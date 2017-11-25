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Киев передал США списки необходимого вооружения

Украинская сторона согласовала списки вооружений по поставкам из США и ожидает соответствующего политического решения. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.

С нашей стороны все списки поданы, все согласовано. Ждем только политического решения. Предоставление вооружения станет четким сигналом для всех стран, в том числе членов НАТО, что на Украину можно делать такие поставки
- сказал Муженко в интервью изданию "Тиждень.ua".

Киев передал США списки необходимого вооружения



По его словам, украинская сторона ожидает от США систем противовоздушной обороны, средств воздушной разведки и радиоэлектронной борьбы, а также поставок противотанкового оружия.

Что касается образцов вооружений, запланированных к поставке из США, то это, в частности, и системы противовоздушной обороны, особенно средства воздушной разведки, средства радиоэлектронной борьбы. Они являются критическими для Вооруженных сил, и наша оборонная промышленность пока не может нас этим обеспечить. Мы нуждаемся также в медицинских автомобилях, особенно бронированных. Но это нелетальная техника, поэтому первая партия таких автомобилей уже приехала на Украину, вскоре их получат в войсках. Ну и, конечно, противотанковые средства тоже есть в списке, хотя на сегодня отечественная промышленность нас обеспечивает вооружением по образцу "Стугны" или "Корсара"
- добавил начальник Генштаба.

Ранее в ходе визита в Киев министр обороны США Джеймс Мэттис сказал, что в Соединенных Штатах рассматривают вопрос о предоставлении Украине оборонительного летального вооружения, передает ТАСС
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Комментарии 56
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  1. Anarchist
    Anarchist     Сегодня, 16:06
    Ничего нищебродам не светит! Кроме старья...
    Американцы Привыкли, что им за всё платят!
    Разве что дадут гарантии, для предоставления старого вооружения из стран бывшего соцлагеря, в долг...
    1. Тралл
      Тралл     Сегодня, 16:09
      Что за вооружение такое "оборонительное летательное"? smile
      1. Anarchist
        Anarchist     Сегодня, 16:10
        Цитата: Тралл
        Что за вооружение такое "оборонительное летательное"? smile

        Улётное - как говорят наркоманы...
        1. Идущий
          Идущий     Сегодня, 16:23
          Александр hi , скоро в долговую яму попадут правнуки скакунов , неужели они этого не понимают или по принципу - "после нас хоть потоп".
          1. Anarchist
            Anarchist     Сегодня, 16:26
            Виктор, hi , они уже там! Земля на Донбассе распродана, а предоставить её не могут, как и отдать деньги!
            1. Идущий
              Идущий     Сегодня, 16:28
              Значит будут рвать на части.
          2. 210окв
            210окв     Сегодня, 17:15
            А долговая яма там никого и не волнует.Они не собираются на в укропии жить.Все поедут в на....короче на заработки
            Цитата: Идущий
            Александр hi , скоро в долговую яму попадут правнуки скакунов , неужели они этого не понимают или по принципу - "после нас хоть потоп".
            1. Идущий
              Идущий     Сегодня, 17:26
              Да , торгуют уже могилами предков , только от себя самого уехать не возможно.
      2. Диванный Хенераль
        Диванный Хенераль     Сегодня, 16:10
        с летальным исходом для укрооборнщиков
        1. Идущий
          Идущий     Сегодня, 16:24
          Там и так уже все на ладан дышит.
          1. Комментарий был удален.
            1. Идущий
              Идущий     Сегодня, 16:33
              Там они не дышат , там они обслуживают , выпрашивая себе вооружения в кредит по завышенной цене.
              1. Anarchist
                Anarchist     Сегодня, 16:37
                Цитата: Идущий
                Там они не дышат , там они

                Живут yes
                1. Идущий
                  Идущий     Сегодня, 16:43
                  Ну скажем так - не вылезают оттуда.
      3. Керенский
        Керенский     Сегодня, 16:26
        Что за вооружение такое "оборонительное летательное"?

        Трезубец, коромысло, оглобля..... Много видов.
        1. Виктор Дубовицкий
          Виктор Дубовицкий     Сегодня, 16:31
          Цитата: Керенский
          Что за вооружение такое "оборонительное летательное"?

          Трезубец, коромысло, оглобля..... Много видов.

          Боевой гопак они уже освоили. Хорошая вещь, особенно в отступлении. Враг мрёт от смеха.
      4. pvv113
        pvv113     Сегодня, 16:27
        Это вроде мины: сам поставил, сам наступил и сам улетел wink
      5. Tusv
        Tusv     Сегодня, 16:41
        Цитата: Тралл
        Что за вооружение такое "оборонительное летательное"?

        И правда. Я знаю только временно летательное. Чтите нашу щедрость. Целых 2 ракеты на одно летательное drinks
      6. ПалБор
        ПалБор     Сегодня, 18:48
        [quote=Тралл]Что за вооружение такое "оборонительное летательное"? :Ф-1
      7. Комментарий был удален.
      8. Piramidon
        Piramidon     Сегодня, 18:53
        Цитата: Тралл
        Что за вооружение такое "оборонительное летательное"? smile

        Летательное или летальное?
    2. volodya
      volodya     Сегодня, 16:09
      Надеюсь,что заявка с ДНР тоже поступит в Россию!
      1. Идущий
        Идущий     Сегодня, 16:24
        ВВП уже анонсировал , что будет в случае поставок из США.
      2. poquello
        poquello     Сегодня, 16:29
        Цитата: volodya
        Надеюсь,что заявка с ДНР тоже поступит в Россию!

        водка для обмена и перчатки
      3. user1212
        user1212     Сегодня, 18:12
        Цитата: volodya
        Надеюсь,что заявка с ДНР тоже поступит в Россию!

        Незачем. Оказалось дешевле покупать у ВСУ. Причем не оружие, а сразу позиции
    3. 210окв
      210окв     Сегодня, 16:26
      Александр,вот блин попрошайки..Эта территория,не страна обладала огромным военно-промышленный комплексом.Ухитрились похерить все..И самое главное то,что это амерзское оружие им не поможет в случае чего..
      Цитата: Anarchist
      Ничего нищебродам не светит! Кроме старья...
      Американцы Привыкли, что им за всё платят!
      Разве что дадут гарантии, для предоставления старого вооружения из стран бывшего соцлагеря, в долг...
      1. Anarchist
        Anarchist     Сегодня, 16:32
        Им теперь только священник поможет!
        За упокой...
    4. сибиралт
      сибиралт     Сегодня, 16:55
      Это в чем же Европа может положиться на бандеровцев, если США даст им оружие? belay
  2. 1331М
    1331М     Сегодня, 16:07
    Какое измученное лицо у него-надеюсь,честный офицер,раз так переживает...Хотя...Честный офицер взял бы наградной,да и перестрелял всю эту шушеру.
    1. Идущий
      Идущий     Сегодня, 16:26
      Вы на его форму гляньте весь в крестах , уже от всего открестился.
    2. vovanpain
      vovanpain     Сегодня, 16:32
      Цитата: 1331М
      Какое измученное лицо у него-надеюсь,честный офицер,раз так переживает

      Муженко? laughing laughing laughing
      Цитата: 1331М
      Честный офицер взял бы наградной

      И застрелился бы сам от позора.
      1. 1331М
        1331М     Сегодня, 16:35
        Нет,Володь,я всёж верю в людей до последнего-думаю,честный Офицер,просто карта так легла,не повезло мужику... hi
        1. vovanpain
          vovanpain     Сегодня, 16:40
          Цитата: 1331М
          просто карта так легла,не повезло мужику...

          Карта так легла,предавший присягу один раз,предаст и второй. hi
        2. Смог
          Смог     Сегодня, 16:43
          Цитата: 1331М
          ,я всёж верю в людей до последнего

          Ага! Одни кликухи чего стоят-
          Витя дятел, Витя война, Витя катафалк.
          Муженко реально ослабляют армию и резко снижают ее боеспособность. Никакой обратной связи и общения с большинством подчиненных Муженко не приемлет. Ограниченный самодур. То, что такой человек после всех этих жертв до сих пор занимает ответственный пост, - это позор Вооруженных сил.

          Мы не можем построить современную армию и выиграть войну на Донбассе, пока Муженко и его люди остаются в Вооруженных силах.

          А уже с августа Муженко в наших войсках не называют "Витя-война". Его новое прозвище - "генерал-катафалк". Думаете, Петр Алексеевич, я преувеличиваю и выдумываю? Спросите людей с фронта.

          Источник: http://censor.net.ua
  3. Керенский
    Керенский     Сегодня, 16:12
    Ну и, конечно, противотанковые средства тоже есть в списке, хотя на сегодня отечественная промышленность нас обеспечивает вооружением по образцу "Стугны" или "Корсара"

    А вот чего так на противотанковые средства напирают???? Ликвидность хорошая? Аль цены на мировом рынке привлекательные?
    Только на этом ресурсе прочитал десяток "вот-вот, прям скоро поставят", и ни одного сообщения о подбитом танке.
    1. Диванный Хенераль
      Диванный Хенераль     Сегодня, 16:21
      Так ИГИЛ их охотно берет...
  4. Tusv
    Tusv     Сегодня, 16:16
    Хде мои бабки, Хде мои три гегабакса am Хде Новый Пакт Молотова- Риббентропа? Да надоели уже : fool
  5. HAM
    HAM     Сегодня, 16:23
    "Хотелка" отросла донельзя! Съисть та вон съисть,та хтош яму дасть!
  6. Bratyshka
    Bratyshka     Сегодня, 16:25
    Всем «шапкозакидателям» и всем остальным, считающим весь мир глупее нас. Почитайте статью на ВО по моему называется «У них все также как и у нас» или что-то в этом роде, в разделе Аналитика, опять же не помню точно. Суть: о составе вооружения, подготовки и ближайших перспективах ВС Украины. Думаю человек понимающий писал, без прикрас.
    ....ну это если вдруг желание будет из песочницы выбраться и мозгами пораскинуть
    1. sir_obs
      sir_obs     Сегодня, 16:29
      То есть они за время прошедшее с котлов, набрались ума и выучки, а донецкие деградировали напрочь?
      1. Смог
        Смог     Сегодня, 16:47
        Цитата: sir_obs
        набрались ума и выучки,

        Ну да, ну да. Приехали амерские инструктора и сразу научили их воевать. А еще канадские спецы.- эти вообще страшные вояки.
      2. vital.33
        vital.33     Сегодня, 19:05
        Цитата: sir_obs
        То есть они за время прошедшее с котлов, набрались ума и выучки, а донецкие деградировали напрочь?

        Тогда может объясните мне тупому, как несчастная "укроповская" армия, не вылезая из котлов, теряя по "сто тышь" танков в день, и по паре бригад в неделю(по сводкам незабвенного Басурина), трусливая, продажная, полная перебежчиков, не умеющая воевать от слова вообще(ну и все остальные "эпитеты" незабвенных "спецов" типа Киселёва, Прокопенко, и прочих "телевоинов"). Так вот, как же эта армия несчастная смогла отбить Славянск. Краматорск,Лисичанск, Северодонецк, Мариуполь,Артёмовск, константиновка и т.д??? Это только самые крупные города, с населением в сотни тысяч в каждом...Мариуполь я вообще молчу...Это было отбито в самый тяжёлый период для армии..да её не было по сути вообще... Так вот, как они смогли это всё вернуть у супернепобедимых ополченцев, у которых "потерь нет" никогда... wassat wassat Наверное им стало скучно, и они такие " а давайте тупым укропам сдадим все эти ненужные нам города..." Как то так наверное...
        И да, живу в Луганске, так что истерики типа "вали на свой цензор" будут лишними... no
  7. sir_obs
    sir_obs     Сегодня, 16:27
    Ага, рни уже договорились его продать, списки составляли покупатели
  8. Bratyshka
    Bratyshka     Сегодня, 16:31
    Поправлюсь: «У них все точно так же» в разделе Мнения
  9. Bratyshka
    Bratyshka     Сегодня, 16:32
    Цитата: sir_obs
    То есть они за время прошедшее с котлов, набрались ума и выучки, а донецкие деградировали напрочь?

    Почитайте....
  10. Лена Петрова
    Лена Петрова     Сегодня, 16:33
    Верёвки хорошей, пеньковой. Метров 500-600. Хватит.
  11. Геркулесыч
    Геркулесыч     Сегодня, 16:38
    В списке отсутствуют авианосцы, ф35 и Абрамсы, по той простой причине, что гейнштаб укроины считает само собой разумеющимся что все это сша просто подаряи lol укроине, еще и оплатят поставку, так сказать до дома lol .Мало того, те же авианосцы, сша будут обслуживать из своего кармана ближайшие 30 лет, потом их естественно, поменяют на более современные модели, на тех же условиях lol
  12. нивасандер
    нивасандер     Сегодня, 16:39
    .....а еще пару барабанив
    1. Идущий
      Идущий     Сегодня, 17:30
      А то , да ещё от Страдивари. laughing
      1. Геркулесыч
        Геркулесыч     Сегодня, 17:38
        Страдивари, батенька делал только гармошки lol губные wassat !!!!!
        1. Идущий
          Идущий     Сегодня, 17:44
          А для настоящих скакунов - барабаны. lol
  13. Лесник
    Лесник     Сегодня, 16:42
    Мдя... Название газеты "тыждень" ещё веселей чем "вестник оленевода"!
    1. vital.33
      vital.33     Сегодня, 19:10
      "тыждень", это "неделя" по украински...
  14. Евродав
    Евродав     Сегодня, 16:50
    Цитата: 1331М
    Какое измученное лицо у него-надеюсь,честный офицер,раз так переживает...Хотя...Честный офицер взял бы наградной,да и перестрелял всю эту шушеру.

    Как будто ему прикладом летального оружия вдоль хребта съездили! Уж застрелился бы наконец, ведь понимает в глубине задницы, что является соучастником преступлений, гадёныш...
    1. Идущий
      Идущий     Сегодня, 17:31
      А сколько он своих солдат положил своей бестолковкой.
  15. action
    action     Сегодня, 18:16
    Попрошайки
  16. yuliatreb
    yuliatreb     Сегодня, 19:02
    Он на трусливого гопника больше смахивает, да и форменная одежда под стать, свастики только не хватает, настоящий украинский патриот.Вместо фуражки, кастрюли на голове не хватает, в фуражку меньше мелочи накидают, а кастрюля она глубже, выхлоп больше.
  17. German Titov
    German Titov     Сегодня, 19:29
    "Киев передал США списки необходимого вооружения"
    В ДНР передали "прайс-лист". Смотрите новый "блокбастер" -"Военные склады ВСУ во Львовской области (там еще не взрывались) и "путинские стерхи". Гениальный продюсер -"генегальный пгокугог Юрко Дурко. В главных ролях Зорян и Шкиряк. Озвучка "Вопли Видоплясова", "подтанцовка" - "Спалахуйка". Взорваться должно через 2 недели после поставки, иначе НАБУ "долю воровскую запросит". Аббревиатура НАБУ мне нравится, как на мое мнение-точняком на 1 букву денег не хватило.
  18. tacet
    tacet     Сегодня, 19:33
    ... " И рояль впишите то же !"