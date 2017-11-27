Ситуация в Сирии
Курды захватывают территории на восточном берегу Евфрата в провинции Дейр-эз-Зор. Пять жителей Ракки погибли в результате взрывов мин, которые бойцы SDF не успели вовремя обезвредить. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
Подразделения Сирийской арабской армии (САА) в связи с активизацией ударов со стороны исламистов в окрестностях Дамаска в минувшие сутки провели массированную серию обстрелов опорных их пунктов в Восточной Гуте. Ударам подверглись позиции боевиков в предместьях населенных пунктов Дума, Хараста, а также на окраине столичного района Джобар. Также правительственные силы провели точечные бомбардировки объектов вооруженной оппозиции недалеко от городов Мисраба и Мадира.
Накануне на линии соприкосновения между протурецкими боевиками Сирийской свободной армии (ССА) и курдскими отрядами Демократических сил Сирии (SDF) вновь отмечались перестрелки. Очередные столкновения спровоцировали курды, которые первыми открыли огонь по укрепрайонам ССА рядом с городом Дарат Изза на северо-западе от Алеппо.
Курдские «Демократические силы» в минувшие сутки заняли еще ряд позиций на юге провинции Дейр-эз-Зор. Под их контроль перешли несколько опорных пунктов группировки ИГ (запрещена в РФ) недалеко от нефтяного поля Аль-Танак. Таким образом, за последнее время поддерживаемые США отряды SDF продвинулись примерно на 40 километров и в результате достигли иракской границы. Как и многие недавние стремительные продвижения курдов по территории восточного Дейр-эз-Зора, данный прогресс также вызвал скепсис у многих военных экспертов: они считают, что военные успехи SDF и США в этом регионе – прежде всего, результат сотрудничества с ИГ. Террористы добровольно сдают позиции в обмен на места в будущей администрации курдов или часть прибыли от незаконной продажи нефти. При этом многие боевики ИГ вступают в ряды «Демократических сил».
Шесть бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС РФ в минувшие сутки нанесли новый удар по объектам ИГ в долине реки Евфрат. Как подчеркнули в Министерстве обороны России, все цели были ликвидированы.
Боевики исламистского объединения, сформированного вокруг «Джебхад ан-Нусры» (группировка запрещена в РФ), в прошедшие сутки задержали десять боевиков ССА на севере провинции Идлиб. Данные группировки уже давно соперничают в регионе, рассчитывая сформировать максимально обширную зону контроля в этой провинции. Пока что наибольшее влияние в регионе имеет «Ан-Нусра», но «Свободная армия» надеется при поддержке Турции перехватить контроль над Идлибом.
В городе Ракка, где только недавно началось разминирование территорий после выхода последних отрядов ИГ, в минувшие сутки вновь прогремели взрывы. Сработали самодельные взрывные устройства, заложенные террористами перед сдачей позиций. В результате погибли 5 мирных жителей, в том числе две женщины.
Подразделения Сирийской арабской армии (САА) в связи с активизацией ударов со стороны исламистов в окрестностях Дамаска в минувшие сутки провели массированную серию обстрелов опорных их пунктов в Восточной Гуте. Ударам подверглись позиции боевиков в предместьях населенных пунктов Дума, Хараста, а также на окраине столичного района Джобар. Также правительственные силы провели точечные бомбардировки объектов вооруженной оппозиции недалеко от городов Мисраба и Мадира.
Накануне на линии соприкосновения между протурецкими боевиками Сирийской свободной армии (ССА) и курдскими отрядами Демократических сил Сирии (SDF) вновь отмечались перестрелки. Очередные столкновения спровоцировали курды, которые первыми открыли огонь по укрепрайонам ССА рядом с городом Дарат Изза на северо-западе от Алеппо.
Курдские «Демократические силы» в минувшие сутки заняли еще ряд позиций на юге провинции Дейр-эз-Зор. Под их контроль перешли несколько опорных пунктов группировки ИГ (запрещена в РФ) недалеко от нефтяного поля Аль-Танак. Таким образом, за последнее время поддерживаемые США отряды SDF продвинулись примерно на 40 километров и в результате достигли иракской границы. Как и многие недавние стремительные продвижения курдов по территории восточного Дейр-эз-Зора, данный прогресс также вызвал скепсис у многих военных экспертов: они считают, что военные успехи SDF и США в этом регионе – прежде всего, результат сотрудничества с ИГ. Террористы добровольно сдают позиции в обмен на места в будущей администрации курдов или часть прибыли от незаконной продажи нефти. При этом многие боевики ИГ вступают в ряды «Демократических сил».
Шесть бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС РФ в минувшие сутки нанесли новый удар по объектам ИГ в долине реки Евфрат. Как подчеркнули в Министерстве обороны России, все цели были ликвидированы.
Боевики исламистского объединения, сформированного вокруг «Джебхад ан-Нусры» (группировка запрещена в РФ), в прошедшие сутки задержали десять боевиков ССА на севере провинции Идлиб. Данные группировки уже давно соперничают в регионе, рассчитывая сформировать максимально обширную зону контроля в этой провинции. Пока что наибольшее влияние в регионе имеет «Ан-Нусра», но «Свободная армия» надеется при поддержке Турции перехватить контроль над Идлибом.
В городе Ракка, где только недавно началось разминирование территорий после выхода последних отрядов ИГ, в минувшие сутки вновь прогремели взрывы. Сработали самодельные взрывные устройства, заложенные террористами перед сдачей позиций. В результате погибли 5 мирных жителей, в том числе две женщины.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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