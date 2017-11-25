Об очередном вирусе-шифровальщике сообщает украинская киберполиция
Пресс-служба Национальной полиции Украины сообщает о распространении очередного вируса-шифровальщика. Заявлено, его массовая атака на компьютеры украинских структур была зафиксирована представителями управления так называемой киберполиции. Известно название вируса – Scarab.
В общей сложности вирус был прикреплён к 12,5 млн почтовых сообщений, распространяемых с помощью спам-сети Necurs. Сами письма при этом маскируются под архивы 7Zip с содержанием скан-копий документов. После того как пользователь открывает архив, начинается заражение компьютера.
При этом сообщается, что за минувшие сутки – первые сутки активности вируса Scarab - в управление киберполиции не поступило ни одного заявления от граждан о заражении вирусом их компьютеров. Видимо, до этого заявления поступали и украинская полиция на них должна была каким-то образом реагировать.
Напомним, что ранее для широкого распространения запускались вирусы Petya и BadRabbit. Последний был нацелен на крупные банки и сайты средств массовой информации. Эти вирусы проявили свою активность также на территории Российской Федерации, Германии, Польши и других стран Европы и мира.
На данный момент нет сообщений об ущербе, который за первые сутки своей деятельности нанёс очередной вирус-шифровальщик.
В общей сложности вирус был прикреплён к 12,5 млн почтовых сообщений, распространяемых с помощью спам-сети Necurs. Сами письма при этом маскируются под архивы 7Zip с содержанием скан-копий документов. После того как пользователь открывает архив, начинается заражение компьютера.
При этом сообщается, что за минувшие сутки – первые сутки активности вируса Scarab - в управление киберполиции не поступило ни одного заявления от граждан о заражении вирусом их компьютеров. Видимо, до этого заявления поступали и украинская полиция на них должна была каким-то образом реагировать.
Напомним, что ранее для широкого распространения запускались вирусы Petya и BadRabbit. Последний был нацелен на крупные банки и сайты средств массовой информации. Эти вирусы проявили свою активность также на территории Российской Федерации, Германии, Польши и других стран Европы и мира.
На данный момент нет сообщений об ущербе, который за первые сутки своей деятельности нанёс очередной вирус-шифровальщик.
Использованы фотографии: https://cyberpolice.gov.ua
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