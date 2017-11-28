15:53 28 ноября

РФ будет содействовать выходу Ливии из затянувшегося кризиса

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил в понедельник с советником президента ЮАР по Ливии Баширом Салехом Баширом развитие ситуации в Ливии и перспективы ее урегулирования, передает РИА Новости.



С российской стороны была акцентирована важность налаживания широкого национального диалога в целях вывода страны из затянувшегося кризиса. Подтверждена также готовность и впредь содействовать успешному продвижению политпроцесса в контактах с представителями различных ливийских политических сил,
говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.


В конце октября ливийские стороны политического кризиса завершили в Тунисе второй раунд переговоров по реорганизации власти в стране. По его итогам была достигнута договоренность об «общих принципах реорганизации исполнительной власти» в стране, но переговоры будут продолжены.

Предлагаемые изменения являются поправками к Схиратскому соглашению, заключенному под эгидой ООН в конце 2015 года. В результате было создано ливийское правительство национального согласия, которое не справилось с задачей объединения власти в республике.

В настоящее время в Ливии царит двоевластие – на востоке страны заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи – сформированное при поддержке ООН и ЕС правительство нацсогласия во главе с Фаезом Сарраджем.

Использованы фотографии: ttp://www.globallookpress.com
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Комментарии 26

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  1. новичок Сегодня, 11:13
    потихоньку начинаем расширение нашего влияния.
    новичок
    1. Svarog Сегодня, 11:20
      Цитата: новичок
      потихоньку начинаем расширение нашего влияния.

      Расширение влияния - это бооольшие деньги. Кто бы нам посодействовал в выходе из кризиса.
      Svarog
      1. Дедкастарый Сегодня, 11:23
        эй,наверху! свой народ то, тоже ждёт,когда проблемы решите! помогать то-помогайте,да своих не забывайте.
        Дедкастарый
      2. новичок Сегодня, 11:26
        вы знаете, много раз дискутировал с коллегами стоящих на вашей точке зрения. скажу лишь коротко: причём ёж до ужа? внешняя политика одно, внутренняя_ совсем другое. да и что такое кризис? , многие граждане СНГ мечтают жить в россиийском кризисе. согласен аргумент не очень, но показателен. а по поводу, кто наш кризис разрулит_ сами, сами своими руками. Господь так щедро наградил нас всем, что ваш минор неуместен.
        новичок
        1. Svarog Сегодня, 11:33
          Цитата: новичок
          внешняя политика одно, внутренняя_ совсем другое

          Когда нет денег, нет и внешней политики. Когда денег нет и их находят в кармане собственного населения -тогда начинаются проблемы в внутренней политике.
          Цитата: новичок
          кто наш кризис разрулит_ сами, сами своими руками.

          Если бы жили в глухой тайге, то да, нужно полагаться только на себя.В гос-ве, население сильно зависит от гос-ва и политике, которую проводит это гос-во в отношении своих граждан.
          Цитата: новичок
          Господь так щедро наградил нас всем, что ваш минор неуместен.

          Господь щедро наградил нашу территорию- это факт.Она большая и мы самодостаточны. Но пользуются этими богатствами жалкая кучка людей, которые ходят в золотые унитазы, а народу говорят - потерпите, но денег нет.
          Svarog
          1. новичок Сегодня, 11:41
            по поводу пурвого пункта вашего коммента. обоснуйте вашу точку зрения. второе. немного не понял. вам запрещают работать, или вас точит ненависть к миллионерам? тоже поставил бы их к стенке, но эта мечта не мешает мне работать и во благо семье и Родины. капитализм на дворе, но не повод вешаться. по поводу третьего, уже ответил со вторым. кстати, ваши предложения.
            новичок
            1. Svarog Сегодня, 11:58
              Цитата: новичок
              по поводу пурвого пункта вашего коммента. обоснуйте вашу точку зрения

              Что тут обосновывать? Что вам не понятно?
              Цитата: новичок
              вам запрещают работать, или вас точит ненависть к миллионерам?

              Я уважаю людей, которые заработали свое состояние и естественно не о какой ненависти к ним речи нет. Но в нашем госу-ве, очень, очень мало ( по пальцам одной руки) можно пересчитать) миллиардеров, которые заработали свои миллиарды. Есть паразиты, которые волею судьбы, стали так называемой элитой, которая делает миллиарды на природных ресурсах страны, за которую, нужно отметить, наши деды и прадеды кровь проливали.
              Чтто же до запрета работать -то работать ни где и никогда не запрещают)) Наоборот , приветствуют. Но платить не хотят. )) Сейчас 80% населения живет и работает, только на еду и жкх. На лекарства и медицину уже не хватает.
              Цитата: новичок
              ваши предложения.

              Мое предложение - возврат к социализму. В противном случае нас и наших детей ждет рабство. Оставить частную собственность и мелкий и средний бизнес. Все что связано с природными ресурсами - взад государству отдать. Ну это если очень кратко..))
              Svarog
              1. новичок Сегодня, 12:12
                90 процентов вашего коммента_ просто жалоба на неудовлетворённость в потребностях. ну а возврат к социализму, я за. вот мы и пришли к началу полемики. разширив наше влияние геополитиской арене, поднимется и статус гос.ва и экономика. кстати уже, на завершающей стадии транспортные торговые пути и энергоартерии с юга на север, с востока на запад, через РФ естественно. путём взятия под своё влияние гос.тв БВ, Африки, далее больше, тем самым эти страны становятся нашим рынком сбыта. экономика заживёт двойной жизнью, не смотря на замок с запада. а все ваши стенания_ результат санкций/контрсанкций.
                новичок
                1. Svarog Сегодня, 12:40
                  Цитата: новичок
                  все ваши стенания_ результат санкций/контрсанкций.

                  Стенания мои - это результат не санкций, а бездарной внутренней политики, которую проводят президент с премьером. Президент у нас - либерал и слишком ласков к либералам в правительстве. Ни кто у нас не несет ни за что ответственность..
                  Svarog
                  1. новичок Сегодня, 13:29
                    работать, работать и ещё раз работать. и желательно, что б каждый на своём месте. иначе повторим судьбу неньки.
                    новичок
        2. Дедкастарый Сегодня, 12:05
          Цитата: новичок
          а по поводу, кто наш кризис разрулит_ сами, сами своими руками. Господь так щедро наградил нас всем, что ваш минор неуместен.

          своими руками...? ладно...завтра назначу себе пенсию 20т.,снижу плату за коммуналку впятеро, за 10 л.бензина отдам на заправке 200руб и скажу заправщикам:идите нахрен,-я решаю! и так далее...
          Дедкастарый
          1. новичок Сегодня, 12:18
            вы утрируете вопрос. кстати, размер пенсии результат состояния экономики. как повысить, ответил чуть выше.
            новичок
            1. Дедкастарый Сегодня, 12:24
              Цитата: новичок
              вы утрируете вопрос.

              а вы наивно упрощаете. hi и да,почему на зарплату депутатов,не влияет состояние экономики? так что там,нужно сделать своими руками?
              Дедкастарый
              1. новичок Сегодня, 13:32
                только что написал коммент коллеге Svarog, то же говорю и вам.
                новичок
    2. solzh Сегодня, 11:37
      Подскажите, кого Россия поддерживает в Ливии. Я просто за ситуацией в Ливии не следил.
      solzh
      1. новичок Сегодня, 11:55
        генерала Хафтара, сторонника покойного Каддафи.
        новичок
        1. Chertt Сегодня, 12:33
          Цитата: новичок
          генерала Хафтара, сторонника покойного Каддафи.

          Фельдмаршал, верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Ливии с 3 марта 2015 года Халиф Хафтар, при Полковнике Кадафи предал родину и сбежал в США. Открыто жил на деньги ЦРУ. Что то нет к нему доверия
          Chertt
          1. новичок Сегодня, 13:36
            он стал известен будучи генералом, не следил за его карьерой, пордоньте. и как бы там ни было, он ищет поддержки у нас, совместно с дочерью Каддафи и двоюродным братом покойного. не вижу препятствий подмять под себя бывшего союзника янки.
            новичок
  2. Диванный Хенераль Сегодня, 11:13
    куда пришла амеровская димакратея - там майдан надолго... пока местный диктатор не вызреет
    Диванный Хенераль
  3. Sergey53 Сегодня, 11:22
    Правильно.Влияние гейевропейцев должно быть сведено к нулю.
    Sergey53
    1. Dr_Engie Сегодня, 12:17
      Ещё бы Россию саму из кризиса вывели
      Dr_Engie
    2. Лелёк Сегодня, 12:47
      Цитата: Sergey53
      Правильно.Влияние гейевропейцев должно быть сведено к нулю.


      Привет. Экий Вы шустрый. Предлагаете ввязать Россию в магрибские разборки, где каждый вождь племени сам себе "бонапарт" и фюрер? А наш афганский опыт ни о чём не напоминает? ИМХО, на площадке переговоров присутствие нашего представительства - да, возможно, но не более того, и то только в случае геополитической выгоды для России. yes
      Лелёк
  4. ваняватный Сегодня, 11:31
    там , вообще то не двоевластие , там более сложная конструкция из сотен банд , недавно услышал следующее определение : если кто то говорит о международно признанном правительстве , значит у населения мнение иное request
    ваняватный
    1. Ныробский Сегодня, 12:19
      Цитата: ваняватный
      там , вообще то не двоевластие , там более сложная конструкция из сотен банд ,

      Вообще то, всё таки "двоевластие". Прочие "Сотни банд" всё равно в той или иной степени тяготеют к какой то из имеющихся двух официальных сторон. Есть и те, кто ни к кому не тяготеет, а просто грабит население и творит беспредел (как на уркаине). Россия за политический диалог и прекращение огня, выборы и дальнейший мирный процесс по восстановлению государственности Ливии. Матрасы и иже с ними, за дальнейший хаос, контроль над нефтепромыслами и портовыми терминалами, для дальнейшего грабежа Ливии. Не даром англичане пукнули что то вроде того, что -"Мы против того, что бы русский медведь совал свои лапы в Ливию", на что С. Шойгу, ссылаясь на льва намалёванного на гербе Великобритании, ответил типа того: - "Любой лев-это кошка, но не каждая кошка лев", а посему надо хорошо подумать прежде чем угрожать медведю.
      Ныробский
  5. Livonetc Сегодня, 11:45
    Цитата: solzh
    Подскажите, кого Россия поддерживает в Ливии. Я просто за ситуацией в Ливии не следил.

    "Альтернативное" правительсвтво под руководством генерала Халифа Хафтара.
    Livonetc
    1. Идущий Сегодня, 12:41
      Пока да , а как будет дальше трудно сказать .
      Идущий
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