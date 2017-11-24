На Севморзаводе заложили первый за 12 лет тяжелый плавкран

За всю историю завод построил более 70 плавкранов, в том числе и на экспорт. Они до сих пор работают. Один из них работает на флагмане нашей корпорации — Севмаше (Северодвинск). Проектировал корабль ЦКБ "Коралл". Это первый плавкран, который закладывается на Севморзаводе за долгие годы

Плавкран грузоподъемностью 400 тонн заложен на севастопольском филиале центра судоремонта "Звездочка" — Севморзаводе, входящем в структуры ОСК, плавкран получил номер заказа 001 и официальное название "ПК-400 "Севастополь".Торжественная церемония закладки нового плавучего крана состоялась на наклонном стапеле завода в Южной бухте Севастополя. В ней прияли участие заводчане, ветераны предприятия, представители правительства города, руководство завода и ОСК. Тяжелый плавкран получил номер заказа 001 и производится впервые за десятилетия, сказал на церемонии директор завода Игорь Дрей.— сказал журналистам первый вице-президент ОСК Леонид Стругов.По словам замглавы ОСК, плавкран будет сдан в эксплуатацию в 2019 году. Струков отметил, что таким образом на одной из старейших российских верфей Севморзаводе возродили традицию отечественного плавкраностроения, которые получали собственные имена. Целые серии таких плавкранов имели собственные названия — "Черноморец", "Богатырь", "Севастополец", "Слава Севастополя".Севастопольский морской завод был основан в 1783 году и назывался Лазаревским Адмиралтейством. Во времена СССР он входил в число мировых лидеров по строительству плавучих кранов. С 2010 года до его национализации в феврале 2015 года завод принадлежал концерну Петра Порошенко. В конце 2015 года был подписан договор аренды филиалом АО "ЦС "Звездочка" в Севастополе основных производственных мощностей ГУП "Севастопольский морской завод" сроком на 49 лет. Кроме того, утверждена "дорожная карта" интеграции Севморзавода в ОСК, передает РИА Новости