Заградотряды Первой мировой

Перефраз, а иногда и приведенная дословно, эта часть приказа используется так называемыми историками как доказательство ужасающей жестокости Сталина и созданных во время войны заградотрядов. На самом деле - это выдержка из приказа от 15 июня 1915 года. И принадлежит она прославленному и знаменитому генералу русской армии Брусилову. Именем которого назван Брусиловский прорыв Первой мировой.И если о реальной работе заградотрядов и беспримерном мужестве сотрудников НКВД написано много, то об их предшественниках известно мало. Хотя именно они очевидно служат примером для описания никогда не существовавших расстрелов времен Великой Отечественной.Вообще, о жестокости войн до Второй мировой известно крайне мало. Чаще описывается галантность военных аристократов, а не их же зверства на фронте. Мало кто задумывается, что как раз они вынудили в 1907 году подписать Гаагскую Конвенцию "О законах и обычаях войны". Не от хорошей жизни писали. И не дописали, если вспомнить применение химического оружия от французского Ипра до нашего Осовца.А еще мало кто знает, что никакая Гаагская конвенция не останавливала воющие армии - захватчики брали в заложники мирных жителей и расстреливали их. Документально известно о подобных расстрела семей партизан в оккупированной австро-венгерскими войсками Сербии. А Командующий 10-й армией генерал Сиверс 27 (14) ноября 2014 года издал приказ, в котором говорилось, что во время пребывания в Восточной Пруссии требуется выявлять враждебных немцев, а в каждом населенном пункте необходимо брать заложников. Правда о расстрелах русскими войсками мирного населения ничего не известно.Впрочем, в последовавшей затем гражданской войне заложников брали и расстреливали все. Вот выдержка из приказа губернатора Енисейской и части Иркутской губернии генерала Розанова от 27 марта 1919 года: "... 6. Среди населения брать заложников, в случае действия односельчан, направленного против правительственных войск, заложников расстреливать беспощадно". К слову, Розанов был специальным уполномоченным адмирала Колчака (которому пытались повесить мемориальную доску в Питере).Возвращаясь к заградотрядам. Известно письменное свидетельство Власова, одного из русских добровольцев, воевавших во Франции против немцев. В апреле 1917 года генерал Невель приказал разместить в тылу наступающих русских легионеров артиллерийские орудия, которые должны были открыть огонь шрапнелью, если русские попытаются отступить. Тогда обошлось.В русской армии расстрелы без суда и следствия были отчаянной попыткой удержать развал и деморализацию армии. Известен приказ генерал-лейтенанта К.Р. Довбор-Мусницкого о расстреле 13 нижних чинов 55 полка 14 Сибирской дивизии. На приказе резолюция императора Николая Второго: " Правильный пример" (РГВИА. Ф. 2262. Оп. 1. Д. 510. Л. 26).Февральская революция привела к такой анархии на фронте, что против 625-го и 627-го пехотных полков приказу генерал-лейтенанта А.Е. Гутора (командующий Юго-Западным фронтом), И.Г. Эрдели (командарм), Чекотило и Кириленко (армейские комиссары) применили артиллерию и бронеавтомобили.На упомянутом выше Восточном фронте во Франции командующий 2-й Особой артиллерийской бригадой генерал-майор М.А. Беляев приказал "на всем протяжении кроме деревни Ля-Куртин… следует отдельных людей и небольшие группы задерживать, а по большим массам, хотя бы и безоружным, открывать огонь" (Цит. по: Чиняков М.К. Мятеж в Ля-Куртин. «Вопросы истории». 2004. № 3. С. 67).В начале 1917 года. еще до Февральской революции, Ф.А. Степун писал домой: "У нас в бригаде недавно получен приказ стрелять по своим, если стрелки будут отступать без приказания" (Степун Ф.А. Из писем прапорщика-артиллериста. Томск, 2000. С. 172).Генерал Врангель в своих воспоминаниях откровенно пишет о том, что в июле 1917 года им был отдан приказ открыть беглый артиллерийский огонь на поражение по отступавшему Кавказскому пехотному полку (Цит. по: Врангель П.Н. Записки. Ноябрь 1916 г. – ноябрь 1920 г. Т. 1. Мн., 2003. С. 58).Артиллерию столь часто применяли по отступающим частям (отношение пехоты к артиллеристам понятно), что был отдан приказ Верховного главнокомандующего от 18 августа 1917 года, в котором говорилось: "впредь… артиллерию не назначать в отряды, долженствующие усмирять пехотные части одного с ней корпуса или дивизии..." (РГВИА. Ф. 2046. Оп. 1. Д. 1189. Л. 275).Я не зря уделил больше внимания примерам из русской армии в Первую мировую. Как видно, попытки создания заградотрядов носили хаотичный порядок и создавались зачастую на местах, без единого управления, подчинения и соответственно, действовали без особого успеха.В Великую Отечественную урок был усвоен и уже 27 июня 1941 года отдан приказ о формировании заградотрядов. При этом, они де-юре и де-факто выполняли не функции карателей. Сформированные в рамках НКВД они выполняли ту же роль, которую в Первую мировую в России возлагали на жандармские эскадроны - охрана тылов фронта, отлов дезертиров, охрана дорог и железнодорожных узлов .Не касаясь хорошо всем известных цифр Великой Отечественной все же замечу, что ни воевавший в СМЕРШ двоюродный дед, ни пережившие войну другие воевавшие родственники, ни разу не упоминали о каких-то расстрелах заградотрядами отступающих частей. Зато они неоднократно описывали расстрелы из табельного оружия и даже из пулеметов отступающих на поле боя своими же товарищами и младшими командирами. Что неоднократно описывалось и в советской литературе - достаточно прочесть удостоенную Сталинской премии и запрещенную Хрущевым книгу капитана Некрасова "В окопах Сталинграда".Всё же у бойцов РККА, НКВД и СМЕРШ была совершенно иная мотивация, чем у русских солдат в Первую мировую. И напоследок - средний срок службы бойца СМЕРШ составлял три месяца. После чего он выбывал из списков части по смерти или ранению. Смертность в НКВД так же была выше, чем в строевых частях.