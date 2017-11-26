Европейские банки вывели из Великобритании € 350 млрд из-за Brexit
Банки стран Европейского союза вывели из Соединенного Королевства активы на сумму € 350 млрд за период с июня 2016 года, передает РИА Новости.
По данным газеты Financial Times, ссылающейся на официальную статистику, «размещенные в Великобритании активы банков из стран-членов ЕС сократились за год на 17% – с 1,94 до 1,59 триллиона евро; общая сумма финансовых обязательств также упала с 1,67 до 1,34 триллиона евро».
Эксперты связывают вывод активов с опасениями возможных потерь из-за Brexit и ожидают, что данная тенденция сохранится до марта 2019 года, когда Британия окончательно выйдет из ЕС.
В ходе проеденного опроса, «треть европейских финансовых учреждений назвали главной причиной беспокойства неопределенность из-за возможных изменений юридических норм, регулирующих финансовые контракты, защиту данных и исполнение решений суда», пишет газета.
Уточняется, что неопределенность может возникнуть «в случае выхода королевства из союза без нового соглашения».
Переговоры об условиях выхода Великобритании из ЕС идут с лета 2017 года. Их главными темами являются «права граждан "разводящихся" регионов, ирландская граница и урегулирование финансовых обязательств Соединенного Королевства перед Евросоюзом».
Пока стороны не достигли желаемого прогресса. Из-за этого Брюссель не хочет переходить ко второй фазе: обсуждению структуры будущего партнерства ЕС с Великобританией, а также возможного переходного периода в отношениях.
По данным газеты Financial Times, ссылающейся на официальную статистику, «размещенные в Великобритании активы банков из стран-членов ЕС сократились за год на 17% – с 1,94 до 1,59 триллиона евро; общая сумма финансовых обязательств также упала с 1,67 до 1,34 триллиона евро».
Эксперты связывают вывод активов с опасениями возможных потерь из-за Brexit и ожидают, что данная тенденция сохранится до марта 2019 года, когда Британия окончательно выйдет из ЕС.
В ходе проеденного опроса, «треть европейских финансовых учреждений назвали главной причиной беспокойства неопределенность из-за возможных изменений юридических норм, регулирующих финансовые контракты, защиту данных и исполнение решений суда», пишет газета.
Уточняется, что неопределенность может возникнуть «в случае выхода королевства из союза без нового соглашения».
Переговоры об условиях выхода Великобритании из ЕС идут с лета 2017 года. Их главными темами являются «права граждан "разводящихся" регионов, ирландская граница и урегулирование финансовых обязательств Соединенного Королевства перед Евросоюзом».
Пока стороны не достигли желаемого прогресса. Из-за этого Брюссель не хочет переходить ко второй фазе: обсуждению структуры будущего партнерства ЕС с Великобританией, а также возможного переходного периода в отношениях.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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