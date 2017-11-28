Пентагон допускает корректировки в поставках оружия сирийским курдам

Мы рассматриваем возможные корректировки в поставках оружия нашим курдским партнерам, насколько этого требуют наши цели по уничтожению террористической группировки ИГИЛ (ИГ, запрещена в РФ) и стабилизации (в регионе),

В Пентагоне рассматривают возможные корректировки в снабжении сирийских курдов оружием, передает РИА Новости заявление представительства военного ведомства Эрика Пэхона.сказал Пэхон.Агентство напоминает, что в пятницу президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом. Как сообщили в Белом доме, американский лидер «проинформировал собеседника о рассматриваемых корректировках в военной поддержке партнеров в Сирии».Между тем, по версии главы турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, Трамп заверил Эрдогана в том, что уже дал указание прекратить поставку американского оружия силам самообороны сирийских курдов, которых Анкара объявила террористической организацией, сотрудничающей с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.