РФ будет содействовать выходу Ливии из затянувшегося кризиса
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил в понедельник с советником президента ЮАР по Ливии Баширом Салехом Баширом развитие ситуации в Ливии и перспективы ее урегулирования, передает РИА Новости.
В конце октября ливийские стороны политического кризиса завершили в Тунисе второй раунд переговоров по реорганизации власти в стране. По его итогам была достигнута договоренность об «общих принципах реорганизации исполнительной власти» в стране, но переговоры будут продолжены.
Предлагаемые изменения являются поправками к Схиратскому соглашению, заключенному под эгидой ООН в конце 2015 года. В результате было создано ливийское правительство национального согласия, которое не справилось с задачей объединения власти в республике.
В настоящее время в Ливии царит двоевластие – на востоке страны заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи – сформированное при поддержке ООН и ЕС правительство нацсогласия во главе с Фаезом Сарраджем.
С российской стороны была акцентирована важность налаживания широкого национального диалога в целях вывода страны из затянувшегося кризиса. Подтверждена также готовность и впредь содействовать успешному продвижению политпроцесса в контактах с представителями различных ливийских политических сил,говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
В конце октября ливийские стороны политического кризиса завершили в Тунисе второй раунд переговоров по реорганизации власти в стране. По его итогам была достигнута договоренность об «общих принципах реорганизации исполнительной власти» в стране, но переговоры будут продолжены.
Предлагаемые изменения являются поправками к Схиратскому соглашению, заключенному под эгидой ООН в конце 2015 года. В результате было создано ливийское правительство национального согласия, которое не справилось с задачей объединения власти в республике.
В настоящее время в Ливии царит двоевластие – на востоке страны заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи – сформированное при поддержке ООН и ЕС правительство нацсогласия во главе с Фаезом Сарраджем.
Использованы фотографии: ttp://www.globallookpress.com
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