10:16 28 ноября

Ситуация в Сирии

САА наступает на позиции боевиков в восточных предместьях Дамаска и на юге провинции Алеппо. В городе Маадан-Джадид к северу от Дейр-эз-Зора произошел крупный теракт. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.



В минувшие сутки Сирийская арабская армия (САА) начала новое наступление в районе Джобар на северо-восточной окраине Дамаска. Ожесточенные бои, в частности, шли на линии разграничения с отрядами боевиков в Восточной Гуте. ВВС Сирии провели боевой вылет в окрестностях города Бейт Джинн на северо-западе провинции. Под ударами оказались опорные пункты боевиков-исламистов, которые готовят операцию по захвату населенного пункта Хадер, находящегося на территории соседней Эль-Кунейтры. Взятие этого ключевого города позволило бы радикалам объединить два анклава у границы с Израилем.


Правительственные силы возобновили атаки на позиции группировки «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) в окрестностях города Ханассер (южная часть провинции Алеппо). Поддержку с воздуха оказывали ВВС САР, наносившие удары по укреплениям террористов в окрестностях населенных пунктов Расм Саяла и Рамла.

Бойцы SDF, захватившие территории на востоке провинции Дейр-эз-Зор, выпустили на свободу одного из высокопоставленных главарей ИГИЛ – Абу Танаха. Боевик, попавший под амнистию курдов, замешан в организации насильственной мобилизации гражданских лиц в ряды группировки ИГ (запрещена в РФ). Таким образом, связи между курдскими «Демократическими силами», пользующимися всесторонней поддержкой Соединенных Штатов, и ИГ продолжают укрепляться.

В городе Маадан-Джадид на севере провинции Дейр-эз-Зор в минувшие сутки произошел теракт, унесший жизни десятков людей: внутри здания мэрии сработало взрывное устройство. Погибли более 20 военнослужащих САА. Кроме того, на месте происшествия скончался глава администрации района.

В кварталах Ракки по-прежнему неспокойно: за прошедшие сутки в результате взрывов самодельных взрывных устройств погибли пять гражданских лиц, еще как минимум двое были ранены. Подобная ситуация стала возможной из-за того, что курдские бойцы «Демократических сил», которые отбили Ракку у ИГИЛ при помощи западной коалиции, до сих не закончили разминирование территорий. Операция по очистке города от мин, растяжек и СВУ стартовала только на прошлой неделе, когда в Ракку уже начало постепенно возвращаться население.

На территорию провинции Хасака, которая почти полностью контролируется курдскими Отрядами народной самообороны (YPG), прибыла колонна, состоящая из порядка ста фур. США, оказывающие курдам военную и политическую поддержку, на этот раз доставили своим подопечным партию бронемашин Hammer. При этом стоит отметить, что Дональд Трамп по результатам недавних переговоров с Реджепом Тайипом Эрдоганом пообещал президенту Турции пересмотреть свое отношение к курдам. В частности, разговор шел о прекращении финансирования курдских вооруженных формирований.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 15

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  1. Livonetc Сегодня, 09:00
    Снюхались курды со всей швалью подряд.
    Ну что ж.
    Неразборчивые связи никогда до добра не доводили.
    Livonetc
    1. 210окв Сегодня, 09:10
      Кстати,а Израиль что не трогает наличие исламистов у себя на границе?Их Асад напрягает?Или у них есть уже СВОИ исламисты?Не кошерно получается!
      210окв
      1. Джедай Сегодня, 09:21
        Может, они по примеру США делят исламистов на "правильных" и "неправильных"?
        Джедай
        1. Идущий Сегодня, 09:24
          Израиль ведет свою игру и заставляет США плясать под их дудку , правда США об этом не догадываются. lol
          Идущий
          1. Джедай Сегодня, 09:35
            А может, у них по чётным и нечётным? belay
            Джедай
            1. Идущий Сегодня, 09:39
              А кто их может до конца понять ? , я такого ещё не встречал.
              Идущий
              1. Тралл Сегодня, 10:02
                В Хаме уникальная ситуация. САА и ИГИЛ "дружно" теснят зелёных.

                А если серьезно, то САА выгодно, когда враги уничтожают друг друга.
                Тралл
          2. Viktorfi Сегодня, 09:53
            Цитата: Идущий
            заставляет США плясать под их дудку , правда США об этом не догадываются.


            США не догадываются, а вы догадываетесь..
            Вам нужно в СВР работать, а не на ВО сидеть lol
            Viktorfi
            1. Идущий Сегодня, 09:58
              Вы знаете , одно другому не мешает. wink
              Идущий
            2. Тралл Сегодня, 10:05
              Цитата: Viktorfi
              Вам нужно в СВР работать, а не на ВО сидеть

              Задачка для кадетов СВР. Найди Башара на картинке smile
              Тралл
      2. Viktorfi Сегодня, 09:49
        Цитата: 210окв
        Кстати,а Израиль что не трогает наличие исламистов у себя на границе?


        На границе исламистов почти нет, там сирийская оппозиция. Карту смотрите



        Цитата: 210окв
        Их Асад напрягает?


        Не Асад как таковой, а шиитский террор во главе с Ираном, которому Асад помогает.

        Цитата: 210окв
        Или у них есть уже СВОИ исламисты?Не кошерно получается!


        Израиль предпочитает видеть около своих границ сирийскую оппозицию, которую поддерживает западная коалиция, а не террористов Хизбалла, которым помогают Иран и Асад
        Viktorfi
    2. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 09:36
      Ага, курды крайне нечистоплотны в выборе друзей даже по меркам Ближнего Востока.
      Анкыпельгыгыргын
  2. olhon Сегодня, 09:05
    Что то долго они под Дамаском возятся.. Уже до Ефрата дошли, а там все не могут закашмарить бармалеев..
    olhon
    1. kenig1 Сегодня, 09:33
      Сил на все не хватает, расставили приоритеты по уничтожению бармалеев.
      kenig1
  3. Человек РФ Сегодня, 10:06
    Цитата: olhon
    Что то долго они под Дамаском возятся.. Уже до Ефрата дошли, а там все не могут закашмарить бармалеев..

    Да Ефрата то дошли, но тут же вляпались... И среди наших федералов потери были и среди частников. До этого наши там в плен не попадали...
    Там этих "бармалеев" бродит - лет 10 отстреливать ещё...
    Человек РФ
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