Рогатка», затем – несколько версий Т-72Б3.
«Можно предположить, что сейчас такая же интенсивная работа ведется по определению облика машин на базе платформ "Армата", "Курганец-25" и "Бумеранг", других перспективных машин, в том числе роботизированных», – пишет издание.
Кроме того, в настоящее время прорабатывается концептуальный облик основных образцов изделий и на период после 2030 года.
Военная техника постоянно совершенствуется, и поэтому те образцы, которые сегодня кажутся верхом совершенства, лет через 10 уже не в полной мере будут отвечать предъявляемым требованиям.
«Можно вспомнить легендарный Т-72, который был запущен в серию в 1973 году. На следующий год в войска пошла командирская версия. В 1975 году был создан экспортный вариант. Еще через четыре года на вооружение был принят существенно доработанный Т-72А с лазерным прицелом дальномером. Для экспортных поставок создаются Т-72М и Т-72М1», – говорится в материале.
В 1985-ом появились Т-72АВ с динамической защитой и глубоко доработанный Т-72Б с ДЗ «Котанкт», комплексом управляемого вооружения «Свирь» и двигателем в 840 л.с.
После «нулевых» российская армия получила Т-72БА, Позже был создан и успешно испытан Т-72Б2 «Рогатка», затем – несколько версий Т-72Б3.
«Можно предположить, что сейчас такая же интенсивная работа ведется по определению облика машин на базе платформ "Армата", "Курганец-25" и "Бумеранг", других перспективных машин, в том числе роботизированных», – пишет издание.
Кроме того, в настоящее время прорабатывается концептуальный облик основных образцов изделий и на период после 2030 года.
Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru
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