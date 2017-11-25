"Киев передал США списки необходимого вооружения"

С нашей стороны все списки поданы, все согласовано. Ждем только политического решения. Предоставление вооружения станет четким сигналом для всех стран, в том числе членов НАТО, что на Украину можно делать такие поставки

Что касается образцов вооружений, запланированных к поставке из США, то это, в частности, и системы противовоздушной обороны, особенно средства воздушной разведки, средства радиоэлектронной борьбы. Они являются критическими для Вооруженных сил, и наша оборонная промышленность пока не может нас этим обеспечить. Мы нуждаемся также в медицинских автомобилях, особенно бронированных. Но это нелетальная техника, поэтому первая партия таких автомобилей уже приехала на Украину, вскоре их получат в войсках. Ну и, конечно, противотанковые средства тоже есть в списке, хотя на сегодня отечественная промышленность нас обеспечивает вооружением по образцу "Стугны" или "Корсара"

Украинская сторона согласовала списки вооружений по поставкам из США и ожидает соответствующего политического решения. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.- сказал Муженко в интервью изданию "Тиждень.ua".По его словам, украинская сторона ожидает от США систем противовоздушной обороны, средств воздушной разведки и радиоэлектронной борьбы, а также поставок противотанкового оружия.- добавил начальник Генштаба.Ранее в ходе визита в Киев министр обороны США Джеймс Мэттис сказал, что в Соединенных Штатах рассматривают вопрос о предоставлении Украине оборонительного летального вооружения, передает ТАСС