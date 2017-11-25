19:42 25 ноября

Армия Ирака освободила от боевиков все пустынные районы на западе страны

Как сообщает командование иракского ополчения аль-Хашд аш-Шааби, вооруженные силы Ирака в субботу полностью освободили от террористов группировки "Исламское государство"* территории, расположенные между провинциями Салах-эд-Дин и Анбар в пустыне Джазира.

Аль-Хашд аш-Шааби завершило освобождение пустынного района Джазиры, расположенного между провинциями Анбар и Салах-эд-Дин, который считался одним из самых главных укрытий ИГ*. Центр поддержки из Сирии (сейчас) идет в направлении этих провинций
— говорится в заявлении командования.

Армия Ирака освободила от боевиков все пустынные районы на западе страны



Также сообщается, что от группировки ИГ* осталась только часть на западе, в приграничном с Сирией районе, расположенном к северу от города Эль-Каим. Как отметило ополчение, в ходе операции по освобождению "были ликвидированы десятки боевиков ИГ* и обнаружены важнейшие тайные укрытия и места хранения оружия, техники и средств коммуникации".

После объявления 17 ноября об освобождении от боевиков последнего оплота ИГ* в стране – города Рава на западе провинции Анбар – командование армии Ирака заявило, что войска продолжат операции по преследованию боевиков ИГ*, пока вся страна не будет очищена от терроризма.

По оценкам международной коалиции во главе с США, террористы потеряли 95% территории, которую они контролировали в Сирии и Ираке. Соединенные Штаты рассчитывают, что "халифат" ИГ* перестанет существовать до конца года. передает РИА Новости

Исламское государство* (ИГ*)* - террористическая организация, запрещенная в России

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 23

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  1. Mavrikiy Сегодня, 18:03
    Армия Ирака освободила от боевиков все пустынные районы на западе страны
    Это хорошо. А под песком - смотрели?
    Mavrikiy
    1. хрыч Сегодня, 18:06
      Цитата: Mavrikiy
      освободила от боевиков все пустынные районы

      Пустыня оказалась пустыней laughing
      хрыч
      1. Primoos Сегодня, 18:25
        С языка снял. Я хотел спросить, что делали терористы в пустынной местности? Что там интересного?
        Primoos
        1. Идущий Сегодня, 18:50
          Их надо вытеснять в пустыню и там добивать , а не наоборот , но больше возмутило это:
          По оценкам международной коалиции во главе с США, террористы потеряли 95% территории, которую они контролировали в Сирии и Ираке.
          Идущий
    2. 210окв Сегодня, 18:40
      Смотреть теперь надо не под песком,а под Дамаском,в Идлибе,в долине Ефрата..Освободители..блин.Выдавили ушлепков в Сирию..
      Цитата: Mavrikiy
      Армия Ирака освободила от боевиков все пустынные районы на западе страны
      Это хорошо. А под песком - смотрели?
      210окв
  2. pvv113 Сегодня, 18:06
    Соединенные Штаты рассчитывают, что "халифат" ИГ* перестанет существовать до конца года

    Всеми правдами и неправдами янки хотят к победителям примазаться
    pvv113
    1. Джедай Сегодня, 18:10
      hi Сливают своих выкормышей себе в угоду. Володя, ничего и никого не напоминает? wink
      Джедай
      1. pvv113 Сегодня, 18:23
        Как говорила моя первая учительница - это мы уже проходили wink
        pvv113
        1. Джедай Сегодня, 18:25
          А суть слива-то ясна... yes
          Джедай
          1. pvv113 Сегодня, 18:29
            Вот она - гнилая натура США
            pvv113
            1. Джедай Сегодня, 18:31
              А иначе они и не умеют...
              Джедай
              1. pvv113 Сегодня, 18:40
                Такой уж генофонд
                pvv113
                1. Джедай Сегодня, 18:45
                  Володя, уже не раз обсуждали тему происхождения "истинных янкесов". Каковы корни - таковы и яблочки с яблони. От отца-гопника не жди сына-академика. negative
                  Джедай
                  1. pvv113 Сегодня, 18:53
                    Истину глаголишь wink
                    pvv113
                    1. Джедай Сегодня, 18:57
                      А я знаю что ты меня всегда понимал и поймёшь. drinks
                      Джедай
                      1. pvv113 Сегодня, 18:58
                        Ну, за понимание drinks
                        pvv113
                    2. Джедай Сегодня, 19:04
                      Цитата: pvv113
                      Ну, за понимание drinks

                      А это факт, Володя, уже не раз мыслями сходились. yes soldier
                      Джедай
                      1. pvv113 Сегодня, 19:05
                        Значит мыслим правильно hi
                        pvv113
  3. Egorovich Сегодня, 18:13
    Теперь черед за сирийцами, там также в основном пустыни остались с остатками бармалеев.
    Egorovich
    1. Идущий Сегодня, 18:52
      Вот пусть и сидят в пустынях , долго они там не протянут.
      Идущий
      1. Egorovich Сегодня, 19:01
        Если их не вытрясти из песка, то басмачи так и будут диверсии и теракты совершать. Для них путь один - на тот свет.
        Egorovich
  4. Геркулесыч Сегодня, 18:21
    Так у них еще есть курды и турки, которые на Иракскую землю глаз положили. ..Там еще долго воевать будут -сша постораются не допустить мира в регионе.
    Геркулесыч
    1. Идущий Сегодня, 18:53
      Если США оттуда не убрать , война там никогда не закончиться.
      Идущий
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