Порошенко заявил о создании на Украине БТР по стандартам НАТО
Украина создала новый БТР, соответствующий стандартам НАТО, заявил во вторник президент страны Петр Порошенко.
По словам Порошенко, БТР-4МВ1 усилен оптико-электронным прицелом с мощным тепловизором и высокоточной цифровой системой ведения огня.
По данным "Укроборонпрома", новая бронемашина может перевозить до семи военных, а экипаж состоит из трех человек - механика-водителя, командира и наводчика. БТР оснащен американской автоматической коробкой передач, которая позволяет комфортно маневрировать, а несколько видеокамер обеспечивают круговой обзор.
Новая боевая машина создана на базе БТР-4, который используют украинские военные в зоне силовой операции в Донбассе. Конструкторы доработали лобовую часть БТР и внесли другие изменения в соответствии с последними тенденциями развития бронетехники НАТО. В частности, разработчики использовали модульный принцип построения бронезащиты и активно использовали разнесенную броню, что позволяет оперативно заменять элементы верхнего слоя брони в полевых условиях. При этом, по данным экспертов, повышение защищенности БТР привело к увеличению его массы на две-три тонны до 24-25 тонн.
Новый украинский БТР-4МВ1 - сверхмощная военная машина, модернизированная в соответствии с последними тенденциями бронетехники НАТО- написал он в Facebook. Бронетранспортер создан специалистами Харьковского конструкторского бюро им. Морозова, которое входит в государственный концерн "Укроборонпром".
По словам Порошенко, БТР-4МВ1 усилен оптико-электронным прицелом с мощным тепловизором и высокоточной цифровой системой ведения огня.
Экипаж способен уничтожать противника на максимальной дальности действия оружия, ночью и в сложных погодных условиях- добавил глава государства.
По данным "Укроборонпрома", новая бронемашина может перевозить до семи военных, а экипаж состоит из трех человек - механика-водителя, командира и наводчика. БТР оснащен американской автоматической коробкой передач, которая позволяет комфортно маневрировать, а несколько видеокамер обеспечивают круговой обзор.
Новая боевая машина создана на базе БТР-4, который используют украинские военные в зоне силовой операции в Донбассе. Конструкторы доработали лобовую часть БТР и внесли другие изменения в соответствии с последними тенденциями развития бронетехники НАТО. В частности, разработчики использовали модульный принцип построения бронезащиты и активно использовали разнесенную броню, что позволяет оперативно заменять элементы верхнего слоя брони в полевых условиях. При этом, по данным экспертов, повышение защищенности БТР привело к увеличению его массы на две-три тонны до 24-25 тонн.
Использованы фотографии: "Укрооборонпром"
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