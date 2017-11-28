15:45 28 ноября

Пентагон допускает корректировки в поставках оружия сирийским курдам

В Пентагоне рассматривают возможные корректировки в снабжении сирийских курдов оружием, передает РИА Новости заявление представительства военного ведомства Эрика Пэхона.



Мы рассматриваем возможные корректировки в поставках оружия нашим курдским партнерам, насколько этого требуют наши цели по уничтожению террористической группировки ИГИЛ (ИГ, запрещена в РФ) и стабилизации (в регионе),
сказал Пэхон.


Агентство напоминает, что в пятницу президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом. Как сообщили в Белом доме, американский лидер «проинформировал собеседника о рассматриваемых корректировках в военной поддержке партнеров в Сирии».

Между тем, по версии главы турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, Трамп заверил Эрдогана в том, что уже дал указание прекратить поставку американского оружия силам самообороны сирийских курдов, которых Анкара объявила террористической организацией, сотрудничающей с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 10

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  1. solzh Сегодня, 11:34
    США будет поставлять оружие курдам уже не только и нестолько для борьбы с игил, сколько для войны с законным правительством Сирии и с вооруженными силами России. американцы хотят устроить нам новый Афганистан. Только вопрос получится у них?
    solzh
    1. ваняватный Сегодня, 11:37
      при любом раскладе этот несчастный и всем мешающий народ опять умоют собственной кровью , любопытно , знаю одного курда , Эмил зовут , впервые увидев принял за армянина , в ответ тот конкретно попросил меня не путать ...
      ваняватный
      1. Ратник с пулеметом Сегодня, 11:42
        сливают большие дяди дурачков,ненужны пока больше,глупыши думали за свою независимость бьются,а оказалось как всегда за чужие каштаны)))
        Ратник с пулеметом
        1. hydrox Сегодня, 12:39
          Цитата: Ратник с пулеметом
          сливают большие дяди дурачков,ненужны пока больше,глупыши думали за свою независимость бьются,а оказалось как всегда за чужие каштаны

          Забавно:: получается странная независимость - присоединение к трём курдским кантонам трёх сирийских провинций - это же настоящая оккупация! Причём связанная с настоящим мародёрством - ведь вывоз оборудования с сирийских нефтяных разработок иначе не называется - и всё это под крышей договоров с США, направленных против Сирии!
          Хороши борцы с ИГИЛ:: таким только дай волю (что американцы и поощряют!), так они на пару с бармалеями ВСЮ Сирию оккупируют, если Путин не вмешается ...
          hydrox
    2. Чёрный Сегодня, 11:48
      Янки загнали себя в положение догоняющих, но всё ещё имеют достаточно рычагов, чтобы повлиять на ситуацию. Как только Эрдоган "задружил" с Россией и Ираном, США сразу вспомнили об ультиматумах турок по курдам и по Гюлену. Если Эрдоган вновь купится на пустые посулы подлых америкосов, будет плохо не только Турции.
      Чёрный
      1. Идущий Сегодня, 12:38
        Да , игра там идет по крупному и ставки растут не по дням , а по часам.
        Идущий
      2. hydrox Сегодня, 12:45
        Цитата: Чёрный
        Янки загнали себя в положение догоняющих

        Курдские недоумки не понимают, что нельзя гадить соседу под дверь, если завтра собираешься просить у него хлеба. А ещё этим дикарям непонятно, что американцы их подставляют под кровавый замес, поскольку на такую независимость никогда не согласятся ни Эрдоган, ни Асад.
        hydrox
  2. Виктор-М Сегодня, 11:44
    Пентагон допускает корректировки в поставках оружия сирийским курдам

    Россия тоже допускает корректировки в нанесении бомбовых ударов по местам получения и хранения оружия произраильскими и проамериканскими боевиками, на территории Сирии.
    Виктор-М
    1. hydrox Сегодня, 12:51
      Цитата: Виктор-М
      Россия тоже допускает корректировки в нанесении бомбовых ударов по местам получения и хранения оружия произраильскими и проамериканскими боевиками, на территории Сирии

      Думаю, России будет неприято ощущать, что освобождение Сирии произошло в таком извращённом формате:: сначала отбивать терриотрии у бармалеев, для того, чтобы отдать их курдам, причём территории нефте- и газодобычи с готовой инфраструктурой - и это при том, что Сирия сейчас добывает нефти только 5% (пять!) от того объёма, который она добывала в доИГИЛовское время.
      hydrox
  3. Sergey53 Сегодня, 11:58
    Что, будете уже танки поставлять?
    Sergey53
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