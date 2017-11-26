18:54 26 ноября

Европейские банки вывели из Великобритании € 350 млрд из-за Brexit

Банки стран Европейского союза вывели из Соединенного Королевства активы на сумму € 350 млрд за период с июня 2016 года, передает РИА Новости.



По данным газеты Financial Times, ссылающейся на официальную статистику, «размещенные в Великобритании активы банков из стран-членов ЕС сократились за год на 17% – с 1,94 до 1,59 триллиона евро; общая сумма финансовых обязательств также упала с 1,67 до 1,34 триллиона евро».


Эксперты связывают вывод активов с опасениями возможных потерь из-за Brexit и ожидают, что данная тенденция сохранится до марта 2019 года, когда Британия окончательно выйдет из ЕС.

В ходе проеденного опроса, «треть европейских финансовых учреждений назвали главной причиной беспокойства неопределенность из-за возможных изменений юридических норм, регулирующих финансовые контракты, защиту данных и исполнение решений суда», пишет газета.

Уточняется, что неопределенность может возникнуть «в случае выхода королевства из союза без нового соглашения».

Переговоры об условиях выхода Великобритании из ЕС идут с лета 2017 года. Их главными темами являются «права граждан "разводящихся" регионов, ирландская граница и урегулирование финансовых обязательств Соединенного Королевства перед Евросоюзом».

Пока стороны не достигли желаемого прогресса. Из-за этого Брюссель не хочет переходить ко второй фазе: обсуждению структуры будущего партнерства ЕС с Великобританией, а также возможного переходного периода в отношениях.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 39

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  1. хрыч Сегодня, 14:54
    Ну, считать умеют
    хрыч
    1. Монос Сегодня, 15:01
      Я понимаю британцев, почему они убежали из ЕС.
      Монос
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 15:08
        В ходе проеденного опроса, «треть европейских финансовых учреждений назвали главной причиной беспокойства неопределенность из-за возможных изменений юридических норм, регулирующих финансовые контракты, защиту данных и исполнение решений суда», пишет газета.

        А по простому: боятся, что Великобритания кинет ЕС на бабки.
        СРЦ П-15
        1. Владыка Ситх Сегодня, 15:16
          ЕС требовало выплатит им 100 млрд., Британия согласилась на 45 млрд.
          Владыка Ситх
    2. сибиралт Сегодня, 15:47
      Получится ли у России вывести свои активы из США? Что называется, вопрос на засыпку. belay
      сибиралт
      1. Геркулесыч Сегодня, 15:57
        Для начала нужно желание их оттуда вывести! recourse А те кто их там держит, таким желанием явно не горят.
        Геркулесыч
        1. Вадим237 Сегодня, 16:05
          Конечно не горят, у нас да же у обычных людей, счета в банках блокируют - прикрываясь законом о борьбе с экстремизмом, банкиры нашли хороший способ, пользоваться средствами и получать с них процент прибыли, за время блокировки счёта.
          Вадим237
  2. 1331М Сегодня, 14:54
    Это из-за Брексита,или нет доверия больше к Старушке Англии?
    1331М
    1. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 15:46
      Много причин, например - вывод госсредств той же Германии из британских бумаг.
      Анкыпельгыгыргын
  3. Геркулесыч Сегодня, 14:55
    Жалко, что выход британцев из ес не стал реальным началом развала этой конторы! Ибо чем хуже нашим врагам, тем нам спокойнее.
    Геркулесыч
    1. Ami du peuple Сегодня, 15:06
      Цитата: Геркулесыч
      Жалко, что выход британцев из ес не стал реальным началом развала этой конторы!
      Реальным началом развала станет принятие в состав ЕС Украины. Понимая это, европейцы всячески оттягивают неизбежное. Но хохлы, самка собаки, упорные - таки, не мытьём так катаньем, добьются членства в Евросоюзе! И вот тогда уж RIP EU yes
      Ami du peuple
      1. Идущий Сегодня, 17:53
        Но хохлы, самка собаки, упорные - таки, не мытьём так катаньем, добьются членства в Евросоюзе! И вот тогда уж RIP EU


        Очень большие сомнения меня терзают , Вы оптимист.
        Идущий
  4. 210окв Сегодня, 14:56
    Я не расстроился за бриттов..На хитрую попу всегда найдется резьбонарезной инструмент.Не хотите платить Брюсселю,у самих денег не будет..
    210окв
    1. Джедай Сегодня, 15:03
      Цитата: 210окв
      Я не расстроился за бриттов.

      А чего расстраиваться из-за этих извечных "доброжелателей" России? wink
      Джедай
      1. 1331М Сегодня, 15:10
        Как чего-у меня там куча лярдов лежит в ихней валюте,чё делать,блин...
        1331М
        1. Джедай Сегодня, 15:12
          Выводи пока не поздно! lol
          Джедай
  5. Геркулесыч Сегодня, 14:58
    Вот ведь как !У Евросоюза бабло то есть в наличии, а кормить укроину и прощать ей долги crying , не горят желанием wassat !Эгоисты! !!! lol Укроина еще придет к вам членом lol -век помнить будите! !!! lol
    Геркулесыч
  6. mashinist Сегодня, 15:06
    Люди что вы гоните! Вы думаете что англы не просчитали все потери? У них всё будет норм и торговать с ЕС будут, но видимо ожидаются некоторые последствия с Европой и им легче пожертвовать не одними 350-ю миллиардами чтобы обезопаситься
    mashinist
  7. Офицер запаса Сегодня, 15:08
    Одно из немногих событий в мире, когда не верещат о русском следе, руке Кремля и русских хакерах.
    Офицер запаса
    1. Джедай Сегодня, 15:13
      Цитата: Офицер запаса
      не верещат о русском следе

      Ещё не вечер. wink
      Джедай
      1. Офицер запаса Сегодня, 15:15
        Хотя да. Еще главный аналитик мировых проблем господин Порошенко свое слово не сказал. Уж он точно ВТБ и Сбербанк на чистую воду выведет.
        Офицер запаса
        1. Джедай Сегодня, 15:17
          Вот именно. И ГосДеп своего веского слова не сказал.
          Джедай
    2. japs Сегодня, 16:58
      " не верещат о русском следе..."

      Ну да, но только до тех пор, пока не выяснится, что это лярды российских чинуш и олигархов, которые могут быть конфискованы или "заморожены" британской Фемидой.
      japs
  8. Altona Сегодня, 15:16
    Цитата: Ami du peuple
    И вот тогда уж RIP EU

    -----------------------------------
    А у НАТО все склады опустеют. А потом взрываться начнут. чтобы скрыть недостачу. А все гиперпиперсупермегаоружие Запада окажется в Южном Судане, Свазиленде, Гондурасе, Гватемале, Бангладеш и еще в какой-нибудь Антананариву. laughing hi
    Altona
  9. федоров Сегодня, 15:17
    А мне вот лично по барабану. Хоть до цента все выведут. Нам то какое дело спрашивается ? request Не тепло не холодно, а за их гемор - приятно даже.
    и ваще, придет Дункан из клана Маклаудов, Мел Гибсон с Воллесом, они там всем пропишут.. wink Главное, что б маску Путина не одевали.
    федоров
  10. Волька Сегодня, 15:18
    каждому своё...
    Волька
  11. voyaka uh Сегодня, 15:22
    Так и прогнозировалось. Они будут нести убытки еще лет 5 не меньше.
    А плюсы Брекзита проявятся еще позже.
    voyaka uh
  12. pafegosoff Сегодня, 15:41
    Понты всё это!
    И выход и демарш банков...
    Это из второй (а может первой?) столицы финансового управления миром (Лондон-Сити, квадратная миля, куда без разрешения-приглашения аглицкая королева не смеет войти)
    Вот только кому это надо конкретно и зачем?
    pafegosoff
    1. voyaka uh Сегодня, 16:03
      Лондон долгое время был "номер один". Потом Нью-Йорк его "сбросил с пьедестала".
      В образованием ЕС Лондон вернул себе титул чемпиона. А Брекзит опять привел
      к потере звания. Кто вместо? Или Нью-Йорк или Гонконг. Конкуренция в мире капитала... wink
      voyaka uh
  13. Sergey53 Сегодня, 16:03
    Поступили правильно.Зачем поддерживать чужака. Если бы так поступили наши , и вывели деньги из офшоров? Я думаю они быстрей удавятся.
    Sergey53
  14. Livonetc Сегодня, 16:30

    Стоит обьективно посмотреть на ситуацию.
    Обьективно ВВП Великобритании растет.
    И не менее чем в России.
    А безработица после запуска темы брексита сокращается.
    Лично я рад за простых британцев.
    Особенно если они смогут сократить поток миграции.
    Livonetc
  15. словак Сегодня, 16:56
    Как они могли!? Старуха Мэй только что рассказывала "Восточным партнерам" о нерушимости европейского братства...
    словак
  16. Симон Сегодня, 16:58
    Цитата: хрыч
    Ну, считать умеют

    Красивые ответы у них! laughing Очень умные belay
    Симон
  17. Симон Сегодня, 17:01
    Цитата: voyaka uh
    Лондон долгое время был "номер один". Потом Нью-Йорк его "сбросил с пьедестала".
    В образованием ЕС Лондон вернул себе титул чемпиона. А Брекзит опять привел
    к потере звания. Кто вместо? Или Нью-Йорк или Гонконг. Конкуренция в мире капитала... wink

    Больше на Берлин похоже. what
    Симон
    1. voyaka uh Сегодня, 17:31
      Не... Германия сильна технологиями, всякими полезными машиностроениями.
      А в смысле концентрации капиталов, банков - немцы "бедняки".
      Англия очень рано завела у себя первые крупные банки, первые страховые
      компании, первые биржи. И что важно - у них признанная со средневековья независимая
      судебная система. Все торговые (и уголовные) склоки со всего мира привозят к ним на арбитражи
      и суды. Даже Россия, когда хочет выбить долг у Украины, куда обращается? - в Лондонский суд.
      voyaka uh
  18. Симон Сегодня, 17:04
    Цитата: федоров
    А мне вот лично по барабану. Хоть до цента все выведут. Нам то какое дело спрашивается ? request Не тепло не холодно, а за их гемор - приятно даже.
    и ваще, придет Дункан из клана Маклаудов, Мел Гибсон с Воллесом, они там всем пропишут.. wink Главное, что б маску Путина не одевали.

    До Путина им теперь наплевать, у них свои проблемы! request
    Симон
  19. Роман 11 Сегодня, 17:14
    И куда же эти средства выводятся? В Китай? В Швейцарию? На Марс?
    Роман 11
  20. Altona Сегодня, 17:57
    Цитата: voyaka uh
    Германия сильна технологиями, всякими полезными машиностроениями.

    -----------------------
    Франкфурт-на-Майне является весьма мощным финансовым центром как в Германии так и в Европе. Немцы говорили,что готовы перенаправить финансовые потоки Лондона через себя.
    Altona
  21. faterdom Сегодня, 18:03
    Что там удивляться за европейские банки, когда сам Лондон перекачивает деньги в Гонконг, и охотно участвует в созданном БРИКС банке - конкуренте МВФ? То есть сам Лондон не сильно уверен в светлом будущем лондонских же банков и бирж!
    faterdom
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