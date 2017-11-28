15:53 28 ноября

Порошенко заявил о создании на Украине БТР по стандартам НАТО

Украина создала новый БТР, соответствующий стандартам НАТО, заявил во вторник президент страны Петр Порошенко.

Новый украинский БТР-4МВ1 - сверхмощная военная машина, модернизированная в соответствии с последними тенденциями бронетехники НАТО
- написал он в Facebook. Бронетранспортер создан специалистами Харьковского конструкторского бюро им. Морозова, которое входит в государственный концерн "Укроборонпром".

По словам Порошенко, БТР-4МВ1 усилен оптико-электронным прицелом с мощным тепловизором и высокоточной цифровой системой ведения огня.


Порошенко заявил о создании на Украине БТР по стандартам НАТО


Экипаж способен уничтожать противника на максимальной дальности действия оружия, ночью и в сложных погодных условиях
- добавил глава государства.

По данным "Укроборонпрома", новая бронемашина может перевозить до семи военных, а экипаж состоит из трех человек - механика-водителя, командира и наводчика. БТР оснащен американской автоматической коробкой передач, которая позволяет комфортно маневрировать, а несколько видеокамер обеспечивают круговой обзор.

Новая боевая машина создана на базе БТР-4, который используют украинские военные в зоне силовой операции в Донбассе. Конструкторы доработали лобовую часть БТР и внесли другие изменения в соответствии с последними тенденциями развития бронетехники НАТО. В частности, разработчики использовали модульный принцип построения бронезащиты и активно использовали разнесенную броню, что позволяет оперативно заменять элементы верхнего слоя брони в полевых условиях. При этом, по данным экспертов, повышение защищенности БТР привело к увеличению его массы на две-три тонны до 24-25 тонн.

Использованы фотографии: "Укрооборонпром"
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Комментарии 35

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  1. Виктор-М Сегодня, 11:49
    Порошенко заявил о создании на Украине БТР по стандартам НАТО

    Биотуалет добавили с баром?
    Виктор-М
    1. dik-nsk Сегодня, 11:51
      модернизированная в соответствии с последними тенденциями бронетехники НАТО
      краской НАТО написали на борту)))
      dik-nsk
    2. Монос Сегодня, 11:54
      Украина создала новый БТР, соответствующий стандартам НАТО, заявил во вторник президент страны Петр Порошенко.

      Глюпый, глюпый хорёк. Не может военная техника соответствовать "стандартам НАТО", если это не американская, немецкая или французская техника. smile
      Монос
      1. Ныробский Сегодня, 12:55
        Цитата: Монос
        Глюпый, глюпый хорёк. Не может военная техника соответствовать "стандартам НАТО", если это не американская, немецкая или французская техника.

        А если на "Таврию" или "Запорожец" через трафарет нанести флаг США,а на другой борт символику НАТО, вырезать в крыше люк и высунуть в него укропа с РПК, тогда как?winked
        Ныробский
        1. Монос Сегодня, 14:29
          Цитата: Ныробский
          А если на "Таврию" или "Запорожец" через трафарет нанести флаг США,а на другой борт символику НАТО, вырезать в крыше люк и высунуть в него укропа с РПК, тогда как?

          laughing Укроп с РПК - это уже грубое нарушение стандарта!
          Монос
    3. 210окв Сегодня, 12:16
      А же по стандартам НАТО пологаются лишь подгузники..
      Цитата: Виктор-М
      Порошенко заявил о создании на Украине БТР по стандартам НАТО

      Биотуалет добавили с баром?
      210окв
    4. Хагалаз Сегодня, 12:22
      Не, там просто лючёк в полу...)
      Хагалаз
    5. сибиралт Сегодня, 12:26
      Понятно. Четверо - члены экипажа. А еще трое на борту - выталкивать бэтэр из грязи? belay
      сибиралт
  2. Чёрный Сегодня, 11:51
    Порошенко заявил о создании на Украине БТР по стандартам НАТО
    я так думаю, шо стандартам НАТО соответствует только комбез водителя, проданный укровермахту с американских складов секонд-хенд wassat.....а вообще Пецюндеру к таким заявдениям не привыкать, белка всё больше и больше пожирает его мозК
    Чёрный
    1. Идущий Сегодня, 12:33
      Почему? , ещё покраска. lol
      Идущий
  3. Sergey53 Сегодня, 11:56
    Что можно сделать без финансирования? Ничего.А на поделки страна очень богата. Мы их уже видели.
    Sergey53
  4. ded100 Сегодня, 11:57
    По поросенковски создать это покрасить в натовский камуфляж! wassat
    ded100
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 12:03
    ... у пецьки-алкаша весь хлам, что делает укрокаклия произносится в превосходной степени... из принципа - себя не похвалишь, от других не дождёшься... bully
    а несколько видеокамер обеспечивают круговой обзор.

    ... опять детские калейдоскопы приспособили... laughing
    a.s.zzz888
  6. sgr291158 Сегодня, 12:18
    Американская коробка передач, этож какая перемога.
    sgr291158
  7. Equalized Сегодня, 12:20
    Что не новость с укрополитиками то цирк.
    БТР-4МВ создавался еще при Януковиче. Только в серию не пошел, серийно выпускали обычный БТР-4.

    Сейчас вот сделали БТР-4МВ1 на основе старго БТР-4МВ, выглядит машина прилично и даже красиво, только причем тут Порошенко?

    Equalized
    1. Zibelew Сегодня, 12:28
      Здесь в последнее время напряг с комментариями по существу конструкции военной техники. А так, да сделали передок как у белых людей с размещением в ней дополнительного поплавка и откидного водоотбойного щита, по образцу модификации БТР-4М, предложенной морской пехоте Индонезии. И защита бортов корпуса усилена дополнительными вертикально установленными бронеплитам.
      Zibelew
    2. Fitter65 Сегодня, 12:32
      Цитата: Equalized
      Сейчас вот сделали БТР-4МВ1 на основе старго БТР-4МВ, выглядит машина прилично и даже красиво, только причем тут Порошенко?

      Он главный рекламопроизводитель. laughing
      Fitter65
  8. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 12:24
    Не стоит недооценивать укров, ВПК у них еще на высоком уровне. Конкретно по этому БТР, то что у него немецкий двигатель и американская КПП, уже не круто. Свое не смогли сделать? Зато гордятся, что ни одного российского винтика.
    Вот прекратят поставлять все это, что тогда? Производство станет наглухо.
    Вот видео про этот БТР
    https://www.youtube.com/watch?v=0hfMgoZrgfE
    Генерал Песчаных Карьеров
    1. Equalized Сегодня, 12:29
      Свой двигатель для БТР у них только 3ТД, который являвется "половиной 6ТД", капризным, дорогим и прожорливым. На часть БТР-4 все еще ставят 3ТД по возможности, но Дойцы тоже в ход пошли.

      Вообще один из факторов отказа от 3ТД кроме выше перечисленных проблем это еще производственные мощности. Сейчас завод где делают движки занят клепанием 6ТД для Пакистанцев (+ танковое МТО), + для "Оплотов" по Тайскому контракту, вот и освободили мощности сняв 3ТД с линии.
      Equalized
      1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 12:40
        Понятно, но вот зачем делать ББМ по стандартам НАТО, не являясь ее участником? Понты, да и только. И судьба БТР зависит только от наличия твердого контракта на поставку запасных частей. Да и то, вряд ли экономика Украины потянет этот проект. С БМ "Оплот" сколько уже мурыжат.

        Скорее всего этот проект из серии "Во как мы могём!" и все.
        Генерал Песчаных Карьеров
        1. Equalized Сегодня, 12:42
          Ну вообще то темпы производства БМ "Оплот" за последние 2 года они сильно вытянули. Если раньше в год 5 танков еле-еле поставляли, теперь уже 31 танк у заказчика, плюс 5 танков отправили недавно и еще 13 танков УЖЕ достроили и ждут комиссию по приемке техники чтоб отправить до конца года. Такие дела.

          Напряглись, ибо тайцы их кошмарили и сильно давили на них.
          Equalized
          1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 13:18
            Аж смешно, поставляют тайцам, а себе позволить не могут. Вполне возможно так и с этим БТР будет.
            Генерал Песчаных Карьеров
  9. ё-моё Сегодня, 12:24
    Ещё бы размер карманов уменьшить, по "стандартам НАТО " .....
    ё-моё
  10. sabakina Сегодня, 12:28
    БТР-4МВ1 - сверхмощная военная машина

    У них, что ни появится, всё сверхмощное и сверхстрашное.
    sabakina
    1. Идущий Сегодня, 12:35
      Как сами чубатые . Привет Вячеслав! hi
      Идущий
  11. Fitter65 Сегодня, 12:30
    Украина создала новый БТР, соответствующий стандартам НАТО, заявил во вторник президент страны Петр Порошенко.

    Вот всё-таки зря смеются над Порошенко,не глупый человек .Ведь он не разу не рекламировал конфеты Рошен.Разный овёс пропущенный через лошадь он рекламировал,и покрашенные по новому Т-64,и свежесмазанные АК-47,и прочий реанимированный хлам,не отставали от него и Турчинов с прочими вождями майдаунов-рекламируя прочие нау хау( и на кой хау такое нау).Но святое (продукцию Рошен)не трогали.
    Fitter65
  12. dvvv Сегодня, 12:34
    на примере этой украинской разработки, совсем не дорогой, как я полагаю, еще больше видно то убожество которым является сегодня БТР-80
    dvvv
    1. Equalized Сегодня, 12:40
      На сколько мне известно, 1 БТР-4 в базовой комплектации стоит не меньше 2 млн $, а МВ будет стоить еще больше. Не скажешь что сильно дешевая розрiбка. Да и по сути весит базовый БТР-4 на порядок больше БТР-80 (19 тонн), но защищенность на уровне БТР-80, ибо 12.7 не держит, плюс нет противоминной защиты.

      БТР-4МВ1 с допзащитой весит 25(!!!!) тонн. Не говорится какой калибр он держит и добавили ли что-то для защиты от мин.
      Equalized
      1. dvvv Сегодня, 12:53
        БТР-4МВ1 с допзащитой весит 25(!!!!) тонн. Не говорится какой калибр он держит и добавили ли что-то для защиты от мин.[/quote]
        --- и что ? Если никто в мире не смог сделать нормальный БТР весом 12 тонн, то надо делать 25! А что так смущает вес 25т? Мосты не выдержат? Транспортабельность ограничена? Если навесили брони , то явно должен держать больше чем 80-ка, которая то ли держит 7.62 бронебойные, то ли нет, а с минами там вообще швах
        dvvv
      2. активатор Сегодня, 13:31
        Цитата: Equalized
        1 БТР-4 в базовой комплектации стоит не меньше 2 млн $,

        Да вроде лям двести стоил для ирака , два уже занадто ,а свыше так это вообще несерьезно проще т 90 за три покупать у Вовки Путина ,если продаст конечно laughing
        активатор
  13. Berkut24 Сегодня, 12:45
    Я что-то никогда не слышал про стандарты НАТО на БТР и другую бронетехнику. Душманы пожгли "Абрамсы" и "Леопарды". "Страйкеры" вообще горят как спички. Это стандарты плохие, или техника НАТО им не соответствует?
    Berkut24
  14. Не либероид Русский Сегодня, 12:51
    взяли корпус от советской бтр, поработали кувалдой над мордой, навесили красивых пластиковых деталюшек под металл, засунули бытовой электроники из китая под видом военной и вуаля... броню делать как не умели так и уже не смогут - получился этакий франкенштейн машинешка
    Не либероид Русский
    1. Equalized Сегодня, 12:53
      БТР-4 не переделывают из старых корпусов, это новая машина. Иракские трещины следствие данного факта, ибо при варке корпусов допустили ошибку и партия потрескалась. Переделывают из БТР-70 в Киеве БТР-3.

      Похоже на данном сайте писать отсебятину без каких либо аргументов, пруфов или знания матчасти это уже тенденция.
      Equalized
  15. Русфанер Сегодня, 13:08
    "...повышение защищенности БТР привело к увеличению его массы на две-три тонны до 24-25 тонн." (с)
    Раньше, чтобы проверить по-простому проблеммный участок грязи "на проходимость", мехвод грузил на спину члена экипажа и топал вперёд (если проваливался, то ехать нельзя), а теперь ему надо садить на загорбок двоих? Выдержит (мехвод)?
    Русфанер
  16. JD1979 Сегодня, 13:49
    Редизайн морды старого советского БТР и установка пары камер (надеюсь домофоны не пострадали) - это называется сделали новую машину... или обертку для старой. Скоро так переплюнут белорусский "Интеграл", выпускавший, а может и сейчас выпускающий мониторы "Интеграл", типа "Сделано в РБ". Сделанное в РБ заключалось в заклейке логотипа "Benq", наклейкой с надписью интеграл и перепаковка в новые коробки, с такой же надписью. Верным путем идут товарищи.
    JD1979
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