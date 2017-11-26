Россия ведет переговоры с ОАЭ по утилизации отработанного ядерного топлива
Россия ведет переговоры по утилизации отработанного ядерного топлива со строящейся эмиратской АЭС «Барака», передает РИА Новости сообщение главы Минпромторга Дениса Мантурова.
В конце октября гендиректор Федерального управления по ядерному контролю Кристер Викторссон сообщал, что атомный регулятор ОАЭ рассчитывает выдать лицензию на эксплуатацию первой атомной станции в Эмиратах "Барака" в 2018 году. Срок запуска станции будет зависеть от ее готовности. Он также отметил, что в техническом плане первый реактор АЭС готов на 96%.
Кроме того, Россия предложила создать в ОАЭ крупный зерновой хаб для обеспечения стабильности поставок в ближневосточные страны.
Россия ведет переговоры по утилизации отработавшего ядерного топлива со строящейся эмиратской АЭС "Барака",сказал Мантуров на открытии очередного заседания межправительственной комиссии РФ и ОАЭ.
В конце октября гендиректор Федерального управления по ядерному контролю Кристер Викторссон сообщал, что атомный регулятор ОАЭ рассчитывает выдать лицензию на эксплуатацию первой атомной станции в Эмиратах "Барака" в 2018 году. Срок запуска станции будет зависеть от ее готовности. Он также отметил, что в техническом плане первый реактор АЭС готов на 96%.
Кроме того, Россия предложила создать в ОАЭ крупный зерновой хаб для обеспечения стабильности поставок в ближневосточные страны.
Мы предлагаем рассмотреть создание на территории ОАЭ крупного зернового хаба для хранения российского зерна с целью обеспечения стабильных поставок зерна в страны Ближнего Востока,сказал глава Минпромторга.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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