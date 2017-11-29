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Юридические факты оккупации
Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся государственное единство, исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая суверенную государственность России и утверждая незыблемость ее демократической основы, стремясь обеспечить благополучие и процветание России, исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним и будущими поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества, принимаем КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
Здесь рассмотрены наиболее вопиющие, с точки зрения суверенитета государства и здравого смысла, статьи Конституции.
Глава 1. Основы конституционного строя (ст. 1-16)
Статья 2
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства.
Статья дает перечень довольно эфемерных высших государственных ценностей – «человек, его права и свободы». В этом ценностном ряду не находится места ни для России, ни для суверенности Российского государства, семьи, национальных и культурных традиций. Статья 2 демонстрирует крылатую фразу маркизы де Помпадур «после нас хоть потоп» (Apres nous le deluge), ставшую олицетворением эгоистических устремлений и развращенности нравов. То есть именно свободу быть эгоистами и наплевательски относиться к будущему мы отстаиваем в качестве высшей ценности!
Статья 5
2.Республика (государство) имеет свою конституцию и законодательство. Край, область, город федерального значения, автономная область, автономный округ имеет свой устав и законодательство.
3.Федеративное устройство Российской Федерации основано на ее государственной целостности, единстве системы государственной власти, разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, равноправии и самоопределении народов в Российской Федерации.
Очевидно, что писать именно так — «республика(государство)», и писать про самоопределение народов, было совершенно не обязательно, это сознательно заложенная мина под целостность России, в первой же главе.
Например, в Конституции СССР, не был описан механизм выхода республик из состава СССР, но были слова — имеют право на выход (Конституция СССР 1977 года, Статья 72), что сыграло свою роль в развале СССР.
Статья 6
3. Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его.
То есть, если гражданин занимается шпионажем против государства, например, подрывной деятельностью, и в прямом и в косвенном смысле, совершает любые другие преступления, его нельзя лишить гражданства…
Статья 9
1. Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории.
2. Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности.
То есть, по-русски, любые ресурсы могут быть в любых формах собственности. Второй пункт этой статьи диссонирует с первым, частному лицу плевать на интересы народа, частная собственность нужна там, где велика добросовестная конкуренция. При монопольном владении ресурсом нет никакой конкуренции. Особенно возмущает размытость этой статьи — «частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности», очень интересно знать, что предполагали писатели конституции под «иных формах собственности». В собственности иностранного государства что ли? Получается так, ведь это тоже «иная» форма собственности.
Статья 13
2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.
Как пишет википедия, слово «идеология» произошло от греческого слова « ιδεα », которое яндекс переводит так:
1.идея, мысль, замысел
2.концепция, понятие
3.представление
и слова «λογος «, которое переводится одновременно как «слово» (высказывание, речь) и «понятие» (суждение, смысл)
Слово «идеал», кстати, происходит от того же « ιδεα». Остаётся только подставить эти значения под указанный в конституции запрет и всё станет понятно. В 13 статье запрещена цель существования государства, замысел, представление о будущем, идеал, к которому нужно стремиться.
Это означает, что в России идеологической пропагандой может заниматься кто угодно, в том числе и представители иностранных государств, но только не само российское государство. Никто ничего не запрещает, кроме права устанавливать государственную идеологию, как вектора развития страны.
Статья 14
1. Российская Федерация — светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.
Уточняющее дополнение к 13 статье, потому что традиционные религии содержат в себе набор ценностей, моральных норм, некий идеал.
Статья 15
4. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.
Для начала, разберёмся с понятиями. В этой статье выделены три понятия, разделённые союзом «и» — общепризнанные принципы, нормы, договоры. Чтобы узнать смысл этих понятий, обратимся к
Постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 октября 2003 г. N 5 г. Москва
Суды толкуют законы, узнав, что понимают суды под конкретными терминами, мы можем понять, как работает система.
В первом пункте этого постановления написано:
Под общепризнанными принципами международного права следует понимать основополагающие императивные нормы международного права, принимаемые и признаваемые международным сообществом государств в целом, отклонение от которых недопустимо.
Под общепризнанной нормой международного права следует понимать правило поведения, принимаемое и признаваемое международным сообществом государств в целом в качестве юридически обязательного.
Про договоры речь идёт в последующих пунктах.
Размытые термины, чётко не указано сколько стран должно признать эти нормы и что понимается под «международным сообществом государств». По сути, «сообщество государств» должно обозначать все государства. На деле, этим термином часто спекулируют одни страны, чтобы объявить странами-изгоями другие, «исключив» их из своего сообщества, которое они сами называют «мировым». Очень странно, что используются такие размытые формулировки, учитывая то, на какую ступень они ставятся в конституции — становятся частью правовой системы. А в постановлении, в том же первом пункте написано:
…права и свободы человека согласно общепризнанным принципам и нормам международного права определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием.
Непонятно, почему права и свободы гражданина России должны определяться какими-то принципами и нормами, непонятно, какими странами признанными, если народ источник власти, ведь свобода и заключается в возможности принятия самостоятельных решений.
Также в первом пункте написано, какие организации могут производить эти «общепризнанные принципы и нормы». Если договоры нужно подписывать, ратифицировать, то «общепризнанные принципы и нормы» в этом не нуждаются.
Содержание указанных принципов и норм международного права может раскрываться, в частности, в документах Организации Объединенных Наций и ее специализированных учреждений.
Опять размытая терминология, какие могут быть «частности», если они «определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием.»
В «спец. учреждения ООН» входит достаточно много организаций. Одна из них — МВФ, влияние России на которую минимально. Высший руководящий орган МВФ — Совет управляющих. Решения в Совете управляющих обычно принимаются простым большинством (не менее половины) голосов, а по важным вопросам, имеющим оперативный либо стратегический характер, — «специальным большинством» (соответственно 70 или 85 % голосов стран-членов). Россия имеет всего лишь 2,64% голосов в этой организации. Только одна страна в этой организации имеет возможность налагать вето на стратегические решения, даже если все остальные проголосуют «за» — США. США имеют 16.85%. 100% — 16.85 = 83.15% — меньше, чем нужно для принятия решения. Кроме того, 29 стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития имеют в совокупности 60,35 % голосов в МВФ и могут продавливать свои интересы, страны БРИКС имеют всего лишь 10% голосов в сумме, меньше, чем нужно для права вето. То есть по сути, МВФ обслуживает США, хотя баланс по ВВП уже давно поменялся, этот расклад голосов ничего общего с экономикой стран не имеет.
Председатель Следственного Комитета России — Александр Иванович Бастрыкин, доктор юридических наук, в интервью Российской газете и при выступлении с речью в
на 10-й минуте сказал — «Есть мнение, что установление примата международного права над правом национальным, как базовую конституционную ценность, ещё при принятии конституции 1993 года, нам умело преподнесли советники США. У меня лично нет прямых доказательств этому, но некоторые наблюдатели полагают, что совсем не случайным является тот факт, что в докладе о проекте конституции, который был опубликован в Российской газете в 1993 году, с гордостью подчёркивалось, что её положения прошли экспертизу за рубежом.»
Далее, при выступлении в МГИМО — «Если мы обратимся к статье 6 конституции США, то увидим, что в соответствии с данной нормой, международный договор и федеральный закон обладают одинаковой юридической силой.»
Далее, со ссылкой на книгу «Правовая система США» У. Бернама (см. Biography William Burnham), сказал — «Американская конституционная правовая доктрина разделяет международные договоры на самоисполнимые и несамоисполнимые, в случае, когда нормы международных договоров несамоисполнимые, они вообще не могут применяться до тех пор, пока не будут имплементированы, то есть, впущены в национальное законодательство, через внутригосударственный законодательный процесс. В результате функционирования описанного правового механизма, вопрос о противоречии норм международного права и права национального, как правило, и не возникает.
В том же случае, когда возникает конкуренция норм самоисполнимого международного договора и внутреннего американского закона, с учётом их равной юридической силы, применяется тот акт, который был издан позже.
Заключается договор, он становится федеральным законом США, а потом, когда возникает проблема с его исполнением, они принимают новый федеральный закон и ссылаются на то что он принят позже, тем самым они нейтрализуют действие международного договора, который им почему-то не нравится.»
Далее Бастрыкин привёл примеры регулирования этого вопроса в других странах — «В конституции США и в актах конституционного уровня Великобритании и целого ряда других стран, нет положения о безусловном приоритете норм международного права над правом национальным. В конституциях Норвегии, Финляндии, Швеции, говорится о том, что нормы международного права, для приобретения юридической силы, обязательно должны быть имплементированы в национальное законодательство, а до этого момента, приоритетом обладает национальное законодательство. В конституции Дании, Исландии, этот вопрос вообще не урегулирован. Из Европейских государств, только Нидерланды, даже в большей степени чем Германия, являются сторонником безусловного приоритета права международного над национальным. Безусловный приоритет национального права прямо установлен в Бразилии, в Индии и Китае… … в Германии, где очень чётко прописан приоритет международного права, там является обязанностью конституционного суда, в случае сомнений, по обращению соответствующих объектов права, тщательно проверить ещё не подписанный и не ратифицированный международный договор на соответствие германской конституции, хотя вы знаете, немцы записали очень жёстко, даже более жёстко чем мы. Немцы записали в своей конституции, что международный договор является частью права Германии… …Откройте наш закон о Конституционном Суде. У нас так мягко, аккуратно, в духе 90-х написано — «КС может рассматривать не подписанный международный договор на предмет его соответствия конституции, но при условии…», и куча условий названо, пока эти условия выполнишь, забудешь зачем вообще пришёл в суд. »
Кроме 15 статьи, понятия «общепризнанные принципы и нормы» используются в Конституции в статьях 17, 55, 63, 69.
Глава 2. Права и свободы человека и гражданина (ст. 17-64)
Статья 29
1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.
5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается.
Не контролируемая свобода СМИ ведет к подрыву информационного суверенитета и психического здоровья российского общества. Именно отсутствие государственной цензуры в СМИ позволяет распространять информацию, наносящую ущерб человеку, его здоровью, пропагандирует жестокость, насилие, разврат, асоциальное поведение. И всё это несёт угрозу основам государственности, традиционным ценностям, культуре, истории, семье и будущим поколениям. Свобода СМИ – это запрет на обеспечение информационной безопасности и защиту своего суверенитета. Критическую оценку результата такого положения вещей можно увидеть на ютуб-канале и в группе Вконтакте проекта «Научи Хорошему».
Статья 62
1. Гражданин Российской Федерации может иметь гражданство иностранного государства (двойное гражданство) в соответствии с федеральным законом или международным договором Российской Федерации.
Наличие, наряду с российским, другого гражданства умаляет такие понятия как Отечество, Родина, патриотизм. Многие государства мира, включая ряд постсоветских государств, двойное гражданство не признают.
Статья 63
1. Российская Федерация предоставляет политическое убежище иностранным гражданам и лицам без гражданства в соответствии с общепризнанными нормами международного права.
Такая норма в нашей Конституции означает, что любое государство, поддержанное ООН, может потребовать выдать любого человека, запросившего политическое убежище в России, а мы, согласно приоритету международных норм и правил над национальным законодательством, не можем не отдать.
Россия, предоставляя политическое убежище иностранным гражданам, должна руководствоваться не общепризнанными нормами международного права, а российским законодательством и собственными государственными интересами. Тем более что единой общепризнанной позиции по этому вопросу в международном праве в действительности не существует.
Глава 3. Федеративное устройство (ст. 65-79)
Статья 75
1. Денежной единицей в Российской Федерации является рубль. Денежная эмиссия осуществляется исключительно Центральным банком Российской Федерации. Введение и эмиссия других денег в Российской Федерации не допускаются.
2. Защита и обеспечение устойчивости рубля — основная функция Центрального банка Российской Федерации, которую он осуществляет независимо от других органов государственной власти.
Совершенно непонятно, что делает эта статья в главе «Федеративное устройство». Исходя из смысла этой статьи и федерального закона о Центральном Банке, можно сделать вывод — ЦБ значительно не зависим от государства, не несёт ответственности за результат своей работы. Государственные органы власти существенно ограничены во влиянии на политику ЦБ, в законе о ЦБ написано про подотчётность ЦБ Гос. Думе, написано про «взаимодействие ЦБ и правительства», но «взаимодействие», это размытая формулировка, не означающая подчинение.
ЦБ выполняет основную функцию независимо только от органов государства, как записано в статье, но по 15 статье ч.4, он подчиняется «общепризнанным принципам и нормам», которые может вырабатывать МВФ, например, т.к. это тоже спец. учреждение ООН.
Статья 79
Российская Федерация может участвовать в межгосударственных объединениях и передавать им часть своих полномочий в соответствии с международными договорами, если это не влечет ограничения прав и свобод человека и гражданина и не противоречит основам конституционного строя Российской Федерации.
В статье говорится, что РФ может передавать часть своих полномочий (например, военных) межгосударственным объединениям. Нарушены ли за счёт этого чьи-либо права или нет, уже будут решать международные органы (см. ст.15 п.4). Стоит отметить, что такое положение есть в Конституции Австрии, и появилось оно в результате поражения в Первой мировой.
Глава 4. Президент Российской Федерации (ст. 80-93)
Статья 83
Президент Российской Федерации:
а) назначает с согласия Государственной Думы Председателя Правительства Российской Федерации.
Президент не может самостоятельно назначить Председателя Правительства.
г) представляет Государственной Думе кандидатуру для назначения на должность Председателя Центрального банка Российской Федерации; ставит перед Государственной Думой вопрос об освобождении от должности Председателя Центрального банка Российской Федерации.
Президент не может самостоятельно назначить и уволить Председателя ЦБ. В Федеральном законе о ЦБ в 14 статье, перечислены условия, при которых Председатель ЦБ может быть освобожден от должности.
Председатель Банка России может быть освобожден от должности только в случаях:
истечения срока полномочий;
невозможности исполнения служебных обязанностей, подтвержденной заключением государственной медицинской комиссии;
подачи личного заявления об отставке;
совершения уголовно наказуемого деяния, установленного вступившим в законную силу приговором суда;
нарушения федеральных законов, которые регулируют вопросы, связанные с деятельностью Банка России.
Из этого следует вывод, что без форс-мажора, Председателя ЦБ не может уволить даже Государственная Дума, не то что Президент, который имеет право только предлагать.
д) по предложению Председателя Правительства Российской Федерации назначает на должность и освобождает от должности заместителей Председателя Правительства Российской Федерации, федеральных министров.
В назначении и освобождении заместителей Председателя Правительства и министров — Президент лишь «приводной ремень».
е) представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на должность судей Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации; назначает судей других федеральных судов.
Президент не может самостоятельно назначить людей на вышеперечисленные должности.
Статья 84
Президент Российской Федерации:
в) назначает референдум в порядке, установленном федеральным конституционным законом.
А если посмотреть ФКЗ «О Референдуме РФ», то среди инициаторов референдума в нём Президента нет. То есть права проводить референдум у Президента нет.
е) обращается к Федеральному Собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства.
Послание Президента не является нормативным актом, обязательным для исполнения органами государственной власти. Послание лишь субъективное мнение Президента, которое никто не обязан исполнять. Именно поэтому чаще всего то, о чем говорит Президент, замалчивается или в скором времени забывается, откровенно саботируется на всех этажах власти.
Статья 90
3. Указы и распоряжения Президента Российской Федерации не должны противоречить Конституции Российской Федерации и федеральным законам.
Согласно действующей Конституции у Президента нет права ни Конституцию поменять (см. Глава 9 Конституции), ни Федеральный закон отменить (см. ст. 107). Отсюда следует, что президент в России мало что может решить, и сколько бы законопроектов Президент не внес на рассмотрение в правительство РФ, нет никакой гарантии, что законы будут приняты.
Глава 5. Федеральное Собрание (ст. 94-109)
Статья 107
1. Принятый федеральный закон в течение пяти дней направляется Президенту Российской Федерации для подписания и обнародования.
2. Президент Российской Федерации в течение четырнадцати дней подписывает федеральный закон и обнародует его.
3. Если Президент Российской Федерации в течение четырнадцати дней с момента поступления федерального закона отклонит его, то Государственная Дума и Совет Федерации в установленном Конституцией Российской Федерации порядке вновь рассматривают данный закон. Если при повторном рассмотрении федеральный закон будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей голосов от общего числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, он подлежит подписанию Президентом Российской Федерации в течение семи дней и обнародованию.
Глава государства, по сути, не имеет права окончательно отклонить закон. Если при повторном голосовании, Дума и СФ одобрили закон — Президент обязан подписать в течении семи дней, как нотариус.
Глава 9. Конституционные поправки и пересмотр Конституции (ст. 134-137)
Статья 135
1. Положения глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации не могут быть пересмотрены Федеральным Собранием.
2. Если предложение о пересмотре положений глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации будет поддержано тремя пятыми голосов от общего числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, то в соответствии с федеральным конституционным законом созывается Конституционное Собрание.
Интересен не столько смысл, сколько то, что с 1993 года, закон о Конституционном собрании, при помощи которого возможно законным путём изменить 1, 2 и 9 главы конституции, не был принят. 01.12.15 обсуждался законопроект «О Конституционном Собрании» в Государственной Думе, но был отклонён (см. доклад, вопросы).
Часть материала взята из статьи — «Конституция: правила, по которым мы живём» сайта http://nodnn.ru/.
Дополнительный материал: Презентация Багдасаряна В.Э. в формате PDF >>> , Видеозапись выступления Багдасаряна В.Э. >>>, Конституция РФ как конституция побежденного государства.
Автор: Мамаджанов Амаль Рифкатович
Первоисточник: http://rusnod.ru/novosti/v-rossii/nod-rossii/yuridicheskie-fakty-okkupatsii/2016/03/07/yuridicheskie-fakty-okkupatsii_16619.html
Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся государственное единство, исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая суверенную государственность России и утверждая незыблемость ее демократической основы, стремясь обеспечить благополучие и процветание России, исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним и будущими поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества, принимаем КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
Здесь рассмотрены наиболее вопиющие, с точки зрения суверенитета государства и здравого смысла, статьи Конституции.
Глава 1. Основы конституционного строя (ст. 1-16)
Статья 2
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства.
Статья дает перечень довольно эфемерных высших государственных ценностей – «человек, его права и свободы». В этом ценностном ряду не находится места ни для России, ни для суверенности Российского государства, семьи, национальных и культурных традиций. Статья 2 демонстрирует крылатую фразу маркизы де Помпадур «после нас хоть потоп» (Apres nous le deluge), ставшую олицетворением эгоистических устремлений и развращенности нравов. То есть именно свободу быть эгоистами и наплевательски относиться к будущему мы отстаиваем в качестве высшей ценности!
Статья 5
2.Республика (государство) имеет свою конституцию и законодательство. Край, область, город федерального значения, автономная область, автономный округ имеет свой устав и законодательство.
3.Федеративное устройство Российской Федерации основано на ее государственной целостности, единстве системы государственной власти, разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, равноправии и самоопределении народов в Российской Федерации.
Очевидно, что писать именно так — «республика(государство)», и писать про самоопределение народов, было совершенно не обязательно, это сознательно заложенная мина под целостность России, в первой же главе.
Например, в Конституции СССР, не был описан механизм выхода республик из состава СССР, но были слова — имеют право на выход (Конституция СССР 1977 года, Статья 72), что сыграло свою роль в развале СССР.
Статья 6
3. Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его.
То есть, если гражданин занимается шпионажем против государства, например, подрывной деятельностью, и в прямом и в косвенном смысле, совершает любые другие преступления, его нельзя лишить гражданства…
Статья 9
1. Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории.
2. Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности.
То есть, по-русски, любые ресурсы могут быть в любых формах собственности. Второй пункт этой статьи диссонирует с первым, частному лицу плевать на интересы народа, частная собственность нужна там, где велика добросовестная конкуренция. При монопольном владении ресурсом нет никакой конкуренции. Особенно возмущает размытость этой статьи — «частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности», очень интересно знать, что предполагали писатели конституции под «иных формах собственности». В собственности иностранного государства что ли? Получается так, ведь это тоже «иная» форма собственности.
Статья 13
2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.
Как пишет википедия, слово «идеология» произошло от греческого слова « ιδεα », которое яндекс переводит так:
1.идея, мысль, замысел
2.концепция, понятие
3.представление
и слова «λογος «, которое переводится одновременно как «слово» (высказывание, речь) и «понятие» (суждение, смысл)
Слово «идеал», кстати, происходит от того же « ιδεα». Остаётся только подставить эти значения под указанный в конституции запрет и всё станет понятно. В 13 статье запрещена цель существования государства, замысел, представление о будущем, идеал, к которому нужно стремиться.
Это означает, что в России идеологической пропагандой может заниматься кто угодно, в том числе и представители иностранных государств, но только не само российское государство. Никто ничего не запрещает, кроме права устанавливать государственную идеологию, как вектора развития страны.
Статья 14
1. Российская Федерация — светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.
Уточняющее дополнение к 13 статье, потому что традиционные религии содержат в себе набор ценностей, моральных норм, некий идеал.
Статья 15
4. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.
Для начала, разберёмся с понятиями. В этой статье выделены три понятия, разделённые союзом «и» — общепризнанные принципы, нормы, договоры. Чтобы узнать смысл этих понятий, обратимся к
Постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 октября 2003 г. N 5 г. Москва
Суды толкуют законы, узнав, что понимают суды под конкретными терминами, мы можем понять, как работает система.
В первом пункте этого постановления написано:
Под общепризнанными принципами международного права следует понимать основополагающие императивные нормы международного права, принимаемые и признаваемые международным сообществом государств в целом, отклонение от которых недопустимо.
Под общепризнанной нормой международного права следует понимать правило поведения, принимаемое и признаваемое международным сообществом государств в целом в качестве юридически обязательного.
Про договоры речь идёт в последующих пунктах.
Размытые термины, чётко не указано сколько стран должно признать эти нормы и что понимается под «международным сообществом государств». По сути, «сообщество государств» должно обозначать все государства. На деле, этим термином часто спекулируют одни страны, чтобы объявить странами-изгоями другие, «исключив» их из своего сообщества, которое они сами называют «мировым». Очень странно, что используются такие размытые формулировки, учитывая то, на какую ступень они ставятся в конституции — становятся частью правовой системы. А в постановлении, в том же первом пункте написано:
…права и свободы человека согласно общепризнанным принципам и нормам международного права определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием.
Непонятно, почему права и свободы гражданина России должны определяться какими-то принципами и нормами, непонятно, какими странами признанными, если народ источник власти, ведь свобода и заключается в возможности принятия самостоятельных решений.
Также в первом пункте написано, какие организации могут производить эти «общепризнанные принципы и нормы». Если договоры нужно подписывать, ратифицировать, то «общепризнанные принципы и нормы» в этом не нуждаются.
Содержание указанных принципов и норм международного права может раскрываться, в частности, в документах Организации Объединенных Наций и ее специализированных учреждений.
Опять размытая терминология, какие могут быть «частности», если они «определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием.»
В «спец. учреждения ООН» входит достаточно много организаций. Одна из них — МВФ, влияние России на которую минимально. Высший руководящий орган МВФ — Совет управляющих. Решения в Совете управляющих обычно принимаются простым большинством (не менее половины) голосов, а по важным вопросам, имеющим оперативный либо стратегический характер, — «специальным большинством» (соответственно 70 или 85 % голосов стран-членов). Россия имеет всего лишь 2,64% голосов в этой организации. Только одна страна в этой организации имеет возможность налагать вето на стратегические решения, даже если все остальные проголосуют «за» — США. США имеют 16.85%. 100% — 16.85 = 83.15% — меньше, чем нужно для принятия решения. Кроме того, 29 стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития имеют в совокупности 60,35 % голосов в МВФ и могут продавливать свои интересы, страны БРИКС имеют всего лишь 10% голосов в сумме, меньше, чем нужно для права вето. То есть по сути, МВФ обслуживает США, хотя баланс по ВВП уже давно поменялся, этот расклад голосов ничего общего с экономикой стран не имеет.
Председатель Следственного Комитета России — Александр Иванович Бастрыкин, доктор юридических наук, в интервью Российской газете и при выступлении с речью в
на 10-й минуте сказал — «Есть мнение, что установление примата международного права над правом национальным, как базовую конституционную ценность, ещё при принятии конституции 1993 года, нам умело преподнесли советники США. У меня лично нет прямых доказательств этому, но некоторые наблюдатели полагают, что совсем не случайным является тот факт, что в докладе о проекте конституции, который был опубликован в Российской газете в 1993 году, с гордостью подчёркивалось, что её положения прошли экспертизу за рубежом.»
Далее, при выступлении в МГИМО — «Если мы обратимся к статье 6 конституции США, то увидим, что в соответствии с данной нормой, международный договор и федеральный закон обладают одинаковой юридической силой.»
Далее, со ссылкой на книгу «Правовая система США» У. Бернама (см. Biography William Burnham), сказал — «Американская конституционная правовая доктрина разделяет международные договоры на самоисполнимые и несамоисполнимые, в случае, когда нормы международных договоров несамоисполнимые, они вообще не могут применяться до тех пор, пока не будут имплементированы, то есть, впущены в национальное законодательство, через внутригосударственный законодательный процесс. В результате функционирования описанного правового механизма, вопрос о противоречии норм международного права и права национального, как правило, и не возникает.
В том же случае, когда возникает конкуренция норм самоисполнимого международного договора и внутреннего американского закона, с учётом их равной юридической силы, применяется тот акт, который был издан позже.
Заключается договор, он становится федеральным законом США, а потом, когда возникает проблема с его исполнением, они принимают новый федеральный закон и ссылаются на то что он принят позже, тем самым они нейтрализуют действие международного договора, который им почему-то не нравится.»
Далее Бастрыкин привёл примеры регулирования этого вопроса в других странах — «В конституции США и в актах конституционного уровня Великобритании и целого ряда других стран, нет положения о безусловном приоритете норм международного права над правом национальным. В конституциях Норвегии, Финляндии, Швеции, говорится о том, что нормы международного права, для приобретения юридической силы, обязательно должны быть имплементированы в национальное законодательство, а до этого момента, приоритетом обладает национальное законодательство. В конституции Дании, Исландии, этот вопрос вообще не урегулирован. Из Европейских государств, только Нидерланды, даже в большей степени чем Германия, являются сторонником безусловного приоритета права международного над национальным. Безусловный приоритет национального права прямо установлен в Бразилии, в Индии и Китае… … в Германии, где очень чётко прописан приоритет международного права, там является обязанностью конституционного суда, в случае сомнений, по обращению соответствующих объектов права, тщательно проверить ещё не подписанный и не ратифицированный международный договор на соответствие германской конституции, хотя вы знаете, немцы записали очень жёстко, даже более жёстко чем мы. Немцы записали в своей конституции, что международный договор является частью права Германии… …Откройте наш закон о Конституционном Суде. У нас так мягко, аккуратно, в духе 90-х написано — «КС может рассматривать не подписанный международный договор на предмет его соответствия конституции, но при условии…», и куча условий названо, пока эти условия выполнишь, забудешь зачем вообще пришёл в суд. »
Кроме 15 статьи, понятия «общепризнанные принципы и нормы» используются в Конституции в статьях 17, 55, 63, 69.
Глава 2. Права и свободы человека и гражданина (ст. 17-64)
Статья 29
1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.
5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается.
Не контролируемая свобода СМИ ведет к подрыву информационного суверенитета и психического здоровья российского общества. Именно отсутствие государственной цензуры в СМИ позволяет распространять информацию, наносящую ущерб человеку, его здоровью, пропагандирует жестокость, насилие, разврат, асоциальное поведение. И всё это несёт угрозу основам государственности, традиционным ценностям, культуре, истории, семье и будущим поколениям. Свобода СМИ – это запрет на обеспечение информационной безопасности и защиту своего суверенитета. Критическую оценку результата такого положения вещей можно увидеть на ютуб-канале и в группе Вконтакте проекта «Научи Хорошему».
Статья 62
1. Гражданин Российской Федерации может иметь гражданство иностранного государства (двойное гражданство) в соответствии с федеральным законом или международным договором Российской Федерации.
Наличие, наряду с российским, другого гражданства умаляет такие понятия как Отечество, Родина, патриотизм. Многие государства мира, включая ряд постсоветских государств, двойное гражданство не признают.
Статья 63
1. Российская Федерация предоставляет политическое убежище иностранным гражданам и лицам без гражданства в соответствии с общепризнанными нормами международного права.
Такая норма в нашей Конституции означает, что любое государство, поддержанное ООН, может потребовать выдать любого человека, запросившего политическое убежище в России, а мы, согласно приоритету международных норм и правил над национальным законодательством, не можем не отдать.
Россия, предоставляя политическое убежище иностранным гражданам, должна руководствоваться не общепризнанными нормами международного права, а российским законодательством и собственными государственными интересами. Тем более что единой общепризнанной позиции по этому вопросу в международном праве в действительности не существует.
Глава 3. Федеративное устройство (ст. 65-79)
Статья 75
1. Денежной единицей в Российской Федерации является рубль. Денежная эмиссия осуществляется исключительно Центральным банком Российской Федерации. Введение и эмиссия других денег в Российской Федерации не допускаются.
2. Защита и обеспечение устойчивости рубля — основная функция Центрального банка Российской Федерации, которую он осуществляет независимо от других органов государственной власти.
Совершенно непонятно, что делает эта статья в главе «Федеративное устройство». Исходя из смысла этой статьи и федерального закона о Центральном Банке, можно сделать вывод — ЦБ значительно не зависим от государства, не несёт ответственности за результат своей работы. Государственные органы власти существенно ограничены во влиянии на политику ЦБ, в законе о ЦБ написано про подотчётность ЦБ Гос. Думе, написано про «взаимодействие ЦБ и правительства», но «взаимодействие», это размытая формулировка, не означающая подчинение.
ЦБ выполняет основную функцию независимо только от органов государства, как записано в статье, но по 15 статье ч.4, он подчиняется «общепризнанным принципам и нормам», которые может вырабатывать МВФ, например, т.к. это тоже спец. учреждение ООН.
Статья 79
Российская Федерация может участвовать в межгосударственных объединениях и передавать им часть своих полномочий в соответствии с международными договорами, если это не влечет ограничения прав и свобод человека и гражданина и не противоречит основам конституционного строя Российской Федерации.
В статье говорится, что РФ может передавать часть своих полномочий (например, военных) межгосударственным объединениям. Нарушены ли за счёт этого чьи-либо права или нет, уже будут решать международные органы (см. ст.15 п.4). Стоит отметить, что такое положение есть в Конституции Австрии, и появилось оно в результате поражения в Первой мировой.
Глава 4. Президент Российской Федерации (ст. 80-93)
Статья 83
Президент Российской Федерации:
а) назначает с согласия Государственной Думы Председателя Правительства Российской Федерации.
Президент не может самостоятельно назначить Председателя Правительства.
г) представляет Государственной Думе кандидатуру для назначения на должность Председателя Центрального банка Российской Федерации; ставит перед Государственной Думой вопрос об освобождении от должности Председателя Центрального банка Российской Федерации.
Президент не может самостоятельно назначить и уволить Председателя ЦБ. В Федеральном законе о ЦБ в 14 статье, перечислены условия, при которых Председатель ЦБ может быть освобожден от должности.
Председатель Банка России может быть освобожден от должности только в случаях:
истечения срока полномочий;
невозможности исполнения служебных обязанностей, подтвержденной заключением государственной медицинской комиссии;
подачи личного заявления об отставке;
совершения уголовно наказуемого деяния, установленного вступившим в законную силу приговором суда;
нарушения федеральных законов, которые регулируют вопросы, связанные с деятельностью Банка России.
Из этого следует вывод, что без форс-мажора, Председателя ЦБ не может уволить даже Государственная Дума, не то что Президент, который имеет право только предлагать.
д) по предложению Председателя Правительства Российской Федерации назначает на должность и освобождает от должности заместителей Председателя Правительства Российской Федерации, федеральных министров.
В назначении и освобождении заместителей Председателя Правительства и министров — Президент лишь «приводной ремень».
е) представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на должность судей Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации; назначает судей других федеральных судов.
Президент не может самостоятельно назначить людей на вышеперечисленные должности.
Статья 84
Президент Российской Федерации:
в) назначает референдум в порядке, установленном федеральным конституционным законом.
А если посмотреть ФКЗ «О Референдуме РФ», то среди инициаторов референдума в нём Президента нет. То есть права проводить референдум у Президента нет.
е) обращается к Федеральному Собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства.
Послание Президента не является нормативным актом, обязательным для исполнения органами государственной власти. Послание лишь субъективное мнение Президента, которое никто не обязан исполнять. Именно поэтому чаще всего то, о чем говорит Президент, замалчивается или в скором времени забывается, откровенно саботируется на всех этажах власти.
Статья 90
3. Указы и распоряжения Президента Российской Федерации не должны противоречить Конституции Российской Федерации и федеральным законам.
Согласно действующей Конституции у Президента нет права ни Конституцию поменять (см. Глава 9 Конституции), ни Федеральный закон отменить (см. ст. 107). Отсюда следует, что президент в России мало что может решить, и сколько бы законопроектов Президент не внес на рассмотрение в правительство РФ, нет никакой гарантии, что законы будут приняты.
Глава 5. Федеральное Собрание (ст. 94-109)
Статья 107
1. Принятый федеральный закон в течение пяти дней направляется Президенту Российской Федерации для подписания и обнародования.
2. Президент Российской Федерации в течение четырнадцати дней подписывает федеральный закон и обнародует его.
3. Если Президент Российской Федерации в течение четырнадцати дней с момента поступления федерального закона отклонит его, то Государственная Дума и Совет Федерации в установленном Конституцией Российской Федерации порядке вновь рассматривают данный закон. Если при повторном рассмотрении федеральный закон будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей голосов от общего числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, он подлежит подписанию Президентом Российской Федерации в течение семи дней и обнародованию.
Глава государства, по сути, не имеет права окончательно отклонить закон. Если при повторном голосовании, Дума и СФ одобрили закон — Президент обязан подписать в течении семи дней, как нотариус.
Глава 9. Конституционные поправки и пересмотр Конституции (ст. 134-137)
Статья 135
1. Положения глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации не могут быть пересмотрены Федеральным Собранием.
2. Если предложение о пересмотре положений глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации будет поддержано тремя пятыми голосов от общего числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, то в соответствии с федеральным конституционным законом созывается Конституционное Собрание.
Интересен не столько смысл, сколько то, что с 1993 года, закон о Конституционном собрании, при помощи которого возможно законным путём изменить 1, 2 и 9 главы конституции, не был принят. 01.12.15 обсуждался законопроект «О Конституционном Собрании» в Государственной Думе, но был отклонён (см. доклад, вопросы).
Часть материала взята из статьи — «Конституция: правила, по которым мы живём» сайта http://nodnn.ru/.
Дополнительный материал: Презентация Багдасаряна В.Э. в формате PDF >>> , Видеозапись выступления Багдасаряна В.Э. >>>, Конституция РФ как конституция побежденного государства.
Автор: Мамаджанов Амаль РифкатовичПервоисточник: http://rusnod.ru/novosti/v-rossii/nod-rossii/yuridicheskie-fakty-okkupatsii/2016/03/07/yuridicheskie-fakty-okkupatsii_16619.html
Видео в темуВыступление председателя СК РФ А.Бастрыкина о международном праве имеющим приоритет над российским законодательством.
[media=￼https://www.youtube.com/watch?v=D8qJZS9dLfg]
О государственной идеологии, которая отсутствует в России.
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