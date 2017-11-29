14:07 29 ноября

Порошенко показал новый украинский 3D-радар

Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook показал новый 3D-радар 80К6Т, который государственный концерн «Укроборонпром» готовит к испытаниям.

Этот радар может обнаруживать объекты в воздухе на расстоянии до 500 км, обновляя данные каждые 5 секунд, и сопровождать цели с высоким разрешением
— отметил Порошенко в описании под видео, на котором показан новый 3D-радар.

Порошенко показал новый украинский 3D-радар



Ранее на сайте "Укроборонпрома" сообщалось, что 3D-радар 80К6Т может работать со всеми зенитно-ракетными комплексами, которые в данный момент стоят на вооружении Вооруженных Сил Украины. Благодаря большой зоне обзора по углу места (до 70 градусов), установка позволяет выявлять тактические и оперативно-тактические ракеты. При этом специальная система обработки сигналов позволяет выявлять малоразмерные и крылатые ракеты, которые идут на малых высотах с огибанием рельефа.

Украинские разработчики заявили, что главной особенностью "Искра" 80К6Т стала цифровая фазированная активная решетка, которая позволяет обнаруживать и сопровождать цели с высоким разрешением. При этом благодаря только одной станции выполняется одновременное измерение положения цели сразу по трем координатам: дальности, азимуту и высоте, то есть создается 3D-модель – раньше для этого нужно было применить сразу два радара.

Кроме того, применение передатчика на транзисторных усилителях мощности позволяет в разы повысить надежность радара. Даже выход из строя нескольких из модулей усиления не приведет к полному выключения локатора. Радар 80К6Т создан с учетом максимальной мобильности, в том числе он приспособлен для транспортировки самолетами от ГП "Антонов", а для развертывания РЛС необходимо всего 10-15 минут.


Использованы фотографии: "Укроборонпром"
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Комментарии 24

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  1. 210окв Сегодня, 12:59
    Ну,если для АФАР амерзцы поставили им элементы,то чего бы и не собрать.Мощности и спецы там есть.Пока есть.
    210окв
    1. Anarchist Сегодня, 13:01
      Слава ''передовой'' Украине!
      Там всё так хорошо! Всё производят... Всё умеют!
      А все остальные им завидуют...
      Anarchist
      1. просто экспл Сегодня, 13:08
        да не совсем , тут непонятки , 3D радар или радар в 3D .
        просто экспл
        1. Тралл Сегодня, 13:14
          Цитата: просто экспл
          тут непонятки , 3D радар или радар в 3D .

          в FoolHD разрешении smile
          Тралл
          1. Чёрный Сегодня, 13:24
            3Д потому что распечатан на ЗД принтере ? wassat
            ...и вообще! Какой разносторонний президент. И школьные туалеты открывает, и про радары знает.- Не бережешь ты себя Алексеич, отдохнуть тебе надо... в солнечном магадане. wassat
            Чёрный
            1. Идущий Сегодня, 13:36
              государственный концерн «Укроборонпром» готовит к испытаниям.


              Опять опережает события. lol
              Идущий
          2. просто экспл Сегодня, 13:28
            ну правильно все таки Full , но тенденция такая что нормой становится 4к .
            просто экспл
            1. Тралл Сегодня, 13:39
              Цитата: просто экспл
              ну правильно все таки Full

              да ладно smile
              Тралл
            2. Идущий Сегодня, 13:40
              Цитата: Anarchist
              Слава ''передовой'' Украине!
              Там всё так хорошо! Всё производят... Всё умеют!
              А все остальные им завидуют...


              Так порадуемся за наших соседей ...
              Идущий
      2. Чёрный Сегодня, 13:30
        Порошенко показал новый украинский 3D-радар
        Трехмерный, граненый. Для гаранта. wassat
        Чёрный
        1. Тралл Сегодня, 13:40
          Цитата: Чёрный
          граненый.

          декомунизирован smile
          Тралл
    2. RASKAT Сегодня, 13:24
      Очередная зрада, это по сути комплекс 79К6 «Пеликан» только Буксируемый и экспортный. Еще тогда в 2007 году его дальность фактическая была 360-400 км . К стати Даже генеральный конструктор оговорился и сказал " У России таких станций нет,........... только 3-4 страны в мире производят такие станции" Блин это какие такие страны, хотелось бы мне узнать? Если даже США признает нас лидером в области РЛС. Попахивает очередным дешевым пиаром на ровном месте.
      RASKAT
  2. Equalized Сегодня, 13:02
    "Искра" делает отличные радары...на экспорт. В ВСУ закупали один "Пеликан", cейчас вот пытаются РЛ-покрытие нарастить и начали суетиться. Наши соседи из солнечного Азербайджана закупили вот эту малышку 80К6 и катают ее на парадах частенько.
    Белорусское шассси и радар от "Искры".

    Equalized
    1. Equalized Сегодня, 13:09
      Ах да, у них еще одна частная контора "Аэротехника-МЛТ" умеет в радары. Только с 0 не могут производить, но модернизации нормальные. Для ВСУ закупали 18 станций "Малахит" которые являются модернизированными советскими П-18. У "Искры" новые радары стоят дорого, пришлось ограничиваться бюджетным решением, что тоже не плохо для радиолокационной инфраструктуры вУкраины.


      Equalized
  3. Геркулесыч Сегодня, 13:05
    Оказывается, не все еще распродано и разваровано вна укроине! Но, я думаю, что они исправятся! lol
    Геркулесыч
  4. изя топ Сегодня, 13:07
    пэця?пэця может:
    -а сколько литров в сутки выдаёт аппарат?
    изя топ
  5. Керенский Сегодня, 13:12
    Им нелетальный 3D принтер подогнали и они на нём распечатали радар. Конечно! Его можно вывести из строя только прямым попаданием....
    Керенский
  6. polpot Сегодня, 13:14
    Может работать со всеми еще оставшимися зенитно-ракетными комплексами
    polpot
    1. Equalized Сегодня, 13:19
      Недавно в Херсонской области были масштабные учения войск ПВО с 23 пусками С-300П, С-300В1 и Бук-М1, плюс 20 пусков ОСА-АКМ (модернизированные частным предприятием).

      Так вот, там засветился искровский 79к6 "Пеликан".



      Вот он стоит :



      Там были еще интересные советские РЛС, "Небо" и рлс кругового обзора из состава С-300В1.
      Equalized
  7. BAI Сегодня, 13:15
    применение передатчика на транзисторных усилителях мощности

    Транзисторы откуда будут? Не из Советских запасов?
    BAI
    1. Витас Сегодня, 13:51
      Вы еще скажите, что ламповые телевизоры пошли в ход.
      Витас
  8. BLADFROST Сегодня, 13:33
    Транзисторы хороши для гражданки, а так ,выводятся на раз-два. Матчасть пусть подучат
    BLADFROST
  9. HAM Сегодня, 13:46
    В репортаже прозвучала магическая фраза:"не имеет аналогов в России,Франции,Сша"-есть только у Украины!!!!!!!
    Имея неплохую базу советской радиоэлектроники хоть что то родили.
    HAM
  10. Комментарий был удален.
  11. ser65 Сегодня, 13:52
    "При этом благодаря только одной станции выполняется одновременное измерение положения цели сразу по трем координатам: дальности, азимуту и высоте, то есть создается 3D-модель – раньше для этого нужно было применить сразу два радара."-украинцы только вчера в 21 век вступили?
    ser65
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