Что нового на АПЛ «Князь Владимир»? В сети появились данные
В сети опубликован анализ появившихся в СМИ изображений новой российской подводной лодки «Князь Владимир» типа «Борей-А», сообщает газета Взгляд.
При этом издание отмечает, что официальных сообщений о характеристиках новой подлодки нет. Специалисты лишь делают предположения об изменениях во внутреннем устройстве подлодок на основе опубликованных изображений, в данном случае – из репортажа на телеканале «Звезда».
Наиболее заметным отличием новой субмарины от подлодок типа «Борей» называют «цельноповоротные вертикальные рули с концевыми пластинами, добавленными на гидропланы (горизонтальные рули), которые напоминают аналогичные устройства на западных подлодках», пишет газета со ссылкой на ресурс Covert Shores.
Обращается также внимание на цилиндрическое утолщение корпуса вдоль ракетного отсека. По мнению экспертов, оно «может скрывать антенны нового гидролокатора».
«Утверждается, что, несмотря на сообщения об увеличении ракетной нагрузки до 20 единиц, на самом деле на подлодке осталось 16 БРПЛ РСМ-56 "Булава"», однако, чтобы это подтвердить, нужны более четкие фотографии, отмечает ресурс.
Продолжается строительство еще 4-х подлодок «Борей-А», но представителей СМИ в ходе церемонии не пустили далее определенной точки, вероятно, чтобы предотвратить фотографирование других ракетоносцев.
Газета напоминает, что 17 ноября подводный крейсер (четвертый по счету в семействе «Борей») проекта 955А – «Князь Владимир» – выведен из эллинга оборонной верфи Севмаша и спущен на воду.
В британской прессе субмарину «Князь Владимир» назвали самой смертоносной в мире.
При этом издание отмечает, что официальных сообщений о характеристиках новой подлодки нет. Специалисты лишь делают предположения об изменениях во внутреннем устройстве подлодок на основе опубликованных изображений, в данном случае – из репортажа на телеканале «Звезда».
Наиболее заметным отличием новой субмарины от подлодок типа «Борей» называют «цельноповоротные вертикальные рули с концевыми пластинами, добавленными на гидропланы (горизонтальные рули), которые напоминают аналогичные устройства на западных подлодках», пишет газета со ссылкой на ресурс Covert Shores.
Обращается также внимание на цилиндрическое утолщение корпуса вдоль ракетного отсека. По мнению экспертов, оно «может скрывать антенны нового гидролокатора».
«Утверждается, что, несмотря на сообщения об увеличении ракетной нагрузки до 20 единиц, на самом деле на подлодке осталось 16 БРПЛ РСМ-56 "Булава"», однако, чтобы это подтвердить, нужны более четкие фотографии, отмечает ресурс.
Продолжается строительство еще 4-х подлодок «Борей-А», но представителей СМИ в ходе церемонии не пустили далее определенной точки, вероятно, чтобы предотвратить фотографирование других ракетоносцев.
Газета напоминает, что 17 ноября подводный крейсер (четвертый по счету в семействе «Борей») проекта 955А – «Князь Владимир» – выведен из эллинга оборонной верфи Севмаша и спущен на воду.
В британской прессе субмарину «Князь Владимир» назвали самой смертоносной в мире.
Использованы фотографии: Телеканал "Звезда"
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