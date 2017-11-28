15:48 28 ноября

Военнослужащий погиб при взрыве в в/ч ВВС Украины

На официальной страничке Фейсбук военно-воздушных сил Украины сообщает о ночном происшествии в одной из в/ч на территории Запорожской области. В материале говорится о том, что в воинской части города Бердянска прогремел взрыв, в результате чего погиб военнослужащий контрактной службы. Из сообщения ведомства в социальной сети:
В ночь на 28 ноября около полуночи в городе Бердянск Запорожской области произошёл взрыв, в результате которого погиб 22-летний солдат одной из в/ч Воздушного командования «Восток». Других пострадавших нет.


Утверждается, что гибель военнослужащего произошла «во внеслужебное время и не было связано с исполнением им должностных обязанностей».

Военнослужащий погиб при взрыве в в/ч ВВС Украины



Такая формулировка даёт возможность командованию не выплачивать семье погибшего военнослужащего компенсации, которые были бы ему положены при признании инцидента, произошедшем во время службы.

Заявлено, что проводится служебное расследование. О подробностях взрыва не сообщается, как не сообщается и того, в какое именно время произошёл инцидент.

В в/ч направляется комиссия из состава офицеров центрального аппарата командования ВВС Украины, как сообщают местные СМИ.

Использованы фотографии: "Пятый канал" (Украина)
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Комментарии 8

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  1. Геркулесыч Сегодня, 13:11
    Печаль то какая -армия мародеров и насильников стала на одну дущенку меньше! Туда ему и дорога! am
    Геркулесыч
    1. SNEAKY Сегодня, 13:23
      Чего ж вы так то сразу о "пацане" 22-х летнем?Вдруг у него еще не все потеряно в душе то было?
      SNEAKY
      1. solzh Сегодня, 13:32
        Он был контрактник. Следовательно, в 2014 году, скорее всего был на Донбассе. Стало быть, душа его потеряна.
        solzh
        1. SNEAKY Сегодня, 14:10
          Ни в коем разе не защищаю,но о душе его"бабка надвое сказала". Я всю жизнь к этим соседям как то негативно относился из за их менталитета "качеств".Теперь в прессе,особенно форумах чувствуются перегибы,даже при всем моем отношении ко всему этому.Объективности ноль...
          SNEAKY
          1. solzh Сегодня, 14:17
            То, что о его душе "бабка надвое сказала", совсем не факт. А вот то, что в последнее время имеются перегибы и очень мало объективности - соглашусь, но в этом виновата в первую очередь Киевская хунта, которая известна своей неофашистской и русофобской позицией.
            solzh
            1. SNEAKY Сегодня, 14:50
              С тем,что Киев стал пешкой обычной(ну или проще на четыре кости) в большой игре,а население "мясом" спорить глупо.Начал я о обычной человеческой индивидуальности.Увы,наш мозг так устроен: размножение,питание,доминантность(С.Савельев)В/на Окраине уж очень с этим перебор lol
              SNEAKY
    2. сибиралт Сегодня, 13:27
      Не было бы счастья, да несчастье помогло, и теперь все узнали, что вна Украине есть ВВС belay
      сибиралт
  2. sgr291158 Сегодня, 13:29
    Система самоуничтожения работает стабильно.
    sgr291158
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