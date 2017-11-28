Аваков назвал численность ополченцев Донбасса

Действуют 1-й армейский корпус в Донецке и 2-й армейский корпус в Луганске... Всего на востоке Украины находятся свыше 35 тысяч человек

Это больше, чем на вооружении Великобритании

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в Донбассе силовикам противостоит 35 тысяч ополченцев.— сказал Аваков.По его словам, численность этих формирований, структура, а также данные об имеющихся в их распоряжении бронетехнике, минометах и ракетном вооружении известны украинской стороне благодаря деятельности разведки.Аваков проинформировал, что на вооружении ополченцев находятся 478 танков, 848 бронеавтомобилей, 750 минометов, 208 РСЗО, 363 противотанковых комплекса.— отметил глава МВД.Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых украинских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях, передает "Лента.ru"