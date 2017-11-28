Военнослужащий погиб при взрыве в в/ч ВВС Украины
На официальной страничке Фейсбук военно-воздушных сил Украины сообщает о ночном происшествии в одной из в/ч на территории Запорожской области. В материале говорится о том, что в воинской части города Бердянска прогремел взрыв, в результате чего погиб военнослужащий контрактной службы. Из сообщения ведомства в социальной сети:
Утверждается, что гибель военнослужащего произошла «во внеслужебное время и не было связано с исполнением им должностных обязанностей».
Такая формулировка даёт возможность командованию не выплачивать семье погибшего военнослужащего компенсации, которые были бы ему положены при признании инцидента, произошедшем во время службы.
Заявлено, что проводится служебное расследование. О подробностях взрыва не сообщается, как не сообщается и того, в какое именно время произошёл инцидент.
В в/ч направляется комиссия из состава офицеров центрального аппарата командования ВВС Украины, как сообщают местные СМИ.
В ночь на 28 ноября около полуночи в городе Бердянск Запорожской области произошёл взрыв, в результате которого погиб 22-летний солдат одной из в/ч Воздушного командования «Восток». Других пострадавших нет.
Утверждается, что гибель военнослужащего произошла «во внеслужебное время и не было связано с исполнением им должностных обязанностей».
Такая формулировка даёт возможность командованию не выплачивать семье погибшего военнослужащего компенсации, которые были бы ему положены при признании инцидента, произошедшем во время службы.
Заявлено, что проводится служебное расследование. О подробностях взрыва не сообщается, как не сообщается и того, в какое именно время произошёл инцидент.
В в/ч направляется комиссия из состава офицеров центрального аппарата командования ВВС Украины, как сообщают местные СМИ.
Использованы фотографии: "Пятый канал" (Украина)
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