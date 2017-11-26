Буш-старший побил рекорд долгожительства среди бывших президентов
Джордж Буш-старший установил своеобразный рекорд в американской истории, став самым пожилым экс-президентом США, передает ТАСС.
В субботу 41-му американскому лидеру исполнилось 93 года и 166 дней. Таким образом, «он побил предыдущее достижение такого рода, установленное 38-ым президентом США Джеральдом Фордом, который скончался в декабре 2006 года, когда ему было 93 года и 165 дней», говорится в публикации.
Причем на этот факт первым обратил внимание 15-летний школьник из штата Миссури Гейб Флайшер, который тщательно следит за политической жизнью в стране и даже собственный бюллетень. В «Твиттере» у него 48 тыс. подписчиков.
Как отметил Гейб, «за Бушем-старшим в списке самых пожилых экс-президентов США следует Джимми Картер, которому в субботу было 93 года и 55 дней».
Поработав со справочниками, школьник установил, что «Рональд Рейган (40-ой президент США) умер в возрасте 93 лет и 120 дней, Джон Адамс (2-ой) – 90 лет и 247 дней, а Герберт Гувер (31-ый) - 90 лет и 71 дня».
Подсчеты Гейба быстро подхватили американские СМИ.
Джордж Герберт Уокер Буш родился 12 июня 1924 года в Милтоне (штат Массачусетс) в семье видного деятеля Республиканской партии США. В 1942 году в день своего 18-летия пошел добровольцем в морскую авиацию. Был самым молодым пилотом в американских Военно-морских силах, имеет боевые награды. В 1975-77 годах работал директором ЦРУ. В 1981-1989 годах был вице-президентом при Рейгане. А в 1989-93 годах занимал пост президента Соединенных Штатов.
Несмотря на то, что Буш-старший страдает болезнью Паркинсона и вынужден передвигаться в инвалидном кресле, свои 75-, 80-, 85- и 90-летия он отмечал прыжками с парашюта в тандеме с профессиональными инструкторами.
В субботу 41-му американскому лидеру исполнилось 93 года и 166 дней. Таким образом, «он побил предыдущее достижение такого рода, установленное 38-ым президентом США Джеральдом Фордом, который скончался в декабре 2006 года, когда ему было 93 года и 165 дней», говорится в публикации.
Причем на этот факт первым обратил внимание 15-летний школьник из штата Миссури Гейб Флайшер, который тщательно следит за политической жизнью в стране и даже собственный бюллетень. В «Твиттере» у него 48 тыс. подписчиков.
Как отметил Гейб, «за Бушем-старшим в списке самых пожилых экс-президентов США следует Джимми Картер, которому в субботу было 93 года и 55 дней».
Поработав со справочниками, школьник установил, что «Рональд Рейган (40-ой президент США) умер в возрасте 93 лет и 120 дней, Джон Адамс (2-ой) – 90 лет и 247 дней, а Герберт Гувер (31-ый) - 90 лет и 71 дня».
Подсчеты Гейба быстро подхватили американские СМИ.
Джордж Герберт Уокер Буш родился 12 июня 1924 года в Милтоне (штат Массачусетс) в семье видного деятеля Республиканской партии США. В 1942 году в день своего 18-летия пошел добровольцем в морскую авиацию. Был самым молодым пилотом в американских Военно-морских силах, имеет боевые награды. В 1975-77 годах работал директором ЦРУ. В 1981-1989 годах был вице-президентом при Рейгане. А в 1989-93 годах занимал пост президента Соединенных Штатов.
Несмотря на то, что Буш-старший страдает болезнью Паркинсона и вынужден передвигаться в инвалидном кресле, свои 75-, 80-, 85- и 90-летия он отмечал прыжками с парашюта в тандеме с профессиональными инструкторами.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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