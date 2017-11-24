17:07 24 ноября

На Севморзаводе заложили первый за 12 лет тяжелый плавкран

Плавкран грузоподъемностью 400 тонн заложен на севастопольском филиале центра судоремонта "Звездочка" — Севморзаводе, входящем в структуры ОСК, плавкран получил номер заказа 001 и официальное название "ПК-400 "Севастополь".

Торжественная церемония закладки нового плавучего крана состоялась на наклонном стапеле завода в Южной бухте Севастополя. В ней прияли участие заводчане, ветераны предприятия, представители правительства города, руководство завода и ОСК. Тяжелый плавкран получил номер заказа 001 и производится впервые за десятилетия, сказал на церемонии директор завода Игорь Дрей.

На Севморзаводе заложили первый за 12 лет тяжелый плавкран



За всю историю завод построил более 70 плавкранов, в том числе и на экспорт. Они до сих пор работают. Один из них работает на флагмане нашей корпорации — Севмаше (Северодвинск). Проектировал корабль ЦКБ "Коралл". Это первый плавкран, который закладывается на Севморзаводе за долгие годы
— сказал журналистам первый вице-президент ОСК Леонид Стругов.

По словам замглавы ОСК, плавкран будет сдан в эксплуатацию в 2019 году. Струков отметил, что таким образом на одной из старейших российских верфей Севморзаводе возродили традицию отечественного плавкраностроения, которые получали собственные имена. Целые серии таких плавкранов имели собственные названия — "Черноморец", "Богатырь", "Севастополец", "Слава Севастополя".

Севастопольский морской завод был основан в 1783 году и назывался Лазаревским Адмиралтейством. Во времена СССР он входил в число мировых лидеров по строительству плавучих кранов. С 2010 года до его национализации в феврале 2015 года завод принадлежал концерну Петра Порошенко. В конце 2015 года был подписан договор аренды филиалом АО "ЦС "Звездочка" в Севастополе основных производственных мощностей ГУП "Севастопольский морской завод" сроком на 49 лет. Кроме того, утверждена "дорожная карта" интеграции Севморзавода в ОСК, передает РИА Новости

Использованы фотографии: официальный сайт строительства Крымского моста
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Комментарии 10

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  1. Диванный Хенераль Сегодня, 16:27
    Господи, дай Боже, что бы не растеряли технологи, что бы все получилось.
    Диванный Хенераль
    1. КОМОД Сегодня, 16:29
      Ну вот и Крым работать начинает на благо Родины и все вложения скоро окупятся..Серьезная штучка и очень нужная, стройки впереди большие у России!
      КОМОД
      1. destination Сегодня, 16:36
        Крым начинает что...?Прости,не расслышал,ввиду убожества своего..?Что он там начинает,просвети убогого...?Пока я последнюю копеечку трудовую туда отдаю,которая самому пригодилась бы... am am am
        destination
        1. с-т Petrov Сегодня, 16:39
          Пока я последнюю копеечку трудовую туда отдаю,которая самому пригодилась бы...


          бедняга. Будешь голодать, пиши - вышлю тебе что нибудь покушать. Люди должны помогать друг другу
          с-т Petrov
          1. destination Сегодня, 16:44
            Друг Другу!!! good У меня в крыму друзей нет.
            destination
            1. с-т Petrov Сегодня, 16:51
              иногда люди спасают незнакомцев, ценой собственной жизни. и животные тоже на такое способны, кстати.

              Так что бросьте думать в таком ключе. Я уверен, что вы не плохой человек.
              с-т Petrov
    2. RASKAT Сегодня, 16:35
      Ну следующий должен быть 800-1000 тонник, а лучше на 1600 тонн. Последний ПК Витязь на 1600 тонн в 90-е продали в Китай. sad
      RASKAT
  2. Mavrikiy Сегодня, 16:29
    Чудны дела твои господи.
    "Севастопольский морской завод" сроком на 49 лет. Кроме того, утверждена "дорожная карта" интеграции Севморзавода в ОСК,
    Mavrikiy
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 16:36
    Плавкран грузоподъемностью 400 тонн Для "Лидер"!Если-спою.
    ВЕРЕСК
    1. с-т Petrov Сегодня, 16:58
      воистину нужны стальные причиндалы, чтоб ходить по морям
      с-т Petrov
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