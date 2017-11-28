"...Чешский генерал: НАТО смирилось с покупкой Турцией С-400..."

Мы вынуждены прагматично подходить к этой ситуации. Какая у нас есть альтернатива? Нужно ли нам портить отношения с Турцией из-за некоторых вопросов, когда мы знаем, что Турция готова обсуждать эти вопросы? Это было бы очень неразумно,

Как со стороны Турции, так и с нашей стороны есть желание обсуждать все возникающие вопросы. Мы также урегулируем эту ситуацию (с ЗРС С-400),