США хотели задушить Россию, а уничтожили Саудовскую Аравию

В Саудовской Аравии из пятизвездочного отеля Ritz-Carlton начали выпускать «заключенных». Не за просто так, а за выкуп. Одним из первых свободу получил 65-летний принц Митаба бен Абдалла. Это стоило ему "всего" 1 млрд. долларов. Многим из его товарищей по заключению это будет стоить гораздо дороже.Всего власти планируют конфисковать в казну примерно 800 млрд. долларов, 100 млрд. из которых, по словам наследного принца Мухаммеда бен Салмана, арестованные уже согласились внести.История с заключением десятков членов королевской семьи, чиновников и миллиардеров Саудовской Аравии началась с помощи американских спецслужб, которые вскрыли заговор против короля и передали ему данные о планах заговорщиков.Вероятнее всего заговорщиков просто предали сами американцы, которые таким образом помогли решить сразу две проблемы пока еще здравствующему королю Салману. Во-первых, он получил отличный повод избавиться от конкурентов на престол, а во-вторых, это возможно отсрочит на несколько лет банкротство величайшего нефтяного королевства в мире, в которое еще недавно никто не верил.Саудовская Аравия — потенциальный банкрот. Нет, не сегодня и даже не завтра, но выстроенная за последние десятилетия экономическая модель гарантировано ведет королевство к такому печальному итогу. Дефицит бюджета страны, жители которой привыкли себе ни в чем не отказывать и размножаться с немыслимой для мира скоростью, достиг в последние годы цифры 100 млрд. долларов.Это 20% ВВП страны, немыслимая величина для любой экономики мира. Причин такой ситуации три.Первая и самая главная — это падение цен на нефть, основное богатство страны. Сегодня 90% валютных доходов королевства дает торговля нефтью и нефтепродуктами, а потому резкое падение цен на нее в 2014 году сразу обрушили доходы казны. Вследствие этого бюджетная дыра стала быстро расти, пока не приняла катастрофических размеров.Вторая — это война в Йемене. Ежегодно она обходится в десятки миллиардов долларов. Королевству приходится не только закупать в большом количестве военную технику и боеприпасы, но и фактически содержать на свои деньги и поддерживаемый им йеменский режим и армию наемников, которая этот режим призвана защищать.Третья причина проблем — это политика правительства по искусственному поддержанию уровня жизни граждан и быстрый рост населения. Саудовская Аравия на самом деле — лоскутное королевство, в котором много недовольных и которое 80 лет назад собрал «огнем и мечом» основатель страны Абдул-Азиз Аль Сауд. Недовольных много, и с каждым годом их становится все больше и больше. Им всем приходится затыкать рты государственными подачками, а это стоит дорого.Так дорого, что ноги саудовского верблюда (экономики) подкосились.Вначале саудовские принцы рассчитывали, что период низких цен на нефть будет недолгим, и их золотовалютной подушки, созданной в тучные годы, хватит, чтобы пройти трудный период.Но год сменялся годом, дефицит становился все «дефицитнее», а просвета в конце тоннеля как не было, так и нет. Золотовалютная подушка стабильно теряет по 11% в год и на сегодня уже стала гораздо меньше 500 млрд. долларов.Эр-Рияд очень надеялся, что план ОПЕК+ и резкое сокращение трат помогут стабилизировать ситуацию с дефицитом, но пока скорость уменьшения резервов не упала, и это стало для руководства страны большой неожиданностью.Одновременно саудовские суверенные фонды массово продают акции и выводят деньги из западных, в первую очередь американских рынков. И все это идет на уменьшение дефицита бюджета и финансирования колоссальной программы по перестройке экономики, начатой наследным принцем Мухаммедом в 2015 году. Ее цель — к концу 2020 года увеличить валовую продукцию не нефтяного сектора страны втрое. Но на дворе уже оканчивается 2017 год, а подвижек пока нет. За почти два года действия этой программы заметного роста в этих отраслях не наблюдается, и это стало вторым большим провалом для правящего режима.Также провалился и план улучшения финансового положения страны за счет продажи части акций главного национального достояния страны. Несколько лет назад Эр-Рияд объявил о своем желании продать 5% акций самой крупной в мире нефтяной компании Saudi Aramco. Изначально Эр-Рияд оценивал ее активы в 2 трлн. долларов. Таким образом, 5% акций могли дать королевству до 100 млрд. долларов.Но таких денег без международного аудита никто давать не захотел, а королевство все откладывало и откладывало дату его проведения. А затем и вовсе отказалось от него, как и от идеи размещения акций на иностранных площадках, что сразу же вызвало закономерный скепсис специалистов.Дело в том, что главная ценность компании — это остаточные запасы саудовской нефти. Есть большое сомнение, что их количество соответствует тем огромным цифрам, которые рисует Эр-Рияд на протяжении уже многих лет. Отказ от прохождения аудита только увеличил недоверие к ним, а потому аналитики The Sanford C. Bernstein & Co в марте текущего года оценили стоимость Saudi Aramco уже в 1 трлн. долларов, а аналитики из Wood Mackenzie в начале 2017 года вообще заявили, что реальная стоимость компании составляет не более 400 млрд. долларов. Если продавать 5% пакет акций исходя из этой цифры, то бюджет страны сможет выручить всего 20 млрд. долларов, которые никак не могут спасти «величайшего» из нефтяных королей современности.В общем, план пополнения бюджета страны через приватизацию основной дойной коровы королевства провалился, и пришло время запускать новый план под кодовым названием «Экспроприация».Резервы Саудовской Аравии стремительно тают. Если ничего не изменится (то есть цена на нефть не вырастет хотя бы до 70$ за баррель), то ЗВР страны хватит еще лет на пять-шесть. Примерно столько же «продержатся» и ее суверенные фонды, которым еще надо будет суметь вытащить свои деньги из американских «ценных» бумаг. Сегодня они продают самые ликвидные активы, с которыми все просто, покупатели на них есть. А далее будет труднее, надо будет продавать оставшееся либо с большим дисконтом, либо ЗВР будут таять быстрее нынешних темпов и крах экономики Саудовской Аравии наступит раньше.Как оказалось, не является выходом для королевства и продажа Saudi Aramco. Больших денег за нее уже никто не дает, а расставаться со своим главным активом за «копейки» Эр-Рияд не готов.Чтобы попытаться это отсрочить, Саудовской Аравии надо срочно прекращать войну в Йемене. Но Иран, который ее фактически там ведет, прекрасно понимает проблематику Эр-Рияда и не намерен идти на мировую. Захочет ли здесь посредником выступить Россия, — большой вопрос. Ее в этом надо будет еще как-то убедить. А это с проамериканским курсом Эр-Рияда очень непросто.В общем, можно сказать, что план удушения России низкой ценой на нефть не удался. Сегодня Москва уже справилась по большей части со своими проблемами и с оптимизмом смотрит в будущее, а вот главный союзник Вашингтона в регионе видимо получил смертельный удар под дых и может от него уже не оправиться.Остается последнее средство — раскулачивать саудовских принцев. А если и этот план не удастся, то на Саудовской Аравии можно ставить большой и жирный «крест». Вернее, «полумесяц».