Российские военные получат на вооружение "шапку-невидимку"

Для российских войск РХБЗ санкт-петербургским научно-производственным предприятием "Адвент" разработан комплекс дистанционного управления аэрозольным противодействием (КДУД), который позволяет в кратчайшие сроки создавать на поле боя непроницаемую дымовую завесу.В отличие от применяющихся в настоящее время аналогов, распыляющих смесь из кузовного дымогенератора, КДУД использует уникальный катапультный модуль, способный отстреливать сотни дымовых шашек.Это создает аэрозольное поле не централизованно, а сразу в нескольких точках, что значительно сокращает время, необходимое на сокрытие боевой позиции или важного объекта, прикрывая наиболее уязвимые участки. При этом можно использовать для маскировки местности всего одну машину.Благодаря имеющейся на борту системе спутниковой навигации и мощному бортовому компьютеру с заранее загруженными картами местности, имеется возможность заранее отмечать участки, которые будут в автоматическом режиме скрываться дымовой завесой.Боезапас кузовной катапульты составляет 350 шашек, полная ее перезарядка занимает не более 3,5 часов.В полностью снаряженном состоянии масса комплекса, базирующегося на трехосном КамАЗе, достигает 17,5 тонны. Экипаж - 3 человека, передает РГ-Сила