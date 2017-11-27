18:22 27 ноября

Военные топографы берут на вооружение цифровые карты и геоинформационное моделирование

Минобороны РФ завершает развертывание автоматизированной системы сверхточных электронных карт и 3D-моделей местности, сообщают Известия.



Военное ведомство выделило более 900 млн. рублей на внедрение в военных округах 23 программно-аппаратных комплексов системы оперативного сбора, обработки и обновления цифровой геоинформации «Апшеронск-2015».


«При создании и обновлении электронных карт и 3D-моделей используется информация оптических, инфракрасных, лазерных и радиолокационных датчиков. Они установлены на разведывательных спутниках, боевых самолетах, беспилотниках и кораблях. В результате офицер может видеть на экране специального планшета или ноутбука подробную и точную цифровую карту. 3D-модели дают возможность оценить рельеф местности и учесть его особенности при ведении боевых действий», – говорится в материале.

Например, можно определить наиболее удобные направления выдвижения, возможные опасные направления. Также это позволяет наводить артиллерию и авиацию.

Первые испытания системы прошли в ходе учений в Южном военном округе в 2012–2013 годах.

Бывший начальник Военно-топографической службы Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант запаса, доктор военных наук Валерий Филатов:

Система, безусловно, повысит уровень, качество и эффективность управления. Прежде всего, это будет связано с повышением оперативности получения войсками необходимых данных, их надежности и точности. Цифровая информация о местности, которая создается в автоматизированной системе "Апшеронск-2015", доводится практически до всех подразделений тактического звена.


Однако, по его словам, новые цифровые технологии еще долго не вытеснят из практики войск традиционные бумажные карты.

Бумажные топографические карты наряду с цифровыми картами местности не утратили своей актуальности. Они есть и обязательно будут на снабжении в войсках в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В ходе боевых действий средства радиоэлектронной борьбы будут подавлять работу военной техники, оружия и средств навигации, использующих цифровую информацию. Об этом нам известно из опыта современных войн и вооруженных конфликтов,
сказал Филатов.

Использованы фотографии: РИА Новости/Николай Хижняк
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Комментарии 9

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  1. DEZINTO Сегодня, 12:26
    Отличная вещь, но бумажные карты тоже должны быть!
    DEZINTO
    1. Evgeniy667b Сегодня, 15:01
      Сейчас любой топоплан или карту делают сначала в цифровой форме, а затем распечатывают на бумаге или лавсане. Никакой изюминки в этом нет. Другое дело гибридные карты или планы с использованием свежих фотоматериалов разного происхождения (спутник, БЛА, наземная фотограмметрия, сканирование и т.д). Суть -вогнать все это в координаты и разложить по слоям. Получается синтез! Ну и распечатать, если надо.Надо слой-вклчили, нет-спрятали. А на бумаге, чистый план-ничего подобного не дадут
      Evgeniy667b
  2. Primoos Сегодня, 12:26
    Надеюсь, при всех этих хауноу, про бумажные карты не забудут? По старинке то надежней будет, а то, не дай бог, разучатся по бумажной. Бядааа!
    Primoos
    1. Paranoid50 Сегодня, 13:37
      Цитата: Primoos
      разучатся по бумажной. Бядааа!

      Да ладно...
      Бумажные топографические карты наряду с цифровыми картами местности не утратили своей актуальности. Они есть и обязательно будут на снабжении в войсках в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
      По крайней мере,пока не внедрят "бяку",стирающую инфу с.. бумажных карт. fellow wassat
      Paranoid50
  3. сибиралт Сегодня, 12:36
    Если 900 лимонов поделить на стоимость одной такой штуки... Это ж сколько топографов нужно нашей армии? belay Села батарейка или программа зависла, и что они смогут сделать в реальном бою? belay
    сибиралт
  4. AVGUST Сегодня, 12:38
    Сам лично использую бумажные карты, для всяких походов и сплавов, без этого совсем никак , но 3D модели , это конечно будущее , сам бы хотел поюзать сей агрегат , попискивая от восторга .....
    AVGUST
  5. Sergey53 Сегодня, 13:00
    Их, карты, и не надо вытеснять. А-то будет как у полосатых. Джипиэс нет и всё мгновенно встало. Т.К. картами никто не может пользоваться.
    Sergey53
  6. Piramidon Сегодня, 14:43
    Только бы не пошли по пути натовских вояк, которые ни бумажными картами ни даже компасом не умеют пользоваться. Жопиэс - это хрень. Карта и компас - это навсегда.
    Piramidon
  7. слава1974 Сегодня, 14:48
    В бумажных картах беды нет, лишь бы обновляли своевременно. А то получится как в Чечне: карты 1988 года, и те черно-белые, на ксероксе скопированные.
    слава1974
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