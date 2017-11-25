В ООН "не видят" заводов террористов по производству химоружия в Сирии

По информации минобороны САР, дальность пуска снарядов, произведенных на этих «фабриках смерти», может составлять около 15 километров. В начале ноября химоружие было обнаружено и на востоке провинции Хама, в окрестностях населенного пункта Джабаль Белаас. Там подразделения сирийской армии нашли огромные хранилища с хлором, который боевики собирались применить против мирного населения. В середине же этого месяца на северо-востоке Хамы террористы все же успели применить отравляющие вещества. Снаряды с хлором были направлены против сирийских военных. Характерно, что эта новость разошлась не только в сирийских СМИ, развернутая публикация вышла и в иранском новостном агентстве «FARSNews». Только вот западные журналисты почему-то промолчали.

В ООН никак не могут выработать единой позиции по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии. Россия накладывает вето на американские варианты резолюции, США с сателлитами в ответ накладывают вето на проекты резолюций России. Американская цель: с помощью механизмов Совета безопасности ООН возложить вину на использование химических боеприпасов исключительно на правительственные силы САР, против чего категорически возражает Россия, справедливо требуя проведения независимого расследования. Претензии России к миссии ООН-ОЗХО заключаются в том, что миссия готовит свои доклады, даже не посещая районы применения химоружия в САР.Сирийский журналист Рияд Фарид Хиджаб сообщает, что если бы миссия ООН-ОЗХО добралась, к примеру, до провинции Идлиб, то нашла бы много «интересного». В частности, речь идёт о кустарном производстве снарядов, начиняемых поражающим химическим веществом. И производством этим занимаются боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (*запрещена в РФ) в городах Масрин и Гузля на западе Сирии.Из материала журналиста:Почему промолчали, вполне понятно. Такая информация не укладывается в западную парадигму о том, что «Асад должен уйти, так как он кровожадный тиран». По той же причине в Сирии не работает миссия ООН-ОЗХО, сочиняя свои доклады в тёплых и светлых кабинетах штаб-квартирах организации в Нью-Йорке и Женеве. Теперь в ООН заявляют о некоем "новом механизме" расследования. Несложно догадаться, кто будет объявлен главным виновником применения химоружия в САР и в этом случае.