18:51 26 ноября

Россия ведет переговоры с ОАЭ по утилизации отработанного ядерного топлива

Россия ведет переговоры по утилизации отработанного ядерного топлива со строящейся эмиратской АЭС «Барака», передает РИА Новости сообщение главы Минпромторга Дениса Мантурова.



Россия ведет переговоры по утилизации отработавшего ядерного топлива со строящейся эмиратской АЭС "Барака",
сказал Мантуров на открытии очередного заседания межправительственной комиссии РФ и ОАЭ.


В конце октября гендиректор Федерального управления по ядерному контролю Кристер Викторссон сообщал, что атомный регулятор ОАЭ рассчитывает выдать лицензию на эксплуатацию первой атомной станции в Эмиратах "Барака" в 2018 году. Срок запуска станции будет зависеть от ее готовности. Он также отметил, что в техническом плане первый реактор АЭС готов на 96%.

Кроме того, Россия предложила создать в ОАЭ крупный зерновой хаб для обеспечения стабильности поставок в ближневосточные страны.

Мы предлагаем рассмотреть создание на территории ОАЭ крупного зернового хаба для хранения российского зерна с целью обеспечения стабильных поставок зерна в страны Ближнего Востока,
сказал глава Минпромторга.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 61

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  1. Геркулесыч Сегодня, 16:02
    Так, нормальный процесс, раз мы строим, то явно контрактом прописано, что отходы и нам забрать! Или эмиратцы хотят у себя хранилище построить для этих отходов?
    Геркулесыч
    1. Ami du peuple Сегодня, 16:09
      Цитата: Геркулесыч
      раз мы строим
      Неа, не мы
      АЭС строится по американскому проекту, аналогичному проекту крупнейшей АЭС США – Пало-Верде..В декабре 2009 года южнокорейский консорциум, возглавляемый компанией Korea Electric Power Corp, был назван победителем в международном тендере по выбору подрядчика для создания четырех энергоблоков в ОАЭ. Стоимость контракта составляет 40 млрд долларов.
      А россиянам, что остается? Наверно вот это: А потом нам по ТВ расскажут о выгодном пополнении государственной казны доходами от утилизации чужого радиоактивного мусора и о благоприятном влиянии радиации на здоровье народонаселения.
      Ami du peuple
      1. Muvka Сегодня, 16:23
        Ну вообще-то у нас страна большая, есть где безопасно хранить. А в свете развития реакторов на БН - это отличный способ получать топливо для АЭС, да еще и с доплатой за это. Это сказка.
        Muvka
        1. Ami du peuple Сегодня, 16:27
          Цитата: Muvka
          Ну вообще-то у нас страна большая...
          Поэтому можно безоглядно гадить - земли-то много..
          Цитата: Muvka
          Это сказка.
          Сказка - массовое использование реакторов на БН в ближайшем будущем
          Ami du peuple
          1. Muvka Сегодня, 16:47
            У вас есть доводы? Что это сказка? Или просто ваше личное мнение, ничем не подкрепленное?
            Muvka
            1. Ami du peuple Сегодня, 17:12
              Цитата: Muvka
              У вас есть доводы?
              Есть, к примеру в недавнем интервью заместитель генерального директора ГНЦ РФ — ФЭИ В.М.Поплавский утверждал
              Прежде чем говорить о достоинствах быстрых реакторов, необходимо отметить, что в настоящее время и в среднесрочной перспективе основу ядерной энергетики составляют и будут составлять тепловые реакторы как технологически освоенный энергетический компонент.
              Это мнение ведущего российского специалиста в области атомной энергетики.
              Ami du peuple
              1. Muvka Сегодня, 18:26
                И? Он не говорит, что их не будет. Понятно, что даже просто строительство рекатора - это не один год. Если так говорить, то ядерной энергетики сейчас нет, т.к. основу выработки электроэнергии во всех странах составляют нефть и газ.
                Muvka
                1. Ami du peuple Сегодня, 18:47
                  Цитата: Muvka
                  И? Он не говорит, что их не будет
                  Так и я не утверждаю, что их не будет. Высказал своё мнение, подкрепленное авторитетным источником, о довольно нескорой реализации проекта БН-реакторов, использующих МОКС-топливо. А пока это эмиратское ОЯТ, на утилизацию которого мы нынче заключаем контракты, отправляется исключительно на геологическое захоронение. Так понятно?
                  Ami du peuple
                  1. Muvka Сегодня, 18:49
                    И? У нас отлично умеют хранить отходы. Если есть проблемы - приведите пример. А реакторы скоро начнут строить, не переживайте.
                    Muvka
            2. renics Сегодня, 17:27
              Чего подкреплять вы не в курсе про выброс радиоактивного рутения 106 с хранилищ химкомбината Маяк, который уже дошёл уже и до Франции. А если это будет более крупная авария с выбросом уже долгоживущих радионуклидов?
              renics
              1. Николай Грек Сегодня, 18:34
                Цитата: renics
                Чего подкреплять вы не в курсе про выброс радиоактивного рутения 106 с хранилищ химкомбината Маяк, который уже дошёл уже и до Франции. А если это будет более крупная авария с выбросом уже долгоживущих радионуклидов?


                В связи с тем, что при повышении уровня концентрации рутения-106 угрозы для людей не было, причину произошедшего специалисты Росгидромета не ищут, сообщил журналистам глава ведомства Максим Яковенко.

                ￼Росгидромет рассказал об "экстремальном" скачке уровня радиации на Урале
                Он напомнил, что в конце сентября российская автоматическая система мониторинга фиксировала повышение концентрации рутения-106 в России и других странах — Польше, Болгарии, Украине. Яковенко отметил, что концентрации рутения-106 в Румынии были в полтора-два раза выше, чем в России. "Концентрации, которые отловились, были в тысячи раз меньше предельно допустимой концентрации. Никакой опасности нет", — сказал Яковенко.
                Николай Грек
      2. weksha50 Сегодня, 17:09
        Цитата: Ami du peuple
        А россиянам, что остается?


        Тут своего - выше крыши хватает...


        Ни о нынешнем, ни, тем более - о последующих поколениях, сегодняшние рвачи у кормила власти-экономики не думают абсолютно...
        И хранилища ГКХ просто не могут вместить невпихуемое... recourse
        А уж в Челябинском регионе, считай, над людьми эксперименты какой уж десяток лет ставят...
        weksha50
    2. 1331М Сегодня, 16:09
      Ты бессмертный там,как я посмотрю??? am Ну так к себе забери это...
      1331М
      1. хрыч Сегодня, 16:38
        Цитата: 1331М
        Ну так к себе забери это...

        Ядерные отходы содержат изотопы, которые можно и нужно использовать повторно. Путём химической обработки из отработавшего ядерного топлива извлекается уран, плутоний и радиоактивные изотопы. А т.к. в мире намечается дефицит делящихся материалов, то технология становится неоценимой. Причем наши вырываются в лидеры. С другой стороны радиоактивные вещества у аборигенов лучше от греха забирать. Про рабочие места на Маяке и пр. вас конечно ни в чем не убедят...
        https://ria.ru/atomtec/20170621/1496987193.html
        хрыч
        1. renics Сегодня, 17:29
          Наши ваши вы уже начинаете делить не только изотопы но уже и людей?
          renics
        2. spirit Сегодня, 17:48
          А что там у нас на маяке посмотрим)ага выброс ,в лучших традициях местным ни чего об этом не сказали,подумаешь ) в области чиновники даже говорят что это полезно

          Как никак год экологии в России good
          spirit
    3. сибиралт Сегодня, 16:10
      Так бы и написали, что там нужно построить элеватор. Не то свои "хабы" остались еще со времен СССР. laughing
      сибиралт
    4. Монос Сегодня, 16:10
      В конце октября гендиректор Федерального управления по ядерному контролю Кристер Викторссон

      Коллеги, публикующие статьи! Щепетильнее к материалу относитесь. Кристер Викторссон (Christer Viktorsson) - генеральный директор эмиратского регулирующего органа FANR . Из статьи можно подумать, что он у нас на госслужбе. smile
      Монос
      1. Дедкастарый Сегодня, 16:19
        Россия ведет переговоры по утилизации отработанного ядерного топлива со строящейся эмиратской АЭС «Барака»
        и всё? один заголовок? а точнее?
        Дедкастарый
        1. Роман 11 Сегодня, 16:49
          Цитата: Дедкастарый
          а точнее?

          Точнее - ваши потомки иногда будут себя дискомфортно чувствовать от повышенного содержания какого-нибудь радония..... ну там участившиеся онкозаболевания и т.д. Что-то подсказывает, арабы и от элеватора откажутся winked

          Одной ногой мы во временах ебн

          Здравствуйте 90-е good

          пс: тогда тоже ныли, что Россию превращают в ядерную помойку.

          Ну а сколько тех самых отходов к нам завезли в 90-е молчёк, гостайна.
          Роман 11
        2. сибиралт Сегодня, 16:55
          А точнее, у нас с завода по такой утилизации из Челябинской области, радиоактивным рений Европу накрыл. Наши утечку отрицают, но факт остается. belay
          сибиралт
  2. частное лицо Сегодня, 16:05
    Ну что нам осталось предложить кроме нефти и газа? Предложить услуги по утилизации ядерных отходов на своей территории, а что Россия большая много отходов утилизировать можно.
    частное лицо
    1. 1331М Сегодня, 16:07
      Только не к нам-пусть путин в своём огороде зарывает это дело.
      1331М
      1. частное лицо Сегодня, 16:09
        В том то и дело что к Вам и Нам а они жить уедут к ним.
        частное лицо
      2. Muvka Сегодня, 16:24
        Цитата: 1331М
        Только не к нам-пусть путин в своём огороде зарывает это дело.

        Зачем нам закапывать топливо для АЭС? Мы лучше пустим его в дело, когда доведем до ума реакторы на БН.
        Muvka
        1. Ин100грамм Сегодня, 17:05
          Цитата: Muvka
          когда доведем до ума реакторы на БН.

          Так вроде бы уже довели, мощность повышают yes
          Ин100грамм
          1. Muvka Сегодня, 18:27
            Ну я думаю у них много тестов впереди) Это ж не печку для угля построить...
            Muvka
    2. 210окв Сегодня, 16:12
      Ну почему?Не только.Можем ее родимую,АЭС построить.Даже поставить оборудование и топливо.Кстати рынок утилизации отработанного топлива довольно узкий и за него идёт борьба.Как политическая так и экономическая.
      Цитата: частное лицо
      Ну что нам осталось предложить кроме нефти и газа? Предложить услуги по утилизации ядерных отходов на своей территории, а что Россия большая много отходов утилизировать можно.
      210окв
    3. Роман 11 Сегодня, 16:59
      Цитата: частное лицо
      Россия большая много отходов утилизировать можно.

      Утилить будут рентабельно, с выгодой - чтобы не везти куда-то в тундру подальше от людей, будут тихонько хоронить у мегаполюсов и крупных центрах. У нас "слуги народа" давно наловчились - вся атомная промышленность в городах Новосибирск, Томск, Красноярск и т.д. А вот про отходы с наших АЭС ни гу-гу. Куда же они деваются? А ещё жалуемся что мало живём what
      Роман 11
  3. 210окв Сегодня, 16:06
    А вот есть вопрос.А утилизация разве не обсуждается при заключении контракта на строительство и поставку ядерного топлива?Или не мы ее строим?
    210окв
    1. Джедай Сегодня, 16:10
      Скорее всего идёт окончательное согласование всех деталей, АЭС-то скоро в строй введут.
      Джедай
    2. мордвин 3 Сегодня, 16:52
      Цитата: 210окв
      Или не мы ее строим?

      Не, корейцы, вроде.
      мордвин 3
    3. weksha50 Сегодня, 17:17
      Цитата: 210окв
      А вот есть вопрос.А утилизация разве не обсуждается при заключении контракта на строительство и поставку ядерного топлива?Или не мы ее строим?


      В этом - весь казус... Строят американцы (амерский проект), а ОЯТ хранить мы к себе возьмем... За деньги, которые ни в бюджет, ни на рекультивации разные - НЕ попадут..
      weksha50
  4. частное лицо Сегодня, 16:11
    Цитата: Геркулесыч
    Так, нормальный процесс, раз мы строим, то явно контрактом прописано, что отходы и нам забрать! Или эмиратцы хотят у себя хранилище построить для этих отходов?

    Ну судя по флагу забирайте вы отходы.
    частное лицо
    1. 210окв Сегодня, 16:16
      Вы хоть знаете что это такое,что и как?Или Вы считаете что сюда привезут навалом или в пакетах эти самые "отходы"?
      Цитата: частное лицо
      Цитата: Геркулесыч
      Так, нормальный процесс, раз мы строим, то явно контрактом прописано, что отходы и нам забрать! Или эмиратцы хотят у себя хранилище построить для этих отходов?

      Ну судя по флагу забирайте вы отходы.
      210окв
  5. Sergey53 Сегодня, 16:15
    Шо, опять "отходы" за кем-то прибирать?
    Sergey53
  6. bk316 Сегодня, 16:15
    Чувствуется народ на ВО не совсем въезжает что такое утилизация ОЯТ.
    Это господа плутоний, в настоящее время по открытым источникам единственный источник оружейного плутония в РФ.
    bk316
    1. 210окв Сегодня, 16:22
      Конечно.И не только плутоний. Но главное у нас слово "отходы"стало чуть ли не ругательством.А это деньги,производство,рабочие места.
      Цитата: bk316
      Чувствуется народ на ВО не совсем въезжает что такое утилизация ОЯТ.
      Это господа плутоний, в настоящее время по открытым источникам единственный источник оружейного плутония в РФ.
      210окв
      1. bk316 Сегодня, 16:27
        Но главное у нас слово "отходы"стало чуть ли не ругательством

        Вот это я думаю не по злобе.
        Тема не очень открытая и требует хотя бы непрофильного но высшего технического образования.
        Кому интересно загуглите "коэффициент размножения ядерного топлива" или "НП-013-99 основные термины и определения"
        Все дальше писать не буду, а то что-нибудь ляпну laughing
        bk316
      2. renics Сегодня, 17:21
        Ага плюс ко всему этому забыли упомянуть про смерть в результате радиоактивных выбросов во время аварии.
        renics
    2. Дедкастарый Сегодня, 16:24
      Цитата: bk316
      Это господа плутоний,

      чего...? belayтам аналог "челябинск 40"?
      Дедкастарый
    3. askort154 Сегодня, 16:49
      bk316.....Это господа плутоний, в настоящее время по открытым источникам единственный источник оружейного плутония в РФ.

      По моему, мы ещё до сих пор поставляем его в США, по контракту заключённому ещё в 90-х. Оружейный плутоний могут вырабатывать несколько государств., в том числе и США. Но только Россия вырабатывает в объёмах, превышающих её потребности. Отработанное ядерное топливо,к нам возят и из Европы. Росатом строя АЭС за рубежом, всегда берёт на себя и переработку отходов. Я не понимаю, в чём "новость" этой статьи. А разговоры, что мы у себя устраиваем радиоактивную свалку, это ханжество.
      Времена, когда мы, тупо делали "ядерные могильники" остались в 20 веке.
      askort154
  7. Million Сегодня, 16:45
    Пусть ядерные отходы хранят у себя дома члены ЕдРа.
    Million
    1. Симон Сегодня, 17:34
      Ядерные отходы - это ядерная энергия в будущем, которая может быть переработана по новым технология будущего мира. Пример "токамак", который может работать почти на любом ядерном топливе.
      Симон
    2. Громобой Сегодня, 17:36
      Кто это им позволит так Лондон загаживать?
      Громобой
  8. Livonetc Сегодня, 16:48
    Есть один наиболее весомый аргумент за.
    Россия по сути единственная страна мира обладающая технологиями замкнутого цикла потребления и воспроизводства ядерного топлива.
    По сути из отработанного топлива получают новое пригодное к использованию топливо.
    По сути мы получаем в свои руки существенный энергетический ресурс а нам ха это еще и немалые деньги платят.
    А вопли "псевдоэкологов" зачастую просто проплаченные акции.
    Как с бурением на арктическом шельфе.
    Livonetc
    1. renics Сегодня, 17:19
      Сам ты проплаченный, посмотри публикации про выбросы на Южном Урале в сентябре этого года рутения 106 с периодом полураспада чуть больше года.
      renics
  9. частное лицо Сегодня, 17:06
    Цитата: 210окв
    Вы хоть знаете что это такое,что и как?Или Вы считаете что сюда привезут навалом или в пакетах эти самые "отходы"?
    Цитата: частное лицо
    Цитата: Геркулесыч
    Так, нормальный процесс, раз мы строим, то явно контрактом прописано, что отходы и нам забрать! Или эмиратцы хотят у себя хранилище построить для этих отходов?

    Ну судя по флагу забирайте вы отходы.

    Цитата: хрыч
    Цитата: 1331М
    Ну так к себе забери это...

    Ядерные отходы содержат изотопы, которые можно и нужно использовать повторно. Путём химической обработки из отработавшего ядерного топлива извлекается уран, плутоний и радиоактивные изотопы. А т.к. в мире намечается дефицит делящихся материалов, то технология становится неоценимой. Причем наши вырываются в лидеры. С другой стороны радиоактивные вещества у аборигенов лучше от греха забирать. Про рабочие места на Маяке и пр. вас конечно ни в чем не убедят...
    https://ria.ru/atomtec/20170621/1496987193.html

    Викапедии много конечно написано. Но зачем нам чужое отработанное если у нас своё можно так сказать перерабатывать. Что то про америкосов не пишут что они изъявили желание перерабатывать чужие отходы а они бы это не упустили в смысле как вы пишите выгоды.
    частное лицо
  10. renics Сегодня, 17:14
    Совсем сбрендили, пусть сначала модернизируют свой химзавод Маяк по переработке радиоактивных отходов, а то в сентябре понавыпускали радиоактивный рутений 106 по всему южному Уралу и по всей Европе, гляди и озирайся когда тебя облучат как во время Чернобыльской катастрофы. https://trv-science.ru/2017/11/24/otkuda-mog-vzya
    tsya-ru-106/
    renics
    1. мордвин 3 Сегодня, 17:23
      Как то ловко радиация Украину обогнула. Это точно не вброс из страны 404? Что, в Челябинске дозиметров нету?
      мордвин 3
    2. askort154 Сегодня, 17:57
      renics.....Совсем сбрендили,

      Слушай, распространитель интернетфейков tongue . Сначала, хотя бы на уровне дилетанта, изучи метеорологические принципы перемещения барических образований в земной атмосфере. Затем, сличи их с этой картой и датой, потом поймёшь, что у тебя на ушах гирлянды лапши. Не ставь себя в глупое положение, тупо тиражируя фейки. Ну, конечно, если ты не идейный тролль. yes
      askort154
    3. Prole Сегодня, 18:20
      Я прочитал статью до конца и вот что там - По опубликованным данным Росгидромета [8], которым нет оснований не доверять, максимальное зарегистрированное содержание рутения-106 в воздухе составило в п. Аргаяш 0,046 беккерелей на кубометр. То есть, чтобы получить дозу, предельную для населения, человеку надо вдохнуть как минимум около миллиона кубометров такого воздуха, в профессионалу – 100 млн м3. А человек вдыхает обычно около нескольких тысяч кубометров в год... Либо нужно тщательно слизать рутений с наиболее активной поверхности (п. Метлино) на площади примерно 50 м2.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      Prole
  11. Симон Сегодня, 17:27
    Цитата: Геркулесыч
    Так, нормальный процесс, раз мы строим, то явно контрактом прописано, что отходы и нам забрать! Или эмиратцы хотят у себя хранилище построить для этих отходов?

    Отходы надо забирать! В будущем эти "ядерные" отходы можно будет перерабатывать в энергию по будущим, новым технологиям. А это будущая энергия. Наши ученые это хорошо понимают и предлагают консервировать в России. yes
    Симон
  12. APASUS Сегодня, 18:05
    Вот новость ,мы еще и за американцами ядерный мусор должны подчищать?Я понимаю когда мы забираем свои сборки ,но вот какого нам еще и чужой мусор перерабатывать ,учитывая что изготовлены эти сборки по другой технологии.Будет ли возможность из них что то извлечь еще до конца не ясно.А денег в России столько ,мы аж их в Америка храним,так что аргумент в пользу денег не катит!
    APASUS
  13. Prole Сегодня, 18:07
    Какой там хаб по зерно хранению. нужно развивать животноводство. Продавать зерно это всё равно что продавать нефть, не бензин или керосин, ни базовые масла, парафины, смолы и тд а нефть.. Так и с зерном. Нужно затоваривать свои рынки мясом, рыбой, курятиной, индюшатиной и тд. А у нас радуются что пятак за рубь продаём а самим пенсионеров кормить нечем кроме дешёвых макарон.. Лучшие санкции для запада это самим жить хорошо а у нас всё хвалятся что родину за долары и евро подороже продали. Как задолбал этот Путин.
    Prole
  14. Гардамир Сегодня, 18:07
    Нам ядерные отходы, арабам хлеб. Нет такую власть нам менять нельзя.
    Гардамир
    1. Muvka Сегодня, 18:32
      Нам ядерные отходы за деньги, за их деньги. И хлеб за их деньги. 2:0 в нашу пользу. Что вам не нравится? И при этом эти отходы - это топливо для передовых АЭС. Т.е. нам будут отдавать за свои деньги то, что мы будем использовать в качестве топлива.
      Muvka
  15. Евродав Сегодня, 18:14
    Цитата: Ami du peuple
    Цитата: Muvka
    Ну вообще-то у нас страна большая...
    Поэтому можно безоглядно гадить - земли-то много..
    Цитата: Muvka
    Это сказка.
    Сказка - массовое использование реакторов на БН в ближайшем будущем

    Вам чего всё не нравиться то? И это вам не так и то не этак! При разумном подходе, если государство имеет технологии по утилизации, то это не плохой способ заработать!
    И зачем я это написал, я же вам ещё три ключевых момента для бухтения дал- Разумном, Технологии и Заработать!!!
    Евродав
  16. Евродав Сегодня, 18:21
    Цитата: Prole
    Какой там хаб по зерно хранению. нужно развивать животноводство. Продавать зерно это всё равно что продавать нефть, не бензин или керосин, ни базовые масла, парафины, смолы и тд а нефть.. Так и с зерном. Нужно затоваривать свои рынки мясом, рыбой, курятиной, индюшатиной и тд. А у нас радуются что пятак за рубь продаём а самим пенсионеров кормить нечем кроме дешёвых макарон.. Лучшие санкции для запада это самим жить хорошо а у нас всё хвалятся что родину за долары и евро подороже продали. Как задолбал этот Путин.

    Голосуйте за Навального и Собчак! Они лично вам навалят...но не мяса! И когда говорите, что Путин вас задолбал, ну продолжите фразу, типа, вот был бы например-.....(тот то), вот он бы наполнил бы рынки "...мясом, рыбой, курятиной, индюшатиной и тд...". И нам было бы понятно о ком вы и пообсуждали бы все вместе!!!
    ИЛИ НЕТ У ВАС НИКОГО НА ПРИМЕТЕ? А ПРОСТО НАДО В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПРО ПУТИНА ЛЯПНУТЬ?
    Евродав
  17. ЦУС-ВВС Сегодня, 18:31
    да! да!! да!!! Всё говно мира в гости к нам!!!
    ЦУС-ВВС
  18. Сибирский цирюльник Сегодня, 18:31
    Если будут утилизировать в кооперативе "Озеро", то, я не против
    Сибирский цирюльник
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