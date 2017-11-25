11:08 25 ноября

Об очередном вирусе-шифровальщике сообщает украинская киберполиция

Пресс-служба Национальной полиции Украины сообщает о распространении очередного вируса-шифровальщика. Заявлено, его массовая атака на компьютеры украинских структур была зафиксирована представителями управления так называемой киберполиции. Известно название вируса – Scarab.

В общей сложности вирус был прикреплён к 12,5 млн почтовых сообщений, распространяемых с помощью спам-сети Necurs. Сами письма при этом маскируются под архивы 7Zip с содержанием скан-копий документов. После того как пользователь открывает архив, начинается заражение компьютера.

Об очередном вирусе-шифровальщике сообщает украинская киберполиция



При этом сообщается, что за минувшие сутки – первые сутки активности вируса Scarab - в управление киберполиции не поступило ни одного заявления от граждан о заражении вирусом их компьютеров. Видимо, до этого заявления поступали и украинская полиция на них должна была каким-то образом реагировать.

Напомним, что ранее для широкого распространения запускались вирусы Petya и BadRabbit. Последний был нацелен на крупные банки и сайты средств массовой информации. Эти вирусы проявили свою активность также на территории Российской Федерации, Германии, Польши и других стран Европы и мира.

На данный момент нет сообщений об ущербе, который за первые сутки своей деятельности нанёс очередной вирус-шифровальщик.

Использованы фотографии: https://cyberpolice.gov.ua
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Комментарии 12

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:35
    smile

    Инструкций в инете по удалению этого вируса полно...чистите почаще весь мусор в своем компьютере и не вскрывайте письма от незнакомцев и будет вам счастье...
    Тот же ЛЕХА
    1. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 06:56
      Да, соблюдать элементарную гигиену и не лазить в совсем уж откровенные инет-помойки
      Анкыпельгыгыргын
      1. Чинганчгук Сегодня, 07:05
        Цитата: Анкыпельгыгыргын
        Да, соблюдать элементарную гигиену и не лазить в совсем уж откровенные инет-помойки

        Истину глаголите..!
        Чинганчгук
  2. Геркулесыч Сегодня, 06:35
    Я так понял , что это" их отчет о проделанной работе"?Вирус замутили, а он не" послушался"создателей lol и начал лазать везде, куда смог дотянуться? И название в честь жука -навозника "скаробей " , он же священный жук древнего Египта! !!
    Геркулесыч
  3. dsk Сегодня, 06:38
    Немного не в тему: "Украинская армия планировала в Донбасса масштабную наступательную операцию, но она была сорвана из-за излишней болтливости добровольного помощника". Об этом заявили в штабе 54-й бригады ВСУ, передает украинский канал ТСН. hi
    dsk
    1. Дедкастарый Сегодня, 06:57
      fool задолбала ваша манера перетаскивать новости с ветки на ветку:
      ВСУ: Информацию о наступлении под Горловкой в Сеть слил волонтёр

      Сегодня, 06:44
      Дедкастарый
      1. Геркулесыч Сегодня, 07:02
        Дедкастарый hi -веником его lol и в угол lol , дабы не флу-дил lol !!!
        Геркулесыч
  4. rotmistr60 Сегодня, 06:44
    Странно, что нет моментального обвинения России в кибератаке на Украину, а это сейчас в большом тренде. А вирусы на то они и вирусы, чтобы распространяться и заражать. Меньше нужно своими шаловливыми ручонками по клаве бегать создавая их (пример АНБ).
    rotmistr60
    1. Геркулесыч Сегодня, 07:04
      Геннадий hi drinks -обвинение есть, но его укроинцы еще с американского языка на Русский точно не перевели lol !А так, бумага пришла из госдепа .... lol
      Геркулесыч
      1. rotmistr60 Сегодня, 07:14
        Приветствую, hi Так вот это и странно. Обычно по поводу обвинений России украинцы не ждут указивок, а наоборот спешат порадовать хозяина.
        rotmistr60
  5. solzh Сегодня, 08:32
    Русские хакеры всех сильней laughing
    solzh
  6. a.s.zzz888 Сегодня, 08:48
    ... кругом зрада и ни какого просвета... laughing
    a.s.zzz888
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