17:59 29 ноября

Что нового на АПЛ «Князь Владимир»? В сети появились данные

В сети опубликован анализ появившихся в СМИ изображений новой российской подводной лодки «Князь Владимир» типа «Борей-А», сообщает газета Взгляд.



При этом издание отмечает, что официальных сообщений о характеристиках новой подлодки нет. Специалисты лишь делают предположения об изменениях во внутреннем устройстве подлодок на основе опубликованных изображений, в данном случае – из репортажа на телеканале «Звезда».


Наиболее заметным отличием новой субмарины от подлодок типа «Борей» называют «цельноповоротные вертикальные рули с концевыми пластинами, добавленными на гидропланы (горизонтальные рули), которые напоминают аналогичные устройства на западных подлодках», пишет газета со ссылкой на ресурс Covert Shores.

Обращается также внимание на цилиндрическое утолщение корпуса вдоль ракетного отсека. По мнению экспертов, оно «может скрывать антенны нового гидролокатора».

«Утверждается, что, несмотря на сообщения об увеличении ракетной нагрузки до 20 единиц, на самом деле на подлодке осталось 16 БРПЛ РСМ-56 "Булава"», однако, чтобы это подтвердить, нужны более четкие фотографии, отмечает ресурс.



Продолжается строительство еще 4-х подлодок «Борей-А», но представителей СМИ в ходе церемонии не пустили далее определенной точки, вероятно, чтобы предотвратить фотографирование других ракетоносцев.

Газета напоминает, что 17 ноября подводный крейсер (четвертый по счету в семействе «Борей») проекта 955А – «Князь Владимир» – выведен из эллинга оборонной верфи Севмаша и спущен на воду.

В британской прессе субмарину «Князь Владимир» назвали самой смертоносной в мире.

Использованы фотографии: Телеканал "Звезда"
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Комментарии 28

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  1. 210окв Сегодня, 15:53
    Да уж.Что там из новинок или даже из старого тут знать не положено.Да и гадать на кофейной гуще зачем?
    210окв
    1. Spartanez300 Сегодня, 15:57
      Новейшие подлодки тем более должны быть недоступны для посторонних .
      Spartanez300
      1. сибиралт Сегодня, 16:11
        А тех, которые непосторонние, сколько? winked
        сибиралт
        1. vovanpain Сегодня, 16:18
          Цитата: сибиралт
          А тех, которые непосторонние, сколько? winked

          Олег hi Давний принцип сохранения секретности,каждый знает столько,сколько положено ему знать. hi
          vovanpain
        2. Pirogov Сегодня, 17:36
          Цитата: сибиралт
          А тех, которые непосторонние, сколько?

          Несколько отделов ЦРУ .
          Pirogov
    2. Anarchist Сегодня, 15:59
      Дмитрий, Ну мне новости сегодня:
      Где-то плакать хочется, где-то смеяться... Данная - сплошная загадка!
      Как в сказке - чем дальше тем страшнее!
      Anarchist
      1. 210окв Сегодня, 16:12
        Александр..Одна статья была,и то не раскрыта.О Первых Героях Советского Союза..
        Цитата: Anarchist
        Дмитрий, Ну мне новости сегодня:
        Где-то плакать хочется, где-то смеяться... Данная - сплошная загадка!
        Как в сказке - чем дальше тем страшнее!
        210окв
  2. Монархист Сегодня, 16:10
    Цитата: 210окв
    Да уж.Что там из новинок или даже из старого тут знать не положено.Да и гадать на кофейной гуще зачем?

    Думаю : сейчас сидят в каком- то кабинете и внимательно рассматривают снимки.
    Кстати, я никогда не понимал и не верил в гадания на картах или кофейной гуще. А двое из моих одноклассников уверовали в гадания на картах,один даже жену искал по картам.
    Однозначно сказать,что предсказания и гадания ложь нельзя: Ностардамус, Месинг или Ванга этого не дают сделать,но скорее всего это УНИКУМЫ,а все остальное...
    Монархист
    1. dzvero Сегодня, 17:33
      В принципе точность предсказаний и гаданий 50% - то ли правда, то ли нет smile Заполняя тест на случайном принципе (не задумываясь, бросая кости и т. д.) можно ожидать до 37% верных ответов. А вот с гаданием на гуще или картах "не все так однозначно". Тут играют двое - заказчик и гадатель. Роль гадателя - выдать неочевидные ассоциации и семантически формализовать их (комбинация карт, какие-то вроде образы в гуще). Интерпретацию поданной информации проводит заказчик, подгоняя под свое видение ситуации. Примерно так работают и те експерты - рассматривают фото, интерпретируют в соответствии со своим опытом и в зависимости от него могут выдать примерные параметры объекта. Не в деталях, конечно. Кроме того, иногда в процессе "рассматрывания", используя свои познания в других областей, могут выдать совершенно неочевидные, но довольно толковые предположения. На то есть заумные ельфийские слова experience и expertise smile
      Предсказатели из другой оперы. Про Вангу и Месинга не скажу - слишком все запутано. Ванга, конец 80-ых: "в конце века Курск будет под водой и весь мир будет его оплакивать". Как получилось, не знаю.
      А Нострадамус... его катрены видимо на принципе:
      x+y+z=a (2.4<а<2.6)
      подставляй любые числа или, в данном случае, подгоняй любые события под примерные рамки ответа.
      dzvero
  3. bubalik Сегодня, 16:12
    ,,будем надеется что здесь все нормально отработали bully
    bubalik
    1. Самаритянин Сегодня, 16:32
      Это Вы на Лукиана из Благовещенска намекаете !?
      Я с ним знаком, это очень сильный и чистый человек, ранее поднял Свирский монастырь (Cвято-Троицкий Александра Свирского мужской монастырь в Лодейнопольском районе, Лен. обл)
      Лично красил и кирпичи клал... люди знакомые с ним его боготворят! И нам всем, быть бы хоть чуть-чуть похожим на него не помешало бы...
      Свирский монастырь:



      А было так (в нём располагалась психлечебница):
      Самаритянин
      1. bubalik Сегодня, 16:44
        Самаритянин Сегодня, 17:32 ↑
        ,,,Ничего не имею против личности священнослужителей,,,
        bubalik
      2. dzvero Сегодня, 17:42
        Сегодня в сети набрел на публикацию, что виноват в неудачном запуске спутников не поверите кто - священник! Не отработал при освящении ракеты! Наверное вода была не той системы... Видимо Роскосмосу придется сертифицировать и святую воду, ТУ там или ГОСТ вводить... Уму непостижимо...
        dzvero
  4. Геркулесыч Сегодня, 16:13
    Вообще то государство просто обязано, не только иметь некие секреты, но еще и охранять их как следует. А особо любопытным прессолистам нужно сменить место нахождения на то, что им положено по статье "шпионаж "!
    Геркулесыч
  5. НЕКСУС Сегодня, 16:18
    Борей-А лучше головного Борея...Каким же будет Борей-Б? Видимо,на Князе Олеге,а даже более вероятно,что на Генералиссимусе Суворове уже будут ставить Булаву-М.
    НЕКСУС
  6. лысова Сегодня, 16:24
    А кто ж будет трезвонить о новшествах АПЛ ?! Совершенство идёт постоянно и в какой точке океана окажется, кроме тех кому положено, одному Богу известно.
    лысова
  7. Миханище Сегодня, 16:47
    Нам достаточно знать, что наши подлодки ЗНАЧИТЕЛЬНО превосходят зарубежные. И уверен, что мы все готовы это подтвердить!
    А детали - это для узколобых копателей, не они формируют славу нашего оружия.
    Миханище
  8. rudolff Сегодня, 16:48
    Борей-А и Ясень-М уже спущены на воду, а информации о внешнем облике ноль. И это радует. Хоть на Севмаше порядок навели. А то, помню, как на одном инженерном сайте кучка севмашевских недоумков обсуждали конструктивные особенности Северодвинска вплоть до последнего шпангоута, со всеми измерениями, выкладками, диаграммами, чертежами, марками стали и т.д. У меня волосы на голове дыбом встали. Лодка тогда еще на стапеле была.
    rudolff
    1. НЕКСУС Сегодня, 17:05
      Цитата: rudolff
      Борей-А и Ясень-М уже спущены на воду, а информации о внешнем облике ноль. И это радует.

      Привет,друже. hi Абсолютно верно. От сюда и меньше урапатриотичеких воплей и либерального срача.
      Равно ,по сути совсем немного инфы стало всплывать о модернизации Нахимыча. И это тоже хорошо.
      НЕКСУС
      1. rudolff Сегодня, 17:18
        Вечер добрый, Андрей! Меня бы вполне устроило, что корабли в срок сдаются, а все остальное я и без инета узнаю при желании.
        rudolff
  9. sir_obs Сегодня, 16:49
    "Новейшая система водоизмещения"-это конечно круто, но вот чего это такое, собственно, вообще?
    sir_obs
    1. Туз Бубен Сегодня, 17:19
      А Вас, Штирлиц, это ипти не Должно, ибо сия тайна великыя...
      Тем более, что в статье об этом даже не упоминается...
      А Вы с какой целью интересуетесь, извиняюсь...
      Туз Бубен
  10. Идущий Сегодня, 16:50
    В британской прессе субмарину «Князь Владимир» назвали самой смертоносной в мире.


    Вот их мнение нас меньше всего заботит , не надо раздувать себе военный бюджет на антироссийской истерии.
    Идущий
  11. Симон Сегодня, 16:58
    В британской прессе субмарину «Князь Владимир» назвали самой смертоносной в мире. Вот и пускай теперь боятся наших подводных ракетоносцев. Интересно, а какие следующие выйдут? С какими новыми "секретными" прибамбасами?! what
    Симон
    1. НЕКСУС Сегодня, 17:08
      Цитата: Симон
      В британской прессе субмарину «Князь Владимир» назвали самой смертоносной в мире.

      Бриты любую нашу субмарину новую называют самой смертоносной в мире не от того,что шибко боятся,а для того,чтоб выбивать лишние деньги на разработку нового оружия и для поднятия истерии в мире о том,что мы Ось Зла.
      НЕКСУС
  12. Piramidon Сегодня, 17:34
    Я ОХРЕНЕВАЮ от этих ваших заголовков. "появились данные о новшествах на АПЛ «Князь Владимир»", НО, "специалисты лишь делают предположения". Как это понимать?
    Piramidon
  13. Pancho Сегодня, 17:51
    Цитата: Симон
    В британской прессе субмарину «Князь Владимир» назвали самой смертоносной в мире. Вот и пускай теперь боятся наших подводных ракетоносцев. Интересно, а какие следующие выйдут? С какими новыми "секретными" прибамбасами?! what

    А как на ней с Булавами,вроде они не приняты на вооружение?
    Pancho
    1. Muvka Сегодня, 17:56
      Су-35 тоже недавно были приняты на вооружение, что не мешало им в Сирии находиться с 2015 года.
      Muvka
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