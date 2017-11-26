Япония планирует принять участие в международной космической программе
Япония надеется через несколько лет получить возможность отправлять своих астронавтов на поверхность Луны в составе пилотируемых миссий благодаря вероятному участию в международной программе по строительству модульной среды обитания, известной как Deep Space Gateway, на окололунной орбите, передает РИА Новости сообщение газеты «Иомиури».
По словам источника в правительстве, «в случае участия в международном проекте Япония могла бы предложить содействие в создании кораблей для высадки на поверхность Луны, а также предоставить наработки японских специалистов в области очистки воды и воздуха или технологические решения стыковки транспортных космических кораблей».
Таким образом, Токио намерен не только получить возможность участвовать в пилотируемых миссиях на поверхность Луны, «но и повысить конкурентоспособность страны в космической отрасли на международной арене», отмечает газета.
NASA совместно с ведущими космическими агентствами планирует начать строительство модульной среды обитания, известной как Deep Space Gateway, на окололунной орбите в начале 2020-х годов. Станция станет новым международным космическим проектом, впервые распространив человеческое присутствие за орбиту Земли.
Предполагается, что в совместном проекте примут участие космические агентства США, России, Европы, Канады и Японии. Страны также выразили заинтересованность в создании посадочного модуля, который мог бы перемещаться между орбитальной станцией и поверхностью Луны.
По словам источника в правительстве, «в случае участия в международном проекте Япония могла бы предложить содействие в создании кораблей для высадки на поверхность Луны, а также предоставить наработки японских специалистов в области очистки воды и воздуха или технологические решения стыковки транспортных космических кораблей».
Таким образом, Токио намерен не только получить возможность участвовать в пилотируемых миссиях на поверхность Луны, «но и повысить конкурентоспособность страны в космической отрасли на международной арене», отмечает газета.
NASA совместно с ведущими космическими агентствами планирует начать строительство модульной среды обитания, известной как Deep Space Gateway, на окололунной орбите в начале 2020-х годов. Станция станет новым международным космическим проектом, впервые распространив человеческое присутствие за орбиту Земли.
Предполагается, что в совместном проекте примут участие космические агентства США, России, Европы, Канады и Японии. Страны также выразили заинтересованность в создании посадочного модуля, который мог бы перемещаться между орбитальной станцией и поверхностью Луны.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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