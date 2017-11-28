Военнослужащий погиб при взрыве в в/ч ВВС Украины

В ночь на 28 ноября около полуночи в городе Бердянск Запорожской области произошёл взрыв, в результате которого погиб 22-летний солдат одной из в/ч Воздушного командования «Восток». Других пострадавших нет.

На официальной страничке Фейсбук военно-воздушных сил Украины сообщает о ночном происшествии в одной из в/ч на территории Запорожской области. В материале говорится о том, что в воинской части города Бердянска прогремел взрыв, в результате чего погиб военнослужащий контрактной службы. Из сообщения ведомства в социальной сети:Утверждается, что гибель военнослужащего произошла «во внеслужебное время и не было связано с исполнением им должностных обязанностей».Такая формулировка даёт возможность командованию не выплачивать семье погибшего военнослужащего компенсации, которые были бы ему положены при признании инцидента, произошедшем во время службы.Заявлено, что проводится служебное расследование. О подробностях взрыва не сообщается, как не сообщается и того, в какое именно время произошёл инцидент.В в/ч направляется комиссия из состава офицеров центрального аппарата командования ВВС Украины, как сообщают местные СМИ.