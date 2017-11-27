Военные топографы берут на вооружение цифровые карты и геоинформационное моделирование
Минобороны РФ завершает развертывание автоматизированной системы сверхточных электронных карт и 3D-моделей местности, сообщают Известия.
Военное ведомство выделило более 900 млн. рублей на внедрение в военных округах 23 программно-аппаратных комплексов системы оперативного сбора, обработки и обновления цифровой геоинформации «Апшеронск-2015».
«При создании и обновлении электронных карт и 3D-моделей используется информация оптических, инфракрасных, лазерных и радиолокационных датчиков. Они установлены на разведывательных спутниках, боевых самолетах, беспилотниках и кораблях. В результате офицер может видеть на экране специального планшета или ноутбука подробную и точную цифровую карту. 3D-модели дают возможность оценить рельеф местности и учесть его особенности при ведении боевых действий», – говорится в материале.
Например, можно определить наиболее удобные направления выдвижения, возможные опасные направления. Также это позволяет наводить артиллерию и авиацию.
Первые испытания системы прошли в ходе учений в Южном военном округе в 2012–2013 годах.
Бывший начальник Военно-топографической службы Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант запаса, доктор военных наук Валерий Филатов:
Однако, по его словам, новые цифровые технологии еще долго не вытеснят из практики войск традиционные бумажные карты.
Военное ведомство выделило более 900 млн. рублей на внедрение в военных округах 23 программно-аппаратных комплексов системы оперативного сбора, обработки и обновления цифровой геоинформации «Апшеронск-2015».
«При создании и обновлении электронных карт и 3D-моделей используется информация оптических, инфракрасных, лазерных и радиолокационных датчиков. Они установлены на разведывательных спутниках, боевых самолетах, беспилотниках и кораблях. В результате офицер может видеть на экране специального планшета или ноутбука подробную и точную цифровую карту. 3D-модели дают возможность оценить рельеф местности и учесть его особенности при ведении боевых действий», – говорится в материале.
Например, можно определить наиболее удобные направления выдвижения, возможные опасные направления. Также это позволяет наводить артиллерию и авиацию.
Первые испытания системы прошли в ходе учений в Южном военном округе в 2012–2013 годах.
Бывший начальник Военно-топографической службы Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант запаса, доктор военных наук Валерий Филатов:
Система, безусловно, повысит уровень, качество и эффективность управления. Прежде всего, это будет связано с повышением оперативности получения войсками необходимых данных, их надежности и точности. Цифровая информация о местности, которая создается в автоматизированной системе "Апшеронск-2015", доводится практически до всех подразделений тактического звена.
Однако, по его словам, новые цифровые технологии еще долго не вытеснят из практики войск традиционные бумажные карты.
Бумажные топографические карты наряду с цифровыми картами местности не утратили своей актуальности. Они есть и обязательно будут на снабжении в войсках в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В ходе боевых действий средства радиоэлектронной борьбы будут подавлять работу военной техники, оружия и средств навигации, использующих цифровую информацию. Об этом нам известно из опыта современных войн и вооруженных конфликтов,сказал Филатов.
Использованы фотографии: РИА Новости/Николай Хижняк
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