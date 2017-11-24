Beretta презентовала новый пистолет-пулемёт PMX
Итальянская компания Beretta Defense Technologies, на международной выставке вооружений Milipol, проходящей в эти дни в Париже, презентовала новую версию Beretta Model 12, сообщает портал shephardmedia.com
Пистолет-пулемёт Beretta Model 12, также известный как M12 и PM12, был разработан в Италии в 50-е годы и затем неоднократно модернизировался. Благодаря простоте эксплуатации и высокой надежности эта модель была принята на вооружение силовых структур в трёх десятках стран, а также производилась по лицензии в Индонезии, Бразилии и Бельгии.
Новая модель получила название PMX и существенно отличается от предыдущих модификаций. Благодаря использованию полимеров масса PMX составляет всего 2,4 кг, тогда как последняя модификации Model 12 (PM12-S2) весила порядка 3,5 кг. Ещё одно важное отличие PMX – стрельба ведется с закрытого затвора (предыдущие версии использовали механику открытого затвора).
В базовой версии Вeretta PMX комплектуется магазинами ёмкостью 30 патронов калибра 9×19 мм, а также складывающимся в сторону прикладом. Полная длина PMX составляет 64 см, при сложенном прикладе – 42 см. Длина ствола пистолета-пулемёта – 17,5 см. Максимальный темп стрельбы – 900 выстрелов в минуту. Стрельба может вестись как в автоматическом, так и полуавтоматическом режимах, передает "Warspot"
Пистолет-пулемёт Beretta Model 12, также известный как M12 и PM12, был разработан в Италии в 50-е годы и затем неоднократно модернизировался. Благодаря простоте эксплуатации и высокой надежности эта модель была принята на вооружение силовых структур в трёх десятках стран, а также производилась по лицензии в Индонезии, Бразилии и Бельгии.
Новая модель получила название PMX и существенно отличается от предыдущих модификаций. Благодаря использованию полимеров масса PMX составляет всего 2,4 кг, тогда как последняя модификации Model 12 (PM12-S2) весила порядка 3,5 кг. Ещё одно важное отличие PMX – стрельба ведется с закрытого затвора (предыдущие версии использовали механику открытого затвора).
В базовой версии Вeretta PMX комплектуется магазинами ёмкостью 30 патронов калибра 9×19 мм, а также складывающимся в сторону прикладом. Полная длина PMX составляет 64 см, при сложенном прикладе – 42 см. Длина ствола пистолета-пулемёта – 17,5 см. Максимальный темп стрельбы – 900 выстрелов в минуту. Стрельба может вестись как в автоматическом, так и полуавтоматическом режимах, передает "Warspot"
Использованы фотографии: shephardmedia.com
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