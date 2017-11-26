12:20 26 ноября

Япония планирует принять участие в международной космической программе

Япония надеется через несколько лет получить возможность отправлять своих астронавтов на поверхность Луны в составе пилотируемых миссий благодаря вероятному участию в международной программе по строительству модульной среды обитания, известной как Deep Space Gateway, на окололунной орбите, передает РИА Новости сообщение газеты «Иомиури».



По словам источника в правительстве, «в случае участия в международном проекте Япония могла бы предложить содействие в создании кораблей для высадки на поверхность Луны, а также предоставить наработки японских специалистов в области очистки воды и воздуха или технологические решения стыковки транспортных космических кораблей».


Таким образом, Токио намерен не только получить возможность участвовать в пилотируемых миссиях на поверхность Луны, «но и повысить конкурентоспособность страны в космической отрасли на международной арене», отмечает газета.

NASA совместно с ведущими космическими агентствами планирует начать строительство модульной среды обитания, известной как Deep Space Gateway, на окололунной орбите в начале 2020-х годов. Станция станет новым международным космическим проектом, впервые распространив человеческое присутствие за орбиту Земли.

Предполагается, что в совместном проекте примут участие космические агентства США, России, Европы, Канады и Японии. Страны также выразили заинтересованность в создании посадочного модуля, который мог бы перемещаться между орбитальной станцией и поверхностью Луны.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 46

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  1. Владыка Ситх Сегодня, 08:28
    То то удивятся, по прилету, что поверхность луны не черно белая, в светло коричневая.
    Владыка Ситх
    1. BlackMokona Сегодня, 08:32
      Китай тоже в сговоре?
      BlackMokona
      1. Владыка Ситх Сегодня, 08:35
        Такое же фото. Или вы считаете буквы названия канала случайно черно белые?
        Владыка Ситх
        1. BlackMokona Сегодня, 08:37
          А потом Луна все трансляции была как выше, просто настроили камеру. У меня на старой вебке тоже вся комната коричневой была, если доп настроек не сделать
          BlackMokona
        2. The_Lancet Сегодня, 10:48
          Япония надеется через несколько лет получить возможность отправлять своих астронавтов на поверхность Луны в составе пилотируемых миссий благодаря вероятному участию в международной программе по строительству модульной среды обитания, известной как Deep Space Gateway, на окололунной орбите

          Для чего нужно?Отработать технологии с помощью этого международного космического проекта?
          Предполагается, что в совместном проекте примут участие космические агентства США, России, Европы, Канады и Японии.

          Хорошо что вместе с нами Япония и Россия реализуют то о чём давно мечтали
          The_Lancet
        3. Вадим237 Сегодня, 11:46
          Вообще цвет зависит от оптических приборов и освещённости на Луне.
          Вадим237
      2. Владыка Ситх Сегодня, 08:38
        Специалисты изучили снимки, переданные с поверхности Луны китайским аппаратом "Нефритовый заяц" и выяснили, что они отличаются от фотографий, сделанных астронавтами NASA во время экспедиции "Апполон-17". Знаменитый американский исследователь аномальных явлений Джозеф Скиппер заявил, что на снимках, присланных с поверхности Луны китайским аппаратом "Нефритовый заяц", естественный спутник Земли имеет коричневый цвет, а вовсе не серый, как раньше было принято считать, опираясь на многочисленные фотографии, сделанные астронавтами экспедиции "Аполлон-17". Как же ж так получилось, что критики официальной версии NASA 40 лет обсмеивали серый цвет Луны на фотках NASA и утверждали, что Луна должна быть коричневая? Вот фотка советского лунного грунта: А сотрудники NASA упрямо свидетельствовали: "...исследованный нами район по освещенности может сравниться с пустыней, а его цвет напоминает цвет сухого цемента или песчаного пляжа. При выходе из кабины мы неожиданно обнаружили, что обломки пород и частицы лунного грунта имеют темно-серый или угольно-серый цвет." Это под задокументированную стенограмму излагает Герой-Астронавт, Покоритель Космоса Нил Армстронг. Такая вот беда. Мало того, NASA выкладывает немереное количество фоток. Кто же врет? NASA? Китайцы? Что же делать? Надо ж как-то объяснять. С нетерпением ждем талантливых версий защитников NASA. Вопрос стоит просто: с какой целью первопроходимец Нил Армстронг лгал человечеству? Второй вопрос: это его единственная ложь?

        Или вот это фото
        Владыка Ситх
        1. BlackMokona Сегодня, 08:39
          Или вот

          Всё как у США, цвет тот же, звёзд нет и тд
          BlackMokona
          1. The_Lancet Сегодня, 10:56
            Всё как у США, цвет тот же, звёзд нет и тд

            Кому вы пытаетесь это доказать?Большинство посетителей сайта будут отрицать любые достижения США
            И вообще.
            Земля плоская sad sad
            The_Lancet
        2. Джедай Сегодня, 09:01
          Цитата: Владыка Ситх
          Кто же врет? NASA? Китайцы?

          Лично я больше склонен верить китайцам. Они, конечно, те ещё любители приукрасить или выдать желаемое за действительное, но до США им далеко...
          Джедай
          1. BlackMokona Сегодня, 09:15
            Но у Китайцев Луна того же цвета. Фото я уже выкладывал
            BlackMokona
            1. Джедай Сегодня, 09:21
              Я видел, но склонен согласиться с Владыкой Ситхом:
              Цитата: Владыка Ситх
              Такое же фото. Или вы считаете буквы названия канала случайно черно белые?
              Джедай
              1. BlackMokona Сегодня, 09:47
                Таки погуглите там гора фото и репортажей.
                Тут либо Китайцы в сговоре либо Луна правильного цвета у США
                BlackMokona
          2. pvv113 Сегодня, 11:15
            Привет, Макс! Мне китайцы тоже кажутся намного более правдивыми. Ведь им не нужно с пеной у рта доказывать, что они на луне были первыми wink
            pvv113
            1. Джедай Сегодня, 11:18
              Доброго дня, Володя! hi
              Цитата: pvv113
              Ведь им не нужно с пеной у рта доказывать, что они на луне были первыми

              Теми же мотивами и я руководствовался. yes
              Джедай
              1. pvv113 Сегодня, 11:25
                Попадалась мне статья, в которой были изложены все ляпсусы американской кино и фотоверсии высадки на Луну. Даже ботинок, оставивший след на луне, имел протектор, отличный от самого следа. А про ракету, долетевшую до луны, американцы почему-то вообще забыли, и летают на наших двигателях laughing
                pvv113
                1. Джедай Сегодня, 11:38
                  Даже в самих США регулярно выходят телепередачи и издаются книги о лунной подделке. lol
                  Джедай
                2. Вадим237 Сегодня, 12:02
                  "Про ракету Сатурн 5 забыли" Да нет не забыли, после окончания Лунной эпопеи, которая обошлась США в один триллион долларов, ракета Сатурн 5 вывела орбитальную станцию Скайлэб, сейчас от ракетного двигателя F 1 для модернизации двигателя RS 25, взяли ТНА. "Летают на наших двигателях" - в ваших фантазиях, так как все права на РД 180 принадлежат США.
                  Вадим237
                  1. pvv113 Сегодня, 12:05
                    Где Вы всего этого начитались?
                    pvv113
        3. Вадим237 Сегодня, 11:48
          Раньше на плёнку снимали, а так как химический состав плёнки был разным, то и цвета на них отличались.
          Вадим237
    2. сибиралт Сегодня, 08:41
      Возможно в Японии появилась новая порода людей (после ядерной бомбардировки США), которые могут без последствий преодолевать жесткое космическое излучение в поясе Ван Аллена, убивающий всё живое. belay
      сибиралт
      1. BlackMokona Сегодня, 08:42
        Расскажите Королеву и советским конструкторам про ужасное излучение, наша Лунная программа готовилась на полных парах, если бы не провал H1 советский космонавт побывал бы на Луне и Марсе
        BlackMokona
        1. п-к Опарышев Сегодня, 10:45
          Королёву рассказывать не нужно.Вы не в курсе,что полёт на Марс планировался в один конец.На Марсе космонавт должен был застрелиться.Так же и на Луну,на русский авось,вдруг прорвуться и выживут.
          п-к Опарышев
          1. BlackMokona Сегодня, 11:15
            Не несите антисоветский бред
            BlackMokona
      2. pvv113 Сегодня, 11:16
        Они и в открытый космос могут без скафандров выходить wink
        pvv113
    3. синоби Сегодня, 08:53
      Вообще она разная.И вот что интересно,в сети присутствуют одни и те же снимки но в разной цветовой гамме.Одно могу сказать точно,на тех снимках которые сделаны с видеокамер того времени,луна серая.Что то там такое было с развёрткой кадра.А вот снятая на обычную цветную плёнку она разная.При чём не только у американцев но и у наших миссий.
      синоби
      1. BlackMokona Сегодня, 08:56
        Вот хороший снимок Американцев, если немого поковырятся в Луне
        BlackMokona
        1. Тралл Сегодня, 09:02
          Снимки американцев фальшивка. Некоторые из них помяты, на других присутствуют царапины. Значит их подделывали. smile
          Вот фото настоящего лунного грунта снятое астронавтом КНДР:

          Он коричневый. У нас есть и другие доказательства, но мы их не покажем.
          Тралл
  2. APASUS Сегодня, 08:31
    Компьютерная графика японцев на порядок лучше американской,думаю ляпов не допустят ...........................
    APASUS
    1. Тралл Сегодня, 08:42
      Цитата: APASUS
      Компьютерная графика японцев на порядок лучше американской, думаю, ляпов не допустят

      Фильм про полет японцев на Луну будет снят в стиле Аниме smile
      Тралл
      1. хрыч Сегодня, 10:27
        Цитата: Тралл
        Фильм про полет японцев на Луну будет снят в стиле Аниме

        СейлорМун - Луна в матросске wassat
        хрыч
  3. синоби Сегодня, 08:43
    Нужен межпланетный буксир.С реактором и плазменными двигунами.А его пока ни у кого нет.Так что пока это всё простое пустое бла-бла-бла.
    синоби
    1. Цой Сегодня, 10:41
      Цитата: синоби
      Нужен межпланетный буксир.С реактором и плазменными двигунами.А его пока ни у кого нет.Так что пока это всё простое пустое бла-бла-бла.


      Зачем? До Луны лететь всего ничего. Это ведь не Марс. Если SLS которая вовсю проходит испытания и которую будут использовать для постройки DSG это бла-ла-ла то я право не знаю.
      Цой
    2. Вадим237 Сегодня, 12:13
      Плазменный двигатель обладает слишком малой тягой, нужна ЯРДУ который в России создают с 2010го, на данный момент самый реализуемый технически может стать импульсно взрывной ядерный двигатель от проекта "Орион" гипотетически на таком двигателе, можно развить скорость до 150000 километров в секунду.
      Вадим237
  4. Геркулесыч Сегодня, 09:16
    Японцы" снимать высадку "доверят Голливуду, или своя киностудия посторается? lol
    Геркулесыч
  5. anjey Сегодня, 09:17
    По словам источника в правительстве, «в случае участия в международном проекте Япония могла бы предложить содействие в создании кораблей для высадки на поверхность Луны
    а зачем? в сша они уже полвека существуют... fellow
    anjey
  6. axiles100682 Сегодня, 09:28
    Я не отношусь к когорте секты поклонников звездно полосатого .....,но что бы доказать что янки небыло на Луне нужно туда полететь русским и жклательно раньше всех. Остальные споры бесполезны.Были-небыли.Официально признано всеми странами в том числе и СССР что были?Значит были. Пока недоказано обратное
    axiles100682
    1. zivXP Сегодня, 09:41
      Инопланетяне все уже прибрали за американцами, так что ни чего уже не найти и следов не осталось.
      zivXP
      1. Ил-18 Сегодня, 09:57
        Понятно. От инопланетного дворника получить веником по башке боятся, и свернули лунную программу.
        Ил-18
    2. п-к Опарышев Сегодня, 10:55
      Ну у Вас же глаза есть?На Луне атмосферы нет,значит скафандр должен поддуваться изнутри давлением. и быть надутым.Так или нет?
      тяготение на Луне в 6ть раз меньше,значит при ходьбе нужно сильно наклоняться вперёд,что бы идти,но такого нет.
      Да много чего.

      Ответте,как тормозиться при подолёте к Земле,с космической скоростью и как попасть при этом в авианосец?Если разброс попаданий и при до первой космической на порядок дальше.
      После недели в невесомости в объёме 2 кубометра,астронавты выпрыгивают бодренькими и весёлыми.А где памперсы сэр?
      И летать не нужно,что бы лажу причём дешёвую отличить от реальности.
      п-к Опарышев
  7. федоров Сегодня, 10:04
    А доставлять все это хозяйство туда КТО будет ? Каким носителем?
    федоров
    1. Цой Сегодня, 10:42
      SLS. NASA. Кроме этого сверхтяжа никто больше не обладает даже в перспективе необходимым носителем.
      Цой
      1. BlackMokona Сегодня, 11:16
        Нью Глен, BFR, Китайский сверх тяж, да и наши пусть и постоянно меняют проекты но тоже хотят сделать
        BlackMokona
        1. Вадим237 Сегодня, 12:17
          Наши если и сделают, то это будет за 30ым годом.
          Вадим237
  8. Евродав Сегодня, 11:30
    Цитата: The_Lancet
    Всё как у США, цвет тот же, звёзд нет и тд

    Кому вы пытаетесь это доказать?Большинство посетителей сайта будут отрицать любые достижения США
    И вообще.
    Земля плоская sad sad

    Естественно будем! Их у вас вообще нет! Разве что первое место по жадности до чужого! Но это не достижение, а проклятие...
    Евродав
  9. rotor Сегодня, 11:50
    Главная цель окололунной орбитальной станции NASA – стать промежуточной платформой для полётов к Марсу на многоразовом корабле Deep Space Transport. А чтобы проект не провалился NASA допускает участие зарубежных и коммерческих партнёров.
    rotor
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