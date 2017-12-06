Святыни острова Кипр (часть 3)

«…и кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня» (Матфей10:38)

На острове Кипр много старинных монастырей, и какие-то старше других, какие-то более прославлены своими святынями. Так, в горной деревне Омодос находится очень старый монастырь Святого Креста. Сейчас он не функционирует именно как монастырь, но там можно и помолиться в храме Святого Креста, и сходить в их музей, устроенный в прежних монастырских кельях. Интересно, что иконостас там написан явно русскими мастерами, что, глядя на него, впечатление, что никуда из России ты и не уезжал.Так уж получилось, что с одних святых мест острова Кипр у меня фотографий больше, чем с других, поэтому, к сожалению, в данном случае фото будут отдельно, а сам текст отдельно. И начнем мы с монастыря Агия-Напа. Это его план.Вот так выглядит его двор.Самой главной святыней храма считаются Узы Христовы и частица древа Животворящего Креста Господня, которые вложены в красивый крест, помещенный в иконостас. А еще в храме ну просто очень много мощей. Среди них и «честная глава» святого Апостола Филиппа, частицы мощей святителя Николая Чудотворца, великомучениц Варвары и Марины, священномученика Харалампия и великомученика, целителя Пантелеимона, а еще святого мученика Трифона и каких-то других мучеников, поскольку там их много. Так что тем, кто любит прикладываться к мощам, которые стали у нас довольно часто развозить по городам России ради удовлетворения потребностей верующих, стоит просто напросто поехать на Кипр и заказать себе тур по его монастырям и в первую очередь добраться до Омодоса. Перецеловав их все, вы уже точно добьетесь для себя благодати, потому как количество рано или поздно ну точно уж должно будет перейти в хорошее качество!По пути туда вы можете завернуть также в деревню Левкара, где делают украшения и изделия из серебра. Они очень красивы, но дороги.Ну, а если вы – женщина, то знайте, что Омодос на Кипре знаменита еще и своими кружевами, которые местные женщины вяжут иголками. Очень красивы кружевные салфетки, узорчатые скатерти и шали изумительной ручной работы.А еще Омодос знаменита тем, что там делают знаменитое кипрское вино «командария» – «вино крестоносцев», и здесь для туристов всегда устраивают его дегустацию. Но только сначала монастырь, а потом дегустация – это правило для тех, кто приезжает сюда на своих машинах!Ну, а это совершенно самодостаточный дикий кипрский котенок, живущий в диких кустах. А вот почему его фото оказалось здесь - об этом чуть ниже...Здесь надо немного отвлечься от божественного и рассказать о кошках. Кошек на Кипре великое множество и в отличие от культурной Чехии, где все кошки в ошейниках, а бродячих ловят и уничтожают, они живут жизнью свободной и самодостаточной. Они водятся в зарослях неподалеку от ресторанов. Спят вповалку у супермаркетов, и никто их не прогоняет и не обижает. Их кормят, поят водичкой, для чего даже вдали от мест цивилизации для них стоит посудка. Но… в отличие от наших доброхотных бабушек никто местным кошкам булки, размоченные в молоке, на накладывает, старые макароны и мороженую кильку не кидает. Кошки едят исключительно положенный им кошачий корм! Не самый дорогой, понятно. Но корм! Бросать им обломанные сосиски могут только русские туристы, но местные кошки такие «подачки» обычно игнорируют.Раскраска у некоторых кипрских кошек сильно отличается от нашей!Монастырские кошки в ожидании завтрака!Удивительно, но именно на Кипре на окраине города Лимассол существует совершенно уникальный небольшой женский монастырь, который будучи посвящен святителю Николаю Чудотворцу, получил, однако, название «кошачьего». Мне очень захотелось в нем побывать, но так как на автобус я опоздал, а ждать на жаре не хотелось, то пришлось поехать на такси. Шофер, как сразу выяснилось, имел «русскую жену» из Казахстана (!), которая возглавляла здесь на Кипре школу «русского балета», поэтому по-русски говорил хорошо. История кошачьего монастыря в его интерпретации звучала так: «Когда-то давным-давно на Кипре расплодилось множество змей. Они начали кусать людей, и те начали сильно бояться. Тогда святая царица Елена, узнав о бедствии, снарядила в Египет корабль, чтобы привезти оттуда кошек. Надзирать за привезенными кошками поручили монахиням этого монастыря. Те учили их так: колокол – бум-бум – ворота открыты – пора на охоту! Вечером – бум-бум-бум – пора домой! Кошки быстро расправились со змеями в округе и за ними стали приезжать из других мест и развозить их по острову. А какие-то кошки ушли сами, стали немножко беременны и расплодились в разных диких местах. Кстати, тут неподалеку английская военная база и снимать там нельзя (это он мой фотоаппарат увидел). И самолеты летают – у-у-у!» Что и говорить – легко работать шпионом на Кипре!Люстра в монастыре Агия-Напа.А вот что это такое, без объяснения и не угадать. Это – потолок в подземной части церкви! То есть ты сидишь, а вот это нависает у тебя над головой.Монастырь оказался очень каким-то… домашним. Там всего шесть монахинь и как они все успевают делать, просто непонятно, ведь на их шее не только кошки, но еще и сад, и службы. Что до кошек, то их там действительно очень много. Муаровые, длиннолапые, они не очень похожи на наших пушистых кисок, но все равно – характер у них явно одинаковый и люди для них это всего лишь источник их кошачьих благ, но и не более. Их сюда приносят, если кому кошка не нужна, и… уносят, если вдруг кошка потребовалась. Считается богоугодным делом взять кошку именно из этого монастыря. В обители есть древний, хотя и небольшой храм. Туристов здесь обычно нет, и вот тут-то как раз какую-то энергию и ощущаешь. Хотя возможно, что это всего лишь энергия от кошек. Ведь им, кстати, разрешено даже в святой алтарь входить. Ну, а древности здесь кругом. Так, при входе в монастырь стоит колодец, так вот он построен еще в VI веке. Но самое забавное, что на камнях, которыми вымощена эта площадь, видны отпечатки кошачьих лап, вот как такое может быть? Однако, есть такое. Наверное, и здесь без пришельцев с Нибиру дело не обошлось! Поедете в этот монастырь «снимать английскую авиабазу», не забудьте взять корм для кошек. Содержание у них здесь скудное, и монахини будут рады любой помощи этим милым зверькам!Монастырь Святой Феклы в деревне Мосфилоти.Про свое посещение города-призрака Фамагусты я здесь уже как-то писал. До турецкой оккупации это был самый роскошный курорт Кипра. На километры тянулись золотые пляжи, рядами стояли фешенебельные отели. В городе насчитывалось 365 храмов – по количеству дней в году, чтобы каждый день года хотя бы в одном из них праздновался престольный праздник. Теперь значительная часть Фамагусты огорожена колючей проволокой, ее охраняют войска ООН, а если вас там поймают, то штраф – 10 тыс. евро!На северном Кипре фотографировать можно далеко не везде, о чем вас предупреждают соответствующие плакаты. Например, нельзя снимать у военных баз и еще вот у этого места – стрелкового полигона турецкой армии. Но… стоило отойти подальше, и взобраться на гору повыше, а именно на башню замка Купидона, как весь этот полигон оказался как на ладони. Вон он слева вдали, причем на фото можно различить даже мишени для стрельбы.Если вы на машине, то сможете поездить по сохранившимся монастырям. Конечно, турки их разграбили, но не все. Многое сохранилось. Ну, а в самом центре Фамагусты вы можете посетить мечеть в храме св. Николая, выстроенного в XIV веке по образцу Реймсского собора в стиле поздней готики кипрскими королями из династии Лузиньянов. Сегодня это мечеть Лала-Мустафа. Ну очень странное место…Храм св.Николая – мечеть Лала Мустафа. Вид изнутри.И это тоже. Какова все-таки внутренняя, да внешняя тоже сила этой средневековой готики…Возят туристов на Северном Кипре и в аббатство Беллапаис – один из красивейших памятников готической архитектуры Кипра, построенное крестоносцами в начале XIII века неподалеку от Кирении. Сначала это был просто один из монастырей, не более. Но в 1246 году по завещанию рыцаря Роджера Норманда он получил фрагмент Животворящего Креста Господня прямо из Иерусалима, а еще 600 безантов.Развалины аббатства Беллапаис на Северном Кипре. Очень живописные развалины, что и говорить.Указатель на греческом, английском и на турецком.«Туристы пестрою толпою по Беллапаису кочуют…»Естественно, что, прознав про это, в монастырь потянулись тысячи паломников, оставлявших ему щедрые пожертвования за моления о своих прегрешениях, и богатство монастыря стало расти не по дням, а по часам. Добром, однако, это не кончилось. В XVI в. монахи монастыря впали в такое распутство, что его пришлось даже закрыть. Потом его разграбили турки, но затем, разграбив, передали его Кипрской православной церкви. И сегодня в какой-то степени это просто руины католического монастыря, где проводят музыкальный фестиваль, тогда как в одной части аббатства находится православная церковь.Герб Лузиньянов над входом в трапезную.Внутри действующей православной церкви.А вот так выглядят готические подвалы аббатства.Какая натура для съемок исторических фильмов!Впрочем, чтобы попасть в очень интересный и необычный монастырь в том случае, если вы отдыхаете в городке Айя-Напа, вам достаточно всего лишь выбраться в центр этого городка. Там растет огромный сикомор. Ну просто огромный. Раньше такие росли по всему острову, но потом их вырубили на дрова для медеплавильных печей. И вот как раз рядом с ним и находится монастырь Агия-Напа.Вот он, этот огромный сикмор! Когда-то вот из таких сикомор местные жители и строили свои корабли.Плоды сикоморного дерева.Так, слово «напа» на греческом означает «лес», а «агия» – святая. Легенды говорят, что раньше здесь были густой лес из таких вот сикомор и как-то раз забрел сюда охотник и увидел свет, исходивший от находящейся тут же пещеры. Из любопытства, которое, как мы знаем, двигатель прогресса, он сунулся в эту пещеру и нашел там икону Богородицы, которую здесь, видимо, спрятали монахи. Ну, был в истории Византии такой период в VIII – начале IX вв., когда там повели гонения на иконы и многие из них были спрятаны в разных потаенных местах. Эта удивительная находка и подарила свое название этому месту. Дело в том, что найденной в пещере иконе дали название «Богородица Напа», но потом сократили его до Агия-Напа. Уже в XV в. здесь над пещерой возвели небольшую церквушку, которая со временем была обстроена другими зданиями и превратилась в монастырь.Вход в подземную церковь.Поблизости обнаружился и источник с чистой водой, которому естественно приписали чудотворную силу. Внутри монастыря можно снимать исторические фильмы, настолько там все дышит стариной. Например, там имеется удивительный фонтан, выполненный в виде кабаньей головы, а посредине двора находится необыкновенный фонтан под крышей в форме купола.«Свиная голова».В одном из расположенных неподалеку селений мне встретилась вот эта церквушка XI века. Просто удивительно, как она сохранилась с тех пор, но вот как-то сохранилась.А вот это ее алтарь.«Фонтанный двор» в монастыре Агия-Напа. Именно здесь, как говорит легенда, и была погребена основательница этой обители.Ну, а в пещере под низким каменным сводом теперь находится церковь и проходят службы. Но… людям, склонным е клаустрофобии, находиться там будет тяжело.Продолжение следует…