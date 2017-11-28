15:51 28 ноября

Чешский генерал: НАТО смирилось с покупкой Турцией С-400

Альянс не видит другого выхода, кроме как смириться с решением Анкары закупить у России зенитные системы С-400, передает ТАСС заявление главы Военного комитета НАТО чешского генерала Петра Павела.



Мы вынуждены прагматично подходить к этой ситуации. Какая у нас есть альтернатива? Нужно ли нам портить отношения с Турцией из-за некоторых вопросов, когда мы знаем, что Турция готова обсуждать эти вопросы? Это было бы очень неразумно,
сказал Павел в интервью журналу U.S. News & World Report.


По его словам, Турция – «важный партнер НАТО не только из-за своего географического положения, в частности она граничит с Ираком, Ираном и Сирией, но из-за своих военных ресурсов – Анкара располагает второй по численности армией в альянсе», в который входят 29 стран. Кроме того, Турция – единственное государство в НАТО с «преимущественно мусульманским населением».

Как пишет журнал, командованию НАТО не нравится решение Анкары по двум причинам: «военной – С-400 не может быть интегрирована в систему ПВО/ ПРО альянса, и политической – Турция выплатит сотни миллионов долларов России, нарушая тем самым санкции, введенные Конгрессом США и администрацией Дональда Трампа».

Как со стороны Турции, так и с нашей стороны есть желание обсуждать все возникающие вопросы. Мы также урегулируем эту ситуацию (с ЗРС С-400),
отметил Павел.

Напомним, 12 сентября президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о подписании контракта на поставку ЗРС С-400 и о внесении турецкой стороной задатка. По словам гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова, сумма сделки превышает $ 2 млрд.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 18

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  1. starogil Сегодня, 14:06
    "...Чешский генерал: НАТО смирилось с покупкой Турцией С-400..."
    Турция пока не купила С-400, а Россия пока не продала, да и продаст ли - вилами по воде писано....
    starogil
    1. 210окв Сегодня, 14:18
      Если турки разродятся,то и наши продадут.И тут без всяких вил.
      Цитата: starogil
      "...Чешский генерал: НАТО смирилось с покупкой Турцией С-400..."
      Турция пока не купила С-400, а Россия пока не продала, да и продаст ли - вилами по воде писано....
      210окв
      1. starogil Сегодня, 14:22
        Тем более, что вилы в руках у заклятых друзей турков.
        starogil
        1. Идущий Сегодня, 14:29
          Каждый держится за своё , идет игра.
          Идущий
      2. Шура пермский Сегодня, 14:22
        санкции сша,мне прям смешно... американцы у нас так ракетные двигатели покупают-на время самих поставок снимают санкции,как двигатели получены-вводят обратно... так что не надо нам бабушку лепить-политика политиков,а бизнес есть бизнес...
        Шура пермский
    2. сибиралт Сегодня, 14:30
      Чешский генерал НАТО - это очень круто! belay А по-сути, всего лишь американская шавка. lol
      сибиралт
  2. protoss Сегодня, 14:10
    ч.т.д.
    как только пошла речь про выход из наты, так сразу нато и смирилось.
    чую, это только начало, щас реджи по другим пунктам начнет союзников продавливать.
    protoss
  3. askort154 Сегодня, 14:13
    Турция уже приплатила полностью аванс, предусмотренный договором. Причём, в рублях.
    Китай, Россия, Иран и Турция приняли решение торговать между собой национальной валютой или бартерными сделками.
    askort154
    1. Джедай Сегодня, 14:52
      Александр hi
      То, что НАТО смирилось с покупкой Турцией С-400 вызывает тревогу: неспроста это. Были категорически против и вдруг - раз! И смирились. Явно какую-то бяку задумали...
      Джедай
      1. askort154 Сегодня, 15:36
        Джедай......И смирились. Явно какую-то бяку задумали...
         hi

        А какой сейчас есть козырь у США против Турции ?
        - выгнать из НАТО ?
        - ввести санкции ? ( равносильно первому).
        Это самоубийство для НАТО, Турция - ядро-нато против России.
        Остаётся второй вариант. Выполнить капризы Эрдогана ;
        - выдать Гюлена ?
        - прекратить поддержку курдов ?
        - заставить ЕС принять Турцию, ( это сейчас, уже не так просто)
        На второй вариант США могут пойти и напечатать Эрдогану "бабла", чтобы он заплатил России неустойку, за срыв заказа.
        askort154
        1. Джедай Сегодня, 15:46
          Не буду загадывать, но как говорил альпеншток, дочь ледоруба: "Там у них в головах не всё так однозначно". wink
          Джедай
  4. Икар Сегодня, 14:14
    Кто такой этот чешский генерал, чтобы от нато что-то сообщать? Это пробный шар по прощупыванию позиции эрдогана.
    Икар
  5. Tusv Сегодня, 14:18
    В обще то Туркам партнеры в НАТО ни когда не доверяли. Все Турецкое ПВО на ротационной основе. Для буржуев это очень вкусное пушечное мясо супротив России Матушки. А тут целое воздушное пространство, Да еще стремится обезопасить свое небо. Мальчишки и Девчонки это где то 50 гигабаксов, даже если Мы предоставим технологии конца 80 х
    Tusv
  6. solzh Сегодня, 14:21
    Какая у нас есть альтернатива?

    Вспомнилось из к/ф «На Дерибасовской хорошая погода или На Брайтон-Бич опять идут дожди»: КАЦ ПРЕДЛАГАЕТ СДАТЬСЯ
    solzh
  7. pvv113 Сегодня, 14:24
    Турция выплатит сотни миллионов долларов России

    Вот беда-то: живые бабки из-под носа увели!
    pvv113
  8. Sergey53 Сегодня, 14:34
    Если подкинут более десятка лярдов то возможное может стать явью.
    Sergey53
  9. Геркулесыч Сегодня, 14:51
    А чешский то генерал "агент Кремля " еще тот lol !Под Российский город закосил своими именим и фамилией, под Петропавловск! lol А фамилия его бабушки случаем не Камчатская? ?? lol
    Геркулесыч
  10. Vik66 Сегодня, 14:54
    Ничего, скоро все основные государства НАТО будут с преимущественно мусульманским населением, не переживай, генерал ! lol
    Vik66
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