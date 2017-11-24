17:07 24 ноября

Beretta презентовала новый пистолет-пулемёт PMX

Итальянская компания Beretta Defense Technologies, на международной выставке вооружений Milipol, проходящей в эти дни в Париже, презентовала новую версию Beretta Model 12, сообщает портал shephardmedia.com

Пистолет-пулемёт Beretta Model 12, также известный как M12 и PM12, был разработан в Италии в 50-е годы и затем неоднократно модернизировался. Благодаря простоте эксплуатации и высокой надежности эта модель была принята на вооружение силовых структур в трёх десятках стран, а также производилась по лицензии в Индонезии, Бразилии и Бельгии.

Beretta презентовала новый пистолет-пулемёт PMX



Новая модель получила название PMX и существенно отличается от предыдущих модификаций. Благодаря использованию полимеров масса PMX составляет всего 2,4 кг, тогда как последняя модификации Model 12 (PM12-S2) весила порядка 3,5 кг. Ещё одно важное отличие PMX – стрельба ведется с закрытого затвора (предыдущие версии использовали механику открытого затвора).

В базовой версии Вeretta PMX комплектуется магазинами ёмкостью 30 патронов калибра 9×19 мм, а также складывающимся в сторону прикладом. Полная длина PMX составляет 64 см, при сложенном прикладе – 42 см. Длина ствола пистолета-пулемёта – 17,5 см. Максимальный темп стрельбы – 900 выстрелов в минуту. Стрельба может вестись как в автоматическом, так и полуавтоматическом режимах, передает "Warspot"

Использованы фотографии: shephardmedia.com
8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 14

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. ВЕРЕСК Сегодня, 15:11
    Беретта-это действительно хорошая фиговина.Во время службы пришлось сравнить ПМ и Беретту. Более склоняюсь к ней
    ВЕРЕСК
    1. parkello Сегодня, 15:58
      а я к ПМ . и на то есть много причин. во первых он меньше весит.во вторых компактнее.в третьих он взводится об штаны и очень удобно сидит в руке . патрон слабоват да,но если самому заряжать патроны то можно добиться хорошего результата . а берета тяжелый раз, передернуть его об штаны не получится ,мощный патрон и дергает его сильно ,а на жаре можно волдырь натереть на руке ,если обеими хватать ..ну я мелкий сам 164 см и 58 кг ...поэтому мне лично больше ПМ по душе . или кольт 45-го 1911.
      parkello
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 16:03
        ПМ- сложновато и в тире.Беретта-,для меня-вообще песня.Удобная штучка.Не кидает как ПМ.Прорезиненая рукоятка-большой плюс.Магазин на 18 патронов-красота.Тяжеловат.Но-толковый.
        ВЕРЕСК
        1. parkello Сегодня, 16:06
          у меня были оба и берета был и ПМ болгарский с 10 зарядным магом . берета лично мне не нравится . ЧЗ-75 лучше нее в разы . а так все эти накладки на рукоятки и защелки для сброса магазинов ,это все можно самому поставить. ему цена 300 евро как есть с завода. если добавить еще 50-80 евриков ,можно получить шикарный ПМ в свое распоряжение .
          parkello
          1. parkello Сегодня, 16:08
            но это дело вкуса и требований конечно. я ничего не говорю,берета внушительный ствол,но он не для таких как я...а таких как я большинство . я берету еле еле продал. вот что называется чуть ли не на шею кинулся покупателю. но его он вполне себе устраивает.и до сих пор ни разу не жаловался. а меня не устроил ...
            parkello
          2. ВЕРЕСК Сегодня, 16:09
            можно получить шикарный ПМ в свое распоряжение . Стрелять из ПМ-это надо научиться.С Береттой попроще.
            ВЕРЕСК
            1. parkello Сегодня, 16:11
              да ну...я вполне себе с 10-12 м в каску от мотоцикла попадаю все 8 патронов .а для дальше мне и не надо. главное что бы не дальше 15 и не ближе 5 м от меня было ...просто ближе 5 м может попастья спецназовец и разоружит ...в два счета.
              parkello
  2. Sergey53 Сегодня, 15:44
    Наши только чего-то ничего не презентуют.
    Sergey53
    1. Incvizitor Сегодня, 15:50
      Ну ПП то у нас хватает, помню и на "армии 2016" новые показывали и так полно.
      Incvizitor
    2. parkello Сегодня, 16:00
      ваши не презентуют ? а Вы искали,смотрели ? laughing а Вы поищите ...и уверяю найдете ,и не один .
      parkello
  3. Астма Сегодня, 15:56
    Калашников свои пп доводит до ума. внешне мне они очень понравились.
    Астма
  4. parkello Сегодня, 16:03
    по моему на западе что-то лучше чем МР-5 еще ничего не придумали.
    parkello
    1. DMB_95 Сегодня, 16:39
      Цитата: parkello
      по моему на западе что-то лучше чем МР-5 еще ничего не придумали.

      Хеклер-Кох , пожалуй , лучший ПП.
      DMB_95
  5. burigaz2010 Сегодня, 16:50
    Коллеги не ругайтесь, пистолет это вообще то служит знаком отличия офицера! А в БД используется другое оружие!!
    burigaz2010
Картина дня