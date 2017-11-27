Военные топографы берут на вооружение цифровые карты и геоинформационное моделирование

Система, безусловно, повысит уровень, качество и эффективность управления. Прежде всего, это будет связано с повышением оперативности получения войсками необходимых данных, их надежности и точности. Цифровая информация о местности, которая создается в автоматизированной системе "Апшеронск-2015", доводится практически до всех подразделений тактического звена.

Бумажные топографические карты наряду с цифровыми картами местности не утратили своей актуальности. Они есть и обязательно будут на снабжении в войсках в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В ходе боевых действий средства радиоэлектронной борьбы будут подавлять работу военной техники, оружия и средств навигации, использующих цифровую информацию. Об этом нам известно из опыта современных войн и вооруженных конфликтов,