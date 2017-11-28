10:22 28 ноября

Волкер: вопрос Украины решится возвращением ее территории

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы Украина вернула обратно "свою территорию", заявил спецпредставитель госдепа по Украине Курт Волкер в интервью изданию Politico.

По словам Волкера, последние переговоры с помощником президента России Владиславом Сурковым, которые прошли в Белграде в середине ноября, стали "шагом назад". При этом дипломат отметил, что это может быть связано не с Украиной, а с общим состоянием российско-американских отношений.

Волкер: вопрос Украины решится возвращением ее территории



Возможно, это связано с отсутствием двусторонней встречи между президентом Путиным и президентом Трапом (во Вьетнаме на полях саммита АТЭС — прим.)
— считает Волкер.

При этом спецпосланник госдепа обвинил Россию в препятствовании нормализации отношений с США и отметил, что перспективы установления мира на Украине остаются крайне туманными.

Это то, что президент всегда говорит: "Мы бы хотели поладить с Россией". Но то, что делает Россия, действительно затрудняет это
— сказал Волкер.

Комментируя вопрос о поставках Вашингтоном летального оружия на Украину, Волкер заявил, что Белый дом еще не принял решения. При этом, по мнению дипломата, доводы Москвы, что поставки оружия спровоцируют обострение, не являются весомыми.

Я не вижу никаких аргументов, почему случай с Украиной должен быть особенным, почему мы не будем делать этого, особенно, когда они активно пытаются защитить свою территорию
— сказал он, передает РИА Новости

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 56

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  1. Дедкастарый Сегодня, 07:01
    Волкер: вопрос Украины решится возвращением ее территории
    России и Польше ? ещё и Карпаты венгры хотят...
    Дедкастарый
    1. Titsen Сегодня, 07:06
      Цитата: Дедкастарый
      России и Польше ? ещё и Карпаты венгры хотят...


      Пусть продолжают хотеть...
      Titsen
      1. 210окв Сегодня, 07:10
        Вопрос Украины решится путем возврата территорий незаконно переданных туда правительством Ленина...
        Цитата: Titsen
        Цитата: Дедкастарый
        России и Польше ? ещё и Карпаты венгры хотят...


        Пусть продолжают хотеть...
        210окв
        1. Джедай Сегодня, 07:57
          Дмитрий, приветствую! hi
          Это то, что президент всегда говорит: "Мы бы хотели поладить с Россией". Но то, что делает Россия, действительно затрудняет это

          Всё просто: у России и США разный смысл вкладывается в понятие "поладить". Для России это значит взаимное уважение интересов, а для США - Россия молчит в тряпочку и не мешает США беспредельничать. negative
          Джедай
          1. bulvas Сегодня, 08:49
            Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы Украина вернула обратно "свою территорию", заявил спецпредставитель госдепа по Украине Курт Волкер в интервью изданию Politico.


            Этот американский оборот речи начальника к подчиненным "Я хочу, чтобы ты ...", который мы часть слышали в американском кино.

            Так и хочется использовать типичный русский ответ на такие хотелки, да только банов уже хватает
            bulvas
            1. Джедай Сегодня, 08:52
              Цитата: bulvas
              американский оборот речи начальника к подчиненным

              Для приличия подчинённые именуются "союзниками" или "партнёрами". wink
              Джедай
              1. bulvas Сегодня, 08:53
                Цитата: Джедай
                Цитата: bulvas
                американский оборот речи начальника к подчиненным

                Для приличия подчинённые именуются "союзниками" или "партнёрами". wink


                Ну, наш ответ в любом случае одинаковый hi
                bulvas
                1. Джедай Сегодня, 09:01
                  hi
                  Цитата: bulvas
                  наш ответ в любом случае одинаковый

                  Это аксиома.
                  Джедай
          2. Evgeniy667b Сегодня, 08:58
            Господин Волкер-обычный петрушка в руках более опытного кукловода, говорит то, что ему скажут, Как и наш Песков тоже.
            Evgeniy667b
        2. Сергей-svs Сегодня, 08:37
          Цитата: 210окв
          Вопрос Украины решится путем возврата территорий незаконно переданных туда правительством Ленина...

          Да там много чего подарили, Волкнер должен конкретно уточнить, что укро-свидомиты называют "своей территорией"?! lol
          Сергей-svs
          1. Orionvit Сегодня, 09:13
            Позвольте спросить, а то, что было в границах 1654 года, как тогда называлось? Уж точно не "украиной". Была какая то "гетьманщина", из которой уже Российские, а потом и Советские "историки", создали миф о какой то "украине".
            Orionvit
          2. хрыч Сегодня, 10:10
            Русские цари ничего не дарили. Тогда не было Украины в помине, как территориальной единицы. Была Киевская губерния и пр.
            хрыч
      2. Тралл Сегодня, 07:11
        Почему в России до сих пор не назначен спецсредставитель по делам индейцев в США?
        Предлагаю кандидатуру Жириновского. smile
        Тралл
        1. iliitchitch Сегодня, 07:24
          Цитата: Тралл
          Почему в России до сих пор не назначен спецсредставитель по делам индейцев в США?
          Предлагаю кандидатуру Жириновского.

          жир , как ни крути , не тот масштаб . Нужен наглый мелкий жулик с оплатой %-ми от отжатого , типа волкера позорного . полковник захарченко , например . Самое оно для "восстановления отношений" , как они это понимают .
          iliitchitch
          1. bulvas Сегодня, 08:55
            Цитата: iliitchitch
            Цитата: Тралл
            Почему в России до сих пор не назначен спецсредставитель по делам индейцев в США?
            Предлагаю кандидатуру Жириновского.

            жир , как ни крути , не тот масштаб . Нужен наглый мелкий жулик с оплатой %-ми от отжатого , типа волкера позорного . полковник захарченко , например . Самое оно для "восстановления отношений" , как они это понимают .


            Скорее, подошел бы покойный Березовский, да нет его уже
            bulvas
    2. Хагалаз Сегодня, 07:15
      Цитата: Дедкастарый
      Волкер: вопрос Украины решится возвращением ее территории
      России и Польше ? ещё и Карпаты венгры хотят...

      Точно-точно. Сокращение Украины до размеров Киевской области - нет проблемы. Кстати точно так же Вашингтон действует и в отношениинас, нет России, нет и проблемы.
      Хагалаз
      1. Orionvit Сегодня, 08:34
        Цитата: Хагалаз
        Сокращение Украины до размеров Киевской области - нет проблемы

        Здрасте, Киев, это исконно Русский город. Украину нужно сокращать до размеров того, от куда она появилась, то есть до размеров Львовской области. А там Польша, со своими претензиями подтянется и проблема решена. Не украины, нет проблемы.
        Orionvit
        1. Хагалаз Сегодня, 09:04
          Согласен, черезчур утрировано написал. Но суть Вы поняли! hi
          Хагалаз
  2. Горный стрелок Сегодня, 07:05
    А что делает США на Украине? Вообще, замутив на её территории кровавую кашу Гражданской войны! И теперь ещё "права качает"? Надеюсь, в ближайшие 6 лет им "не светит". А это - большой срок!
    Горный стрелок
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:12
      Горный стрелок Сегодня, 07:05 Новый
      А что делает США на Украине?

      hi ! ... а они исключительные, им всё можно... bully
      a.s.zzz888
      1. bulvas Сегодня, 08:56
        Цитата: Горный стрелок
        А что делает США на Украине? Вообще, замутив на её территории кровавую кашу Гражданской войны! И теперь ещё "права качает"? Надеюсь, в ближайшие 6 лет им "не светит". А это - большой срок!


        Как что?
        Они хотят ...
        bulvas
    2. Лопатов Сегодня, 08:16
      Цитата: Горный стрелок
      замутив на её территории кровавую кашу Гражданской войны

      Строго говоря, к "кровавой каше" привели действия Евросоюза. В своё время решившего, что переворот это дешевле, чем попытки договориться с Януковичем.
      Лопатов
  3. МВГ Сегодня, 07:08
    Вопрос Украины, в результате, решится ее развалом. И каждый возьмет от развалившегося свое
    МВГ
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 07:11
    Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы Украина вернула обратно "свою территорию", заявил спецпредставитель госдепа по Украине Курт Волкер в интервью изданию Politico.

    ... да мало ли чего хочет трамп?... может ему и сметану столовой ложкой?...пусть он в своих мечтаниях и грёзах ждёт своей доли, а она у него не столь завидна ... bully
    a.s.zzz888
  5. Му Дозвон Сегодня, 07:11
    Вопрос решится возвращением России своих территорий в границах 1913 года(плюс Аляска).
    Му Дозвон
    1. Hammerlock Сегодня, 07:17
      да уже хватит за Аляску тереть, у нас её ни кто не отбирал, сами продали
      Hammerlock
      1. Му Дозвон Сегодня, 07:19
        А я что,писал что ее отбирали?Читать научитесь.
        Му Дозвон
  6. К-50 Сегодня, 07:16
    Дональд Трамп хочет, чтобы Украина вернула обратно "свою территорию"

    Наверное пин до ссы решили и Майами с Техасом отдать. Только кому? Уркаине или Мексике? recourse winked
    К-50
    1. Дедкастарый Сегодня, 08:06
      Цитата: К-50
      Наверное пин до ссы решили и Майами с Техасом отдать. Только кому? Уркаине или Мексике?

      у Техаса с США ,всё ещё не подписан мирный договор, де юре,они в состоянии войны. wink
      Дедкастарый
  7. Tusv Сегодня, 07:18
    не вижу никаких аргументов, почему случай с Украиной должен быть особенным, почему мы не будем делать этого, особенно, когда они активно пытаются защитить свою территорию

    А что там с нашим Айс Крымом. Чета Алеутов с Эскимосами в упор невидит американская администрация. Защитить чтоля
    Tusv
  8. galan Сегодня, 07:21
    "Волкер: вопрос Украины решится возвращением ее территории".
    Украина обладает территориями никогда ей не принадлежавшими, Донбасс, Крым, Харьковская, Екатеринославская губернии, Закарпатье никакого отношения к Украине не имели, а по сути насильно вдавлены в Левобережную, Правобережную и Галицкую Украины. Но даже и эти Украины различны по происхождению и менталитету Русская Украина (Левобережная) и Польская Украина (Галицкая и часть Правобережной до причерноморских степей). Так что нынешней Украине придётся ещё возвращать и возвращать не принадлежавшие ей территории и России и Польше.
    galan
    1. Orionvit Сегодня, 08:40
      Цитата: galan
      Украина обладает территориями никогда ей не принадлежавшими

      Начните с того, что ни когда не существовало такого государства - украина. Сама украина, это чистый обман, как к примеру "государство Косово". Спросите у любого Серба про Косово, и он вам ответит, что Косово, это Сербия. Поскольку я человек из Советского Союза, то по поводу украины, я скажу: так называемая сегодняшняя украина, это Россия. Причём исторически, на протяжении многих веков.
      Orionvit
  9. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:22
    Украина вернула обратно "свою территорию"
    А в России тоже не против .Пусть вернут территории и спят спокойно Там пара областей в центре и останется.И то посмотрите, дристнут к тому где выгодней. laughing
    Наблюдатель2014
  10. DEZINTO Сегодня, 07:24
    Можно вопрос мистер Волкер из США - А индейцы могут восстановится в своих границах ?

    "эмн нну неет конечно нет , мы же их благодарим каждый год хавая индейку"

    ок ясно-понятно
    DEZINTO
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:44
      DEZINTO hi
      "эмн нну неет конечно нет , мы же их благодарим каждый год хавая индейку"
      ок ясно-понятно
      laughing Там индейку .У нас ладно , будем вспоминать об Украине через раз как кушать будем сало. laughing
      Наблюдатель2014
    2. Дедкастарый Сегодня, 08:08
      Можно вопрос мистер Волкер из США - А индейцы могут восстановится в своих границах
      Николай,индейцы и есть-Американцы,остальное население внуки рабов и бандюганов, ну и "лимита" всякая. wink
      Дедкастарый
  11. Геркулесыч Сегодня, 07:24
    Вообще то укроина почти вся Российская территория, и тогда уже нам впору начать возврат своих земель!
    Геркулесыч
  12. svp67 Сегодня, 07:25
    Волкер: вопрос Украины решится возвращением ее территории
    И после Ирака, Ливии, Сирии, Афганистана ну ТАК ВЕРИШЬ американцам. Так веришь... Что "держите меня семеро"....
    Г-н Волкер "проблема Украины" сразу завершиться, после того, как США перестанут "заливать, тот ПОЖАР долларами". Когда Украинские власти начнут что то реальное делать для создания многонационального и многоконфессионального Государства и не силой оружия.
    svp67
    1. Orionvit Сегодня, 08:45
      Цитата: svp67
      Когда Украинские власти начнут что то реальное делать для создания многонационального и многоконфессионального Государства и не силой оружия.

      Это что, новый анекдот? Про украинские "власти"? В смысле, что они могут что то делать. Пока так называемая украина (исторически Малороссия), не вернётся назад в Россию, ничего не будет.
      Orionvit
  13. Геркулесыч Сегодня, 07:27
    Трампу лучше помолчать, если он не в курсе событий, а которых говорит -может быть, за умного сойдет, повторяю, может быть, а может и не быть! !!! sad
    Геркулесыч
  14. BLADFROST Сегодня, 07:31
    Развал Укростана решит всё!
    BLADFROST
  15. BLADFROST Сегодня, 07:34
    Почему то он мне Кудрина напоминает. Тот тоже лозунгами разговаривает. Не родственники, нет?
    BLADFROST
  16. Altona Сегодня, 07:39
    Американец ведет себя так, как будто России как политического субъекта не существует, а существуют только США со своими хотелками. Хорошо,завтра Польша, Румыния и Венгрия оттяпают то, что они давно хотят - Буковину,Закарпатье,Западную Украину. Как тогда будет реагировать спецпосланник США? Он осудит эти действия или наоборот. Что дадут поставки оружия на Украину? Воевать особо уже никто не хочет, оружие открыто разворовыватся. Это чтобы еще сильнее вооружить бандитов, которые уже во многих местах установили махновские порядки?
    Altona
  17. Ferdinant Сегодня, 07:40
    Хотят они понимаешь
    Ferdinant
  18. Strashila Сегодня, 07:46
    Т.Е... их послали... очеЕень далеко, еще дальше того где "Макар телят не пас". "Волкер: вопрос Украины решится возвращением ее территории"... кому Украина должна вернуть её территории... России... Польше... Венгрии... кому ...??? Пусть по быстрому возвращает и закроем этот вопрос.
    Strashila
  19. avros Сегодня, 08:01
    от хочу" и будет"Дистанции огромного размера"
    avros
  20. karelia-molot Сегодня, 08:09
    В состав СССР
    karelia-molot
  21. Евродав Сегодня, 08:24
    Цитата: Тралл
    Почему в России до сих пор не назначен спецсредставитель по делам индейцев в США?
    Предлагаю кандидатуру Жириновского. smile

    Горлопан Вольфович не потянет, у него судьба говорить, а не делать... Туда бы бабу, умную и слегка, в разумных пределах, истеричную, чтоб как завыла на весь мир и мир заплакал от осознания, какие ж матрасы жестокие да алчные! Ну и пару десятков рэволюционеров в резервации, объяснять Соколиным глазам и Быстроногим ланям то что верхи не могут, а низы не хотят!!! И много- много красной ткани! Развалим Америку изнутри, дорогие товарищи, вот наш лозунг на сегодняшний день! А там и ВВП подоспеет, он действует по принципу:
    Сунь Цзы «Искусство войны»
    "...Самая лучшая война — разбить замыслы противника; на следующем месте — разбить его союзы; на следующем месте — разбить его войска. Самое худшее — осаждать крепости..."
    И тогда точно, всем хана... И СШАстии и НАТе...
    Евродав
  22. синоби Сегодня, 08:32
    А я хочу миллион в золотых динарах!И что?Вот и матрасники пусть продолжают хотеть.
    синоби
  23. prior Сегодня, 08:38
    "Волкер: вопрос Украины решится возвращением ее территории"
    Ну, правильно !
    Возвращением всей территории Украины в состав России.
    prior
  24. BAI Сегодня, 08:43
    При этом, по мнению дипломата, доводы Москвы, что поставки оружия спровоцируют обострение, не являются весомыми.

    Ну точно будет обострение на Донбассе.
    BAI
  25. Orionvit Сегодня, 08:50
    При этом, по мнению дипломата, доводы Москвы, что поставки оружия спровоцируют обострение, не являются весомыми.
    Ахренеть, американская логика выше понимания. Вдуматься только, что поставки оружия, стране, которая ведёт гражданскую войну на уничтожение (причём со своей стороны идеологически обоснованную), не спровоцируют обострения? Что там у Волкера вместо мозгов? Наверное желе.
    Orionvit
  26. КОТ БАЮН Сегодня, 08:50
    Но то, что делает Россия

    А что, позвольте спросить делает Россия? Живет и не собирается сдаваться демократизаторам. Это всех и бесит.
    А караван идет.
    КОТ БАЮН
  27. урман Сегодня, 09:16
    Волкер: вопрос Украины решится возвращением ее территории\\\\\\\
    Как говорят в известных кругах.
    Без базара , Техас Мексике , землю индейцам , Анжеле Дэвис свободу .
    И Крым может быть , когда ни будь , в состав Мало Российской области , Р Ф. laughing
    урман
  28. mikh-korsakov Сегодня, 09:44
    Цитирую: "Дональд Трамп хочет, чтобы Украина вернула обратно "свою территорию". Украине и того что у нее осталось многовато будет. она столько территории своим поведением не заслужила. Короче - Одессу и Харьков России, Закарпатье Венгрии, Черновцы и Измаил Румынии, Львов Польше. а там посмотрим.
    mikh-korsakov
  29. JonnyT Сегодня, 10:17
    Пусть поставляют летальное оружие, с помощью джавелинов украина вернет свои территории - львов вернет польше, все правобережье России.
    Волкер сколь угодно может говорить о невесомости аргументов Москвы и решительности Трампа, однако не вооруженным глазом видно что они попросту боятся, что москва их опять обведет вокруг пальца. Украина это не Сирия - тут все рядом. А вальцман не такой покладистый как црушные басмачи
    JonnyT
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