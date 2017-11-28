Чешский генерал: НАТО смирилось с покупкой Турцией С-400
Альянс не видит другого выхода, кроме как смириться с решением Анкары закупить у России зенитные системы С-400, передает ТАСС заявление главы Военного комитета НАТО чешского генерала Петра Павела.
По его словам, Турция – «важный партнер НАТО не только из-за своего географического положения, в частности она граничит с Ираком, Ираном и Сирией, но из-за своих военных ресурсов – Анкара располагает второй по численности армией в альянсе», в который входят 29 стран. Кроме того, Турция – единственное государство в НАТО с «преимущественно мусульманским населением».
Как пишет журнал, командованию НАТО не нравится решение Анкары по двум причинам: «военной – С-400 не может быть интегрирована в систему ПВО/ ПРО альянса, и политической – Турция выплатит сотни миллионов долларов России, нарушая тем самым санкции, введенные Конгрессом США и администрацией Дональда Трампа».
Напомним, 12 сентября президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о подписании контракта на поставку ЗРС С-400 и о внесении турецкой стороной задатка. По словам гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова, сумма сделки превышает $ 2 млрд.
Мы вынуждены прагматично подходить к этой ситуации. Какая у нас есть альтернатива? Нужно ли нам портить отношения с Турцией из-за некоторых вопросов, когда мы знаем, что Турция готова обсуждать эти вопросы? Это было бы очень неразумно,сказал Павел в интервью журналу U.S. News & World Report.
По его словам, Турция – «важный партнер НАТО не только из-за своего географического положения, в частности она граничит с Ираком, Ираном и Сирией, но из-за своих военных ресурсов – Анкара располагает второй по численности армией в альянсе», в который входят 29 стран. Кроме того, Турция – единственное государство в НАТО с «преимущественно мусульманским населением».
Как пишет журнал, командованию НАТО не нравится решение Анкары по двум причинам: «военной – С-400 не может быть интегрирована в систему ПВО/ ПРО альянса, и политической – Турция выплатит сотни миллионов долларов России, нарушая тем самым санкции, введенные Конгрессом США и администрацией Дональда Трампа».
Как со стороны Турции, так и с нашей стороны есть желание обсуждать все возникающие вопросы. Мы также урегулируем эту ситуацию (с ЗРС С-400),отметил Павел.
Напомним, 12 сентября президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о подписании контракта на поставку ЗРС С-400 и о внесении турецкой стороной задатка. По словам гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова, сумма сделки превышает $ 2 млрд.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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