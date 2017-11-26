12:16 26 ноября

Буш-старший побил рекорд долгожительства среди бывших президентов

Джордж Буш-старший установил своеобразный рекорд в американской истории, став самым пожилым экс-президентом США, передает ТАСС.



В субботу 41-му американскому лидеру исполнилось 93 года и 166 дней. Таким образом, «он побил предыдущее достижение такого рода, установленное 38-ым президентом США Джеральдом Фордом, который скончался в декабре 2006 года, когда ему было 93 года и 165 дней», говорится в публикации.


Причем на этот факт первым обратил внимание 15-летний школьник из штата Миссури Гейб Флайшер, который тщательно следит за политической жизнью в стране и даже собственный бюллетень. В «Твиттере» у него 48 тыс. подписчиков.

Как отметил Гейб, «за Бушем-старшим в списке самых пожилых экс-президентов США следует Джимми Картер, которому в субботу было 93 года и 55 дней».

Поработав со справочниками, школьник установил, что «Рональд Рейган (40-ой президент США) умер в возрасте 93 лет и 120 дней, Джон Адамс (2-ой) – 90 лет и 247 дней, а Герберт Гувер (31-ый) - 90 лет и 71 дня».

Подсчеты Гейба быстро подхватили американские СМИ.

Джордж Герберт Уокер Буш родился 12 июня 1924 года в Милтоне (штат Массачусетс) в семье видного деятеля Республиканской партии США. В 1942 году в день своего 18-летия пошел добровольцем в морскую авиацию. Был самым молодым пилотом в американских Военно-морских силах, имеет боевые награды. В 1975-77 годах работал директором ЦРУ. В 1981-1989 годах был вице-президентом при Рейгане. А в 1989-93 годах занимал пост президента Соединенных Штатов.

Несмотря на то, что Буш-старший страдает болезнью Паркинсона и вынужден передвигаться в инвалидном кресле, свои 75-, 80-, 85- и 90-летия он отмечал прыжками с парашюта в тандеме с профессиональными инструкторами.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 32

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  1. Отдел-М19 Сегодня, 11:06
    Живучие русофобы как и Бжезински (покойник уже) Горбачев иуда...
    Отдел-М19
    1. Джедай Сегодня, 11:08
      Цитата: Отдел-М19
      Живучие русофобы как и Бжезински (покойник уже) Горбачев иуда...

      Последнему давно пора в ад. negative
      Джедай
      1. 1331М Сегодня, 11:17
        Там без нас разберутся,кому и куда...Что злые такие с утра? wink
        1331М
        1. Джедай Сегодня, 11:20
          Злость здесь не причём, вопрос в справедливости. yes
          Джедай
          1. 1331М Сегодня, 11:23
            laughing laughing laughing Если бы по-справедливости всё было,Макс-
            1331М
            1. Джедай Сегодня, 11:35
              В мире, где США творят беспредел на государственном уровне вообще само понятие справедливости переходит в раздел фантастики.
              З.Ы. Хорошие мультики делали в СССР! good
              Джедай
              1. СРЦ П-15 Сегодня, 11:47
                Буш-старший побил рекорд долгожительства среди бывших президентов

                Интересное дело: чем больше человек русофоб, тем дольше живёт. Может быть постоянное упоминание России в негативном ключе продлевает им жизнь? Так вот почему на западе живут дольше, чем в России!? what
                СРЦ П-15
                1. Джедай Сегодня, 11:50
                  Парадокс: медики утверждают что негативные эмоции сокращают жизнь. Или на Западе ненависть не считается негативной эмоцией, если это ненависть к России???
                  Джедай
                  1. СРЦ П-15 Сегодня, 11:57
                    Цитата: Джедай
                    Парадокс: медики утверждают что негативные эмоции сокращают жизнь. Или на Западе ненависть не считается негативной эмоцией, если это ненависть к России???

                    Нагадить и оболгать Россию на западе очень приветствуется, а значит, это вызывает у них положительные эмоции. Те робкие голоса, в пользу России, считаются негативом, поэтому их там и очень мало. winked
                    СРЦ П-15
                  2. sabakina Сегодня, 12:01
                    Макс, hi . У Задорнова, как и у Маккейна, рак мозга. Однако неугомонный Джо жив. Дьявол там, вот и весь ответ.
                    sabakina
                    1. Джедай Сегодня, 12:04
                      Цитата: sabakina
                      Дьявол там

                      В этом у меня нет ни малейшего сомнения.
                      Джедай
            2. sabakina Сегодня, 11:59
              1331М, почему чай синий? am
              sabakina
              1. 1331М Сегодня, 12:12
                Потому что Путин виноват! laughing laughing laughing Рад тебе,Слав!!!!!!!! hi
                1331М
                1. sabakina Сегодня, 12:15
                  1331М ээээ! Причём тут Путин? Просто чай на чернике! Хотя, скорей на голубике...Ну, вообщем, это дело вкуса царя!"
                  sabakina
      2. pvv113 Сегодня, 11:29
        Я бы хотел, чтобы его перед этим всенародно судили. Иуда должен услышать, что о нем думает народ
        pvv113
        1. Джедай Сегодня, 11:36
          Не сомневаюсь что Меченый прекрасно знает что о нём думают на постсоветском пространстве.
          Джедай
          1. pvv113 Сегодня, 11:41
            Поэтому и живет в другой стране
            pvv113
          2. sabakina Сегодня, 12:03
            Макс, знает, но что интересно, не понимает.
            sabakina
            1. Джедай Сегодня, 12:05
              Всё эта личинка вши понимает. am
              Цитата: pvv113
              Поэтому и живет в другой стране
              Джедай
              1. sabakina Сегодня, 12:08
                Значит делает вид, что не понимает. Единственное, что греет душу, что Раиса сдохла!
                sabakina
                1. Джедай Сегодня, 12:09
                  Вот и пусть пятнистый со своей ненаглядной воссоединится! drinks
                  Джедай
                  1. sabakina Сегодня, 12:11
                    Так помянем же! Обоих! drinks
                    sabakina
                    1. Джедай Сегодня, 12:15
                      good Ты правильно понял что мой предыдущий комент - это тост! drinks
                      Джедай
      3. ОТДЕЛ-М22 Сегодня, 12:07
        Цитата: Джедай
        Цитата: Отдел-М19
        Живучие русофобы как и Бжезински (покойник уже) Горбачев иуда...

        Последнему давно пора в ад. negative

        А Рейган вообще в "овощ" превратился ..Альцгеймер сиработал хе хе
        ОТДЕЛ-М22
    2. сибиралт Сегодня, 11:17
      Какие в Америке умные школьники! belay
      сибиралт
      1. sabakina Сегодня, 12:10
        Олег, они с детства учатся считать на долярах. Эт мы, по старике, на палочках. А спроси их, почему 2х2 будет 5? Зависание гарантированно!
        sabakina
  2. Deniska999 Сегодня, 11:12
    Какое отношение имеет эта новость к Военному обозрению?
    Deniska999
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 11:27
      Самое прямое smile клан БУШей злейшие враги РОССИИ ...русофобы №???.
      Тот же ЛЕХА
      1. Deniska999 Сегодня, 11:57
        И что с того? Теперь будем высчитывать, кто там из них долгожитель?
        Deniska999
  3. изя топ Сегодня, 11:23
    Джордж Буш-старший установил своеобразный рекорд в американской истории, став самым пожилым экс-президентом США
    это у ВВП пока просто руки не доходят bully
    изя топ
  4. Геркулесыч Сегодня, 11:26
    Мы не злопамятные, пускай живет! И знает, что Русские много чего помнят, но зла никому не хотят! hi
    Геркулесыч
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 11:44
    ... полагаю его поздравлять из форумчан, никто не будет...
    a.s.zzz888
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