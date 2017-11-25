11:02 25 ноября

В ООН "не видят" заводов террористов по производству химоружия в Сирии

В ООН никак не могут выработать единой позиции по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии. Россия накладывает вето на американские варианты резолюции, США с сателлитами в ответ накладывают вето на проекты резолюций России. Американская цель: с помощью механизмов Совета безопасности ООН возложить вину на использование химических боеприпасов исключительно на правительственные силы САР, против чего категорически возражает Россия, справедливо требуя проведения независимого расследования. Претензии России к миссии ООН-ОЗХО заключаются в том, что миссия готовит свои доклады, даже не посещая районы применения химоружия в САР.

Сирийский журналист Рияд Фарид Хиджаб сообщает, что если бы миссия ООН-ОЗХО добралась, к примеру, до провинции Идлиб, то нашла бы много «интересного». В частности, речь идёт о кустарном производстве снарядов, начиняемых поражающим химическим веществом. И производством этим занимаются боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (*запрещена в РФ) в городах Масрин и Гузля на западе Сирии.

В ООН "не видят" заводов террористов по производству химоружия в Сирии



Из материала журналиста:
По информации минобороны САР, дальность пуска снарядов, произведенных на этих «фабриках смерти», может составлять около 15 километров. В начале ноября химоружие было обнаружено и на востоке провинции Хама, в окрестностях населенного пункта Джабаль Белаас. Там подразделения сирийской армии нашли огромные хранилища с хлором, который боевики собирались применить против мирного населения. В середине же этого месяца на северо-востоке Хамы террористы все же успели применить отравляющие вещества. Снаряды с хлором были направлены против сирийских военных. Характерно, что эта новость разошлась не только в сирийских СМИ, развернутая публикация вышла и в иранском новостном агентстве «FARSNews». Только вот западные журналисты почему-то промолчали.


Почему промолчали, вполне понятно. Такая информация не укладывается в западную парадигму о том, что «Асад должен уйти, так как он кровожадный тиран». По той же причине в Сирии не работает миссия ООН-ОЗХО, сочиняя свои доклады в тёплых и светлых кабинетах штаб-квартирах организации в Нью-Йорке и Женеве. Теперь в ООН заявляют о некоем "новом механизме" расследования. Несложно догадаться, кто будет объявлен главным виновником применения химоружия в САР и в этом случае.
Автор: по материалам Рияда Фарида Хиджаба(Сирия)

Использованы фотографии: YouTube
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Комментарии 28

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  1. Чинганчгук Сегодня, 07:21
    Скучно девочки, как ПУТИН говорил..)))
    Чинганчгук
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:25
      Скучно девочки, как ПУТИН говорил..)))


      И не только...это все прогнозируемо практически до мелочей как и с ситуацией с обстрелами посольства РОССИИ в ДАМАСКЕ в обоих случаях структуры ООН как под диктовку следуют инструкциям из ГОСДЕПА США.
      Тот же ЛЕХА
      1. Татьяна Сегодня, 10:17
        Что-то ООН - под давлением Вашингтона - совсем превращается в сволочную вражескую организацию для соблюдения мира на Земле!
        Как бы так до ТМВ дело не дошло.
        Татьяна
    2. Tusv Сегодня, 07:34
      Цитата: Чинганчгук
      Скучно девочки, как ПУТИН говорил..)))

      Почему скучно? Мы исчо Нусру особо не любили, а под это дело можно и попазицию задушить в ласковых и нежных объятиях
      Tusv
      1. Чинганчгук Сегодня, 08:03
        Цитата: Tusv
        Почему скучно?

        Суббота утро....Лучше бы статью про Израиль зарядили! Повеселились бы мужики после трудовой недели! Огненной воды бы хлопнули ..
        ООН это уже обыкновенный курятник США!
        Чинганчгук
        1. Tusv Сегодня, 09:17
          Цитата: Чинганчгук
          Суббота утро....Лучше бы статью про Израиль зарядили!

          Дык Шабат. Низя. Опять читать про украину и гарных хлопцив с одной извилиной
          Tusv
      2. ПалБор Сегодня, 08:59
        Цитата: Tusv
        Цитата: Чинганчгук
        Скучно девочки, как ПУТИН говорил..)))

        Почему скучно? Мы исчо Нусру особо не любили, а под это дело можно и попазицию задушить в ласковых и нежных объятиях

        Надеялись,что турки своими подотчётными Ахрар-аш-Шам и пр. хотя бы слегка Нусру поддушат.Оказалось наоборот.
        Придётся опять нам,КСИРу,Хезболле давить плесень. angry angry
        ПалБор
    3. Primoos Сегодня, 08:39
      Если бармалеи траванут слепошарую Эуропу, тоже Ассада назначат виноватым? А они ее обязательно траванут! Хрена ли ее, придурошную, жалеть?
      Primoos
      1. Чинганчгук Сегодня, 08:52
        Цитата: Primoos
        Если бармалеи траванут слепошарую Эуропу, тоже Ассада назначат виноватым? А они ее обязательно траванут! Хрена ли ее, придурошную, жалеть?

        Такой вариант уже давно разработан некоторыми "товарищами" , ждут подходящего момента ..Думаю перед выборами все сработают!
        И одновременно наступление на Донбасс...Так что "Калибры" нужно беречь!
        Чинганчгук
  2. Геркулесыч Сегодня, 07:40
    Поэтому и нужно оон реформировать, и убрать из штатов в другое государство, хоть в Африканское, но чтобы оно было более или менее стабильным и нейтральным в политическом плане.
    Геркулесыч
    1. 210окв Сегодня, 08:15
      Это как у Гоголя..Вий не видит,пока ему не поднимут веки..
      210окв
    2. kirgiz58 Сегодня, 08:23
      Цитата: Геркулесыч
      и убрать из штатов в другое государство, хоть в Африканское,

      Наши чиновники в Питер на готовое не поехали, а вы думаете ооновские лучше их. Надо изменять систему отбора туда, типа на генсека имеет право избираться человек, работавший минимум 10 лет добровольцем в районах ЧП и спасший не один десяток людей. Тогда он будет знать цену жизни и научится сострадать простому человеку, а не как сейчас сострадают милитаристам.
      kirgiz58
      1. 210окв Сегодня, 10:23
        Вы идеалист.Такие люди которых Вы описали остаются на своем посту до конца,и в карьеру не лезут.Это их предназначение.А в генсеки их и не пустят.Потому что они многое знают и они не зашорены.Что бы чего не вышло.. hi
        Цитата: kirgiz58
        Цитата: Геркулесыч
        и убрать из штатов в другое государство, хоть в Африканское,

        Наши чиновники в Питер на готовое не поехали, а вы думаете ооновские лучше их. Надо изменять систему отбора туда, типа на генсека имеет право избираться человек, работавший минимум 10 лет добровольцем в районах ЧП и спасший не один десяток людей. Тогда он будет знать цену жизни и научится сострадать простому человеку, а не как сейчас сострадают милитаристам.
        210окв
  3. rotmistr60 Сегодня, 07:48
    в ООН заявляют о некоем "новом механизме" расследования

    Каким бы новым не был "механизм" цель одна - компрометация Асада и его свержение. Самое грустное, что ООН в этом вопросе поет исключительно под американскую дудку. Организация действительно за последние годы полностью себя дискредитировала.
    rotmistr60
    1. Джедай Сегодня, 08:19
      Геннадий, приветствую! hi
      Цитата: rotmistr60
      Самое грустное, что ООН в этом вопросе поет исключительно под американскую дудку.

      И если бы только ООН... США запустило свои щупальца во все организации, имеющие хоть мало-мальский вес и диктуют свои условия. negative
      Джедай
  4. амурец Сегодня, 08:00
    Сирийский журналист Рияд Фарид Хиджаб сообщает, что если бы миссия ООН-ОЗХО добралась, к примеру, до провинции Идлиб, то нашла бы много «интересного». В частности, речь идёт о кустарном производстве снарядов, начиняемых поражающим химическим веществом. И производством этим занимаются боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (*запрещена в РФ) в городах Масрин и Гузля на западе Сирии.

    Да вы что ? С луны свалились? Ехать в зону боевых действий,так там и убить могут!!!
    Миссия ООН-ОЗХО очень нежное создание она стрельбы и хим оружия боится., она делает только то что прикажут главари англо-саксонской мафии.
    амурец
  5. fezm.fan Сегодня, 08:03
    Распустить это оон. уже отжило своё, отправить на покой. А поговорить приезжайте в Москву на поклон к царю.
    fezm.fan
  6. андрон-30 Сегодня, 08:43
    пора сказать заштатной конторе ООН , либо ООН Международная организация ? либо офис госдепартамента сша ?, в противном случае России нужно стремиться создать новый Международный альянс из стран ответственно подходящих к будущему нашей ПЛАНЕТЫ
    андрон-30
  7. burigaz2010 Сегодня, 08:43
    Коллеги а чему тут удивляться? ООН давно уже себя изжила! Можно Ливию вспомнить! Лягушатники просто наплевали на ООН, и что им за это было?
    burigaz2010
    1. Чинганчгук Сегодня, 10:30
      Цитата: burigaz2010
      Коллеги а чему тут удивляться? ООН давно уже себя изжила! Можно Ливию вспомнить! Лягушатники просто наплевали на ООН, и что им за это было?

      Ничего...! А вот Виталия Чуркина до инфаркта довели, падлы! В Раю уже и наблюдает за Россией..

      Ответят они за ВСЕ!
      Чинганчгук
  8. К-50 Сегодня, 08:45
    В ООН "не видят" заводов террористов по производству химоружия в Сирии

    Так команды от хозяина, пин дос ников, небыло. request Вот и не видят. yes
    К-50
  9. demo Сегодня, 09:12
    ООН и США желают иметь "неопровержимы доказательства" применения армией Сирии запрещенных боеприпасов.
    Однако необходимо изловить пару десятков этих химиков-кустарей в Сирии и привести в Нью-Йорк, на очередную Генеральную Ассамблею. Чтобы они при людно покаялись.
    Интересно что тогда запоют эти "голубки" в своей "голубятне".
    demo
    1. Симон Сегодня, 09:36
      Цитата: demo
      ООН и США желают иметь "неопровержимы доказательства" применения армией Сирии запрещенных боеприпасов.
      Однако необходимо изловить пару десятков этих химиков-кустарей в Сирии и привести в Нью-Йорк, на очередную Генеральную Ассамблею. Чтобы они при людно покаялись.
      Интересно что тогда запоют эти "голубки" в своей "голубятне".

      А дадут ли это американцы сделать? request
      Симон
  10. polkovnik manuch Сегодня, 09:33
    У НИХ так было всегда : левая рука не знает ,что делает правя !
    polkovnik manuch
  11. Старый26 Сегодня, 10:07
    Цитата: амурец
    Да вы что ? С луны свалились? Ехать в зону боевых действий,так там и убить могут!!!
    Миссия ООН-ОЗХО очень нежное создание она стрельбы и хим оружия боится., она делает только то что прикажут главари англо-саксонской мафии.

    Коля! С языка снял. Это ведь может получиться
    а) попадут под удар "непримеримых"
    б) а если попадут, то выяснится, что у тех "зарин" не той системы и не убивает как ему положено, да и кустарный.
    А это значит все концепции, что виноват исключительно Асад рухнут и произойдет вынос мозга у чиновников....

    Цитата: андрон-30
    пора сказать заштатной конторе ООН , либо ООН Международная организация ? либо офис госдепартамента сша ?, в противном случае России нужно стремиться создать новый Международный альянс из стран ответственно подходящих к будущему нашей ПЛАНЕТЫ

    Россия - не СССР. Это за СССР могли пойти пусть и слабые, но многочисленные страны из Африки, Азии и Латинской Америки. Сейчас за Россией вряд ли пойдет достаточное количество стран, которые смогут создать такой международный альянс. И дело даже не в населении. Объединив в одну организацию Индию, Китай и Россию можно получить населения в 2 с хвостиком миллиарда. Но это будет всего три страны. Так что боюсь, что создание Альянса под руководством России - это фантастика
    Старый26
  12. kpd Сегодня, 10:07
    Сирия подписала в своё время некую бумажку под названием "Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении". А вот подписей террористов под ней точно нет.
    kpd
  13. Anchonsha Сегодня, 10:36
    Штаб-квартиру ООН нужно выводить из США однозначно, если народы мира захотят сделать данную организацию независимой. Организации ООН должны находиться в нейтральной стране либо той стране, которая по своему статусу не может оказать давление на органы ООН. Быстрее бы в США произошел выброс вулкана в Калифорнии и все бы в мире изменилось.
    Anchonsha
  14. Стегозавр Бронтозавров Сегодня, 10:43
    ...хранилища с хлором, который боевики собирались применить против мирного населения...


    Сколько можно болтать про мирное население. Нет мирного населения. Есть военные и есть гражданские.
    Стегозавр Бронтозавров
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