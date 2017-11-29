Порошенко показал новый украинский 3D-радар

Этот радар может обнаруживать объекты в воздухе на расстоянии до 500 км, обновляя данные каждые 5 секунд, и сопровождать цели с высоким разрешением

Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook показал новый 3D-радар 80К6Т, который государственный концерн «Укроборонпром» готовит к испытаниям.— отметил Порошенко в описании под видео, на котором показан новый 3D-радар.Ранее на сайте "Укроборонпрома" сообщалось, что 3D-радар 80К6Т может работать со всеми зенитно-ракетными комплексами, которые в данный момент стоят на вооружении Вооруженных Сил Украины. Благодаря большой зоне обзора по углу места (до 70 градусов), установка позволяет выявлять тактические и оперативно-тактические ракеты. При этом специальная система обработки сигналов позволяет выявлять малоразмерные и крылатые ракеты, которые идут на малых высотах с огибанием рельефа.Украинские разработчики заявили, что главной особенностью "Искра" 80К6Т стала цифровая фазированная активная решетка, которая позволяет обнаруживать и сопровождать цели с высоким разрешением. При этом благодаря только одной станции выполняется одновременное измерение положения цели сразу по трем координатам: дальности, азимуту и высоте, то есть создается 3D-модель – раньше для этого нужно было применить сразу два радара.Кроме того, применение передатчика на транзисторных усилителях мощности позволяет в разы повысить надежность радара. Даже выход из строя нескольких из модулей усиления не приведет к полному выключения локатора. Радар 80К6Т создан с учетом максимальной мобильности, в том числе он приспособлен для транспортировки самолетами от ГП "Антонов", а для развертывания РЛС необходимо всего 10-15 минут.