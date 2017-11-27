12:15 27 ноября

Ситуация в Сирии

Курды захватывают территории на восточном берегу Евфрата в провинции Дейр-эз-Зор. Пять жителей Ракки погибли в результате взрывов мин, которые бойцы SDF не успели вовремя обезвредить. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.



Подразделения Сирийской арабской армии (САА) в связи с активизацией ударов со стороны исламистов в окрестностях Дамаска в минувшие сутки провели массированную серию обстрелов опорных их пунктов в Восточной Гуте. Ударам подверглись позиции боевиков в предместьях населенных пунктов Дума, Хараста, а также на окраине столичного района Джобар. Также правительственные силы провели точечные бомбардировки объектов вооруженной оппозиции недалеко от городов Мисраба и Мадира.


Накануне на линии соприкосновения между протурецкими боевиками Сирийской свободной армии (ССА) и курдскими отрядами Демократических сил Сирии (SDF) вновь отмечались перестрелки. Очередные столкновения спровоцировали курды, которые первыми открыли огонь по укрепрайонам ССА рядом с городом Дарат Изза на северо-западе от Алеппо.

Курдские «Демократические силы» в минувшие сутки заняли еще ряд позиций на юге провинции Дейр-эз-Зор. Под их контроль перешли несколько опорных пунктов группировки ИГ (запрещена в РФ) недалеко от нефтяного поля Аль-Танак. Таким образом, за последнее время поддерживаемые США отряды SDF продвинулись примерно на 40 километров и в результате достигли иракской границы. Как и многие недавние стремительные продвижения курдов по территории восточного Дейр-эз-Зора, данный прогресс также вызвал скепсис у многих военных экспертов: они считают, что военные успехи SDF и США в этом регионе – прежде всего, результат сотрудничества с ИГ. Террористы добровольно сдают позиции в обмен на места в будущей администрации курдов или часть прибыли от незаконной продажи нефти. При этом многие боевики ИГ вступают в ряды «Демократических сил».

Шесть бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС РФ в минувшие сутки нанесли новый удар по объектам ИГ в долине реки Евфрат. Как подчеркнули в Министерстве обороны России, все цели были ликвидированы.

Боевики исламистского объединения, сформированного вокруг «Джебхад ан-Нусры» (группировка запрещена в РФ), в прошедшие сутки задержали десять боевиков ССА на севере провинции Идлиб. Данные группировки уже давно соперничают в регионе, рассчитывая сформировать максимально обширную зону контроля в этой провинции. Пока что наибольшее влияние в регионе имеет «Ан-Нусра», но «Свободная армия» надеется при поддержке Турции перехватить контроль над Идлибом.

В городе Ракка, где только недавно началось разминирование территорий после выхода последних отрядов ИГ, в минувшие сутки вновь прогремели взрывы. Сработали самодельные взрывные устройства, заложенные террористами перед сдачей позиций. В результате погибли 5 мирных жителей, в том числе две женщины.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 11

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  1. Джедай Сегодня, 09:49
    данный прогресс также вызвал скепсис у многих военных экспертов: они считают, что военные успехи SDF и США в этом регионе – прежде всего, результат сотрудничества с ИГ.

    В этом и сомнений нет и быть не может. Вот ушлёпки! am
    Джедай
    1. Logall Сегодня, 09:52
      Макс, они уничтожали игил путем отправки их на войну с сирийской армией которую поддерживают наши ВКС!
      Каждый борется как может bully
      Logall
      1. Джедай Сегодня, 09:55
        С такими "борцунами" и враги не нужны... negative
        Джедай
        1. Идущий Сегодня, 10:08
          А США все устраивает , все воюют , а они под шумок расширяют своё присутствие.
          Идущий
          1. Джедай Сегодня, 10:09
            Защемить бы им это "присутствие" в дверях... feel
            Джедай
            1. Идущий Сегодня, 11:14
              Придет время обязательно защемят. lol
              Идущий
    2. pvv113 Сегодня, 10:12
      Привет, Макс! Просто отряды ИГИЛ вошли в состав демократических сил wink
      pvv113
      1. Джедай Сегодня, 10:14
        Салют, Володя! hi
        Цитата: pvv113
        Просто отряды ИГИЛ вошли в состав демократических сил

        Угу, хрен редьки не слаще.
        Джедай
    3. сибиралт Сегодня, 10:17
      Ни один американец не захотел разминировать Ракку. А курды этому, похоже, не обучены.
      сибиралт
      1. cniza Сегодня, 10:51
        Они для этого курдов и прикормили , а обучать не подумали.
        cniza
  2. Мар.Тира Сегодня, 10:09
    До недавнего времени ССА была под протекторатом США,для "друзей Сирии"выделялись не хилые деньги в Вашингтонском обкоме.Когда она стала протурецкой?Она и проамериканская тоже.Разделяй и властвуй,в Госдепе ещё ни кто не отменял.Сталкивать всех со всеми,это их конёк!
    Мар.Тира
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