Волкер: вопрос Украины решится возвращением ее территории\\\\\\\

Возможно, это связано с отсутствием двусторонней встречи между президентом Путиным и президентом Трапом (во Вьетнаме на полях саммита АТЭС — прим.)

Это то, что президент всегда говорит: "Мы бы хотели поладить с Россией". Но то, что делает Россия, действительно затрудняет это

Я не вижу никаких аргументов, почему случай с Украиной должен быть особенным, почему мы не будем делать этого, особенно, когда они активно пытаются защитить свою территорию