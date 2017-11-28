20:35 28 ноября

Аваков назвал численность ополченцев Донбасса

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в Донбассе силовикам противостоит 35 тысяч ополченцев.

Действуют 1-й армейский корпус в Донецке и 2-й армейский корпус в Луганске... Всего на востоке Украины находятся свыше 35 тысяч человек
— сказал Аваков.

Аваков назвал численность ополченцев Донбасса



По его словам, численность этих формирований, структура, а также данные об имеющихся в их распоряжении бронетехнике, минометах и ракетном вооружении известны украинской стороне благодаря деятельности разведки.

Аваков проинформировал, что на вооружении ополченцев находятся 478 танков, 848 бронеавтомобилей, 750 минометов, 208 РСЗО, 363 противотанковых комплекса.

Это больше, чем на вооружении Великобритании
— отметил глава МВД.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых украинских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях, передает "Лента.ru"

Использованы фотографии: Михаил Маркив / «Коммерсантъ»
22

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 64

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  1. oleg-gr Сегодня, 18:55
    Аваков их лично пересчитал? Данным укроразведки "можно доверять". Словоблудие, да и только.
    oleg-gr
    1. Logall Сегодня, 18:57
      Цитата: oleg-gr
      Аваков их лично пересчитал?

      Лично вооружил! При первой компании, в котлах, при отступлении и т.д. и т.п.
      Logall
      1. Primoos Сегодня, 19:48
        Цитата: Logall
        Цитата: oleg-gr
        Аваков их лично пересчитал?

        Лично вооружил! При первой компании, в котлах, при отступлении и т.д. и т.п.

        Дождется Авакян, самого сосчитают на раз. Самое малое, чего он заслужил, это расстрел.
        Primoos
        1. Идущий Сегодня, 20:19
          Цитата: oleg-gr
          Аваков их лично пересчитал? Данным укроразведки "можно доверять". Словоблудие, да и только.


          Главное озвучить с умным видом , кто проверит.
          Идущий
      2. словак Сегодня, 20:31
        А где броневелосипедные войска из Бурятии, саперно- каваллерийские дивизии из Коми, десантно- скейтные армады из Ханты- Мансийского округа, пейсово- пулеметные бригады из Еврейского АО?
        словак
    2. РУСС Сегодня, 19:00
      Уверен в Киеве прекрасно информированы о количестве вооружения вДНР и ЛНР, вопрос в другом сколько приписали к реальному количеству?
      РУСС
      1. Logall Сегодня, 19:01
        Цитата: РУСС
        сколько приписали к реальному количеству?

        Это он ещё про 30.000 контингент российской армии умолчал!
        Logall
        1. volodya Сегодня, 19:15
          Они своих то сосчитать не могут! Короче,мультфильм" Про козленка, который умел считать до десяти."
          volodya
          1. bouncyhunter Сегодня, 19:23
            Цитата: volodya
            Короче,мультфильм" Про козленка, который умел считать до десяти."

            good Маленькая поправочка : козлёнок уже вырос . wink
            bouncyhunter
            1. Logall Сегодня, 19:29
              И научился считать до 35000?
              Павел hi
              Logall
              1. bouncyhunter Сегодня, 19:34
                Саня , привет ! hi
                Цитата: Logall
                И научился считать до 35000?

                Хм ... Я имел ввиду то , в кого превращается козлёнок когда вырастает . wink
                bouncyhunter
                1. Идущий Сегодня, 20:22
                  Цитата: РУСС
                  Уверен в Киеве прекрасно информированы о количестве вооружения вДНР и ЛНР, вопрос в другом сколько приписали к реальному количеству?


                  Нет не знают , если бы знали , то звучала бы цифра не менее 200 тыс. и это без бурятских водолазов .
                  Идущий
            2. казак 471 Сегодня, 20:03
              Козёл действительно вырос и недавно его хотели выносить в Киеве
              казак 471
              1. bouncyhunter Сегодня, 20:06
                Это я и имел ввиду .
                bouncyhunter
              2. Николай Грек Сегодня, 20:14
                Цитата: казак 471
                Козёл действительно вырос и недавно его хотели выносить в Киеве

                причем, выносить-то тоже хотели!! wassat wassat laughing laughing laughing
                Николай Грек
        2. Pirogov Сегодня, 19:16
          Цитата: Logall
          Это он ещё про 30.000 контингент российской армии умолчал!

          А о конных армиях бурятов совсем не вспомнил ,не порядок .)
          Pirogov
        3. Балу Сегодня, 19:16
          Цитата: Logall
          Цитата: РУСС
          сколько приписали к реальному количеству?

          Это он ещё про 30.000 контингент российской армии умолчал!

          Он не посчитал тувинский стройбат-стрррашная сила!
          Балу
          1. Logall Сегодня, 19:27
            Цитата: Балу
            тувинский

            Эти - да! Они у в части с ножами спали... Мы их каждый месяц разоружали! Они где-то новые брали...
            Logall
            1. Балу Сегодня, 20:18
              Цитата: Logall
              Цитата: Балу
              тувинский

              Эти - да! Они у в части с ножами спали... Мы их каждый месяц разоружали! Они где-то новые брали...

              Делали из напильников?
              Балу
            2. Paranoid50 Сегодня, 20:23
              Цитата: Logall
              Мы их каждый месяц разоружали! Они где-то новые брали...

              Дык,во время Великой Отечественной командирам приходилось объяснять бойцам-тувинцам,что иногда,всё же, немцев нужно брать в плен.
              Paranoid50
      2. APASUS Сегодня, 19:09
        Цитата: РУСС
        Уверен в Киеве прекрасно информированы о количестве вооружения вДНР и ЛНР, вопрос в другом сколько приписали к реальному количеству?

        Все зависит от личности решившей высказаться :

        Просто считать можно по разному?
        APASUS
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 19:16
          Аваков назвал численность ополченцев Донбасса

          Ну теперь Авакова можно звать АВАКСов! wassat
          СРЦ П-15
          1. Идущий Сегодня, 20:25
            Конечно можно поржать , но этот кадр просто так ничего не говорит , что то будет в ближайшее время.
            Идущий
        2. казак 471 Сегодня, 20:07
          Кто ж читает текст ролика . даже названия городов говорит неправильно
          казак 471
          1. Ил-18 Сегодня, 20:25
            Цитата: казак 471
            Кто ж читает текст ролика . даже названия городов говорит неправильно

            Искусственная девушка из Гугл
            Ил-18
        3. ser65 Сегодня, 20:19
          крепчал маразм, кастрюли гнулись....
          ser65
      3. тол100в Сегодня, 19:16
        Цитата: РУСС
        в Киеве прекрасно информированы о количестве вооружения вДНР и ЛНР, вопрос в другом

        Что им советуют полосатые координаторы?! Ответ только один: Несоразмерный ущерб и для себя (СГА) и для Украдины! Вот Волкер и воет!
        тол100в
      4. 210окв Сегодня, 20:08
        Эти числа ходят уже два года минимум.
        Цитата: РУСС
        Уверен в Киеве прекрасно информированы о количестве вооружения вДНР и ЛНР, вопрос в другом сколько приписали к реальному количеству?
        210окв
    3. Человек РФ Сегодня, 19:26
      А чего их особо считать? Численность до человека, сотни или тысячи?
      Никто ничего не скрывает. Вот с ресурса ДНР. Там ЕЩЁ круче -))

      1-й армейский корпус ДНР
      В 2015 году было создано сводное соединение войск ДНР под названием 1-й армейский корпус Министерства Обороны ДНР, который включает в себя:
      1. Отдельная бригада спецназначения «Восток» 1-го АК НМ МО ДНР, включающая 1, 2, 3 батальоны специального назначения, а также БрАГ ОБСН «Восток». Численность бригады достигает пять тысяч человек.

      2. Отдельная бригада спецназначения «Кальмиус» 1-го АК НМ МО ДНР, которая выполняет функцию по артиллерийской поддержке сухопутных подразделений ДНР. В состав бригады входит около 2000 человек, которые распределены в структуры:
      батальон разведывательных операций
      рота специального назначения
      1-й артиллерийский батальон
      2-й артиллерийский батальон.

      3. Отдельный комендантский полк КНМ МО ДНР,. В составе полка 3000 человек, которые распределены в:
      подконтрольные подразделения Военной полиции
      отдельные военные комендатуры городов ДНР
      подразделение спецназа.

      4. Разведывательное управление Главного штаба МО ДНР. Под руководством управления находятся более 5000 бойцов. Включает в себя отделы диверсионных операций, отдел глубокого тыла, отдел координации разведки, отдел стратегического планирования, отдел связи и координации.

      5. Армейские бригады ДНР
      1-й армейский корпус Министерства Обороны ДНР также включает ряд бригад:
      1-я ОСБр 1-го АК НМ МО ДНР
      3-я ОМБр «Беркут» 1-го АК НМ МО ДНР
      5-я ОМБр «Оплот» 1-го АК НМ МО ДНР
      7 Чистяковская ОСБр 1-го АК НМ МО ДНР
      1-я Отдельная штурмовая бригада «Сомали»
      Численность живой силы всех бригад составляет более 90 тысяч человек, а также еще 60 тыс. человек в резерве. Бригады имеют в своем составе разведывательные группы, штурмовые и артиллерийские батальоны.

      5. 2 января 2015 года была создана Республиканская гвардия ДНР, которая находится в прямом подчинении главы ДНР Александра Захарченко. Назначением данного подразделения является проведение военных операций разного спектра, от разведки до диверсий в глубоком тылу. Численность Республиканской гвардии ДНР более 3000 человек. В состав Республиканской гвардии входит восемь батальонов.
      Человек РФ
      1. Человек РФ Сегодня, 19:31
        КАК у них в ПЯТИ бригадах числится аж 90 тыс живой силы.. Каждая по штату равна дивизии??-)
        Тут скорее Авакову поверишь -)
        Человек РФ
    4. сибиралт Сегодня, 19:51
      Маловато насчитал. На всю бронию там никаких Джевелинов не хватит. laughing
      сибиралт
  2. Горный стрелок Сегодня, 18:58
    А российских войск сколько? Танки все сосчитал , а бронекавалерийские бурятские эскадрильи?
    Горный стрелок
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 19:02
      а бронекавалерийские бурятские эскадрильи? Может уже хватит про моих земляков.Начинает напрягать.Своих присобачте.
      ВЕРЕСК
      1. bouncyhunter Сегодня, 19:22
        Димыч , привет ! hi Ты не кипятись , человек пошутил . Кто же виноват что твоих земляков такими знаменитыми сделали ? Или тебе "бремя славы" давит плечи ? wink
        bouncyhunter
        1. ВЕРЕСК Сегодня, 19:38
          Меня давит то,что люди,коментирующие тупые вбросы по своей необразованности в географии не зннают где находится моя Бурятия.Не зная менталитет бурят-можно нарваться.Я родился и жил в Бурятии.Север.Эти люди-выживут везде и всегда.Но есть и эвенки-они парни гораздо круче бурят.Бурят-теплолюбивое тело,обитающее в южных районах Бурятии и Читинской области.Хитрые и толковые.Никого не задевают,но,если их "задеть"-тогда молиться надо тем,кто их задевает.Ребята жёсткие.Не трогайте нас.Или тебе "бремя славы" давит плечи ? Нисколько.Мне слава не нужна.Зачем.Омуль,мясо,сало и т-д.Я выживу И,Паша-не надо меня на понт брать.Типа-"Бремя славы".Зачем эта ерунда.Я слишком много требую?Однако! hi
          ВЕРЕСК
          1. bouncyhunter Сегодня, 19:40
            Что-то у тебя сегодня не то с чувством юмора , друже ... negative
            bouncyhunter
            1. ВЕРЕСК Сегодня, 19:44
              Ни какого юмора.Да и какой он?Люди рисуют то-чего не знают.Как я должен реагировать,если я знаю?Про Бурятию-не надо шутить.Достали уже.Встречу-поговорю физически.
              ВЕРЕСК
          2. poquello Сегодня, 20:03
            Цитата: ВЕРЕСК
            не зннают где находится моя Бурятия

            это где-то в Сибири наверное, там много бурят
            poquello
            1. ВЕРЕСК Сегодня, 20:16
              это где-то в Сибири наверное, там много бурят Все вы умники.Назовите координаты Сибири.А,потом-проверте-находится ли-там Бурятия.Если правильно ответите-пятёрку поставлю.
              ВЕРЕСК
    2. Диванный Хенераль Сегодня, 19:03
      Боюсь, что то количество "Альф", "Вымпелов" и бурятов, которые уничтожили бравые свиновояки, привело к тому, что теперь там китайско-индийские наемники на слонах...
      И это не считая подбитых Армат, сбитых СУшек и утопленных подводных лодок. Даже вроде "Адмирала Кузнецова" подтопили :)
      Диванный Хенераль
    3. 210окв Сегодня, 20:14
      Евгений hi Уже эскадрильи?Про бронетанковых водолазов слышал,но что бы еще и летали?Это уже слишком.. wassat
      Цитата: Горный стрелок
      А российских войск сколько? Танки все сосчитал , а бронекавалерийские бурятские эскадрильи?
      210окв
  3. assa67 Сегодня, 19:03
    а где еще 70 тыс российских военнослужащих,заявленных ранее???пяти атомный ПЛ на границе с мариуполем,конницы татаро-башкирской????........ошибся бедолага,может климкин поправит?...а то даже обидно
    assa67
    1. Николай Грек Сегодня, 20:19
      Цитата: assa67
      а где еще 70 тыс российских военнослужащих,заявленных ранее???пяти атомный ПЛ на границе с мариуполем,конницы татаро-башкирской????........ошибся бедолага,может климкин поправит?...а то даже обидно

      во время свидамитских "подсчетов" весь этот контингент временно покидает территорию ЛДНР, чтобы не попасть в "расчеты"!!! wassat wassat laughing laughing laughing
      Николай Грек
  4. ваняватный Сегодня, 19:07
    про бритосов он так зря , они и так расстроенные : то флот не знают как и зачем реанимировать , то проголосуют , сами не зная зачем и что теперь с этим делать , то баба их старшая (и страшная ) туфли натянет , невесь у кого отобранные , теперь еще какой то полуотбитый полуармянин из какой то бывшей союзной республики радует тем , что у него там какие сепары водятся , кои по степени вооруженности способны мелкобританию на кукане дважды провернуть ... ох , мама , роди дебила обратно ...
    ваняватный
  5. ПРАВОкатор Сегодня, 19:09
    Если посчитать количество тяжёлого вооружения на одного человека, волосы дыбом встают!
    Аваков так всех атошников распугает и 17,18,19,20 мобилизация пройдёт, среди сбежавших из Сирии игиловцев.
    ПРАВОкатор
  6. ВЕРЕСК Сегодня, 19:11
    Предлагаю украине поставлять свинину в ОАЭ.Можно и в Турцию.Самое главное-в Иран.Много о себе узнают. wassat
    ВЕРЕСК
    1. Диванный Хенераль Сегодня, 19:17
      вот вы смеетесь, а зря...
      На докладе у Путина наш министр Сельхоза, некто Ткачев, делая доклад, сказанул, что РФ поставляет свинину в Индонезию, когда Путин его поправил, что Индонезия мусульманская страна, Ткачев поправился, ну тогда в Южную Корею. А потом добавил - да какая разница.
      Т.е. министр не курсе куда и что поставляется...
      А вы про скакуасов...
      Диванный Хенераль
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 19:42
        0
        Диванный Хенераль Сегодня, 19:17 ↑
        вот вы смеетесь, а зря.Вы про что?Иногда надо читать,а не просто скидывать коммент.
        ВЕРЕСК
      2. Николай Грек Сегодня, 20:27
        Цитата: Диванный Хенераль
        когда Путин его поправил, что Индонезия мусульманская страна,

        тут сказалось незнание тонкостей!!! wink wink wink

        Глава Минсельхоза привел в качестве примера успешного продовольственного экспортера Германию, продающую на внешних рынках почти 3 млн тонн свинины в год: «во все страны, и прежде всего Китай, Индонезия». Путин заметил, что Индонезия является мусульманской страной и свинину там не едят. «Какая разница?», — ответил министр, Путин от смеха закрыл руками лицо. На самом деле ошибаются оба.
        Действительно, Германия, экспортирующая в 2016 году свинину на $4,4 млрд, в Индонезию это мясо не поставляла. Единственным поставщиком свинины в Индонезию в прошлом году был Сингапур (стоимость поставок составила около $600 000). В этом году, согласно данным таможенной статистики за второй квартал 2017 года, опубликованной Центром международной торговли (ITC), Индонезия впервые закупила свинину в России. Объем поставок был незначительным ($4000), но статистика их зафиксировала. Индонезия заняла 17 место в списке экспортеров российской свинины во втором квартале 2017 года, на 18-м месте — Пакистан, закупивший в России свинины на $3 000.
        Николай Грек
  7. AtenON Сегодня, 19:13
    ЛентаВру, ужасный русофобский источник.
    AtenON
  8. ded100 Сегодня, 19:16
    Наш пострел везде поспел и тут посчитать умудрился! wassat
    ded100
  9. Геркулесыч Сегодня, 19:16
    Три атомных авианосца не упомянул, ополченческих lol и два межгалактических крейсера lol !
    Геркулесыч
  10. ul_vitalii Сегодня, 19:28
    Опять Великобританию опустили.
    ul_vitalii
  11. Му Дозвон Сегодня, 19:40
    Донбасс может легко 300 тысяч человек под ружье поставить...
    Было бы оружие...
    А оно у Донбасса есть!
    Му Дозвон
    1. Человек РФ Сегодня, 20:20
      Цитата: Му Дозвон
      Донбасс может легко 300 тысяч человек под ружье поставить...

      Откуда данные. Даже Захарченко обещал лишь 100 тыс. Ну плюс ЛНР, где людей вдвое меньше.
      И где были все эти рекруты всё это время?
      Цитата: Му Дозвон
      Было бы оружие...
      А оно у Донбасса есть!

      На 300 тыс бойцов есть или на 100 тыс? И где сейчас храниться столько добра?
      Лишь по амуниции и стрелковому на 100 млн баксов понянет - как МИНИМУМ
      Человек РФ
    2. dsk Сегодня, 20:21
      Здравствуйте Леопольд!
      Цитата: Му Дозвон
      у Донбасса есть!

      Владислав Бриг опубликовал на своем канале в YouTube видеозапись уничтожения украинского военного, пытавшегося выстрелить из гранатомета в сторону позиций ополченцев. На видео украинский военный в черной вязаной шапке показывается из окопа, пытаясь установить гранатомет для совершения выстрела. Однако в этот момент раздается выстрел снайпера ДНР, и украинский каратель исчезает из поля зрения. "Как в ДНР наказывают ВСУ за нарушение режима прекращения огня", - написал депутат ДНР в аннотации к видеоролику. По его словам, ролик скинули ему снайперы ополчения. (Первый русский телеканал "Царьград" 12:23., 28.11.2017.)
      dsk
      1. dsk Сегодня, 20:32
        И не только оружие - "В ДНР начата сборка тракторов. Донецкий блогер Денис Селезнёв продолжает рубрику «Успехи ДНР». На этот раз речь пойдёт о начале сборки тракторов в городе Торезе. Итак, в Торезе, лежащем на 50 км западнее Донецка, начата крупноузловая сборка тракторов. " hi
        dsk
  12. sanches-nk Сегодня, 19:49
    Ну вот и некуй туда соваться со своим фашипатриотизмом
    sanches-nk
  13. п-к Опарышев Сегодня, 20:05
    Ну и шо это ему дало?Наверное вздрогнуть захотелось,вот и назвал.
    п-к Опарышев
  14. ВЕРЕСК Сегодня, 20:08
    Эх война.Я,просто устал.
    ВЕРЕСК
  15. Altona Сегодня, 20:10
    Цитата: oleg-gr
    Аваков их лично пересчитал? Данным укроразведки "можно доверять". Словоблудие, да и только.

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    Из доклада сэра Гелетея-Иловайского видимо.
    Altona
  16. Не либероид Русский Сегодня, 20:11
    у страха всегда глаза велики... а аваков труп, если сменится власть в окраине, свои грохнут чтб молчал, донецкие просто грохнут ибо на авакове крови донбасса море, так что бежать ему некуда, вот и оглашает сво и страхи
    Не либероид Русский
  17. мичман Сегодня, 20:13
    Этот аваков забыл добавить 4 самолета МиГ-29 и 6 вертолетов Ми-24. Это очень опасно для хохлов. Я не говорю еще об ударных БПЛА. Честь имею.
    мичман
  18. ВЕРЕСК Сегодня, 20:30
    К Байкалу-все,кто не знает-просто приезжайте.Если не знаете-тупость не пишите.
    ВЕРЕСК
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