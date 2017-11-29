Модернизированные ракеты «Скад» в Сирии
На вооружении Сирийской армии остается значительное количество модернизированных ракет «Скад», которые в настоящее время спрятаны в специально построенных, хорошо защищенных и замаскированных укрытиях, сообщает Вестник Мордовии.
В ходе боевых действий правительственные войска САР были вынуждены применять полученные еще от Советского Союза комплексы 9К72 «Эльбрус». Их жидкотопливные ракеты 8К-14 весом более 5-ти тонн и боеголовками в одну тонну способны поражать цели на дальности до 300 км.
«Комплексы смонтированы на шасси автомобилей высокой проходимости МАЗ-543М "Ураган". Танковый двигатель мощностью в 525 л. с. разгоняет тридцатисемитонную машину до 60 км/ч, запас хода составляет 500 км», – пишет автор материала Лев Романов.
По его данным, последнее применение ракет данного типа было зафиксировано во время отражения наступлений террористов весной-летом 2015 года.
Зарубежные источники утверждают, что Сирия имеет и современные модификации "Скадов", которые обладают более совершенными характеристиками, точностью и возможностями по прорыву противоракетной обороны.
«Именно такая техника в настоящее время является своеобразным неприкосновенным запасом сирийской армии», – заключает автор.
В ходе боевых действий правительственные войска САР были вынуждены применять полученные еще от Советского Союза комплексы 9К72 «Эльбрус». Их жидкотопливные ракеты 8К-14 весом более 5-ти тонн и боеголовками в одну тонну способны поражать цели на дальности до 300 км.
«Комплексы смонтированы на шасси автомобилей высокой проходимости МАЗ-543М "Ураган". Танковый двигатель мощностью в 525 л. с. разгоняет тридцатисемитонную машину до 60 км/ч, запас хода составляет 500 км», – пишет автор материала Лев Романов.
По его данным, последнее применение ракет данного типа было зафиксировано во время отражения наступлений террористов весной-летом 2015 года.
Зарубежные источники утверждают, что Сирия имеет и современные модификации "Скадов", которые обладают более совершенными характеристиками, точностью и возможностями по прорыву противоракетной обороны.
«Именно такая техника в настоящее время является своеобразным неприкосновенным запасом сирийской армии», – заключает автор.
Использованы фотографии: Encyclopedia of Syrian military
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