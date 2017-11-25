Путин подписал поправки в закон о статусе иностранного агента для СМИ
Президент России Владимир Путин подписал закон, содержащий нормы о СМИ, выполняющих функции иностранных агентов. Документ, принятый Госдумой 15 ноября и одобренный Советом Федерации 22 ноября, опубликован на официальном портале правовой информации.
Принятие закона последовало в ответ на требование Минюста США к RT и Sputnik зарегистрироваться в качестве иностранных агентов.
Положения закона позволяют признавать средство массовой информации "иноагентом", если оно получает финансирование из-за рубежа.
После приобретения статуса "иноагента" на СМИ будут распространяться ограничения и обязанности, предусмотренные сейчас для некоммерческих организаций - "иностранных агентов"; также им будет грозить аналогичная для таких НКО ответственность за нарушение законодательства.
Решать, кого признать иноагентом, будет Министерство юстиции. Для этого оно может создать отдельный реестр СМИ — иностранных агентов, если возникнет такая необходимость.
Ранее Минюст уже предупредил некоторые средства массовой информации о том, что они могут стать иноагентами — в частности, "Голос Америки", "Радио "Свобода", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", "Сибирь.Реалии", "IdeL.Реалии", телеканал "Настоящее время".
Принятие закона последовало в ответ на требование Минюста США к RT и Sputnik зарегистрироваться в качестве иностранных агентов.
Положения закона позволяют признавать средство массовой информации "иноагентом", если оно получает финансирование из-за рубежа.
После приобретения статуса "иноагента" на СМИ будут распространяться ограничения и обязанности, предусмотренные сейчас для некоммерческих организаций - "иностранных агентов"; также им будет грозить аналогичная для таких НКО ответственность за нарушение законодательства.
Решать, кого признать иноагентом, будет Министерство юстиции. Для этого оно может создать отдельный реестр СМИ — иностранных агентов, если возникнет такая необходимость.
Ранее Минюст уже предупредил некоторые средства массовой информации о том, что они могут стать иноагентами — в частности, "Голос Америки", "Радио "Свобода", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", "Сибирь.Реалии", "IdeL.Реалии", телеканал "Настоящее время".
Использованы фотографии: пресс-служба президента РФ
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