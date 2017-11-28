Ситуация в Сирии
САА наступает на позиции боевиков в восточных предместьях Дамаска и на юге провинции Алеппо. В городе Маадан-Джадид к северу от Дейр-эз-Зора произошел крупный теракт. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
В минувшие сутки Сирийская арабская армия (САА) начала новое наступление в районе Джобар на северо-восточной окраине Дамаска. Ожесточенные бои, в частности, шли на линии разграничения с отрядами боевиков в Восточной Гуте. ВВС Сирии провели боевой вылет в окрестностях города Бейт Джинн на северо-западе провинции. Под ударами оказались опорные пункты боевиков-исламистов, которые готовят операцию по захвату населенного пункта Хадер, находящегося на территории соседней Эль-Кунейтры. Взятие этого ключевого города позволило бы радикалам объединить два анклава у границы с Израилем.
Правительственные силы возобновили атаки на позиции группировки «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) в окрестностях города Ханассер (южная часть провинции Алеппо). Поддержку с воздуха оказывали ВВС САР, наносившие удары по укреплениям террористов в окрестностях населенных пунктов Расм Саяла и Рамла.
Бойцы SDF, захватившие территории на востоке провинции Дейр-эз-Зор, выпустили на свободу одного из высокопоставленных главарей ИГИЛ – Абу Танаха. Боевик, попавший под амнистию курдов, замешан в организации насильственной мобилизации гражданских лиц в ряды группировки ИГ (запрещена в РФ). Таким образом, связи между курдскими «Демократическими силами», пользующимися всесторонней поддержкой Соединенных Штатов, и ИГ продолжают укрепляться.
В городе Маадан-Джадид на севере провинции Дейр-эз-Зор в минувшие сутки произошел теракт, унесший жизни десятков людей: внутри здания мэрии сработало взрывное устройство. Погибли более 20 военнослужащих САА. Кроме того, на месте происшествия скончался глава администрации района.
В кварталах Ракки по-прежнему неспокойно: за прошедшие сутки в результате взрывов самодельных взрывных устройств погибли пять гражданских лиц, еще как минимум двое были ранены. Подобная ситуация стала возможной из-за того, что курдские бойцы «Демократических сил», которые отбили Ракку у ИГИЛ при помощи западной коалиции, до сих не закончили разминирование территорий. Операция по очистке города от мин, растяжек и СВУ стартовала только на прошлой неделе, когда в Ракку уже начало постепенно возвращаться население.
На территорию провинции Хасака, которая почти полностью контролируется курдскими Отрядами народной самообороны (YPG), прибыла колонна, состоящая из порядка ста фур. США, оказывающие курдам военную и политическую поддержку, на этот раз доставили своим подопечным партию бронемашин Hammer. При этом стоит отметить, что Дональд Трамп по результатам недавних переговоров с Реджепом Тайипом Эрдоганом пообещал президенту Турции пересмотреть свое отношение к курдам. В частности, разговор шел о прекращении финансирования курдских вооруженных формирований.
В минувшие сутки Сирийская арабская армия (САА) начала новое наступление в районе Джобар на северо-восточной окраине Дамаска. Ожесточенные бои, в частности, шли на линии разграничения с отрядами боевиков в Восточной Гуте. ВВС Сирии провели боевой вылет в окрестностях города Бейт Джинн на северо-западе провинции. Под ударами оказались опорные пункты боевиков-исламистов, которые готовят операцию по захвату населенного пункта Хадер, находящегося на территории соседней Эль-Кунейтры. Взятие этого ключевого города позволило бы радикалам объединить два анклава у границы с Израилем.
Правительственные силы возобновили атаки на позиции группировки «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) в окрестностях города Ханассер (южная часть провинции Алеппо). Поддержку с воздуха оказывали ВВС САР, наносившие удары по укреплениям террористов в окрестностях населенных пунктов Расм Саяла и Рамла.
Бойцы SDF, захватившие территории на востоке провинции Дейр-эз-Зор, выпустили на свободу одного из высокопоставленных главарей ИГИЛ – Абу Танаха. Боевик, попавший под амнистию курдов, замешан в организации насильственной мобилизации гражданских лиц в ряды группировки ИГ (запрещена в РФ). Таким образом, связи между курдскими «Демократическими силами», пользующимися всесторонней поддержкой Соединенных Штатов, и ИГ продолжают укрепляться.
В городе Маадан-Джадид на севере провинции Дейр-эз-Зор в минувшие сутки произошел теракт, унесший жизни десятков людей: внутри здания мэрии сработало взрывное устройство. Погибли более 20 военнослужащих САА. Кроме того, на месте происшествия скончался глава администрации района.
В кварталах Ракки по-прежнему неспокойно: за прошедшие сутки в результате взрывов самодельных взрывных устройств погибли пять гражданских лиц, еще как минимум двое были ранены. Подобная ситуация стала возможной из-за того, что курдские бойцы «Демократических сил», которые отбили Ракку у ИГИЛ при помощи западной коалиции, до сих не закончили разминирование территорий. Операция по очистке города от мин, растяжек и СВУ стартовала только на прошлой неделе, когда в Ракку уже начало постепенно возвращаться население.
На территорию провинции Хасака, которая почти полностью контролируется курдскими Отрядами народной самообороны (YPG), прибыла колонна, состоящая из порядка ста фур. США, оказывающие курдам военную и политическую поддержку, на этот раз доставили своим подопечным партию бронемашин Hammer. При этом стоит отметить, что Дональд Трамп по результатам недавних переговоров с Реджепом Тайипом Эрдоганом пообещал президенту Турции пересмотреть свое отношение к курдам. В частности, разговор шел о прекращении финансирования курдских вооруженных формирований.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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