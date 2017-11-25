Армия Ирака освободила от боевиков все пустынные районы на западе страны

Аль-Хашд аш-Шааби завершило освобождение пустынного района Джазиры, расположенного между провинциями Анбар и Салах-эд-Дин, который считался одним из самых главных укрытий ИГ*. Центр поддержки из Сирии (сейчас) идет в направлении этих провинций

Как сообщает командование иракского ополчения аль-Хашд аш-Шааби, вооруженные силы Ирака в субботу полностью освободили от террористов группировки "Исламское государство"* территории, расположенные между провинциями Салах-эд-Дин и Анбар в пустыне Джазира.— говорится в заявлении командования.Также сообщается, что от группировки ИГ* осталась только часть на западе, в приграничном с Сирией районе, расположенном к северу от города Эль-Каим. Как отметило ополчение, в ходе операции по освобождению "были ликвидированы десятки боевиков ИГ* и обнаружены важнейшие тайные укрытия и места хранения оружия, техники и средств коммуникации".После объявления 17 ноября об освобождении от боевиков последнего оплота ИГ* в стране – города Рава на западе провинции Анбар – командование армии Ирака заявило, что войска продолжат операции по преследованию боевиков ИГ*, пока вся страна не будет очищена от терроризма.По оценкам международной коалиции во главе с США, террористы потеряли 95% территории, которую они контролировали в Сирии и Ираке. Соединенные Штаты рассчитывают, что "халифат" ИГ* перестанет существовать до конца года. передает РИА Новости Исламское государство* (ИГ*)* - террористическая организация, запрещенная в России