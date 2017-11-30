11:50 30 ноября

США хотели задушить Россию, а уничтожили Саудовскую Аравию

США хотели задушить Россию, а уничтожили Саудовскую Аравию


В Саудовской Аравии из пятизвездочного отеля Ritz-Carlton начали выпускать «заключенных». Не за просто так, а за выкуп. Одним из первых свободу получил 65-летний принц Митаба бен Абдалла. Это стоило ему "всего" 1 млрд. долларов. Многим из его товарищей по заключению это будет стоить гораздо дороже.

Всего власти планируют конфисковать в казну примерно 800 млрд. долларов, 100 млрд. из которых, по словам наследного принца Мухаммеда бен Салмана, арестованные уже согласились внести.


История с заключением десятков членов королевской семьи, чиновников и миллиардеров Саудовской Аравии началась с помощи американских спецслужб, которые вскрыли заговор против короля и передали ему данные о планах заговорщиков.

Вероятнее всего заговорщиков просто предали сами американцы, которые таким образом помогли решить сразу две проблемы пока еще здравствующему королю Салману. Во-первых, он получил отличный повод избавиться от конкурентов на престол, а во-вторых, это возможно отсрочит на несколько лет банкротство величайшего нефтяного королевства в мире, в которое еще недавно никто не верил.

Ровно полтора года назад я оценивал перспективы саудовской экономики: Саудовская Аравия движется к катастрофе.

Сегодня приходится констатировать, что ситуация развивается по умеренно-пессимистическому сценарию.

Дефицит бюджета

Саудовская Аравия — потенциальный банкрот. Нет, не сегодня и даже не завтра, но выстроенная за последние десятилетия экономическая модель гарантировано ведет королевство к такому печальному итогу. Дефицит бюджета страны, жители которой привыкли себе ни в чем не отказывать и размножаться с немыслимой для мира скоростью, достиг в последние годы цифры 100 млрд. долларов.

Это 20% ВВП страны, немыслимая величина для любой экономики мира. Причин такой ситуации три.

Первая и самая главная — это падение цен на нефть, основное богатство страны. Сегодня 90% валютных доходов королевства дает торговля нефтью и нефтепродуктами, а потому резкое падение цен на нее в 2014 году сразу обрушили доходы казны. Вследствие этого бюджетная дыра стала быстро расти, пока не приняла катастрофических размеров.



Вторая — это война в Йемене. Ежегодно она обходится в десятки миллиардов долларов. Королевству приходится не только закупать в большом количестве военную технику и боеприпасы, но и фактически содержать на свои деньги и поддерживаемый им йеменский режим и армию наемников, которая этот режим призвана защищать.

Третья причина проблем — это политика правительства по искусственному поддержанию уровня жизни граждан и быстрый рост населения. Саудовская Аравия на самом деле — лоскутное королевство, в котором много недовольных и которое 80 лет назад собрал «огнем и мечом» основатель страны Абдул-Азиз Аль Сауд. Недовольных много, и с каждым годом их становится все больше и больше. Им всем приходится затыкать рты государственными подачками, а это стоит дорого.

Так дорого, что ноги саудовского верблюда (экономики) подкосились.

Резервы

Вначале саудовские принцы рассчитывали, что период низких цен на нефть будет недолгим, и их золотовалютной подушки, созданной в тучные годы, хватит, чтобы пройти трудный период.

Но год сменялся годом, дефицит становился все «дефицитнее», а просвета в конце тоннеля как не было, так и нет. Золотовалютная подушка стабильно теряет по 11% в год и на сегодня уже стала гораздо меньше 500 млрд. долларов.



Эр-Рияд очень надеялся, что план ОПЕК+ и резкое сокращение трат помогут стабилизировать ситуацию с дефицитом, но пока скорость уменьшения резервов не упала, и это стало для руководства страны большой неожиданностью.

Одновременно саудовские суверенные фонды массово продают акции и выводят деньги из западных, в первую очередь американских рынков. И все это идет на уменьшение дефицита бюджета и финансирования колоссальной программы по перестройке экономики, начатой наследным принцем Мухаммедом в 2015 году. Ее цель — к концу 2020 года увеличить валовую продукцию не нефтяного сектора страны втрое. Но на дворе уже оканчивается 2017 год, а подвижек пока нет. За почти два года действия этой программы заметного роста в этих отраслях не наблюдается, и это стало вторым большим провалом для правящего режима.

Продажа Saudi Aramco

Также провалился и план улучшения финансового положения страны за счет продажи части акций главного национального достояния страны. Несколько лет назад Эр-Рияд объявил о своем желании продать 5% акций самой крупной в мире нефтяной компании Saudi Aramco. Изначально Эр-Рияд оценивал ее активы в 2 трлн. долларов. Таким образом, 5% акций могли дать королевству до 100 млрд. долларов.



Но таких денег без международного аудита никто давать не захотел, а королевство все откладывало и откладывало дату его проведения. А затем и вовсе отказалось от него, как и от идеи размещения акций на иностранных площадках, что сразу же вызвало закономерный скепсис специалистов.

Дело в том, что главная ценность компании — это остаточные запасы саудовской нефти. Есть большое сомнение, что их количество соответствует тем огромным цифрам, которые рисует Эр-Рияд на протяжении уже многих лет. Отказ от прохождения аудита только увеличил недоверие к ним, а потому аналитики The Sanford C. Bernstein & Co в марте текущего года оценили стоимость Saudi Aramco уже в 1 трлн. долларов, а аналитики из Wood Mackenzie в начале 2017 года вообще заявили, что реальная стоимость компании составляет не более 400 млрд. долларов. Если продавать 5% пакет акций исходя из этой цифры, то бюджет страны сможет выручить всего 20 млрд. долларов, которые никак не могут спасти «величайшего» из нефтяных королей современности.

В общем, план пополнения бюджета страны через приватизацию основной дойной коровы королевства провалился, и пришло время запускать новый план под кодовым названием «Экспроприация».

Итак, подводим итоги.

Резервы Саудовской Аравии стремительно тают. Если ничего не изменится (то есть цена на нефть не вырастет хотя бы до 70$ за баррель), то ЗВР страны хватит еще лет на пять-шесть. Примерно столько же «продержатся» и ее суверенные фонды, которым еще надо будет суметь вытащить свои деньги из американских «ценных» бумаг. Сегодня они продают самые ликвидные активы, с которыми все просто, покупатели на них есть. А далее будет труднее, надо будет продавать оставшееся либо с большим дисконтом, либо ЗВР будут таять быстрее нынешних темпов и крах экономики Саудовской Аравии наступит раньше.

Как оказалось, не является выходом для королевства и продажа Saudi Aramco. Больших денег за нее уже никто не дает, а расставаться со своим главным активом за «копейки» Эр-Рияд не готов.

Чтобы попытаться это отсрочить, Саудовской Аравии надо срочно прекращать войну в Йемене. Но Иран, который ее фактически там ведет, прекрасно понимает проблематику Эр-Рияда и не намерен идти на мировую. Захочет ли здесь посредником выступить Россия, — большой вопрос. Ее в этом надо будет еще как-то убедить. А это с проамериканским курсом Эр-Рияда очень непросто.

В общем, можно сказать, что план удушения России низкой ценой на нефть не удался. Сегодня Москва уже справилась по большей части со своими проблемами и с оптимизмом смотрит в будущее, а вот главный союзник Вашингтона в регионе видимо получил смертельный удар под дых и может от него уже не оправиться.



Остается последнее средство — раскулачивать саудовских принцев. А если и этот план не удастся, то на Саудовской Аравии можно ставить большой и жирный «крест». Вернее, «полумесяц».
Автор: Юрий Подоляка (Yurasumy)


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Комментарии 31

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  1. рюрикович Сегодня, 06:39
    Если совсем честно, то лично мне на проблемы Саудовской Аравии как-то монописсуально yes
    рюрикович
    1. сибиралт Сегодня, 10:25
      Вот нам с кого нужно пример брать! Это же какие бабки можно в казну вернуть! recourse
      сибиралт
      1. Кент0001 Сегодня, 11:21
        У нас либеральное руководство, а там считай диктатура...наши на такое не пойдут, и у нас привыкли в основном ИЗ казны а не В....
        Кент0001
  2. rotmistr60 Сегодня, 06:46
    власти планируют конфисковать в казну примерно 800 млрд. долларов

    Сразу мелькнула мысль, а что если наших олигархов прогнать только не через 5 звезд отель, а СИЗО. Сколько на этом можно будет заработать и вернуть активов?
    По поводу СА - если автор прав, то выходит, что Сша оказали саудовцам "медвежью услугу".
    rotmistr60
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:02
      если наших олигархов прогнать только не через 5 звезд отель, а СИЗО. Сколько на этом можно будет заработать и вернуть активов?

      Идея хорошая...по итогам бандитской приватизации 90-х годов...можно смело сажать в тюрьму большинство наших олигархов...за мошенничество и обман граждан в особо крупных размерах.
      Читаешь истории тех годов просто диву даешься наглости и жадности этих олигархов...впрочем что тут говорить еще Карл Маркс говорил первичное накопление капитала всегда сопровождается кровью и грабежом населения.
      ВВП сейчас не пойдет на вскрытие этого гнойника и думаю вообще не собирается этого делать... впереди выборы президента ...Олимпиада...зачем лишние проблемы обострять.
      Тот же ЛЕХА
      1. Chertt Сегодня, 07:23
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        ВВП сейчас не пойдет на вскрытие этого гнойника и думаю вообще не собирается этого делать... впереди выборы президента ...Олимпиада...зачем лишние проблемы

        -Хочется надеяться, что в вашей фразе главное слово "сейчас".
        Chertt
        1. dsk Сегодня, 07:53
          Цитата: Chertt
          Хочется надеяться,

          Здравствуйте Алексей! Как говорится - "Лучше поздно, чем никогда". Владимир Владимирович часто говорит - "надо сделать аккуратно", тема очень болезненная, реакция будет, только не как в СА, не "хирургия", а "терапия". hi
          dsk
          1. Chertt Сегодня, 08:30
            Здравствуйте. В том то и дело, что очень большие сомнения в том, что Вл.Вл. хочет "сделать аккуратно" А точно хочет что то сделать ?
            Chertt
          2. 100502 Сегодня, 10:35
            Вы что дети? Что за бредовые фантазии? Он просто лицо для связью с общественностью, брэнд, и решать ему не положено
            100502
      2. синоби Сегодня, 07:41
        И 80% депутатов с ними на нары.
        синоби
      3. Greenwood Сегодня, 09:09
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        ВВП сейчас не пойдет на вскрытие этого гнойника и думаю вообще не собирается этого делать...
        ВВП и сам фигурировал в одном уголовном деле в 90-х, про которое уже никто не помнит. Так что далеко от олигархов он не ушёл.
        Greenwood
      4. bandabas Сегодня, 09:47
        Закон сообщающихся сосудов. Прибудет у других.
        bandabas
    2. Alexsin Сегодня, 10:57
      У наших олигархов крыша хорошая есть. Путин начал этот гнойник вскрывать (Березовский,Ходорковский,Гусинский, ) и сколько сразу говна полилось с Запада. Да и приютили всех обиженных воров на Западе,а Россию обвинили в нарушении демократии. Тут тебе к Венику и закон "Магнитского" прибавили. Так что тяжело бороться с теми, кого кого Запад курирует. В России если воры выступают против власти,то сразу на Западе становятся борцами с коррупцией,и находят там поддержку,вроде Лехи Навального.
      Alexsin
    3. Кент0001 Сегодня, 11:22
      Через СИЗО в Грузии прогоняют.
      Кент0001
  3. синоби Сегодня, 07:39
    Боливар не выдержал?Если дальше так и будет продолжатся,то с распадом СА заполыхает весь восток.Разборки в Сирии покажутся детской шалостью.Ой не зря наш Тёмный Гросмейстер о торговле нефтью в нац валютах настаивает.И о привязке к золоту мутит.
    синоби
    1. Silver Fox_2 Сегодня, 10:39
      Цитата: синоби
      Если дальше так и будет продолжатся,то с распадом СА заполыхает весь восток.

      В то числе и Турция !!! они воевали уже один раз (1916-1919 году ) Мекка Медина святые места для них !!!
      Silver Fox_2
  4. Горный стрелок Сегодня, 07:55
    Как вариант. "Подбили" партнера, хотя целили не в него... Значит, и план чудовищных продаж вооружений Саудитам- блеф? Куда им "потянуть" 100 лярдов расходов?
    Горный стрелок
  5. AlexS Сегодня, 07:59
    Не надо забывать, что саудиты на третьем месте после сга и мелкобриташки состоят в рейтинге по поддержке терроризма. Они финансируют его не только в странах ближнего востока, но и на юге России. Финансовые проблемы у них уже отражаются на эти расходы. Ликвидация или расчленение главного вассала сга на ближнем востоке на руку не только России, но и Ирану, Китаю, Сирии и далее по списку...
    AlexS
  6. XII легион Сегодня, 08:13
    Кто кого хотел задушить и задушит - еще большой вопрос
    XII легион
  7. Лена Петрова Сегодня, 08:40
    Цитата: Chertt
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    ВВП сейчас не пойдет на вскрытие этого гнойника и думаю вообще не собирается этого делать... впереди выборы президента ...Олимпиада...зачем лишние проблемы

    -Хочется надеяться, что в вашей фразе главное слово "сейчас".

    Хочется надеяться, что может появиться человек, которому все Олимпиады и чемпионаты будут по боку, а главным окажется справедливое распределение общенародных ( некогда ) ценностей в интересах всего населения, а не горстки людей.
    Лена Петрова
    1. домохозяйка Сегодня, 10:47
      Правильно! Всё отнять и поделить!
      домохозяйка
    2. Alexsin Сегодня, 11:04
      По обещанному коммунизму скучаете? " Каждому по потребностям,от каждого по способностям" Где то это мы уже слышали про это справедливое распределения общественных ценностей. Только вот загубило это справедливое распределение то,что почему то общество решило,что работать необязательно надо,если все равно все будут распределять всем одинаково.
      Alexsin
  8. Rey_ka Сегодня, 08:48
    как говорит русская народная мудрость: " Пока толстый сохнет, худой сдохнет"
    Rey_ka
  9. IS-80_RVGK2 Сегодня, 09:20
    Сегодня Москва уже справилась по большей части со своими проблемами и с оптимизмом смотрит в будущее

    Нравится мне оптимизм украинских аналитегов.
    а вот главный союзник Вашингтона в регионе видимо получил смертельный удар под дых и может от него уже не оправиться.

    И собственно что? Перемога? Будем праздновать?
    IS-80_RVGK2
  10. Валерий Саитов Сегодня, 09:58
    Вполне логично,делится не хотели-пора трясти.У нас тоже пора многих в отель Кресты.
    Валерий Саитов
  11. sokoljlga Сегодня, 10:11
    Не повод беспокоится о другой стране.Повод понять-если экономика страны ЗАВИСИМА и от ресурса,и от воли другой страны и ее игр-а бандитствующие власти времен 90 х поставили в зависимость и нашу страну-то ждать особо нечего.Можно,конечно,даже день независимости иметь-ничего не изменится.Все же понимают,откуда у малоразвитых нефтяных стран Ближнего востока есть и были средства.Что удивляться ,что зависимые экономики,мыльные пузыри ,лопаются?
    sokoljlga
  12. Natalia777 Сегодня, 10:15
    Кто роет яму России - сам в неё попадёт. Об этом нужно помнить всем, особенно США и Евросоюзу.
    Natalia777
  13. SergF123 Сегодня, 10:20
    Единственные, кто выигрывают в любой ситуации - это США!))) Разводка по аглосаксонски.... Соглашайтесь на дешевую нефть в ущерб себе и выгоду нам и вместе задавим клятую Россию))) А когда вам будет нехватать денег в бюджете - мы их вам займем, а за долги заберем активы!))) И скажите - каким нужно быть дебилом, что бы иметь дела с теми, кто никогда не выполняет обещаний и уговоров?! Но нет бегут к этим недоноскам все равно - и верят им... просто капец какой-то!
    SergF123
  14. vlad007 Сегодня, 10:27
    Статья неубедительная. В бюджет СА нефть заложена по цене $43, а на самом деле среднегодовая цена нефти будет выше, т.е. дефицит бюджета будет значительно меньше.
    Юрий Подоляка объективностью себя не утруждает. Все публикации очень поверхностные, автор глубоко не копает. Такая позиция уважения к автору не вызывает. Хотелось бы читать объективный анализ ситуации.
    vlad007
  15. Altona Сегодня, 11:18
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    ВВП сейчас не пойдет на вскрытие этого гнойника и думаю вообще не собирается этого делать... впереди выборы президента ...Олимпиада...зачем лишние проблемы обострять.

    -------------------------
    А чё обострять? Обострять с народом или со своими друзьями? У народа он получил бы рейтинг в 200% сразу, едва только огласил бы список для раскулачивания. А так "лидер нации" пока не рыба ни мясо. Хочет рапродать остатки госсобственности и потом где то искать "военные рэльсы" в промышленности.
    Altona
  16. Altona Сегодня, 11:18
    Цитата: vlad007
    Статья неубедительная. В бюджет СА нефть заложена по цене $43, а на самом деле среднегодовая цена нефти будет выше, т.е. дефицит бюджета будет значительно меньше.

    -----------------------
    Раскулачивание на столь большие суммы видимо было тоже не просто так.
    Altona
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