Волкер: вопрос Украины решится возвращением ее территории
Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы Украина вернула обратно "свою территорию", заявил спецпредставитель госдепа по Украине Курт Волкер в интервью изданию Politico.
По словам Волкера, последние переговоры с помощником президента России Владиславом Сурковым, которые прошли в Белграде в середине ноября, стали "шагом назад". При этом дипломат отметил, что это может быть связано не с Украиной, а с общим состоянием российско-американских отношений.
При этом спецпосланник госдепа обвинил Россию в препятствовании нормализации отношений с США и отметил, что перспективы установления мира на Украине остаются крайне туманными.
Комментируя вопрос о поставках Вашингтоном летального оружия на Украину, Волкер заявил, что Белый дом еще не принял решения. При этом, по мнению дипломата, доводы Москвы, что поставки оружия спровоцируют обострение, не являются весомыми.
По словам Волкера, последние переговоры с помощником президента России Владиславом Сурковым, которые прошли в Белграде в середине ноября, стали "шагом назад". При этом дипломат отметил, что это может быть связано не с Украиной, а с общим состоянием российско-американских отношений.
Возможно, это связано с отсутствием двусторонней встречи между президентом Путиным и президентом Трапом (во Вьетнаме на полях саммита АТЭС — прим.)— считает Волкер.
При этом спецпосланник госдепа обвинил Россию в препятствовании нормализации отношений с США и отметил, что перспективы установления мира на Украине остаются крайне туманными.
Это то, что президент всегда говорит: "Мы бы хотели поладить с Россией". Но то, что делает Россия, действительно затрудняет это— сказал Волкер.
Комментируя вопрос о поставках Вашингтоном летального оружия на Украину, Волкер заявил, что Белый дом еще не принял решения. При этом, по мнению дипломата, доводы Москвы, что поставки оружия спровоцируют обострение, не являются весомыми.
Я не вижу никаких аргументов, почему случай с Украиной должен быть особенным, почему мы не будем делать этого, особенно, когда они активно пытаются защитить свою территорию— сказал он, передает РИА Новости
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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