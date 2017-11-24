17:03 24 ноября

Российские военные получат на вооружение "шапку-невидимку"

Для российских войск РХБЗ санкт-петербургским научно-производственным предприятием "Адвент" разработан комплекс дистанционного управления аэрозольным противодействием (КДУД), который позволяет в кратчайшие сроки создавать на поле боя непроницаемую дымовую завесу.

В отличие от применяющихся в настоящее время аналогов, распыляющих смесь из кузовного дымогенератора, КДУД использует уникальный катапультный модуль, способный отстреливать сотни дымовых шашек.

Российские военные получат на вооружение "шапку-невидимку"



Это создает аэрозольное поле не централизованно, а сразу в нескольких точках, что значительно сокращает время, необходимое на сокрытие боевой позиции или важного объекта, прикрывая наиболее уязвимые участки. При этом можно использовать для маскировки местности всего одну машину.

Благодаря имеющейся на борту системе спутниковой навигации и мощному бортовому компьютеру с заранее загруженными картами местности, имеется возможность заранее отмечать участки, которые будут в автоматическом режиме скрываться дымовой завесой.

Боезапас кузовной катапульты составляет 350 шашек, полная ее перезарядка занимает не более 3,5 часов.

В полностью снаряженном состоянии масса комплекса, базирующегося на трехосном КамАЗе, достигает 17,5 тонны. Экипаж - 3 человека, передает РГ-Сила

Использованы фотографии: РГ
20

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 12

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Черный_Ватник Сегодня, 14:08
    Так же будем ждать скатерть самобранку и сапоги скороходы. Это вам не теслы-шмеслы за миллиарды долларов
    Черный_Ватник
    1. сибиралт Сегодня, 14:14
      Теперь останется научится управлять ветром, и все дела. laughing
      сибиралт
      1. Черный_Ватник Сегодня, 14:18
        Здесь все схвачено у нас уже лет 200.
        "Ветер, ветер! Ты могуч!
        Ты гоняешь стаи туч!" - это пароль
        Черный_Ватник
        1. 210окв Сегодня, 14:38
          Да,с небесной канцелярией не договоришься.Во время первой мировой немцы не раз попадали под собственную химическую атаку.
          210окв
      2. Лопатов Сегодня, 14:42
        Ветер таким системам не помешает. Можно, к примеру, кольцевую закладку сделать. И после приведения в действие шашек, завеса скроет весь район вне зависимости от направления ветра.

        В статье просто неудачно описан способ применения. Шашки машина раскладывает примерно так же, как минный заградитель.
        Лопатов
  2. _Jack_ Сегодня, 14:17
    создавать на поле боя непроницаемую дымовую завесу

    непроницаемую в каком диапазоне? если только в видимом, то толку в современной войне от такой завесы мало
    _Jack_
    1. Sergey53 Сегодня, 14:21
      Ну да. В инфрокрасном всё видно.
      Sergey53
      1. heruv1me Сегодня, 14:31
        не факт, уверен дым там не простой.
        heruv1me
    2. Лопатов Сегодня, 14:43
      Аэрозольные завесы, не проницаемые в ИК и РЛ диапазонах известны уже весьма давно.
      Лопатов
  3. kirgiz58 Сегодня, 14:24
    "Благодаря имеющейся на борту системе спутниковой навигации и мощному бортовому компьютеру с заранее загруженными картами местности" - это имеется в виду смартфон командира? what smile
    kirgiz58
    1. KCA Сегодня, 15:06
      К сожалению не попал в ЗГВ в подразделение спутниковой связи, оно ещё в 1992 году принимало и отправляло цифровые трёхмерные карты местности, до смартфонов оставалось ещё лет 20
      KCA
      1. kirgiz58 Сегодня, 15:26
        Цитата: KCA
        К сожалению не попал в ЗГВ в подразделение спутниковой связи, оно ещё в 1992 году принимало и отправляло цифровые трёхмерные карты местности, до смартфонов оставалось ещё лет 20

        Абсолютно ничего не имею против. Но выражение "благодаря мощному бортовому компьютеру" - имеет очень большой разброс этой самой мощности. smile Чтобы выстрелить дымовые шашки в определенной последовательности "мощных компьютеров" не надо. Слова автора можно понять, что система наведения у этой машины лучше, чем у наших РСЗО на порядок и работает в автомате. laughing По крайней мере я понял так: отметил точки на карте, еду себе спокойно, а "бортовой компьютер сам все рассчитал и пуляет куды надо", мне только остается сахар в чае ложечкой размешать. good
        kirgiz58
Картина дня