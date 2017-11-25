19:37 25 ноября

Путин подписал поправки в закон о статусе иностранного агента для СМИ

Президент России Владимир Путин подписал закон, содержащий нормы о СМИ, выполняющих функции иностранных агентов. Документ, принятый Госдумой 15 ноября и одобренный Советом Федерации 22 ноября, опубликован на официальном портале правовой информации.

Принятие закона последовало в ответ на требование Минюста США к RT и Sputnik зарегистрироваться в качестве иностранных агентов.

Путин подписал поправки в закон о статусе иностранного агента для СМИ



Положения закона позволяют признавать средство массовой информации "иноагентом", если оно получает финансирование из-за рубежа.

После приобретения статуса "иноагента" на СМИ будут распространяться ограничения и обязанности, предусмотренные сейчас для некоммерческих организаций - "иностранных агентов"; также им будет грозить аналогичная для таких НКО ответственность за нарушение законодательства.

Решать, кого признать иноагентом, будет Министерство юстиции. Для этого оно может создать отдельный реестр СМИ — иностранных агентов, если возникнет такая необходимость.

Ранее Минюст уже предупредил некоторые средства массовой информации о том, что они могут стать иноагентами — в частности, "Голос Америки", "Радио "Свобода", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", "Сибирь.Реалии", "IdeL.Реалии", телеканал "Настоящее время".

Использованы фотографии: пресс-служба президента РФ
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Комментарии 31

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  1. Anarchist Сегодня, 18:57
    Кто будет первым? Какой канал подвергнется репрессиям? Я бы начал с Эхо Москвы! Ещё тот Libero!
    Anarchist
    1. Dashout Сегодня, 18:59
      Можно с Эхо Москвы и Дождем разобраться по-пристальней. Чьи там деньги, какого иностранного государства или каких иностранных граждан..
      Dashout
      1. хрыч Сегодня, 19:01
        Цитата: Dashout
        Чьи там деньги, какого иностранного государства или каких иностранных граждан..

        Ну вот и славненько
        хрыч
      2. 210окв Сегодня, 19:10
        В "Ухе" деньги "национального достояния"..Слов нет.
        Цитата: Dashout
        Можно с Эхо Москвы и Дождем разобраться по-пристальней. Чьи там деньги, какого иностранного государства или каких иностранных граждан..
        210окв
      3. Piramidon Сегодня, 19:18
        Цитата: Dashout
        Можно с Эхо Москвы и Дождем разобраться по-пристальней. Чьи там деньги, какого иностранного государства или каких иностранных граждан..

        Там газпром рулит.
        Piramidon
    2. Pirogov Сегодня, 19:00
      Цитата: Anarchist
      Кто будет первым? Какой канал?

      Без разницы ,главное что бы либералам хвост прищемили.
      Pirogov
      1. Проксима Сегодня, 19:12
        Цитата: Pirogov
        Цитата: Anarchist
        Кто будет первым? Какой канал?

        Без разницы ,главное что бы либералам хвост прищемили.

        Им прищемишь! belay
        Они и так строят из себя гонимых великомучеников crying
        Проксима
      2. ando_bor Сегодня, 19:18
        Цитата: Pirogov
        главное что бы либералам хвост прищемили.

        Либералы в России у власти, и главный у них Путин, а то что ты либералами называешь, - обычная наемная cpaнь - компонент оружия гибридных войн.
        ando_bor
    3. Проксима Сегодня, 19:04
      Решать, кого признать иноагентом, будет Министерство юстиции. (ключевая фраза в статье) laughing

      Прямо, как у Геринга: "..я буду решать, кто еврей, а кто нет.."
      Проксима
    4. vovanpain Сегодня, 19:12
      Цитата: Anarchist
      Я бы начал с Эхо Москвы! Ещё тот Libero!

      Саня,тогда уж придется "Газпром Медиа" признавать иностранным агентом laughing Этот холдинг владеет контрольным пакетом акций Уха Госдепа. requestОдно радует,не стали сопли развешивать как с дипломатами. hi
      vovanpain
      1. Anarchist Сегодня, 19:22
        Дык это только закон! А как его применять - нужно посмотрет...
        Закон, как дышло - куда поверни...
        Anarchist
      2. Piramidon Сегодня, 19:26
        Цитата: vovanpain
        Одно радует,не стали сопли развешивать как с дипломатами

        Еще неизвестно, сколько времени минюст будет кота за хвост тянуть. Через сколько лет они решат, кто агент, а кто нет.
        Piramidon
    5. Офицер запаса Сегодня, 19:18
      Цитата: Anarchist
      Кто будет первым? Какой канал подвергнется репрессиям? Я бы начал с Эхо Москвы! Ещё тот Libero!


      Да не репрессии, Александр. Просто нужна среди этих средств массовой информации настоящая генеральная уборка. Слишком грязью заросли. И эту грязь на нас с Вами все время сбрасывают.
      Так что тут скорее обычная гигиена.
      Офицер запаса
      1. Anarchist Сегодня, 19:28
        Алексей, я так выразился потому, что из-за бугра скажут именно так!
        Anarchist
        1. Офицер запаса Сегодня, 19:32
          Да я понял. По логике все этих забугорных СМИ у нас и в детсадах не гигиена, а дети просто подвергаются репрессиям - их руки мыть заставляют, пятую точку самостоятельно вытирать после горшка, обувь при входе в помещение менять. Ужас просто.
          Офицер запаса
    6. Sergey53 Сегодня, 19:18
      Цитата: Anarchist
      Кто будет первым? Какой канал подвергнется репрессиям? Я бы начал с Эхо Москвы! Ещё тот Libero!

      Эхо Москвы финансируется Газпромом а не из США. Так что не получится его прессовать.
      Sergey53
      1. Офицер запаса Сегодня, 19:28
        О сотрудничестве "Эха Москвы" с американцами говорил "Первый канал", который выпустил в своем эфире фильм о финансировании BBG некоторых российских СМИ. Программа была основана на данных из списка достижений и завершенных финансовых проектов BBG за 2015 год ("Запрос на финансирование конгрессом США в 2017 году"). Помимо "Эха Москвы" в списке также указываются телеканалы "Настоящее время", "Дождь".
        Холдинг "Газпром-Медиа", у которого контрольный пакет акций радио "Эхо Москвы", ничего не подтвердил. Дескать, все это не соответствует действительности.
        Так что, вполне вероятно, нужна проверка самого "Газпром-Медиа".
        Офицер запаса
      2. Anarchist Сегодня, 19:30
        Вот это и фигово! Потому, что ''Голос Америки'' никто не слушает! Не авторитетный голос... А Эхо Москвы - раздается эхом в головах расслабленных сограждан...
        Anarchist
  2. pvv113 Сегодня, 18:58
    Ранее Минюст уже предупредил некоторые средства массовой информации

    Добавить в этот список "Дождь" и "Эхо Москвы"
    pvv113
    1. 210окв Сегодня, 19:12
      Все дело что они финансируются отсюда..Фактически из нашего кармана.
      Цитата: pvv113
      Ранее Минюст уже предупредил некоторые средства массовой информации

      Добавить в этот список "Дождь" и "Эхо Москвы"
      210окв
      1. pvv113 Сегодня, 19:15
        Где-то попадалась статья про иностранные гранты
        pvv113
    2. Арон Заави Сегодня, 19:13
      Цитата: pvv113

      Добавить в этот список "Дождь" и "Эхо Москвы"

      Эхо вроде принадлежит Газпрому, а значит государству. А вообще по хорошему завидую. Нам бы такой же закон очень не помешал.
      Арон Заави
      1. Dartys Сегодня, 19:31
        Аарон,у вас там есть аналогичные сми? и кто спонсор у них (на ваш взгляд) , интересно?)
        Dartys
    3. п-к Опарышев Сегодня, 19:17
      Точнее Эхо Мацы.
      п-к Опарышев
  3. GeorgeSev85 Сегодня, 19:00
    Я как-то на Крым.Реалии зашел .... Чуть Кондратий не хватил это такая помойка ... ужас.
    GeorgeSev85
  4. Egorovich Сегодня, 19:06
    Ну вот теперь всю западную инфошоблу можно шерстить по полной, законной программе.
    Egorovich
    1. Джедай Сегодня, 19:26
      Александр Егорович, как думаете - вопли по поводу ущемления свободы слова уже можно готовиться слушать? wink
      Джедай
      1. Egorovich Сегодня, 19:31
        Госдеп матрасии первым начнет свистеть во все существующие дырки. И вонь пойдет жуткая.
        Egorovich
        1. Джедай Сегодня, 19:35
          Удивился бы обратному, если честно... И ведь промолчат что не наша инициатива: опять скажут что это их ответ на наши действия. negative
          Джедай
  5. Геркулесыч Сегодня, 19:19
    Я надеюсь, что в законе оговорено, как и за что этих "агентов "можно выдворить из страны, и желательно без права возврата в ближайшее как минимум 10 лет!
    Геркулесыч
  6. Dartys Сегодня, 19:28
    Чего предупреждать то в этих делах,уже как китайское предупреждение...Надо перед фактом ставить.
    Dartys
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