Россия ведет переговоры с ОАЭ по утилизации отработанного ядерного топлива

Россия ведет переговоры по утилизации отработавшего ядерного топлива со строящейся эмиратской АЭС "Барака",

Мы предлагаем рассмотреть создание на территории ОАЭ крупного зернового хаба для хранения российского зерна с целью обеспечения стабильных поставок зерна в страны Ближнего Востока,